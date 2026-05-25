TEST Toyota Aygo X Hybrid GR Sport – To nejostřejší z Kolína
Aygo X po poslední modernizaci už dávno není žádnou brzdou provozu, dynamikou strčí do kapsy i nemálo větších hatchbacků. Může mít však i pravé sportovní ambice? Ve šmrncovní výbavě vypadá, že rozhodně ano, nekončí to však právě u vzhledu?
Design, interiér
Aygo X sjíždí z linky v českém Kolíně a ve výbavě GR Sport vypadá jako malé, nabroušené a do detailu vytuněné japonské žihadélko. Nabízí se tak provokativní otázka: je to aktuálně nejzábavnější české auto? Toyota neupravovala jen vzhled, takže rozhodně je co hodnotit.
Takovéto žluté sypátko dokáže na první pohled pořádně zahýbat emocemi. Dvoubarevný lak karoserie, který kombinuje černě lakovanou kapotu a střechu se zbytkem vozu v syté žluté, dodává autu tunerský šmrnc a opticky to vypadá, jako by bylo víc přikrčené k zemi, byť reálná světlá výška zůstala stejná. Nárazník vypadá díky velké masce chladiče velmi hladově. Tento prcek je vizuální magnet pro kolemjdoucí. Snad jediným laciným detailem zvenčí je anténa rádia ve formě obyčejného ohebného prutu.
Sportovní atmosféra na vás dýchne i uvnitř, byť s drobnými kompromisy. Famózní tříramenný volant potažený částečně perforovanou syntetickou kůží se drží skvěle a je tak akorát tlustý pro všechny možné řidiče. Sedadla v této výbavě sázejí kombinaci textilního čalounění, syntetické kůže a ekosemiše. Oproti standardním sedadlům však nepřidávají žádnou výraznější boční oporu, která by se v ostrých zatáčkách rozhodně hodila.
Kabina nezastírá svůj původ. Plasty jsou všude kolem tvrdé, ale vyloženě mi to vadilo jen na dveřích, kde spočívá řidičův loket. Středová loketní opěrka chybí úplně. Místy je přiznaný holý plech karoserie, v našem případě zářivě žlutý. To je ovšem šetření, které zároveň dodává vítanou jiskru a paradoxně umocňuje spartánsky sportovní atmosféru.
Za volantem se sedí lehce výše, a to i v situaci, kdy si spustíte sedačku úplně dolů. Rozhodně to však není extrém, pocitově sedíte stále sportovněji než ve větším Yarisu Cross. Celkově je interiér velmi prakticky a bytelně zpracovaný. Digitální přístrojový štít nabízí skvělou čitelnost a modernímu infotainmentu nechybí solidní rychlost ani intuitivní ovládání.
Asistenty někdy k zlosti
Moderní doba s sebou však přináší i legislativní strasti. Testované aygo X je vybaveno pokročilými bezpečnostními asistenty, mezi něž patří i systém nouzového zastavení EDSS. Ten spolupracuje s pokročilým sledováním pozornosti řidiče. Tento asistent je naladěn extrémně přísně a citlivě.
Na sloupku řízení, přímo nad volantem, je umístěna kamera s infračerveným přísvitem, která neustále skenuje váš obličej. Systém hlídá pohled řidiče, stačí se na 2 až 3 sekundy podívat na displej infotainmentu nebo mimo silnici a auto začne okamžitě, byť docela decentně, pípat.
Sleduje také frekvenci mrkání značící únavu a polohu těla. Pokud se v sedačce trochu sesunete nebo nakloníte, systém spustí akustické varování s hláškou “Narovnejte se” na displeji. Auto nemá loketní opěrku, takže držet vzpřímenou polohu třeba hodiny na dálnici je v podstatě nemožné.
V praxi se často setkáte také s falešnými poplachy. Stačí držet volant nahoře a nevědomky rukou zakrýt výhled kameře. Problém mohou dělat i určité sluneční brýle. Když si uvědomím, že aygo X má dát mladým řidičům svobodu pohybu, je mi z toho docela smutno.
Neustálé pípání lze manuálně vypnout, ovšem u Toyoty to vyžaduje trpělivost. Funkce je schovaná hluboko v menu. Pomocí šipek na volantu se musíte na digitálním přístrojovém štítu proklikat do nastavení. Tuto otravnou proceduru musíte absolvovat po každém nastartování a má ho každé aygo X včetně úplného základu.
V autě za 619.000 Kč naopak nenajdete hlídání mrtvého úhlu. A tlačítka ovládání oken postrádají automatický dojezd, takže je pro stažení či vytažení musíte křečovitě držet po celou dobu. Zbytečné nedostatky jinak plnohodnotně vybaveného interiéru, kterému nechybí třeba dvouzónová klimatizace nebo výkonné reproduktory už v základu.
Také z hlediska prostornosti je aygo X plné kontrastů. Vpředu se pohodlně usadí téměř každý, posez za volantem jsem si se 190 centimetry výšky našel snadno. Neměl bych problém dojet třeba k moři. Na zadních sedadlech už je to horší, nastupování je otázkou obratnosti a dospělý chlap bude narážet hlavou do stropu. Já osobně beru aygo X jako dvoumístné auto s nouzovými zadními sedačkami.
Zavazadelník je pak zcela podle očekávání miniaturní. V základu nabízí 231 litrů. Audiosystém JBL se subwooferem by podlahu ukrojil na pouhých 189 litrů. Pro městské nákupy to však stačí a praktickým detailem je možnost sklápět zadní sedadla přímo z prostoru kufru.
