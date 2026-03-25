TEST Toyota Corolla Cross GR Sport – Pro řidiče, ne rodinu

Marek Bednář
Kdy člověk dokáže rodinnému crossoveru odpustit, že vlastně zas tak dobrý pro přepravu rodiny není? Když je podvozek tak vycizelovaný a spotřeba tak nízká, jako u Corolly Cross GR Sport s pohonem všech kol.

Design, interiér

U řady automobilek platí, že jejich modely mají nějaký společný designový jazyk a na první pohled tak poznáte, že máte tu čest s vozem té či oné značky. Někdy to jde tak daleko, že značku poznáte jasně, ale rozeznat od sebe jednotlivé modely je těžší. A někdy je toho naopak k sobě příliš nepojí.

Toyota Corolla Cross jde v tomhle ještě dál. Verze GR Sport má s ostatními provedeními vpředu společnou jen grafiku světel. Nárazník je odlišný tak moc, že ani logo není na stejném místě. A mlhovky, které facelift ze standardní verze neodstranil, byste tu hledali marně, bohužel.

Corolla Cross se představila v roce 2020 pro thajský trh a do Evropy přijela s dvouletým zpožděním. Protože její domovinou je jihovýchodní Asie, s trochou nadsázky řečeno zvládá jezdit jakoukoliv rychlostí po jakémkoliv povrchu – jak jsem zjistil při testu původní verze před pár lety. To však nebyl GR Sport, který má o palec větší kola, než byla před faceliftem dostupná.

Zůstaňme však ještě chvíli na vnějšku a všimněme si zadních světel, která mají, jak je při faceliftech běžné, novou grafiku. Kromě toho jsou také kompletně LEDková; dřív kromě obrysovek a mlhovky veškeré svícení obstarávaly žárovky. Jednak, s faceliftem zmizela couvačka na levé straně u všech verzí kromě základní Comfort, která má jiné lampy na obou koncích auta. A jednak, zrovna blinkry a brzdová světla jsou zde těsně u sebe, a tak mám obavu, že by mohl řidič za vámi snáze přehlédnout, že blikáte.

Kromě přídě však rozdílů oproti ostatním provedením není na variantě GR Sport mnoho. Ochranné oplastování je pořád matné a kromě již zmíněných kol je výrazná také černá střecha, kterou lze kombinovat s bílou, stříbrnou, červenou či šedou barvou, kterou máme na testovacím kousku. Upřímně, červenou bych asi radši, ale v téhle tmavošedé působí příď corolly cross i trochu výhrůžně.

V kabině vše při starém

Tento mezititulek je zároveň velkou pochvalou. Corolla Cross je totiž auto vyvíjené ještě před současným šetřením výrobních nákladů v podobě přesunu ovládání z tlačítek do displeje, kterého jsme svědky v dnešní době i u některých toyot. Displej tak má v ovládání interiéru sice hlavní, ale ne tak dominantní roli jako jinde. Klimatizaci zůstal vlastní panel s tlačítky, jen na jejich popisky není dobře vidět, máte-li sluneční brýle.

Onen displej je také beze změn, jde o 10,5" jednotku se systémem Toyota Smart Connect s cloudovou nativní navigací, ale samozřejmě i s bezdrátovým zrcadlením smartphonu. To je spolehlivé, ale má nevýhodu – nikde kolem displeje není tlačítko na návrat na domovskou obrazovku. Můžete tu tlačítky měnit hlasitost a displej vypínat, ale zpátky „domů“ se dostanete jen skrz menu Androidu auto, což je zdlouhavé.

Jedna novinka tu však přeci jen je, a sice vypínání „eurohlásítka“ rychlosti ISA. To má nově ve všech toyotách ikonku vpravo nahoře na displeji, kterou je možné systém ztišit, aniž byste přišli o celé čtení dopravních značek.

