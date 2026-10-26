TEST Volkswagen Caravelle PanAmericana – Bydlení mimo asfalt
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Terénní pneumatiky, zvednutý podvozek, oplechovaný spodek, stan, kuchyň, postel, nezávislé topení. Dokáže taková sestava v běžné dodávce suplovat klasický obytný vůz? Jak se podařilo skloubit dvě rozdílné role? A co všechno musí běžná caravelle obětovat, aby se mohla bez ostychu vydat i tam, kde končí silnice?
Design, interiér
Současná caravelle je novou generací velkého osobního volkswagenu, která už technicky nevznikala samostatně. Je výsledkem spolupráce s Fordem a základ sdílí s tourneem a Transitem Custom. Tím bych ale povídání o běžné caravelle skoro uzavřel. Naše červené auto se od sériového stavu vzdálilo natolik, že by bylo zavádějící a nefér posuzovat podle něj celou modelovou řadu.
Základem je krátká verze Caravelle Life s paketem PanAmericana, dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 125 kW, osmistupňovým automatem a pohonem všech kol 4Motion. Už při objednání přitom výrobní dokumentace počítá s následnou zásadnější přestavbou. Výbava PanAmericana přidává především vzhledové prvky a „ochranitelskou“ image, skutečná proměna přišla až následně.
Výkladní skříň přestaveb
Stačí obejít auto a je jasné, že tady se nehrálo jen na trochu plastu a jiná kola. Původní pneumatiky nahradily BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 v rozměru LT235/65 R17 na discích Brock B45. O čtyři centimetry zvednutý podvozek dostal sadu tlumičů a pružin Seikel a zespodu jej chrání pětimilimetrové plechy. Na střeše sedí stan GFC V2 Pro, zahrádka a dvě markýzy – menší vlevo a velká tříramenná Bushwakka vpravo.
Větší pneumatiky přitom nejsou jen tuningem ve stylu „nějak to tam dostaneme“. Jejich průměr je citelně větší než u sériových 215/60 R17 a podle českého importéra proto v rámci oficiální přestavby došlo také k úpravě softwaru převodovky, kalibraci tachometru a počítadla kilometrů a dalším souvisejícím nastavením. To je docela podstatný detail: expediční vzhled je jedna věc, správně fungující auto po změně převodových poměrů skrz větší kola druhá.
Ostatně celý vůz má fungovat spíš jako předváděcí katalog než jako jeden pevně daný model. Zákazníci si nemusí objednat všechno, co vidíte na fotografiích. Smyslem showcaru je ukázat jednotlivá řešení a možnosti, které lze podle způsobu používání kombinovat. Někdo bude chtít zvýšený podvozek a ochranu, jiný hlavně obytnou vestavbu a další třeba jen střešní stan.
Volkswagen Caravelle PanAmericana |
Vysoko nad provozem
Do kabiny se opravdu nastupuje. Je skoro zbytečné snažit se rovnou vyšvihnout na sedadlo, přirozenější je využít schůdek a teprve potom se posadit. Nahoře se ale člověku dostane odměny v podobě parádního rozhledu. Vidím velkou část přední kapoty, takže dobře odhaduji, kde auto končí, v obrovských vnějších zrcátkách je vidět doslova všechno a díky parkovací kameře se s poměrně rozměrným autem manévruje překvapivě snadno.
Za volantem se sedí hezky vzpřímeně, jako na židli, a při dlouhé cestě mi tahle pozice vyhovovala. Místa na nohy je hodně a člověk může průběžně měnit polohu, což se po několika stovkách kilometrů ukázalo důležitější než efektní boční vedení. Sedadlo řidiče má elektricky ovládanou bederní opěrku, jejíž polohu lze měnit i výškově, přední část sedáku se dá mechanicky prodloužit a obě přední sedačky mají vlastní nastavitelné opěrky pro obě paže. Po dlouhé trase jsem z caravelle nevystupoval rozlámaný ani s pocitem, že už poslední hodinu nevím, kam dát nohy.
Dodávkový původ se příjemně připomíná množstvím odkládacích prostor. Za displejem je rozměrný žlab, ve dveřích několik pater kapes a držáků, před spolujezdcem další schránky a nechybí ani vyjímatelný odpadkový koš. Konektorů USB je dostatek na všechno expediční nádobíčko. Výborné je také umístění voliče automatické převodovky pod volantem, protože nikde uprostřed kabiny nepřekáží a nechává kolem pravé nohy spoustu volného prostoru. (Má to jen krátkou seznamovací fázi: to když si automatickým hmatem po stěračích několikrát zařadíte neutrál. Zvyknete si ale rychle.)
