TEST Toyota bZ4X AWD – Čistě elektrický luxus s charakterem
Pokud hledáte schopný elektromobil pro rodinu od renomované automobilky a nemáte rádi minimalismus americké tesly, Toyota bZ4X po faceliftu nabízí opravdu mnoho. Pod extravagantním, avšak elegantním zevnějškem se skrývá vylepšená technika a spousta drobných vychytávek, které vám zpříjemní každodenní život. Jen škoda, že není úspornější.
Design, interiér
Toyota bZ4X nikdy nebyla synonymem diskrétnosti, ovšem facelift její design značně uhladil. Největších změn se dočkala přední část, která nyní disponuje pro moderní toyoty typickou přídí ve tvaru kladivouna. Tu obepínají úzké světlomety denního svícení, ty hlavní najdeme vespod.
Facelift také přinesl lesklý černý lak na dříve matné lemy blatníků, které jsou pro model bZ4X charakteristickým znakem, takže nový model vypadá zvlášť v testované stříbrnošedé metalíze s černou střechou (součást paketu VIP za 40.000 Kč) docela elegantně. Záď se dočkala jen drobných změn ve tvaru spoileru, extravagantní tvar světlometů zůstal zachován.
Nové kryty zpětných zrcátek a jiný design kol přispěly aerodynamice (0,27 Cx oproti 0,29 před faceliftem), potěší ale klasicky tvarované kliky předních i zadních dveří. Na všech lze mít bezklíčový přístup, auto se ale zamyká v přední části kliky, což je trochu neobvyklé.
I když design rozhodně nebude pro každého, subjektivně mohu říct, že se mi bZ4X docela zalíbilo. Vyčnívá z řady podobně jako dobře oblečený člověk, není ofenzivní jako maturant v teplácích. Kdo by ale chtěl ještě o něco uhlazenější design, model bZ4X Touring nabízí konvenčněji tvarovanou záď.
Punc luxusu
Usednutí do Toyoty bZ4X je trochu jako usednout do obýváku. Sedadla jsou příjemně měkká a tělo z nich nebolí ani po delší cestě, ta přední jsou v testované výbavě navíc kromě vyhřívání také ventilované. Kromě vyhřívání volantu zde najdeme také infrazářiče ve spodní části volantové tyče a místo schránky spolujezdce – v zimě zahřejí opravdu rychle a především energeticky efektivně.
Menší postavy by přes to všechno mohly mít výhrady k poloze za volantem. Toyota se totiž rozhodla následovat francouzský Peugeot a umístila digitální přístrojový štít nad volant. Díky absenci kapličky ho ale mohla umístit o dost blíž čelnímu sklu a připomíná tak spíše novou iX3 než zmíněný i-Cockpit francouzské automobilky. Displej samotný je relativně malý a nemá příliš funkcí, vše důležité vám však ukázat umí.
To s velikostí centrálního displeje se bZ4X neostýchá, má úhlopříčku 14" a k tomu dva rotující ovladače pro rychlé nastavení teploty řidiče a spolujezdce. Uprostřed je otočný ovladač hlasitosti, osobně mi u něj ale chyběla nějaká mechanická zpětná vazba. Otáčí se s ním velmi plynule a jednoduše, někomu to tak může vyhovovat.
Bohužel kromě teploty jsou všechna další nastavení klimatizace integrována do displeje. V infotainmentu najdeme také velmi povedený navigační systém, který v mém případě věděl i o uzavírkách, o kterých Google neměl ani tušení. Ukazuje také blízké dobíjecí stanice, restaurace (vč. těch menších) a další důležitá místa. Zde palec nahoru, i když zrcadlení telefonu zde najdeme také.
Materiály a zpracování jsou z celkového pohledu dobré, překvapivé je měkké polstrování různých míst. I kůže na volantu je nezvykle měkká, stejně jako clony proti slunci nebo už zmíněná sedadla a loketní opěrky, včetně těch ve dveřích.
Ta uprostřed vpředu lze otevřít směrem k řidiči nebo ke spolujezdci, co je ale velmi specifické pro model bZ4X, je její výška – řidičova pravá ruka je totiž mírně výš oproti té levé. V testovacím týdnu mi to bylo nepříjemné, stejně jako později na představení verze Touring. Nedávno jsem však strávil víkend za volantem jiné bZ4X a vůbec jsem s rozdílnou výškou neměl problém – znovu je to tedy něco, co si každý musí zkusit sám.