Zbytek vozu se nastavuje z většiny v přístrojovém štítu pomocí tlačítek na volantu. Chce to zvyk; přiznám se, že si obecně na tento přístrojový štít Toyoty, který je 12,3" displejem se třemi personalizovatelnými částmi, zvykám dodnes. Nikdy totiž tak úplně nevím, co si mám kam nastavit, vím jen, že to musí být na jednu ze tří obrazovek doprostřed vstup do sekce Nastavení, protože právě zde se šteluje jas.

Taky mě mrzí, že není spotřeba svázaná s denním počitadlem kilometrů A a B, že tu je jen jeden „celkový průměr“. Ale můžu si nastavit vzhled a na výběr jsou i bíle podbarvené stupnice, které se ke sportovně střižené verzi GR Sport docela hodí.

Sedačky i výhled na výbornou

Kromě přídě je verze GR Sport odlišná od ostatních také sedačkami, ovšem spíš kosmeticky. S červeným prošíváním a stříbrným plastem pod hlavovou opěrkou skoro působí, jako by byly v jednom kuse, ale naštěstí je hlavová opěrka nastavitelná. „Rohy“ vedle ní tu jsou jen na design a boční vedení je zhruba stejné jako u ostatních výbav.

Ovšem, to není špatně. V souladu s tím, že podle automobilky se facelift zaměřil na lepší sportovnost modelu, je boční vedení sedaček docela efektivní v tom, udržet tělo na místě. U GR Sport je příjemné také čalounění umělým semišem; volant je naštěstí normálně z hladké kůže.

Jistá kritika musí mířit k bezdrátové nabíječce mobilů, která není chlazená a nedá se vypnout, takže když se vám mobil začne přehřívat, je třeba ho odložit jinam. A kromě držáků nápojů není moc kam, má-li spolujezdec svůj mobil položený v přihrádce vedle bezdrátové nabíječky. Nutno však uznat, že spolehlivost nabíjení je tady relativně dobrá – na Toyotu.

Za volantem se sedí docela vysoko a z vozu mám velmi dobrý výhled, a to hlavně kvůli dobře promyšlenému umístění vnějších zrcátek ve vztahu k A-sloupkům. Vnitřní zrcátko musí být kvůli zkosené střeše vzadu docela nízko, jen těsně se tak dívám ven pod ním a nepřekáží mi. Také místa je tu dostatek všude kolem i nad hlavou – „můj“ kus není vybaven příplatkovou prosklenou střechou.

Vzadu to mám na kolena docela těsně, sedím-li za sebou (měřím 184 cm), nad hlavou však ještě pár centimetrů prostoru zbývá. Vcelku malé dveře nečiní nastupování zrovna snadným a o velkou protisměrnou dětskou sedačku s platformou bych měl trochu obavu, pokud by řidič nebyl menšího vzrůstu.

Kufr, který nikdy nebyl silnou stránkou corolly cross, potěší bytelně vypadajícími oky k upevnění nákladu a také dvěma slušně velkými háčky na tašky. Vypadají celkem masivně, je u nich však omezeno zatížení na 2 kg. Také lampička je tu bohužel jen jedna. Zavazadelník svými rozměry neurazí, ale ani nenadchne; metr nemá na šířku ani délku. zejména tu chybí možnost posunout podlahu o kousek níž. Je pod ní jen prostor na drobnosti a pod roletkou není ani 45 cm výšky.

Naměřené rozměry zavazadelníku
Objem zavazadelníku390/neudává se l
Délka u podlahy/pod roletkou840/669-721 (podle naklopení zadních opěradel) mm
Výška pod roletkou/maximální438/756 mm
Šířka mezi podběhy956 mm
Výška nakládací hrany733 mm
Max. délka za sedadlem spolujezdce1794 mm

Motor, jízdní vlastnosti

Druhou kapitolu začněme tím, čím byla předchozí corolla cross pověstná – dokázala být komfortní, ať jste jeli po čemkoliv a jakkoliv rychle. Rozbitý a stokrát přes sebe zalátaný asfalt zvládala krásně, dokonce i polní cesty bez velkých děr se v ní daly projíždět klidně dvakrát rychleji než v řadě konkurentů.