Infotainment je na dnešní poměry relativně střídmý. Přístrojový štít nabízí několik základních režimů a centrální displej nemá menu rozvětvené do nekonečna. Většina běžně používaných funkcí zůstává na spodní liště, nebo je lze vyvolat tlačítky pod obrazovkou. Méně jsem si rozuměl s monitoringem pozornosti řidiče. Během týdne mě dokázal opakovaně napomínat i ve chvíli, kdy jsem byl odpočatý a soustředěný na silnici. Ostatně ani samotný modul se senzory připojený k panelu displeje nevypadá zrovna jako výsledek dlouhých hloubavých designérských večerů.
Z dodávky obývák
To hlavní se ale odehrává za předními sedadly. Česká společnost VISU připravila pro showcar obytnou vestavbu, která kombinuje zadní spací platformu s úložnými prostory a samostatným kuchyňským modulem. Přední sedadla lze otočit proti směru jízdy a v tu chvíli se kabina změní v obývák pro čtyři.
To ale neznamená, že bych sem na dlouhou cestu bez rozmýšlení posadil čtyři dospělé. Kuchyňský modul zabírá místo jednoho původního sedadla druhé řady a člověk sedící vedle něj má pravou stranu těla natlačenou těsně ke skříňce. Ruku může položit nahoru na kuchyň, což po čase není příliš pohodlné, nebo ji musí stáhnout do klína a posunout se ramenem směrem doprostřed vozu a utlačovat tak souseda. Reálně bych proto kempovací konfiguraci považoval spíš za pohodlné auto pro tři dospělé, případně tři dospělé a dítě.
Samotná kuchyň(ka) je na svou velikost promyšlená. Uvnitř je padesátilitrová lednice, zásoba vody v desetilitrovém vaku, skládací dřez, baterie s čerpadlem a jeden plynový hořák na běžnou outdoorovou kartuši. Celý „sporák“ lze z vozu vyjmout a přesunout vaření ven.
Právě tady začíná být dobře vidět, co importér myslí modularitou. Kuchyň nenahradila sedadlo navždy. Původní sedačku zákazník s autem dostává, stejně jako třetí řadu. Když kempovací sezonu ukončí, může obytné prvky vyndat a vrátit interiér do původního osobního uspořádání.
Volkswagen Caravelle PanAmericana |
Alou na kutě
Také zadní spací část funguje několika způsoby. Pod deskami jsou úložné vaky, prostřední segment lze zvednout na nohy a vytvořit z něj stolek, zatímco po stranách vzniknou dvě lavice. Hezké řešení – jen při praktickém používání rychle zjistíte, že variabilita vždy znamená také určité přeskládávání.
Chcete stůl? Musí pryč matrace, která na deskách leží. Za hezkého počasí ji lze odložit ven nebo na přední sedadla. Když ale prší, je zima a celá posádka se snaží fungovat pouze uvnitř, začíná klasický camperový Tetris. Jedna věc musí uvolnit místo druhé a všechno, co zrovna nepotřebujete, je nutné někam odložit.
Spodní lůžko má výbornou délku. Bez problémů jsem se na něm natáhl i se svými skoro dvěma metry. Na šířku už je situace složitější. Kuchyňský modul část lůžka „ukusuje“, takže druhý dospělý musí hledat polohu, ve které se kolem něj vejde nohama. Jako pohodlnou konfiguraci bych proto dole viděl spíš jednoho dospělého a dítě. Dva dospělí se vejdou, ale už to vyžaduje ochotu se uskromnit.
Další dva mohou spát nahoře ve střešním stanu. K němu se leze po teleskopickém žebříku uloženém uvnitř auta, stan se po odjištění zvedne na vzpěrách a jeho spací plocha má na šířku zhruba 127 centimetrů. Je to místo přibližně na dvě klasické karimatky a délkou stačí i dlouhánům.
Jen je potřeba mít na paměti, že nahoře opravdu spíte ve stanu. Není nijak propojený s vyhřívaným interiérem, nezávislé topení dole vám teplo do ložnice na střeše nepřivede. Výbavu na spaní je proto potřeba volit úplně stejně jako při běžném stanování podle venkovní teploty.
Po pravém boku auta lze rozložit velkou tříramennou markýzu s osvětlením a vytvořit tak opravdu rozměrný krytý prostor. Na opačné straně je jednodušší menší markýza.
