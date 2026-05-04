Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

TEST Toyota Aygo X Hybrid Executive – Úspornější a mrštnější než dřív

Toyota Aygo X Hybrid Executive
Toyota Aygo X Hybrid Executive
Toyota Aygo X Hybrid Executive
Toyota Aygo X Hybrid Executive
47 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (0)

Faceliftovaná Toyota Aygo X dostala hybridní ústrojí, ale až na zvýšení ceny nenacházím jediné negativum, za nímž by tato změna stála – a tu cenu si velmi snadno obhájí. Sice jí trochu narostl přední převis, ale pořád se všude vejde, je úspornější a konečně má i dost výkonu.

Design, interiér

Malinká Toyota Aygo X byla ještě loni k mání s ryze benzinovým pohonem. Emisní pravidla EU jsou však neúprosná a aygo (od teď si dovolím to X, čteno „cross“, nepsat) také muselo dostat hybrid. Pochopitelně to zvýšilo jeho cenu – základ je nově v akci těsně pod čtyřmi sty tisíci, nikoliv okolo 350 tisíc, jako tomu bylo ještě před rokem. Testovaný kousek je pro svou výbavu vysoko nad půlmilionem. Otázka je tedy jasná – stojí malé aygo za tolik peněz?

Facelift prodloužil jeho příď o 76 mm, designérům se však povedlo masu navíc dostatečně dobře zamaskovat a ani při pohledu ze strany není přední převis nijak extrémní. Pomáhají světlomety protažené až nad přední kola; v tomto provedení jsou LEDkové a svítí dostatečně na svou třídu. 

Radost mám taky z mlhovek, byť i zde byly žárovky nahrazeny úspornějšími, ale v mlze méně efektivními diodovými zdroji. LEDky jsou namísto žárovek nově i v zadních světlech. Jejich design se v podstatě nezměnil a zůstalo i u jedné couvačky a jedné mlhovky, nejsou v páru.

Chvíli mi trvalo si zvyknout na modrofialovou barvu, v katalogu pojmenovanou „levandulová“. Nakonec ale k lehce rozpustilé nátuře ayga docela hezky sedí, nechcete-li připlácet 15 tisíc korun za stříbrnou či měděnou. Je trochu škoda, že k není k mání nějaká červená; z jedenácti dostupných odstínů jsou reálné barvy, nikoliv odstíny šedé, jen čtyři. A to ještě s přimhouřením očí započítávám šedozelenou Urban.

Uvnitř nejen k lepšímu

V kabině se toho změnilo mnohem méně než zvenčí nebo pod kapotou, ale přesto tu pár novinek je. Jednak, přístrojový štít už není analogový, nýbrž je 7" displejem. Zlepšila se ale přesnost palivoměru – ten byl dříve tvořen šesti kostičkami, nově jich je osm. Kromě toho přibyl ukazatel teploty chladicí kapaliny; kostičkový a ve formě „chlácholiče“, který se nehýbe, dokud není problém, ale aspoň něco.

Místo klasické ruční brzdy je tu nově elektromechanická parkovací brzda, a to jako standardní prvek všech výbav. A taky se změnil infotainment. Od něj začneme, protože to není změna tak úplně k lepšímu, a to z jednoho konkrétního důvodu. 

Displej už nemá po levé straně čtyři tlačítka a ta mi velmi chybí, protože jedno z nich sloužilo k návratu na domovskou obrazovku. S oblibou používám Android Auto – zde ho používat dokonce musím, chci-li navigaci, neboť vestavěná je cloudová a je k dispozici v rámci předplatného, které k našemu testovanému vozu není zaplacené – a právě odstranění tlačítka pro návrat na domovskou obrazovku znamená, že dostat se z Androidu Auto do nativního infotainmentu je otázka několika klepnutí na různá místa displeje. 

Provádět to musím, chci-li ovládat třeba rádio anebo vypnout ISA. (Nestihnu to vždy udělat, než se proklikám souhlasy po nastartování a než se samočinně připojí Android Auto. Spojení tu je bezdrátové a bezproblémově spolehlivé.) To se tu aspoň dělá velmi snadno, na displeji je pro to připravená ikonka, stejně jako v ostatních toyotách a lexusech. Není tak už konečně nutné vypínat celé sledování dopravních značek skrz infotainment.