Mezi předními pasažéry se ještě nacházejí dvě bezdrátové nabíječky a také velmi specifický volič převodovky. Jeho ovládání je po chvíli užívání velmi intuitivní; stačí stlačit dolů a pohybem vpravo zařadit „D” nebo pohybem vlevo začít couvat. Zamrzí použitý klavírový lak kolem voliče, v takto namáhaném místě ho nejspíš brzy čeká mnoho škrábanců.
Při parkování potěší velmi kvalitní 360° kamerový systém, který auto zobrazuje průhledné, takže řidič po chvíli vidí i situaci „pod autem”. Kamery lze do určité rychlosti spustit fyzickým tlačítkem vedle voliče (jinak se spouštějí automaticky) a výhledu z vozu pomáhá také digitální zpětné zrcátko.
Řidiči, narovnej se!
Toyota bZ4X je také prošpikovaná asistenčními systémy. Upozornění na překročení maximální povolené rychlosti se vypíná jedním rychlým kliknutím na ikonu v pravém horním rohu displeje, která je ovšem prťavá a občas není jednoduchá se trefit. Při zrcadlení telefonu navíc horní lišta dostupná není. Vypnout udržování v jízdním pruhu je na více kliknutí vždy, většinu času však funguje relativně nenásilně.
Stačí se ale podívat o něco déle do strany, případně nevhodně uchytit volant a zakrýt tak výhled senzoru, a už je zle. „Narovnejte se; Obličej řidiče nezjištěn”, „Zjištěna nepozornost”, ale také užitečná varování jako „Blíží se vozidla zezadu” nebo pomoc ve formě „Zavřít otevřená okna? Ano/Ne”.
Překvapivě upozornění na vůz v mrtvém úhlu je v zrcátku docela titěrné, klidně by mohlo být větší. Horší ale je, že se v noci ve vnějším zpětném zrcátku odráží proužek ambientního osvětlení.
Celkově však kabina bZ4X zaslouží pochvalu. Rozhodně není sterilní, přesto vše člověk najde relativně snadno, zvlášť po delším seznámení s autem. Punc luxusu trochu kazí nedostatky, jako například povrzávající volič převodovky nebo dveřní panely, v nichž je mírná vůle.
Tvrdá středová konzola mi kupodivu příliš nevadila, asi má ergonomicky dobrý tvar. Celkově je na většině míst v interiéru užito dražších a velmi příjemných materiálů, a tam kde se to hodí, tam Toyota šetřila tvrdým plastem. Není ho tu však mnoho a osobně oceňuji, že interiér oproti tesle a čínské konkurenci vypadá stále jako auto.
Motor, jízdní vlastnosti
Toyota bZ4X je dostupná s jedním elektromotorem umístěným vpředu ve dvou výkonových variantách. Testovaná vrcholná varianta však dostává názvu (bZ)4X a díky druhému elektromotoru na zadní nápravě disponuje pohonem všech kol.
Kromě toho vrcholná varianta nezaostává ani výkonově, má totiž 252 kW (343 k) a z nuly na stovku jí stačí 5,1 sekundy. Na rodinný dostavník je to až až, nemyslíte? Nejlepší na bZ4X je ale především to, že onen výkon skvěle přenáší na silnici. A i když je na 20" kolech stále celkem tvrdá, podvozek je určitě lepší než před faceliftem.
U elektromobilu je asi nejdůležitější také dojezd – ten se v testované variantě s větší baterií (73,1 kWh oproti 57,7 kWh) pohyboval v relativně chladném dubnu kolem 300 kilometrů v reálném provozu, i když kolegové s bZ4X dokázali jezdit i úsporněji. Já jsem se při sebevětší snaze nedostal pod 16,7 kWh/100 km, což by znamenalo něco málo přes 400 km s bezpečnou rezervou pro dojedí na další nabíječku.