Verze GR Sport však má podvozek snížený o 10 mm, odlišně naladěné odpružení i elektromechanický posilovač řízení, a také 19" kola, o palec větší než ostatní verze. A tak jsem před opravdu nehezky rozbitou cestou na své trase do Jeseníků měl jisté obavy.

Rychle se však ukázalo, že byly liché. Pohodlí na nerovnostech je dostatečně dobré, byť samozřejmě ostré hrboly jsou znát, a podvozek naladěný jen pro 19" kola, nikoliv kompromisně pro několik rozměrů, funguje naprosto skvěle. Schopnost jezdit téměř jakkoliv rychle po téměř jakémkoliv povrchu tady zůstává, jízda je pohodlná, sebejistá a odpružení dobře hlídá pohyby kol i při rychlé jízdě po dlažbě či po opravdu špatné silnici.

Bočnice pneumatiky je nižší jen o malý kousek (19" kola mají rozměr pneu 225/45 R19, kdežto osmnáctky obouvají 225/50 R18) a myslím si, že mnohem větší rozdíl udělá volba pneu s označením XL, a tedy zesílenou bočnicí, než těch pět procent její výšky.

Zadní pohon jen do počtu

Malá hloubka kufru, zmíněná koncem první kapitoly, má jasnou příčinu – tenhle kousek corolly cross má pohon všech kol. Jenže o zadní nápravu se nestará kardanová hřídel a diferenciál, nýbrž elektromotor, jehož nejvyšší výkon je 41 koní a točivý moment 84 Nm. 

Ve srovnání s předkem, kde pracuje 133k dvoulitrový zážehový čtyřválec a ještě 113k elektromotor, tak můžeme považovat zadní pohon jen jako elektrický „přístrk“. Tato motorizace tedy je sice v ceníku označená jako AWD-i, ve skutečnosti to však spíš je, řekněme, „předokolka plus“.

Stačí to na rozjezd v náročných podmínkách, v blátě nebo třeba na sněhu – na ten tu je i speciální jízdní režim, na bláto nikoliv – ale že by člověk cítil zadní pohon při jízdě na asfaltu, se kromě rozjezdů úplně říct nedá. Také kombinovaná hodnota nejvyššího výkonu je pro hybridní ústrojí s dvoulitrem stejných 178 koní u verze se zadním elektromotorem i bez něj.

S ním je corolla cross drobně rychlejší na stovku – 7,6 s oproti 7,7 s – a má o 0,3–0,4 l/100 km vyšší normovanou spotřebu paliva. A taky ten menší kufr, konkrétně 390 litrů pod roletkou v pětimístném uspořádání sedadel oproti 425 litrům předokolky. Jestli to stojí za padesátitisícový příplatek? Upřímně, taková suma v ceně nad milion korun už není tolik podstatná, takže bych osobně čtyřkolku zvolil už jen pro tu jistotu, že nezůstanu trčet v první louži, kdybych se vydal mimo asfalt.

Síla mu nechybí

Dvoulitrová verze hybridu sice má pořád v ceníku označení 200, ovšem oněch 178 koní o pár odstavců výše není překlep – tato motorizace s modernizací přišla o nějakých 19 koní. Snížení jde na vrub slabšímu spalovacímu motoru, který přesně o tolik koní oslabil v rámci přípravy na přísnější emisní normu Euro 7.

To však neznamená, že by vozu jakkoliv chyběla dynamika v kterékoliv běžné jízdní situaci. V nízkých rychlostech se totiž o pohon stará primárně elektromotor, který kromě 113 koní dá také 206 Nm. V těch vyšších zapracuje převodovka eCVT, která dokáže udržet spalovací motor v otáčkách nejvyššího výkonu a plynule měnit převodový  poměr, aby vůz zrychloval.

