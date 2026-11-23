TEST Toyota Hilux BEV – Jezdí hezky, jen ty hmotnosti
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S rámovým terénním pick-upem evropského střihu si spojujeme naftový pohon, ale ten elektrický dává opravdu dobrý smysl – na papíře a pro konkrétní využití. Jak v něm, tak i v použití jako normální auto ho zkoušíme v teplotách kolem nuly.
Design, interiér
Když se před rokem představila po deseti letech nová generace Toyoty Hilux, automobilka rovnou slíbila i varianty s bateriovým pohonem i vodíkovými palivovými články. Někteří si klepali na čelo, jiní v tom viděli potenciál. Já patřil k těm druhým, třebaže mé použití pick-up trucku odpovídá spíš potřebě spalovacího motoru. A protože mám dosavadní hilux rád, na ten nový s moderním designem jsem se opravdu velmi těšil.
Prvně jsem ho zblízka prošel na bruselském autosalonu v lednu 2026. Zaujala mě ostře řezaná příď a potěšily vysoko umístěné světlomety, které mají potenciál dobře svítit. Z většiny moderně LEDková jsou i zadní světla, zadní blinkr však je jedinou žárovkou na celém vnějším osvětlení vozu.
Ještě zajímavější je u světel příprava na budoucí homologační předpisy, které říkají, že v automatickém režimu vůz musí napřed od určité intenzity světla rozsvítit zadní obrysovky k předním denním lampám. Až v dalším kroku, když je větší tma, prší nebo vjedete do tunelu, je rozsvícení hlavních světlometů. Nový hilux přesně takhle funguje, takže šetří životnost LEDek hlavních světel a zároveň se nestane, že by za šera nebo deště vzadu nebyl osvětlený.
V kabině zůstala masivní madla na A-sloupcích, která usnadní nastupování, a přibyly dva držáky nápojů. Mnohem větší změnou však je zcela nová softwarová architektura, která přinesla jak nové asistenty, o nichž bude řeč v následující kapitole, tak i kompletně nový infotainment, známý třeba z faceliftované corolly cross či nejnovějších lexusů.
Centrální displej je dost velký, má krásné rozlišení i ostrost, ale v Androidu Auto na levé straně zobrazuje jen tři ikony místo čtyř. Je to běžné u takovýchto dlouhých displejů, ale když používáte dvě mapové aplikace jako já, ta čtvrtá zkratka, která je právě druhou naposledy použitou mapovou aplikací, docela chybí. Víc však chybí pevné tlačítko k návratu na domovskou obrazovku, které by klidně mohlo být v dolní části panelu displeje vedle hlasitosti a vypínacího tlačítka.
Vystartovat chvíli trvá…
Další výhrada musí mířit k uživatelským profilům. Ty tu jsou vymyšlené teoreticky velmi dobře – ke svému profilu si spárujete telefon a když do vozu nastoupíte, vůz vybere uživatelský profil podle toho, jaký telefon se připojí. V některých toyotách to funguje výborně, zde se v praxi napřed načítají uživatelské profily a až pak vůz hledá spárované mobily v okolí.
Jste-li tzv. hlavní uživatel, je to jedno, protože na něj vůz vždy skočí. Já hlavním uživatelem nejsem, takže se vůz vždycky zapne v cizím profilu. Pak se připojí můj mobil a hned naskočí bezdrátové Android Auto, z nějž tedy musím zase vylézt a přenastavit si profil. Změnu profilu navíc jde udělat jen se zařazeným P, takže když spěcháte, chcete sednout do auta a hned odjet, do první křižovatky, kde na červené čekáte déle, jedete s cizím profilem.
Není to jedno? Není, protože s uživatelskými profily se tu pojí řada nastavení vozu, např. přístrojový štít. Jeho personalizace může být poměrně široká jak v zobrazených informacích, tak i vzhledu, a opravdu si tady lze hezky nastavit informace pro určité způsoby jízdy – něco do terénu, něco na silnici, něco do města. V cizím profilu to ale přenastavovat nechci, protože tahle data se ukládají do cloudu a tomu hlavnímu uživateli by se to mohlo změnit v jeho jiné toyotě, kterou zrovna pojede.
…ergonomie je však fajn
Pochválit zde však musím vypínání ISA, které má ikonku na displeji. Stačí na ni jednou klepnout a je vypnuto – ale ta ikonka je tak titěrná, že vypnutí tohoto systému celkem dost odpoutává pozornost od řízení a je lepší ho provést třeba při stání na křižovatce. Čtení dopravních značek zde chybuje méně než v řadě jiných vozů včetně starších toyot, ale bezchybné rozhodně není.