Pro soukromí jsou připravené magnetické termoclony. Jejich výhodou je jednoduchá montáž bez přísavek a při spaní uvnitř dávají podstatně větší smysl než samotná tmavá skla. Importér navíc upravil osvětlení tak, aby šlo při kempování v poloze „vypnuto“ skutečně zhasnout všechny vnější světelné prvky. Drobnost, která v autosalonu nikoho nenadchne, ale v noci na samotě i v kempu dává perfektní smysl.
Volkswagen Caravelle PanAmericana |
Velmi dobře funguje i nezávislé horkovzdušné topení Eberspächer o výkonu 2 kW. Auto jsem zkoušel na podzim v českých horách, kdy noční teplota klesala přibližně k pěti stupňům, a uvnitř bylo příjemně. Topení je dodatečně namontované, ohřívá pouze kabinu, ne motor. Podle papírových údajů spotřebovává podle výkonu asi deci až půl litru nafty za hodinu. Pokud tedy nepřijedete nocovat s prakticky prázdnou nádrží, zima vám kvůli nedostatku paliva pravděpodobně nebude.
Elektrickou soběstačnost doplňuje přenosná stanice EcoFlow Delta 2 Max s kapacitou 2048 Wh a vůz má také externí 20A nabíječku DEFA pro připojení v kempu.
Ze všeho řečeného vyplývá nejzajímavější myšlenka celého auta. Není postavené tak, aby jednou provždy přestalo být osobní dodávkou a stalo se obytným vozem. Je připravené na to, že několik měsíců v roce budete spát ve stanu, vařit vedle lesní cesty a vozit s sebou druhou domácnost – a potom většinu výbavy odmontujete, vrátíte sedadla a zase máte velké osobní auto.
Jenže všechny ty terénní a střešní úpravy nezměnily pouze to, co se děje po zaparkování. Velmi výrazně ovlivnily i cestu samotnou. A právě tam se ukázal největší kompromis celého projektu.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou pracuje nejsilnější naftová varianta současné caravelle, dvoulitrové TDI o výkonu 125 kW neboli 170 koní a s maximem točivého momentu 390 Nm. Motor je spojen s osmistupňovým automatem a s pohonem všech kol 4Motion. Připomínám: jízdní dojmy z tohoto auta nelze přenášet na běžnou caravelle. Velké terénní pneumatiky, zvýšený podvozek, ochranné plechy i vybavení na střeše její charakter mění. A to výrazně.
Samotný motor s autem nijak dramaticky necvičí. Zpočátku mi připadal skoro líný: sešlápnete plyn a chvíli čekáte, než se těžké auto dá důrazněji do pohybu. Jenže čím déle jsem s autem jezdil, tím méně mi to vadilo. K jeho celkovému charakteru vlastně sedí, že nikam nespěchá. Osmistupňový automat pracuje většinu času nenápadně a motor má síly dost na plynulé cestování, jen tedy neprovokuje k předjíždění.
Při 90 km/h točí na nejvyšší stupeň zhruba 1800 otáček, kolem 115 km/h přibližně 2000. Spotřeba během testu skončila na 10,5 litru na sto. Ve městě jsem jezdil přibližně za 12,5 litru, mimo něj za 9,5 a na dálnici za 11,5.
Poslední číslo ale potřebuje kontext. Dálniční spotřeba nevznikla při stabilních 130 km/h, protože takovou rychlostí jsem s autem v podstatě necestoval. A nejen kvůli deštivému počasí.
Je to hukot
Na suché a víceméně rovné okresce mi 90 km/h připadalo jako naprosto přirozené tempo. V dešti už spíš osmdesát. Ne proto, že by caravelle neuměla jet rychleji, ale protože terénní obutí neposkytuje na asfaltu takovou jistotu a zpětnou vazbu, jakou známe od běžných silničních pneumatik.
Do volantu se toho od předních kol přenáší velmi málo. Na rovině to nevadí, před rychlejší zatáčkou jsem ale raději výrazně zpomaloval – s velkým respektem a hodně dopředu. Několikrát jsem měl při natočení volantu pocit, že se přední pneumatiky už začínají po asfaltu sunout ven ze zamýšlené stopy.
A úplně stejný respekt jsem měl i na dálnici. Kolem 115 km/h bylo za sucha ještě všechno v pohodě, rychleji už se mi ale cestovat nechtělo. Při silném dešti, který nás během týdne několikrát zastihl, šlo příjemné a bezpečně působící tempo ještě níž.