Toyota Aygo X Hybrid ExecutiveToyota Aygo X Hybrid Executive | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Sedačkám se změnil jen dekor čalounění, to je stále v kombinaci látky a koženky a s pevnou hlavovou opěrkou. Fajn je možnost výškového nastavení i u spolujezdce i dost dlouhý rozsah nastavení řidičovy sedačky v podélném směru, takže se sem vejde opravdu skoro každý. Výška pod stropem menší než metr je však přeci jen trochu omezující.

Plátěnou střechu chcete, věřte tomu

Dala by se asi zlepšit, kdybyste nepřiplatili za plátěnou stahovací střechu, ale to by byla, myslím, škoda. V těchto cenových sférách není 27 tisíc korun málo, zejména když jde elektrická otvírací střecha přikoupit jen s paketem JBL za dalších 14 tisíc, ale v hezkých jarních dnech, které máme nyní, je velmi příjemné si tu střechu otevřít.

Stačí jediné stisknutí tlačítka ve stropní konzole, aby se plátno odsunulo až dozadu. Pravda, je-li střecha otevřená úplně, už kolem 80 km/h se ozývá dunění obtékajícího vzduchu navzdory přítomnosti drobného deflektoru na přední straně otvoru. Když ji z půlky zatáhnete, což se opět děje automaticky, dunění se zlepší, ovšem pro jízdu na dálnici s nebem nad hlavou to ani tak není. 

Bohužel pro dovření střechy v druhé půlce dráhy je nutné tlačítko držet, což je trochu otravné, když dojedete do cíle a chcete z auta vystoupit. Chápu to ale jako bezpečnostní prvek, nemá-li střecha ochranu proti přiskřípnutí prstů.

Totéž platí o bočních oknech – tlačítka se musí držet, ať je stahujete nebo vytahujete. A že by byla výklopná okénka zadních dveří elektrická, na to zapomeňte. Bylo by to skvělé (a některá MPV takovou funkci nabízejí), ale sedíme v autě oholeném na kost pro co nejnižší cenu.

Toyota Aygo X Hybrid ExecutiveToyota Aygo X Hybrid Executive | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Dají se tedy zadní sedačky za něco pochválit? Ano, dají – vejdu se koleny za sebe, i když měřím 184 cm. Je to velmi natěsno i s plátěnými botami (v masivnějších zimních by to nešlo), nastupování vyžaduje obratnost a hlavou narážím do stropu, místo abych se opřel o hlavovou opěrku, ale už to, že se sem jakž takž vejdu, je nečekané plus.

Zavazadelník je, zcela podle očekávání, naprosto miniaturní, tím spíš, že subwoofer audiosystému JBL ho značný kus zespoda ubírá. Do města a na nákup to ale stačí a sedačky se sklápějí zezadu, takže když koupíte něco většího, nemusíte obíhat auto, abyste to naložili.

Naměřené rozměry zavazadelníku
Základní objem zavazadelníku189 l s paketem JBL (231 l bez něj)
Délka u podlahy/pod roletkou468/351 mm
Výška pod roletkou/maximální400/730 mm
Šířka mezi podběhy1012 mm
Max. délka za sedadlem spolujezdce1228 mm

Motor, jízdní vlastnosti

Největší novinkou pro aygo bylo při faceliftu nové hnací ústrojí – a rovnou řeknu, že to je taky největší změna k lepšímu, která za těch několik desítek tisíc navíc oproti předcházející verzi opravdu stojí. Litrový motor, na kterém člověk musel pořád stát, je pryč. 

Nahradil ho citelně výkonnější hybridní systém, přibylo tady více než 50 % výkonu, konkrétně 44 koní. Dosud mělo aygo ve vrcholné, a tedy nejtěžší výbavě 71 koní na tunu, dnes to je v případě testovaného kusu 105,5 koně na tunu. 

Zlepšení dynamiky je obrovské, místo 14,9 s to na stovku nově trvá 9,2 s, což je na auto téhle třídy hodně slušná hodnota. Nejen v tomhle katalogovém ohledu, i v reálném světě je zejména pružné zrychlení při napojování na dálnici konečně dostatečné dnešnímu provozu. Plyn stále musí na podlahu, ale rozjet se aspoň na stovku, abyste se bezpečně zařadili před kamion, není problém – při využití celého připojovacího pruhu na nových dálnicích, samozřejmě. S výjimkou situací, kdy chcete do kopce na dálnici bryskně zrychlit ze 100 km/h na 130, je dynamika dostatečná i při obsazení dvěma lidmi.