Interiér mě těší také celkem slušným počtem tlačítek. Automatická dálková světla i kamerový systém kolem vozu mají vlastní čudlíky, byť hůře přístupné vlevo dole pod volantem. Klimatizace má skvěle použitelný panel s velkými tlačítky, vyhřívání sedaček má taky vlastní čudlíky a k ovládání jízdních režimů pro asfalt i terén je tu velký knoflík. Jen mě štve, že změnu jízdního režimu místo rozsvícení jiné ikonky u knoflíku provází zbytečně dlouhá animace na přístrojovém štítu. Ten totiž nereaguje na podněty tlačítek vždy úplně bryskně a zrovna změna jízdního režimu mu fakt dlouho trvá.
Palubní deska potěší také dvěma držáky nápojů navíc na palubní desce, slušně velkou schránkou v loketní opěrce a dvěma kastlíky před spolujezdcem. Testovaná výbava Executive má mimo jiné bezdrátovou nabíječku telefonu, která však není chlazená a mobil se z ní vyndavá trochu obtížně, a dle ceníku i kožené čalounění sedaček. Jestli to je pravá kůže, si nejsem jistý, ale materiál to je v každém případě příjemný.
Příjemná je také prostornost na předních i zadních místech, nikde není nic navíc a vzadu se člověk nerozvaluje, pořád je to přeci jen pick-up. Zadní sedáky lze navíc zvednout a použít tento prostor k přepravě nákladu, nechcete-li ho dát na korbu.
Nový hilux je v českém ceníku už jen s dvojkabinou, což mi, který u pick-upu využívá korbu a považuje cokoliv s méně než dvoumetrovou korbou spíš za rodinné auto než truck, úplně nesedí. České zastoupení navíc elektrický hilux upravilo o pevný hardtop na korbě, který je pro mě osobně spíš na škodu, ale chápu, že pro něj řada lidí má využití.
Vadí mi, že po korbě nemůžu chodit a organizovat a upevňovat náklad. Podobně, kdybych chtěl přepravovat něco vyššího, mám smůlu a hardtop bych musel sundat, což není úplně práce na pět minut, a pak ho musíte někam schovat. (Proti vodě i zlodějům funguje kvalitní roleta úplně stejně a korbu si tolik neomezíte.) Bez ohledu na hardtop mě mrzí, že tu jsou jen dvě pevná kotevní oka pro náklad na každé straně, žádná posuvná, a že zadní čelo není napojené na centrální zamykání vozu a je tak třeba do něj strkat klíč.
|Naměřené rozměry korby
|Délka u podlahy/u stropu
|1540/1330 mm
|Šířka maximální
|1510 mm
|Šířka mezi podběhy
|1040 mm
|Výška pod hardtopem
|830 mm
|Výška nakládacího otvoru
|780 mm
|Počet europalet
|1
|Max. hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu v EU
|1600/750 kg
Motor, jízdní vlastnosti
Elektrický rámový pick-up je na papíře velmi dobrý nápad. Pokud chcete jezdit krátké trasy po lese, tahat třeba krmivo zvěři nebo se jakkoliv jinak starat o svůj rozsáhlý pozemek kolem usedlosti, vznětový motor takovým použitím utrápíte. Pro takové použití se tedy elektrický hilux jeví naprosto ideálně, je totiž komfortnější než elektrické čtyřkolky s kabinou, tišší než traktor a dá se s ním jezdit normálně do města, když je to potřeba.
Hilux je samozřejmě špičkově vybavený i do terénu a ve stejné kategorii aut věřím že těžko najde přemožitele. Toyota zde použila totožný rám jako u spalovací verze, aby zachovala průchodnost terénem, “jen” do jeho středu vložila baterii.
Změny v technice si vyžádalo umístění elektromotorů, každá náprava má jeden v kompletu s reduktorem a diferenciálem, jak je běžné u silničních elektromobilů. Nešlo tak použít klasickou tuhou nápravu s integrovaným diferenciálem a poloosami, Toyota ji nahradila nápravou de Dion, která je de facto stále tuhá a dají se u ní použít listová pera, jen má nápravnici a poloosy odděleně.
Kolik že utáhne?!
Listová pera zní dobře, takže elektrický hilux uveze tunu? To se už dostáváme k hlavním důvodům, proč jsem udělil tak málo hvězdiček. Neuveze tunu, užitečná hmotnost testované verze Executive je 715 kg. To je horší nejen než naftový hilux (ten uveze 1035–1065 kg v závislosti na verzi), ale i než konkurenční KGM Musso EV a čínská Riddara RD6, a ty mají samonosnou karoserii, nikoliv rám.