Co ale musím ocenit, je ukazatel dojezdu, protože ačkoliv nebyl z největších, počítadlo bylo extrémně přesné. Za přibližně 700 ujetých km měl ukazatel dojezdu průměrnou odchylku 3,5 %, to je zatím nejlepší výsledek mezi všemi mnou testovanými elektroauty. Jen škoda, že bZ4X nedokázala být úspornější. Jezdil jsem však nemálo po dálnici, což samozřejmě má na spotřebu negativní vliv u každého auta.
Na spotřebu možná mělo vliv i na poměry elektrických crossoverů příjemně rychlé a přesné řízení, které sice postrádá větší zpětnou vazbu, ale zajišťuje dávku zábavy na klikatější cestě. To se pak člověk nechá snadno zlákat a nejede tak úsporně, jak by chtěl. Auto se ale přes tuhý podvozek umí zejména na příčných nerovnostech a zvlněné cestě (třeba kvůli kořenům) nepříjemně rozhoupat.
Za zmínku stojí také pádla pod volantem, které slouží k nastavení míry intenzity rekuperačního brzdění. Intenzitu je možné zvolit ve třech úrovních od plachtění (rekuperace je téměř neznatelná) až po takové ležérní brzdění.
Stejně jako kolegové bych i já ocenil výrazně silnější rekuperaci, do řízení jedním pedálem má bZ4X opravdu daleko. A přestože mám pádla pod volantem opravdu rád, přidávají elektromobilům jistou míru propojení řidiče s autem při jízdě, v bZ4X jsem je používal zřídka.
Částečně za to mohla slabá rekuperace, ale hlavní důvod tkví v tom, že jsou prostě hlasitá. Kliknutí na pádlo je slyšet přes celou kabinu a není to žádný příjemný zvuk vzbuzující dojem kvality, naopak. I pádla samotná jsou na omak zkrátka kousek plastu.
|Konkurenti
|Toyota bZ4X
|Škoda Enyaq
|Tesla Model Y
|Provedení
|Executive
|Coupé RS
|Premium LR AWD
|Motor
|synchronní AC elektromotor vpředu i vzadu
|synchronní elektromotor s permanentními magnety vzadu a asynchronní elektromotor vpředu
|synchronní AC elektromotor vzadu a indukční elektromotor vpředu
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|Největší výkon [kW/min]
|252 kW (343 k)/-
|250 kW (340 k)/-
|378 kW (514 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|508/-
|679/-
|493/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|180
|201
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,1
|5,4
|4,8
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|14,5–15,9
|15,6
|14,9
|Baterie
|73,1 kWh
|84 kWh
|79 kWh
|Dojezd [km]
|468–516
|565
|600
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|150/22
|185/11
|220/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1930-2020/2520
|1814/2260
|1981/2416
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1500/750
|1200/750
|1600/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4690 × 1860 × 1650
|4658 × 1879 × 1623
|4794 × 1920 × 1621
|Rozvor [mm]
|2850
|2766
|2890
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|452/nehomologováno
|585/1710
|836/2118 + 114
|Cena od [Kč]
|1.394.000
|1.410.000
|1.324.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Executive + paket VIP
|RS + lak + tepelné čerpadlo + Maxx a klima paket
|Standard + lak Quicksilver + 20" disky kol
|Cena od [Kč]
|1.434.000
|1.542.000
|1.476.000
Závěr
Toyota bZ4X je po faceliftu výrazně lepší auto než kdy dřív. Troufám si tvrdit, že jde o velmi schopného konkurenta pro oblíbenou Teslu Model Y, zejména pokud se uvnitř chcete cítit jako v autě. V interiéru je též spousta místa a jediné, co Toyotě stále trochu ubližuje je reálný dojezd, kompenzuje to však relativně rychlým nabíjením.
Určitě bych i tak chtěl větší baterii, a pokud nejezdíte mimo asfalt ani po dálnici, bude stačit verze Style. Vrcholný Executive se čtyřkolkou by však byl mojí volbou, ať už kvůli svižnému pohonu, velmi schopné čtyřkolce nebo skvělým infrazářičům a další výbavě navíc. Dražší je zhruba o 200 tisíc, za ně však dostanete opravdu hodně.
|Nejlevnější verze modelu
|1.099.000 Kč (Style, FWD, 123 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.314.000 Kč (Style, AWD, 252 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.394.000 Kč (Executive, AWD, 252 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.434.000 Kč (Executive, AWD, 252 kW)