Na druhou stranu, vůz je opravdu pocitově o trochu slabší. Při najíždění na dálnici či předjíždění mimo ni jde plyn samozřejmě na podlahu, ale to šel i u minulého provedení; ostatně, zrychlení na stovku je nyní jen o desetinku horší v případě předokolky i čtyřkolky.

Hnací ústrojí zvládá díky své elektrické části poměrně důstojně zpomalovat motorem. Jde samozřejmě zejména o rekuperaci, ovšem když se trakční baterie nabije, o brzdný efekt nepřijdete – systém brzdí spalovacím motorem a vytočí ho v takovou chvíli do vcelku vysokých otáček. Jednoho to může překvapit, proč auto při jízdě z kopce točí hodně, ovšem závada to opravdu není.

V tomto světle je také příjemnou změnou, že vývojáři zapracovali na odhlučnění. Zejména motor, který u předchůdce byl slyšet poměrně dost – a často, pokud člověk jel dynamicky – je v interiéru tišší.

A co spotřeba? Ta mě příjemně překvapila. Kolega Tomáš Dusil jezdil se stejnou motorizací, ale s menšími koly v průměru za 6,2 l/100 km, já dosáhl na větších kolech a s velkým podílem dálniční jízdy – z mých cca devíti stovek kilometrů tvořily dálnice téměř dvě třetiny, od otevření posledního úseku D1 od Přerova jsem si z Ostravy či Havířova do Prahy zvykl jezdit právě tudy – průměru 6,5 l/100 km.

Nejbližší konkurentiHyundai Tucson HEVPeugeot 3008 Hybrid 145Lexus UX 300h E-Four
VariantaN-Line Premium 1,6 T-GDI HEV 4x4GT Hybrid 145 e-DCS6F Sport Design
Motor1598 cm3, I4 zážehový + elektromotor1199 cm3, I3 zážehový + elektromotor1987 cm3, I4 zážehový + 2× elektromotor
Nejvyšší komb. výkon [kW/min]176/5500107/5500149/-
Největší komb. toč. moment [Nm/min]379/-230/1750-/-
Převodovka6st. aut., hřídelová 4×46st. dvouspojková. FWDe-CVT, 4×4, zadní kola poháněna pouze elektromotorem
Max. rychlost [km/h]196201177
Zrychlení 0-100 km/h [s]8,010,27,9
Komb. spotřeba [WLTP]7,3-7,4 l/100 km5,3 l/100 km5,0-5,4 l/100 km
Využitelná kapacita baterie [kWh]1,490,430,91
Pohotovostní/celková hmotnost [kg]1710-1836/22501622/20801555-1635/2110
Rozměry d x š x v [mm]4535 × 1865 × 16654542 × 1895 × 16414495 × 1840 × 1540
Objem zavazadelníku [l]616/1795520/1480320/-
Rozvor [mm]268027392640
Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]1510/7501200/750750/750
Cena od [Kč]939.990749.0001.130.000
Srovnatelná výbava s testovaným kusemN-Line PremiumGTF-Sport Design
Cena od [Kč]1.074.990849.0001.310.000

Závěr

Corolla Cross se při modernizaci změnila jen málo. To je dobře, protože zůstala tím skvělým „tajným“ tipem na vážně dobré auto – ovšem, to zejména řidičským pohledem. Nabízí krásné svezení a nízkou spotřebu, zajímavý design a také docela slušnou výbavu i v druhé nejvyšší verzi GR Sport.

Pokud však od ní budete chtít nízkou cenu nebo třeba dostatek prostoru pro rodinu, velmi snadno se najdou konkurenti, kteří ji v těchto ohledech předčí. Zejména čtyřkolka totiž má kufr v rámci své třídy opravdu malý.