Podobná bída – tvrdé slovo, ale je to tak – je to s nejvyšší hmotností přívěsu, která je jen 1600 kg. Naftový hilux utáhne samozřejmě 3,5 tuny, zmínění konkurenti zvládnou 2300, resp. 3000 kg. Přesto jsem se těšil, že za hilux něco zapřáhnu – zrovna bych měl příležitost táhnout i téměř přesně 1600 kg – jenže šedý novinářský kousek nemá tažné zařízení.
Na druhou stranu, možná dobře tak. Těch 1600 kg jsem potřeboval přepravit napříč celou republikou a v teplotách kolem nuly, v nichž jsem hilux testoval, je jeho spotřeba vysoká a dojezd tím pádem nízký. Svět motorů v létě zjistil průměr okolo 20 kWh/100 km, ovšem to je spíš dolní hranice při provozu ve městě a na venkově. Při dálniční jízdě se pohyboval okolo třicítky.
Já, jezdící v teplotách kolem nuly a používající topení i výhřev sedaček, čísla mezi 30 a 32 kWh/100 km vídal v celkovém průměru kombinovaných jízd po dálnici (kde jsem však jezdil stovkou ve snaze snížit spotřebu, nikoliv 130 km/h), po okreskách, po městě i mimo asfalt. To vše v jedné osobě a s nákladem v nízkých desítkách kilogramů.
Rychlé není ani nabíjení. Toyota slibuje 125 kW, já u nabíječek viděl nanejvýš 75 kW i po desítkách ujetých kilometrů s nabíječkou nastavenou jako cíl ve vestavěné navigaci. Dojezd na jedno nabití baterie, která má 59,2 kWh celkové a 54 kWh využitelné kapacity, jsem tak měl reálně něco jako 170 km.
Na “první baterku”, myšleno stejně jako první nádrž benzinu, jsem od 100% nabití do 7 % na displeji ujel 163 km, a to téměř najednou, takže baterie měla dost času se zahřát. Následně mi nabíjení na 71 % zabralo 32 minut, pak jsem to s okamžitým nabíjecím výkonem 30 kW vzdal a jel dál.
Jedním dechem je však třeba dodat – nic z dojezdu, kapacity baterie ani rychlosti nabíjení není problém, pokud budete elektrický hilux používat tak, jak je zamýšleno, tedy s ním jezdit krátké trasy v rámci péče o pozemky. V takové situaci si ho totiž vždycky nabijete doma přes noc a ráno máte plnou “nádrž”, navíc nemusíte řešit zanášení filtru pevných částic, ředění oleje naftou nebo zanášení motoru karbonem.
Elektronika na výši
Po stránce jízdy v terénu je nový hilux vymyšlený velmi hezky. Oba elektromotory totiž vždy zabírají současně – přesněji, při mém testování vždy zabíraly současně, a to i na asfaltu, i na dálnici ve vyšších rychlostech. Jejich zatížení ukáže přístrojový štít a nestalo se mi, že by vůz jel jen “na zadek”.
Tím, že je zadní elektromotor výkonnější (175 koní oproti 112 koním předního elektromotoru), jsem si však nikdy nepřišel, že bych seděl v předokolce. Právě zde ale vidím jednu z příčin vysoké spotřeby a nízkého dojezdu. Oba elektromotory jsou synchronní s permanentními magnety a kdyby vůz dokázal ten přední fyzicky odpojit, mohlo by to spotřebu snížit. Rychlé samočinné připojování předního elektromotoru by nemuselo ani omezit účinnost rekuperačního brzdění.
Naopak pro jízdu v terénu je tento způsob čtyřkolky, tedy stálý pohon všech kol, ideální. Hilux nemá redukční převod, protože ho nepotřebuje, elektromotory mají od nulových otáček dostatek točivého momentu na pomalou jízdu mimo asfalt. Nemá ani manuálně ovladatelné uzávěrky diferenciálu, které by se mohly hodit, ale to říkám spíš jen ze zvyku a zkušeností ze spalovacích offroadů.
Co má pro jízdu v terénu, je několik jízdních režimů pro různé povrchy. V některých jsou vypnuté některé jinak povinné asistenty typu kontroly trakce nebo samočinného nouzového brzdění – což opět není překvapením u tohoto druhu auta, offroady běžně v těch drsnějších režimech vypínají část elektroniky, aby nezasahovala v terénu nevhodně.
V drtivé většině případů však člověku stačí mód Auto, v němž vůz po chvíli sám zjistí, co má pod koly, a podle toho se nastaví. Mé zkoušky hiluxu v terénu notně omezily silniční zimní pneumatiky a na místa, kam jsem si s nimi troufl, samozřejmě stačil terénní mód Auto.