Toyota Aygo X Hybrid ExecutiveToyota Aygo X Hybrid Executive | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Kromě toho tu je okamžitě dostupný točivý moment elektromotoru, který činí jízdu ve městě příjemnější díky brysknímu zrychlení a lepší mrštnosti. A protože Toyota hybridy vážně umí, nesetkáte se tu se škubáním či podobnými nežádoucími projevy. Po městě navíc není problém dosáhnout výrazně nadpolovičního podílu jízdy na elektřinu.

Oproti minulosti se samozřejmě zlepšila i spotřeba, a to výrazně. S aygem před faceliftem, tedy s litrovým tříválcem, jsem jezdil za 5,2 l/100 km, protože jsem ho pořád honil jak nadmutou kozu. Tohle nové až tolik honit nemusím, abych jezdil stejně dynamicky, a při vracení byl průměr rovné 4 litry na sto. Mezi fotkami uvidíte dokonce hodnotu 3,7 l/100 km – ta je výsledkem jízdy převážně po Praze.

Asistent řízení už v základu

U Toyoty je běžné, že už v základní výbavě je veškerá bezpečnostní elektronika. I u malinkého ayga to znamená adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu, kterému automobilka říká Proactive Driving Assist, tedy Proaktivní asistent řízení. Funguje stejně dobře jako u větších aut a v podstatě mu není moc co vytknout; líbí se mi i jeho aktivace či vypínání tlačítkem na volantu.

Ve standardu je i nouzové zastavení nebo couvací kamera, která sice má vážně bídné rozlišení, ale je tu a to se počítá. Jediná věc z bezpečnostní elektroniky, za kterou se připlácí, jsou parkovací čidla. V nabídce bohužel vůbec není sledování mrtvého úhlu a ten není šikmo dozadu zrovna malý.

Podvozek patří k těm tužším a auto kvůli nízké hmotnosti po nerovnostech docela dost poskakuje, necítím však v něm nejistotu nebo nedostatečnou tuhost karoserie či náprav. Odhlučnění není nic speciálního a docela dost hluku proniká i přes plátěnou střechu, ale to je celkem normální, nesedíme v luxusním autě. Líbí se mi naopak vcelku přesné řízení i to, že příď díky nízké hmotnosti reaguje na povely volantem velmi svižně.

 Suzuki SwiftFiat Grande PandaŠkoda Fabia
Varianta1,2 Dualjet CVT1,2 Turbo Hybrid1,0 TSI DSG
Motor1197 cm3, I3 zážehový + elektromotor1199 cm3, I3 zážehový, turbo + elektromotor999 cm3, I3 zážehový, turbo
Nejvyšší komb. výkon [kW/min]60/570081/-81/5500
Největší komb. toč. moment [Nm/min]108/4500205/1750200/2000-3000
PřevodovkaCVT, FWD6st. dvouspojková, FWD7st. dvouspojková, FWD
Max. rychlost [km/h]170160202
Zrychlení 0-100 km/h [s]11,911,210,0
Komb. spotřeba [WLTP]4,7 l/100 km5,0-5,1 l/100 km5,5-6,0 l/100 km
Pohotovostní/celková hmotnost [kg]957-984/13891274/17001182-1333/1578-1682
Rozměry d x š x v [mm]3860 × 1735 × 14953999 × 1629 × 17634108 × 1780 × 1459
Objem zavazadelníku [l]265/980412/1366320/-
Rozvor [mm]245025402564
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]1000/400600/6001100/590
Cena od [Kč]373.900379.900399.900
Srovnatelná výbava s testovaným kusemElegance CVTLa PrimaDynamic
Cena od [Kč]459.900544.900524.900

Závěr

Aygo X je tedy v hybridním provedení opravdu vynikající supermini, které se všude vejde, bude vás bavit a bude jezdit s naprosto minimální spotřebou. Dokonce, jak ukazuje tento kus, je možné ho mít i s tažným zařízením. Jen s tím drobným detailem, že ono není tak úplně tažné – přímo na něm je nálepka, že vůz nesmí tahat přívěs, a tedy jde jen o jakousi konzolu pro úložný box nebo třeba nosič kol. Přitom na půltunový přívěs by tohle auto mělo síly určitě dost.