Do toho přichází hluk. Přesněji hukot. Nejvýrazněji se ozývají terénní pneumatiky, při vyšších rychlostech se přidá vzduch kolem velkých zrcátek a samozřejmě vysoká karoserie se stanem a markýzami. Stejně výrazně je znát boční vítr. Poryv nebo předjetí kamionu dokáže autem citelně zahýbat.
To všechno ale nevnímám jako konstrukční chybu. Je to cena za jinou prioritu. Showcar prostě není postavený tak, aby rychle polykal dálnici. Sám vás zklidní a naučí cestovat jinak: na pohodu, bez honění času, klidně o pár desítek kilometrů v hodině pomaleji.
Volkswagen Caravelle PanAmericana |
Když skončí asfalt
A pak přijde rozbitá lesní cesta a všechno, co na asfaltu působilo jako kompromis, začne dávat podstatně větší smysl.
Vysoké pneumatiky se nemusejí tolik bát kamenů, ostrých hran ani hlubších výmolů, zvýšený podvozek přidává jistotu a spodek auta chrání pětimilimetrové plechy. Na rozbitých cestách, v kolejích, na kamenech či kořenech jsem se proto pohyboval podstatně bezstarostněji, než bych si troufl s běžným autem.
Pořád je ale dobré držet očekávání při zemi. 4Motion pomůže s trakcí a právě na kluzkém nebo sypkém povrchu dává velký smysl, z caravelle ale nedělá klasický terénní vůz s redukční převodovkou a mechanickými uzávěrkami. Její talent spočívá spíš v tom, že se nemusí otočit hned tam, kde končí zpevněná cesta.
A právě tady se smysl celé přestavby začíná skládat dohromady. Na silnici za ni platíte hlukem, menší ochotou zatáčet a nižší komfortní cestovní rychlostí. Mimo ni za to dostáváte větší mechanickou odolnost, víc klidu při jízdě po špatném povrchu a hlavně možnost dojet s celým obytným zázemím někam, kam by se běžná caravelle podívala podstatně méně ochotně. Nebo spíš vůbec.
Závěr
Volkswagen Caravelle PanAmericana v této expediční podobě je zvláštní auto právě proto, že se nesnaží být klasickým obytným vozem. Český importér z něj udělal výkladní skříň toho, co lze v rámci přestaveb zkombinovat: zvýšený podvozek, ochranu, terénní pneumatiky, střešní stan, markýzy, kuchyň, spaní, nezávislé topení i vlastní energetické zázemí. A zároveň si nechal otevřená zadní vrátka – většinu obytných prvků lze demontovat a původní sedadla zůstávají součástí auta.
Právě to mi na celém projektu dává největší smysl. Ne každý potřebuje camper celý rok. Někdo ho využije na pár měsíců během delšího cestování nebo při letních víkendových výpravách a zbytek roku chce zase normální velké osobní auto. Tady tu možnost má.
Současně ale platí, že zvolená přestavba něco stojí i jinak, než lze měřit penězi. Terénní pneumatiky, zvýšený podvozek a výbava na střeše výrazně mění silniční charakter auta. Caravelle vás sama donutí zpomalit, na dálnici odrazuje od rychlého tempa a na mokru budí ještě větší respekt. Kuchyň zase ubírá komfort jednomu cestujícímu i část spodního lůžka a velká markýza nebo proměna interiéru vyžadují trochu práce.
Jenže právě u showcaru to není nutně problém. Má ukázat maximum možností, nikoli tvrdit, že každý zákazník potřebuje tohle všechno najednou.
Nejdůležitější je, že celý koncept funguje. Přijedete, rozložíte tábor, uvaříte, zatopíte, přespíte uvnitř nebo nahoře ve stanu a ráno můžete pokračovat dál po cestě, která už dávno cestou ani není. A až sezona skončí, kuchyň i lůžko mohou ven, stan dolů a sedadla zpátky. Z expedičního speciálu je zase caravelle.
|Nejlevnější verze modelu
|1.207.718 Kč (Caravelle SPV, krátký rozvor, 2.0 TDI 81 kW, 6st. manuální převodovka, přední pohon, základní výbava Caravelle)
|Základ s testovaným motorem
|1.472.052 Kč (Caravelle SPV, krátký rozvor, 2.0 TDI 125 kW, 8st. automatická převodovka, 4MOTION, základní výbava Caravelle)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.512.711 Kč (Caravelle SPV, krátký rozvor, 2.0 TDI 125 kW, 8st. automatická převodovka, 4MOTION, Life)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.811.449 Kč (Caravelle SPV, krátký rozvor, 2.0 TDI 125 kW, 8st. automatická převodovka, 4MOTION, Life + PanAmericana a další příplatky)