TEST Toyota C-HR PHEV Tokyo Edition – Benzin schovaný na delší cesty
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Japonský plug-in hybrid dokáže běžný pracovní den obsloužit jen na elektřinu a večer mít stále zhruba třetinu kapacity. Na delší cestě se promění v úsporný full hybrid. Přidává výrazný design a bohatou výbavu Tokyo Edition, vykupuje je však omezeným prostorem, horším výhledem a ne zrovna lidovou cenou.
Design, interiér
Toyota C-HR nikdy nepředstírala, že chce být nejpraktičtějším kompaktním cossoverem na trhu. Už první generace stavěla na výrazné siluetě, klesající střeše a tvarech, které se snaží připomínat kupé. Nástupce se stejné myšlenky drží, jen ji rozvíjí ještě důsledněji. Na délku měří 4360 milimetrů, prostor uvnitř ale využívá trochu jinak než podobně velká (malá) rodinná SUV.
Testované provedení Tokyo Edition zaujme tmavě zeleným lakem Metal Oxide, který kontrastuje s černou střechou a zádí, a matně šedými 19palcovými koly s pneumatikami 225/50. Výrazné prolisy, úzká světla a mohutná zadní část možná nebudou sedět každému, rozhodně ale nehrozí, že by C-HR v davu zaniklo.
Z místa řidiče oceňuji zvýšené boky kapoty. Vidím je před sebou a mám díky nim dobrý přehled o tom, kde auto končí. Směrem dozadu už ale výrazná karoserie orientaci naopak komplikuje. K tomu se dostaneme.
Pořizovací cena konkrétního vozu v době nákupu podle importéra činila 1.192.400 korun. Tokyo Edition tehdy nabízela výbavu v pevně dané konfiguraci a zákazník si vybíral pouze barvu laku (všechny v ceně). Testované auto tak nemělo jediný příplatkový prvek. Dnes už ho v konfigurátoru nenajdeme, doprodávají se skladové kusy.
Tokyo Edition naštěstí není jen souborem barevných doplňků a jiných kol. Vůz je našlapaný výbavou, jak jen to jde: matrixové LED světlomety, head-up displej, panoramatický kamerový systém, digitální vnitřní zrcátko, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, panoramatická střecha nebo audiosystém JBL s devíti reproduktory.
Velmi dobře fungují světlomety. Adaptivní dálkový režim s přehledem dokáže ponechat velkou část vozovky trvale osvětlenou a podle okolního provozu vykrývá auta vpředu i v protisměru. Během nočních jízd se mi nestalo, že by některý z protijedoucích řidičů problikáváním upozorňoval na oslňování.
Toyota C-HR PHEV Tokyo Edition |
Vpředu vzdušně, vzadu už kupé
Pevná panoramatická střecha interiér příjemně prosvětluje a vpředu nemám ani při výšce přes 190 centimetrů pocit nedostatku prostoru. Nad hlavou mi zbývá zhruba deset až dvanáct centimetrů a dost místa mám také kolem ramen.
Dobře se mi sedí i v samotné sedačce. Sedák je sice spíše kratší, během týdne mi to ale kupodivu nevadilo. Opěradlo je dostatečně vysoké, hlavovou opěrku lze vysunout do správné polohy a elektrická bederní opěrka má opravdu velký rozsah.
Dokonalá řidičská pozice to přesto není. Pravé koleno se vystupujícímu panelu ovládání klimatizace povážlivě blíží a volant bych si potřeboval přitáhnout ještě o něco blíž, podélné nastavení už je ale na dorazu. Nešikovně jsou umístěna také tlačítka paměti sedadla: jsou schovaná zespodu na madle dveří a přiznávám, že nejprve jsem je přehlédl. Nastavit si sedadlo do uložené polohy při zavřených dveřích hrozí přinejmenším vykloubením zápěstí.
Vzadu už si kupé silueta vybírá svou daň. Za vlastní řidičskou pozici se sice posadím, kolena se však už natěsno dotýkají opěradla. Ale netlačí a chodidla lze zasunout pod přední sedadlo, takže podélně to ještě funguje. Mnohem větším omezením je klesající střecha. Hlavou už se nepříjemně dotýkám stropu a nemám žádnou rezervu.
Rozdíl potvrzuje i měření: vpředu jsme od sedáku ke stropu naměřili 1030 milimetrů, vzadu jen 930. C-HR tak čtyři dospělé přepraví, pro pět vzrostlých lidí ani pro pravidelné dlouhé cesty ve čtyřech ale zdaleka ideální není. Určení auta je ale pochopitelně jiné: vzadu se drtivou většinu času budou vozit děti.