Výborné jsou i asistenty pro jízdu po asfaltu. U Toyoty to není velké překvapení, přesto musím ocenit špičkově fungující asistent vedení ve středu jízdního pruhu v kombinaci s adaptivním tempomatem. Jen mě při jízdě delší dobu po dálnici rovně příliš často peskoval, že nedržím volant, a musel jsem jím trochu pohnout, nestačilo ho pořádně chytit do celých dlaní oběma rukama. Také hlídač pozornosti řidiče je příliš horlivý a píská, i když se člověk dívá do stran, aby dal přednost vozidlům na hlavní silnici, nebo do přístrojového štítu.
Za velké plus považuji hlášení o rychle se blížících autech zezadu. Tato hláška v přístrojovém štítu se zobrazí, když stojíte na křižovatce na červenou a zezadu trochu rychleji přijíždí další auto, ale i když stovkou v levém pruhu předjíždíte kamion a zezadu se někdo blíží stotřicítkou. Tento asistent by se, myslím, hodil všem, kteří tvrdnou v levém či prostředním pruhu, ač je pravý volný.
Jízdní pohodlí na asfaltu odpovídá rámovému pick-upu se zadní nápravou na listových perech – vůz se na nerovnostech třese, ale rychle se srovná a když si na to po pár dnech zvyknete, je všechno v pořádku. Líbí se mi, že hilux není uskákaná koza i s jen velmi lehkým zatížením korby v řádu desítek kilogramů.
|Nejbližší konkurenti
|Toyota Hilux BEV
|KGM Musso EV
|Riddara RD6
|Varianta
|BEV 59 kWh AWD
|EV 4WD
|Comfort 4WD
|Největší výkon [kW/min]
|144/-
|174/-
|315/-
|Točivý moment [N.m/min]
|200+269/-
|335+295/-
|594/-
|Převodovka
|2× 1st. reduktor
|2× 1st. reduktor
|2× 1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|140
|177
|190
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|24,3-24,6
|13,8
|-
|Baterie
|59,2 kWh, NMC
|80,6 kWh, LFP
|73 kWh, LFP
|Nabíjení AC/DC
|10/125 kW, 6 h 30 min/30 min
|11/120 kW, 10 h 20 min/36 min
|11/150
|Katalogové rozměry korby d × š (mezi podběhy) × v [mm]
|1555 × 1100 × 480
|1345 × 1110 × 510
|1565 × 1450 × 540
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|2420-2455/3135-3165
|2285/3090
|2155/3000
|Rozměry d × š (bez zrcátek) × v [mm]
|5320 × 1855 × 1845
|5160 × 1920 × 1750
|5260 × 1900 × 1880
|Rozvor [mm]
|3085
|3150
|3120
|Světlá výška [mm]
|212
|181
|230
|Základní cena bez DPH [Kč]
|1.237.000
|743.719
|1.095.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Executive
|Premium + 4WD + Tech
|Comfort 4WD
|Cena verze bez DPH [Kč]
|1.316.000
|912.975
|1.395.000
Závěr
Nový hilux je po stránce kabiny velmi povedeným vozem a mám hlubokou důvěru v jeho terénní schopnosti i nad rámec toho, co jsem měl možnost vyzkoušet. Hnací ústrojí je totiž zajímavým způsobem řešení elektrického pohonu pro terénní pick-up. Chápu i tu malou kapacitu baterie – byla zvolena, aby si vůz zachoval schopnosti mimo asfalt.
Je trochu škoda, že nabíjení stejnosměrným proudem je v zimě pomalé, i když člověk předtím ujede i přes 100 km. S ohledem na zamýšlené použití je však důležitější, že střídavým proudem se vůz z 10 na 100 % dobije spolehlivě přes noc – za šest a půl hodiny, samozřejmě máte-li 11kW wallbox, nikoliv jen 230V zásuvku na dvorku.
S ohledem na to, že všechno ostatní je vlastně v pohodě, ne-li opravdu dobré, mě vážně mrzí nízké užitečné hmotnosti. Jsou nižší než u konkurenčních pick-upů se samonosnými karoseriemi a to je u auta, u nějž jsme zvyklí na tunu na korbě a tříapůltunový vlek, prostě smutné.
|Nejlevnější verze modelu
|929.900 Kč bez DPH (Hilux 2,8 D-4D, 4WD, 150 kW, 6st. aut., Live)
|Základ s testovaným motorem
|1.237.000 Kč bez DPH (Hilux BEV, 4WD, 59,2 kWh, 144 kW, Live)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.316.000 Kč bez DPH (Hilux BEV, 4WD, 59,2 kWh, 144 kW, Executive)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.316.000 Kč bez DPH (Hilux BEV, 4WD, 59,2 kWh, 144 kW, Executive)