Nejlevnější verze modelu894.900 Kč (Corolla Cross 1,8 Hybrid 140, 103 kW, e-CVT, FWD, Comfort)
Základ s testovaným motorem1.079.900 Kč (Corolla Cross 2,0 Hybrid 200, 131 kW, e-CVT, AWD, Style)
Testovaný vůz bez příplatků1.158.900 Kč (Corolla Cross 2,0 Hybrid 200, 131 kW, e-CVT, AWD, GR Sport)
Testovaný vůz s výbavou1.158.900 Kč (Corolla Cross 2,0 Hybrid 200, 131 kW, e-CVT, AWD, GR Sport)

Plusy

  • Špičkový podvozek
  • Nízká spotřeba
  • Často jezdí na elektřinu
  • Ergonomie
  • Slušné odhlučnění

Minusy

  • Malý kufr
  • Podprůměrná prostornost na zadních sedačkách

2x USB-C porty vpředu (nabíjecí výkon až 45 W), 3D LED zadní světla, 8 reproduktorů, Adaptivní regulace podvozku DCC Pro, Adaptivní tempomat ACC s funkcí "stop & go", Ambientní osvětlení exteriéru a interiéru, Asistent rozjezdu do kopce, Automatická 3zónová klimatizace, Bezdrátový App-Connect, Bezpečnostní hlavové opěrky vpředu, Bezpečnostní systém rozpoznávání chodců, Bezpečnostní šrouby kol, Boční airbagy vpředu a vzadu s hlavovými a středovým airbagem, Čelní airbagy u řidiče a spolujezdce, Čelní sklo tepelně izolující, Dešťový senzor, Digital Cockpit Pro 10,25", Digitální radiopřijímač (DAB+), Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Auto Hold, Elektronický imobilizér, Front Assist s funkcí automatického nouzového brždění, Front Cross Traffic Alert, Hlavové opěrky na zadních sedadlech, Interiérový dekor Life, ISOFIX na sedadle spolujezdce a vnějších zadních sedadlech, Keyless Start, Komfortní sedadla vpředu, Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie, Lane Assist, LED světlomety Plus, Light Assist, Loketní opěrka vpředu, Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením, Multifunkční volič jízdních zážitků s integrovaným OLED displejem, Nabíjecí kabel pro domácí zásuvku i nabíjecí stanici, Nepřímá kontrola tlaku v pneumatikách, Paket Design (zatmavená okna, akustická skla, střešní nosiče), Paket Easy Open & Park Assist Pro, Palivová nádrž o objemu 45 litrů, Parkovací senzory vpředu a vzadu včetně Park Assist Plus, Podlaha zavazadlového prostoru, Povinná výbava, Prodloužená záruka 5 let / 100 000 km, Příprava na We Connect a We Connect Plus, Rozpoznávání dopravních značek, Side Assist a Rear Traffic Alert, Sluneční rolety zadních bočních oken, Systém sledování únavy a pozornosti, Textilní koberečky, Tire Mobility Set, Tísňové volání eCall, Tříbodové bezpečnostní pásy, Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná a vyhřívaná s pamětí, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Winter paket (vyhřívaná sedadla vpředu a volant), Zadní mlhové světlo a signalizace couvání, Zadní parkovací kamera, Zcela sklopné opěradlo spolujezdce.
Motor
Typ motoru:
zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1987
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
98 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
190 / 4400 - 5200
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
83 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
133
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
180
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
7.6
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 5.3
Emise CO2:
120
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
390 / 0
Objem nádrže (l):
43
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1550 / 465
Rozměr pneu:
225/45 R19
Toyota Corolla Cross GR Sport schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4460
b) šířka (mm):
1825
c) výška (mm):
1600
d) rozvor (mm):
2640
e) rozchod vpředu (mm):
1570
f) rozchod vzadu (mm):
1582
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
830 / 1070
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
615 / 880
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
1025
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
965
k) šířka vpředu (mm):
1439
l) šířka vzadu (mm):
1431
délka sedáku vpředu (mm):
477
délka sedáku vzadu (mm):
421
výška opěradla vpředu (mm):
617
výška opěradla vzadu (mm):
638
místo vzadu pod předním sedadlem:
Ano
Doporučeno

Články z jiných titulů