Pocitu stísněnosti nepomáhají malá zadní okna. Nejhorší je výhled šikmo doprava dozadu, kde při běžném nastavení sedadla spolujezdce zakrývá jeho hlavová opěrka velkou část už tak omezeného průhledu. Řečeno jenom s mírnou nadsázkou: abyste na křižovatce viděli provoz zprava, je nutné si najet jako s dodávkou bez zadního prosklení.
Podobně omezený je zavazadelník. Standardní audiosystém JBL ubírá část prostoru pod podlahou, takže místo 310 litrů nabízí Tokyo Edition jen 296. Nakládací hrana je navíc nemalých 790 milimetrů nad zemí. Na běžný nákup objem stačí a golfáče a nejspíš i středně velký kočárek se tam také vejdou, tak co.
Toyota C-HR PHEV Tokyo Edition |
Osmnáct tlačítek? Naštěstí
V době, kdy se do dotykových obrazovek přesouvá téměř všechno (většina) ovládání, působí C-HR až staromódně. Pod středovým displejem napočítáme osmnáct fyzických ovladačů. A to myslím jako pochvalu.
Samostatná tlačítka dostaly nejčastěji používané funkce klimatizace, vyhřívání sedadel i další běžné požadavky. Nemusím kvůli změně teploty nebo intenzity ventilace otevírat nabídku na displeji a pátrat, kam výrobce funkci schoval. Další ovladače na středové konzole slouží jízdním režimům, parkovací brzdě nebo volbě toho, jak má pracovat plug-in hybridní pohon.
Přehledný je také head-up displej. Rychlost, navigační pokyny a další důležité údaje promítá přirozeně do zorného pole a během týdne jsem o jeho nastavení prakticky nemusel přemýšlet. Což bývá nejlepší známka, že věc funguje správně.
Docela zajímavým asistentem je ten, který se věnuje zadním sedadlům. Pokud jste před jízdou otevřeli zadní dveře a před zamčením se k nim nevrátili, auto několikrát výrazně zapípá. Nezjišťuje, zda na sedadle skutečně zůstala taška nebo dítě; pouze si pamatuje, že se zadní dveře před jízdou otevíraly. Fajn pomocník, jen bych ubral na urgentnosti: jde o upozornění, které lze jen těžko přeslechnout.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|754/502
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|414/665
|Šířka mezi podběhy (mm)
|1014
|Výška nakládací hrany (mm)
|790
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1526
Motor, jízdní vlastnosti
Označení Plug-in Hybrid 220 odpovídá výkonu celé pohonné soustavy: 164 kW, tedy 223 koní. Atmosférický dvoulitrový čtyřválec sám dává 112 kW, přední elektromotor dalších 120. Jejich maxima však nelze jednoduše sečíst. Výsledná síla putuje pouze na přední kola a z nuly na stovku se C-HR dostane za 7,3 sekundy.
Energii ukládá lithium-iontová baterie s celkovou kapacitou 13,6 kWh. Homologovaný elektrický dojezd se podle konkrétního provedení pohybuje kolem 66 kilometrů. Auto rozlišuje čtyři režimy pohonu. Výchozí EV používá pouze elektřinu a podle Toyoty udrží spalovací motor vypnutý i při silném sešlápnutí akcelerátoru, dokud to dovolí stav baterie a provozní podmínky. Režim Auto EV/HV také upřednostňuje elektrickou jízdu, při potřebě většího výkonu si ale dvoulitr automaticky přivolá.
Režim HV se snaží aktuální zásobu energie uchovat na později a z C-HR udělá klasický full-hybrid. Poslední možností je Charge, při níž spalovací motor vedle pohonu automobilu vyrábí elektřinu pro trakční baterii. Smysl to může mít třeba před příjezdem do nízkoemisní městské zóny; energeticky výhodnější však samozřejmě je nabít ze sítě.
Přes týden elektro
Právě v běžném pracovním režimu mi plug-in hybridní C-HR dává největší smysl. Ráno vyjíždím se sto procenty, během dne absolvuji cestu do práce a zpět, k tomu nákup nebo výpravu za sportem, a večer v baterii stále zbývá přibližně třicet až čtyřicet procent. Benzinový motor při takovém používání vůbec nemusí nastartovat.
Městská spotřeba se ustálila na 17,5 kWh na sto kilometrů. Čistě elektrická dynamika přitom pro běžný provoz bohatě stačí. Elektromotor s výkonem 120 kW skoro 1,7tunové auto nevystřeluje kupředu a žádný prudký kopanec se nekoná, z křižovatky ale C-HR odjíždí pohotově a na běžné změny tempa reaguje bez prodlev.
Naprostou většinu času používám jízdní režim Normal, ve kterém působí reakce nejpřirozeněji. Eco auto neutlumí tak výrazně, aby se s ním jezdilo nepříjemně, Sport naopak zostří odezvu pohonu a přidá řízení na váze, ale také jen umírněně. Tuhost tlumičů ale nemění, podvozek není elektronicky adaptivní. Čtvrtý režim Custom umožňuje některé vlastnosti nastavit samostatně.
Nabíjet lze střídavým proudem výkonem až 6,6 kW. Při jeho plném využití Toyota uvádí doplnění baterie za méně než dvě a půl hodiny. Běžnou denní porci elektřiny tak lze pohodlně doplnit přes noc nejen z wallboxu, ale i z domácí zásuvky.
Energii z trakční baterie lze také využít opačným směrem. Tlačítkem vlevo od volantu se aktivuje 230voltová zásuvka v zavazadelníku, ze které lze na cestách napájet běžné spotřebiče.
Když se přidá dvoulitr
Výhodou řešení je, že po spotřebování elektrické zásoby nezůstane řidiči těžké auto odkázané pouze na benzinový motor. C-HR se přepne do běžného hybridního režimu, dál průběžně pracuje s menší rezervou energie a při zpomalování ji doplňuje rekuperací.
Mimo město tak jezdím přibližně za pět litrů, což je na plug-in hybrid této velikosti velmi dobrý výsledek. Na dálnici se spotřeba pohybovala lehce pod sedmi litry. Není to žádná tragédie, přesto je zřetelné, že dlouhé dálniční přesuny nejsou disciplínou, ve které by C-HR přesvědčovalo nejvíc.
Při vyšší rychlosti je v kabině citelně slyšet odvalování pneumatik i proudící vzduch. Když navíc požadujete výraznější zrychlení, přidá se spalovací motor. Ten rychle vystoupá do otáček odpovídajících potřebnému výkonu, zatímco rychlost auta roste jiným tempem. Dostavuje se známý a tolik typický „efekt vysavače“. A nutno přiznat, že hukot to docela je.
Převodovka e-CVT nepoužívá klasický řemenový variátor, nýbrž planetové výkonové dělení, které může nastavit otáčky spalovacího motoru nezávisle na rychlosti vozu. Jakmile se požadovaný výkon ustálí, motor se zklidní a jeho hluk poleví. Při prudké akceleraci se však charakteristický zvuk přeslechnout nedá.
Podvozek je naladěný spíše pevněji. Plug-in hybrid používá frekvenčně selektivní tlumiče, které pasivně mění svůj účinek podle charakteru pohybu. Nejde tedy o klasický adaptivní podvozek ovládaný elektronikou, výsledek však do určité míry ukazuje snahu spojit pevné vedení karoserie s přijatelným komfortem.
C-HR se ani na delších vlnách nerozhoupe, v zatáčkách se výrazně nenaklání a nepůsobí rozevlátě. Na rozbité silnici kola nemají tendenci nepříjemně odskakovat. Tvrdší charakter se ale nezapře. Při rychlejším přejezdu ostré nerovnosti na menší silnici dá podvozek posádce citelně vědět, co se právě odehrálo pod koly.
Řízení je kolem středové polohy vláčnější a poněkud odtažité. Do rukou nepřenáší stálou a přesnou informaci o tom, co se děje pod předními koly, jinak je ale dostatečně přesné a k zaměření auta mi takové naladění sedí. C-HR nemá být řidičským sportovním náčiním a klidnější řízení se k jeho městskému charakteru hodí lépe než přehnaná nervozita.
Mechanické brzdy mají příjemně ostrý nástup a se zpomalováním auta nemají problém. Přechodu od rekuperace si nevšimnete a k práci brzdového pedálu nemám výhrad.
Režim B nabízí čtyři stupně rekuperace. Ani ten nejsilnější se do zpomalování neopírá tak důrazně jako u některých jiných elektrických aut. V plynulém provozu lze rychlost dobře dávkovat jedním pedálem, před zatáčkou si ale při potřebě výraznějšího zpomalení musím pomoci mechanickými brzdami dříve, než by se mi líbilo. Bez sešlápnutí brzdového pedálu vůz samozřejmě ani úplně nezastaví.