Motor, jízdní vlastnosti
Aygo X nedává možnost volby pohonu, pod kapotou je už vždy 1.5 hybrid o výkonu 85 kW. To je na chlup stejný výkon jako měl Volkswagen up! GTI z roku 2018, který je dodnes vyhledávanou nákupní taškou mezi nadšenci. Obrovský rozdíl však nastává u čerpací stanice, protože aygo X jezdí v městském a příměstském cyklu klidně za polovinu.
Reálně se bez větší snahy udržíte kolem hranice 3,5 až 4 litrů na sto kilometrů. Kde se karta obrací, je dálnice. Tam se malý crossover musí poprat s aerodynamickým odporem a vybitou trakční baterií. Spotřeba pak stoupne na 6 až 7 litrů. Jinak je ale aygo X na dálnici velmi příjemné a dospělé, skvěle funguje i adaptivní tempomat, který nenechává zbytečně dlouhý odstup.
Podvozek verze GR Sport doznal oproti běžným sourozencům určitých změn a je příjemně tuhý. Inženýři nasadili specifické ladění tlumičů a vinutých pružin pro ještě lepší odezvu řízení a přepracovali charakteristiku elektrického posilovače řízení EPS směrem k rychlejším reakcím.
Výsledek? Aygo X je na silnici stabilní, minimálně se naklání a na povely reaguje s chirurgickou přesností. Přitom se nemusíte bát, že by z vás na velkých 18" kolech vyloženě vytřáslo duši, není to žádný kostitřas. Vzpomínám na historicky první extrémní počin divize Gazoo Racing, kterým byl yaris GRMN. Ten byl i na menších 17" kolech o poznání prkennější a tvrdší.
Je však potřeba dodat, že už standardní Aygo X jezdí skvěle. Výhody upraveného podvozku verze GR Sport tak ocení primárně nadšenci, kteří rádi tlačí auto k limitu. Pro drtivou většinu běžných řidičů bude dávat větší smysl vybavená verze Executive, která jezdí na stejně velkých 18" kolech, pneumatikách i brzdách, ale nabídne o něco komfortěji nastavený podvozek a možnost připlatit si za stylovou, elektricky stahovatelnou plátěnou střechu.
Největší limit z hlediska sportovních ambicí představuje samotná logika hybridního pohonu a převodovky e-CVT. V autě sice sice najdete volitelný sportovní režim, ale reálná změna reakcí je spíše kosmetická. I ve sportovním módu elektronika při ubrání plynu velmi často bezcitně vypne spalovací motor či nechá otáčky výrazně spadnout. Pokud následně v zatáčce potřebujete okamžitou reakci a zatlačíte na plynový pedál, nastává prodleva. Vozu prostě chvíli trvá, než e-CVT zvolí vhodný převodový poměr či zažehne motor.
Při svižné, ale plynulé jízdě to ničemu nevadí, ale jakmile se pokusíte jet opravdu na limitu a ždímat z auta maximum, začnou pomalejší reakce omezovat. Abyste zamezili hluchým místům, musíte plyn přidat s předstihem – klidně dlouhé metry před apexem zatáčky. Kvůli tomu je precizní práce s plynem a přenosy hmotnosti v oblouku poměrně náročná a ne úplně zábavná. Z tohoto důvodu nemohu o aygu X GR Sport smýšlet jako o sportovním náčiní.
Na druhou stranu, nudné auto to rozhodně není. Jeho agilita, skvělý podvozek a okamžitý odpich z místa mě nesmírně bavily a celý testovací týden jsem si za jeho volantem užíval. Dokonce i hrubší zvuk tříválce mi imponuje.
Závěr
Když se na Toyotu Aygo X Hybrid GR Sport podíváme optikou chladného rozumu, kalkulačky a tabulek, nedává toto auto v poměru své ceny, velikosti a užitné hodnoty příliš velký smysl. Standardní ceníková cena verze GR Sport startuje na částce 619.000 Kč. To jsou peníze, za které se dají pořídit o třídu větší hatchbacky, které nebudou tolik šetřit na detailech.
Jenže auta se naštěstí nekupují jen hlavou. Mnoho zákazníků si aygo X zvolí právě pro jeho geniální jednoduchost a minimální rozměry usnadňující proplétání městskou džunglí. Také na poli vizuální originality mu v našich zeměpisných šířkách konkuruje máloco. V nejvyšších výbavách Executive a GR Sport rozhodně potvrzuje, že plnohodnotně patří do třídy malých, exkluzivních stylovek, které si lidé nekupují z rozumu, ale pro radost.
Za výjimečnost se zkrátka vždycky připlácelo. Můžeme být právem hrdí na to, že takto unikátní, řidičsky zajímavý a vizuálně odvážný vůz vzniká na českých linkách v Kolíně. A pokud si dnes verzi GR Sport pořídíte, vězte, že za pár let bude v inzerátech velmi půvabnou a pravděpodobně i docela vzácnou záležitostí pro autíčkáře.
|Nejlevnější verze modelu
|469.000 Kč (Aygo X 1.5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, Active)
|Základ s testovaným motorem
|469.000 Kč (Aygo X 1.5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, Active)
|Testovaný vůz bez příplatků
|619.000 Kč (Aygo X 1.5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, GR Sport)
|Testovaný vůz s výbavou
|633.000 Kč (Aygo X 1.5 Hybrid 115, 85 kW, e-CVT, FWD, GR Sport)
Zdroj: Autorský text