Sražená půlka hvězdičky však není z tohoto důvodu, nýbrž kvůli ceně. Se základem na úrovni 400 tisíc korun se aygo posunulo do sféry levnějších aut segmentu B, která také uvádím mezi konkurenty. A na tenhle segment má aygo prostě přeci jen příliš malý kufr.

Toyota Aygo X Hybrid ExecutiveToyota Aygo X Hybrid Executive | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Všichni tři konkurenti mají v technických datech na webech automobilek uvedené hmotnosti přívěsu, takže coby auta na vesnici budou fungovat lépe. Konkrétně fabia je mezi konkurenty proto, že její cena je s aygem totožná, ale dostanete za to o půl metru větší auto, které už zvládne fungovat jako rodinné, pokud se trochu uskromníte a nepotřebujete vozit kočárek.

Na druhou stranu, ani jeden z konkurentů se nedostane se spotřebou tak nízko jako aygo, a také bezpečnostní elektronika je u něj lepší. Takže pokud ani ten nejmenší přívěs tahat nechcete a naopak máte zájem o hybrid, ať už z důvodu úspory paliva či ekologie, aygo je vynikající volbou.

Nejlevnější verze modelu399.000 Kč (Aygo X 1,5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, Active)
Základ s testovaným motorem399.000 Kč (Aygo X 1,5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, Active)
Testovaný vůz bez příplatků524.000 Kč (Aygo X 1,5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, Executive)
Testovaný vůz s výbavou565.000 Kč (Aygo X 1,5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, Executive)

Plusy

  • Nízká spotřeba
  • Často jezdí na elektřinu
  • Plátěná střecha
  • Rozměry ideální do města
  • Dozadu se vejde dospělý

Minusy

  • Malý kufr
  • Má kouli, ale nesmí tahat

Toyota Aygo X Hybrid Executive
Cena základní sestavy
524 000 Kč
Výbava základní sestavy
4 reproduktory, Automatická dvouzónová klimatizace, Multimediální systém Toyota Smart Connect® s barevnou HD dotykovou obrazovkou (10,5"), USB-C porty, Adaptivní tempomat (ACC), Proaktivní asistent řízení (PDA), Předkolizní bezpečnostní systém (PCS), Systém nouzového zastavení (EDSS), Elektronická parkovací brzda s funkcí hold, Zadní parkovací kamera, Reflektorové LED přední světlomety, Elektricky ovládaná přední okna, Elektricky ovládaná, vyhřívaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, Zrcátka v obou slunečních clonách, Osvětlení zavazadlového prostoru, Vyhřívání předních sedadel, Dvoubarevné lakování karoserie, Zatmavená zadní okna (Privacy glass), Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start, Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, Senzor deště, Přední mlhová světla (LED), Zatmavená zadní světla s LED směrovým ukazatelem, 18" kola z lehké slitiny, Technologie čištění a zvlhčování vzduchu v kabině Nanoe-X™, Dálkové spuštění klimatizace přes aplikaci MyToyota na 4 roky, Dekor volantu v barvě karoserie, Boční výdechy klimatizace a dekor středového panelu v mramorovaném provedení (barevně odpovídá lakování karoserie), Hlavice řadicí páky potažená syntetickou kůží, Textilní čalounění sedadel v kombinaci s perforovanou syntetickou kůží SakuraTouch® a prošíváním v barvě karoserie, Stříbrná ozdobná lišta na předním spoileru.
Cena testované sestavy
565 000 Kč
Výbava testované sestavy
paket JBL (+14.000 Kč), plátěná střecha Premium (+27.000 Kč), barva modrá levandulová (+0 Kč)
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
3 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1490
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
59 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
85 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
172
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
9.2
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 3.7
Emise CO2:
85
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
189 / 0
Objem nádrže (l):
36
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1100 / 410
Rozměr pneu:
175/60 R18
Toyota Aygo X Hybrid Executive schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
3776
b) šířka (mm):
1740
c) výška (mm):
1525
d) rozvor (mm):
2430
e) rozchod vpředu (mm):
1540
f) rozchod vzadu (mm):
1520
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
833 / 1080
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
529 / 784
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
975
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
863
k) šířka vpředu (mm):
1375
l) šířka vzadu (mm):
1366
délka sedáku vpředu (mm):
478
délka sedáku vzadu (mm):
472
výška opěradla vpředu (mm):
646
výška opěradla vzadu (mm):
610
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů