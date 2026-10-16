TEST Toyota C-HR+ Style 77 kWh – Stormtrooper, který si na nic nehraje
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Jezdí skoro zadarmo a na českých rozbitých cestách funguje lépe, než bychom od stylového crossoveru čekali. S větší 77kWh baterií navíc nabízí velmi solidní dojezd, za všechny své kvality si ale nechá dobře zaplatit.
Design, interiér
Nejmodernější C-HR má v porovnání s první generací modelu velmi umírněný design, který však ctí tvar karoserie se splývavou zadní částí. Znaménko plus za označením modelu nemá naznačovat nějakou prodlouženou variantu nebo sedmimístné provedení, nýbrž čistě elektrický pohon.
Přední část tak výrazně připomíná model bZ4X, se kterým „céháerko“ sdílí platformu e-TNGA. To také znamená, že vozu chybí přední zavazadelník. Auto ale nevypadá tak specificky jako větší sourozenec, jelikož postrádá výrazné černě lakované lemy blatníků. Zde jen úzký plast lemuje tvar kol a vlastně i celou spodní část auta. Leskle černá jsou pouze zrcátka, některé doplňky kolem světel a dekor kolem kliky zadních dveří, která se schovává až u C-sloupku a opticky prodlužuje linii bočních oken.
Při pohledu zezadu vyniknou zadní svítilny spojené do jedné linie, které utváří přechod mezi velkým zadním sklem, relativně úzkou lakovanou částí víka zavazadelníku a vysoko protaženým zadním difuzorem opět z šedého plastu. Přestože je testovaný kus poměrně střídmá specifikace, což prozrazují 18" aerodynamická kola s vysokou bočnicí pneumatik, vypadá C-HR+ opravdu dobře.
Abychom věděli, kam si C-HR+ zařadit velikostně, dovolte mi uvést jeho rozměry v porovnání s plug-in hybridním C-HR a zároveň větším bZ4X:
|Model
|C-HR PHEV
|C-HR+
|bZ4X
|Délka
|4362 mm
|4530 mm
|4690 mm
|Šířka
|1832
|1870
|1860
|Výška
|1564
|1595
|1650
|Rozvor
|2640
|2750
|2850
Jak je vidět, je o více než 16 centimetrů delší než spalovací C-HR, takže zmíněné plus v názvu nakonec s velikostí také souvisí. Na délku k většímu bZ4X naopak chybí dalších 14 cm, C-HR+ je ale širší a nižší, což mu dává onen sportovní vzhled.
Šířka je znát hlavně na na zadních sedadlech, na kterých se alespoň v oblasti ramen nebudou mačkat ani dva dospělí chlapi. Klesající záď a celkově nízká střecha si ale vybírá svou daň v prostoru nad hlavou, i když se svými 189 cm bych asi i nějakou středně dlouhou cestu zvládl bez větších potíží.
Tepelný komfort zajišťují výdechy klimatizace na středovém tunelu s možností nastavit směr proudění vzduchu, nad nimi máme dva výstupy USB-C. Středová opěrka nabízí kromě dvou nápojových držáků také držák mobilního telefonu či menšího tabletu. Tapecírunk dveří je v místě lokte vyhotoven z velmi příjemného materiálu podobného semiši a je v daném místě bohatě měkčený. Zbytek dveří je z tvrdého plastu, zato nabízí prostor pro menší lahev.
Opěradla druhé řady bohužel nenabízejí průvlak na lyže a jsou sklopná jen v poměru 40:60. V nejvyšší poloze podlahy kufru ale vytvoří relativně rovnou plochu. I ve spodní poloze podlahy kufru pod ní stále zůstává malý prostor pro lékárničku a základní nářadí. Zavazadlový prostor ale nabídne spíše průměrných 416 litrů. Objem se sklopenými sedadly automobilka neuvádí.
Vpředu potěší přední sedadla, jejichž výrazně tvarované bočnice poskytují dostatečnou oporu a pohodlí i na delší cesty. Čalounění kombinací látka/polokůže je příjemné. Přestože je C-HR+ kratší než bZ4X, podobná šířka zajišťuje pocit dostatečně prostorného interiéru. Z místa řidiče je navíc výborný výhled vpřed – pomáhá rozměrné čelní sklo, úzké A-sloupky i malá okénka v přední části dveří.
Nejmenší matrjoška
Interiér jako by z oka vypadl modelu bZ4X (a bZ4X Touring), což má svá pozitivní i negativní specifika. Dominuje mu centrální displej o úhlopříčce 14 palců, v jehož spodní části jsou integrovány dvě řady dotykových tlačítek klimatizace, přičemž pro teplotu jsou ve spodních rozích displeje dva fyzické kruhové ovladače. Mezi nimi nechybí také otočný ovladač hlasitosti.
O zvláštním voliči převodovky, přístrojovém štítu umístěném vysoko a daleko nad volantem (alespoň kulatým) a celkově nepříliš působivé ergonomii ovládání jsem již dříve detailněji psal právě v testu většího modelu bZ4X. Mezi mé hlavní výtky patří software, který sice umožňuje rychlý přístup k některým asistentům, ale vypnutí upozornění na překročení rychlosti je nutné dělat pomocí titěrného tlačítka na domovské obrazovce a pro vypnutí extrémně otravného sledování aktivity řidiče (moderní toyoty vás velmi rády upozorňují na každé mrknutí) musíte hluboko do menu. K čemu pak taková zkratka je, že ano.
Chybí též stálá lišta menu při zrcadlení telefonu, která by výrazně urychlila právě vypínání asistentů, ale třeba i přepínání radiostanic a zdrojů hudby. Z pohledu jízdy je velmi otravná také nutnost po každém startu zapínat funkci Auto-hold, což ale opět platí u všech moderních modelů japonské značky. Zamrzí také příliš jednoduchý (a přesto občas nepřehledný) přístrojový štít.
Uvnitř C-HR+ hrají na většině míst prim tvrdé plasty, kterým ale kontrastují bohatě měkčené plochy na dveřích určené pro lokty nebo měkčená horní část palubní desky. I stropnice působí příjemným dojmem a důležité je, že interiér jako celek nepůsobí lacině či nekvalitně.
Zamrzí ale, že stále přetrvávají zbytečná negativa, která by nemělo být těžké vyřešit. Pod displejem kromě dvou výdechů klimatizace například najdeme rovnou dvě bezdrátové nabíječky, které bohužel nejsou chlazené a především je není možné nijak vypnout. Tudíž perfektní místo pro odložení telefonu je v horkých dnech prakticky nepoužitelné.
Také tu opět máme středovou loketní opěrku, která se sice otevírá do obou stran, ale kvůli tomuto mechanismu je vyšší než loketní opěrka na dveřích, což je z pohledu ergonomie a zdravého držení těla tragický přešlap. Na většinu zmíněných neduhů si ale přece jen zvyknete a poté není cestování s C-HR+ vlastně vůbec špatné.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|416 l
|Délka u podlahy
|763-852 mm
|Výška pod roletkou
|436-510 mm
|Šířka mezi podběhy
|1008 mm
|Výška nakládací hrany
|772 mm
|Maximální ložná délka
|1819 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Do testu se k nám C-HR+ dostalo v základní výbavě Style, které začíná jen těsně pod jedním milionem korun. Za stotisícový příplatek pak dostanete větší baterii o kapacitě 77 kWh (místo 57,7 kWh) a také silnější elektromotor o výkonu 165 kW (224 koní proti základním 167 k). Přesně taková kombinace slibuje dojezd až 560 km s homologovanou spotřebou 13,4 kWh/100 km.
Nám při dobití do sta procent ukazovalo 480 km, což je též velmi slušná hodnota. Po 249 kilometrech (vč. řekněme 100 km dálnic) na počítadle svítilo stále 47 % a 223 km dojezdu, což opět potvrzuje přesnost počítadla vozidel na této platformě a také jejich účinný pohon.
Spotřeba kolem 15 kWh/100 km je totiž s přibližně polovičním poměrem dálniční a svižné okreskové jízdy velmi dobrým výsledkem. Po městě se vůbec není problém pohybovat v jednociferných hodnotách a při běžné jízdě počítejte klidně se spotřebou kolem 12 kWh/100 km.
Na rychlonabíječce tato umožňuje C-HR+ dobíjet výkonem až 150 kW, a to i při velmi nízkém stavu nabití, takže pokud důvěřujete ukazateli a přijedete na nabíječku s posledními procenty dojezdu, velmi rychle dobijete elektrony pro další jízdu. Palubní nabíječka u výbavy Style disponuje maximálním výkonem 11 kW.
Cestovnímu komfortu (i celkovému dojezdu a spotřebě) pomohly standardní 18" disky kol a na dnešní poměry docela vysoký profil pneumatik. Díky tomu krásně plynule absorbuje všelijaké nerovnosti, nijak neposkakuje a nezaznamenal jsem od podvozku ani žádné rány. Příplatek za větší 20" disky bych osobně ani nenabízel, takto je C-HR+ skvělé. Samozřejmě pokud s ním neplánujete jezdit nějak ostře, tam potom větší a širší disky s menší bočnicí pneumatik mohou dávat smysl, stejně jako vrcholná motorizace se dvěma elektromotory.
Svižně ale jezdit dokáže, C-HR+ drží díky nízkému těžišti a velmi dobře nastavenému podvozku ochotně v požadovaném směru a náklony karoserie jsou na poměry obyčejných rodinných crossoverů také minimální. Pomáhá přední náprava se zavěšením MacPherson, vzadu je uložení řešeno dvojitými lichoběžníky.
Zábavě za volantem pomáhá okamžité zrychlení elektromotoru a možnost regulovat intenzitu rekuperace pomocí pádel pod volantem. To je možné ve čtyřech stupních, i když maximální rekuperace je na dnešní poměry velmi slabá a pádla jsou při každém stisku velmi hlasitá. Elektrické Toyoty (vč. C-HR+) ale umějí velmi dobře plachtit, což kromě spotřeby přispívá alespoň mně osobně k radosti i z běžné jízdy.
Cesty s C-HR+ jsou zkrátka takové nenucené, přirozené a jednoduché. Pomáhá tomu také ticho v kabině, za které i základní model této platformy vděčí štědrému použití odhlučňovacích materiálů. Pokud chcete odpočívat, asistenty fungují poměrně dobře – od vedení v pruhu přes adaptivní tempomat nebo třeba kontrolu překážek blížících se při couvání z boku.
|Konkurenti
|Toyota C-HR+
|Peugeot e-3008
|Ford Capri
|Provedení
|77 kWh
|Electric 210
|79 kWh Prodloužený dojezd
|Motor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|elektromotor
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|165 kW (224 k)/-
|157 kW (213 k)/-
|210 kW (286 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|267/-
|343/-
|545/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|170
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,3
|8,8
|6,4
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|13,4
|16,9
|13,8 - 14,9
|Využitelná kapacita baterie
|72 kWh, NMC
|73 kWh, NMC
|79 kWh, NMC
|Dojezd [km]
|607
|526
|627
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|150/11
|160/11 (22 volitelně)
|183/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1940/2520
|2183/2640
|2098/2685
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|750/750
|1250/750
|2000/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4530 x 1870 x 1595
|4542 × 1895 × 1641
|4634× 1872 × 1626
|Rozvor [mm]
|2750
|2739
|2767
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|416/1300
|588/1663 (voda)
|572/1510
|Cena od [Kč]
|1.099.000
|1.014.000
|909.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Style
|Business + výbava
|Select + výbava
|Cena od [Kč]
|1.124.000
|1.126.000
|1.130.800
Závěr
Toyota C-HR+ není jen dalším elektromobilem do počtu. Její pohon je opravdu efektivní, s velkou baterií ujede dostatečně daleko (přes 400 km není problém). Díky poměrně široké karoserii a dlouhému rozvoru poslouží rodině se dvěma dětmi úplně bez problému, zejména pokud už není potřeba velký zavazadelník např. na kočárek.
Že schopnostem modelu automobilka věří, dává najevo sebevědomá cena, která toyotu řadí spíše mezi prémiové konkurenty. Na ně však ztrácí množstvím tvrdých plastů uvnitř i zastaralým softwarem centrálního displeje i grafikou přístrojového štítu. Výhodou starších řešení může být ovládání klíčových funkcí fyzickými tlačítky, kterých není málo ani přímo na volantu.
Pokud hledáte schopný elektrický crossover, u kterého se nemusíte bát o spolehlivost, pak by C-HR+ mohlo být přímo pro Vás. Rozhodně stojí za zvážení. Mně osobně se s ním ze všech elektrických modelů Toyota/Subaru jezdilo zatím vůbec nejpříjemněji. Žádné designové výstřelky, prostě jen solidní, upřímné a dobré elektrické auto.
|Nejlevnější verze modelu
|999.000 Kč (123 kW, 57,7 kWh, 4×2 Style)
|Základ s testovaným motorem
|1.099.000 Kč (165 kW, 77 kWh, 4×2 Style)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.099.000 Kč (165 kW, 77 kWh, 4×2 Style)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.124.000 Kč (165 kW, 77 kWh, 4×2 Style)