Toyota C-HR PHEV Tokyo Edition |
Pomáhají, někdy až příliš
C-HR je vybavené rozsáhlou sadou jízdních asistentů a některé z nich pracují i bez zapnutého adaptivního tempomatu. Proactive Driving Assist například jemně zpomaluje při přiblížení k pomalejšímu automobilu a někdy také před zatáčkou. Zásahy nejsou prudké a po několika jízdách jsem je začal vnímat spíš jako nevtíravého parťáka, který mi kryje záda.
Asistent samočinné změny jízdního pruhu zvládá manévr klidně a bezpečně, vyžaduje k němu ale dost času a volného prostoru. Na prázdné dálnici funguje dobře, v hustším provozu je rychlejší přejet do vedlejšího pruhu vlastními silami.
Opačný problém mají parkovací senzory s automatickým brzděním. Okolí hlídají opravdu svědomitě a při vyhodnocení překážky dokážou na brzdu dupnout až přehnaně horlivě. Toyota obecně nastavila bezpečnostní systémy velmi opatrně. Většinu času to znamená příjemnou pomoc, občas však má člověk pocit, že se auto snaží být pozornější za něj – a dává mu to najevo trochu důrazněji, než by bylo nutné.
|Nejbližší konkurenti
|Cupra Formentor
|Peugeot 3008
|Kia Sportage
|Varianta
|1.5 e-HYBRID 204 DSG Cupra
|1.6 Plug-in Hybrid 225 AUT Business
|1.6 T-GDI PHEV 288 6AT 4×2 Comfort
|Motor
|Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1498 cm³ + elektromotor, pohon předních kol
|Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1598 cm³ + elektromotor, pohon předních kol
|Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1598 cm³ + elektromotor, pohon předních kol
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|150
|166
|212
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|350
|–
|380
|Převodovka
|Šestistupňová dvouspojková DSG
|Sedmistupňová dvouspojková e-DCS7
|Šestistupňová samočinná
|Maximální rychlost (km/h)
|210
|220
|206
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|7,9
|7,8
|7,5
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP)
|1,4–1,6
|2,4
|2,7–3,0
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|1642/2190
|1863/2400
|1767–1881/2375
|Rozměry d × š × v (mm)
|4451 × 1839 × 1508¹
|4542 × 1895 × 1641
|4540 × 1865 × 1650
|Objem zavazadelníku (l)
|345
|520
|540
|Rozvor (mm)
|2681¹
|2739
|2680
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|1700/750
|1550/750
|1210/750
|Cena od (Kč)
|1.089.900
|1.049.000
|1.079.980
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Tribe + Matrix HD LED, pakety Intelligent Drive, Skyline a Immersive, navigace, nabíjecí kabel Mode 3
|GT + čalounění Alcantara, Pack Power Seats, Pack Panorama, audio Focal, Pack Drive Assist 2.0
|GT-Line + pakety GT-Line Plus a Extra, panoramatická střecha, metalický lak a dvoubarevné provedení
|Cena od (Kč)
|1.316.900
|1.320.000
|1.442.980
Závěr
Toyota C-HR PHEV mě během týdne přesvědčila hlavně tím, jak přirozeně dokáže spojit dva způsoby používání. Při pravidelném nabíjení zvládne běžné pracovní dny pouze na elektřinu, zatímco na delší cestě se promění v úsporný full hybrid. Benzin tak skutečně může většinu týdne zůstat v nádrži, aniž by se řidič musel omezovat, když vyrazí dál.
Univerzální rodinný crossover to ale není. Výrazná karoserie omezuje prostor vzadu, výhled i velikost kufru, na dálnici se přidává vyšší hluk a ne zrovna lidová cena staví C-HR proti větším a praktičtějším soupeřům. Nejlépe proto vyhoví jednotlivci nebo páru, kteří mohou pravidelně nabíjet, většinu cest absolvují ve městě a jeho okolí a jsou ochotni dát přednost stylu před maximální praktičností.
|Nejlevnější verze modelu
|809.900 Kč (Toyota C-HR, 1.8 Hybrid 140, 103 kW, e‑CVT, pohon předních kol, Comfort)
|Základ s testovaným motorem
|979.900 Kč (Toyota C-HR, 2.0 Plug-in Hybrid 220, 164 kW, e‑CVT, pohon předních kol, Comfort Plus)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.192.400 Kč (Toyota C-HR, 2.0 Plug-in Hybrid 220, 164 kW, e‑CVT, pohon předních kol, Tokyo Edition, lak zahrnutý v ceně)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.192.400 Kč (Toyota C-HR, 2.0 Plug-in Hybrid 220, 164 kW, e‑CVT, pohon předních kol, Tokyo Edition, bez dalších příplatků)