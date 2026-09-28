TEST Volkswagen Golf GTI Edition 50 – Padesátka v nejlepší formě
Jak nejlépe oslavit 50 let ikony evropských silnic? Naladíte ji do tak božské formy, v níž nikdy nebyla, a zajedete s ní rekord Severní smyčky Nürburgringu. To všechno, aniž by byla příliš dotčena její schopnost fungovat jako auto na každý den v ohledu praktičnosti, komfortu i spotřeby paliva. Golf GTI Edition 50 je naprosto fenomenální a je rozhodně adeptem na místo v trojici nejlepších aut, která jsem letos řídil.
Design, interiér
Do vlastní padesátky mi ještě pár let zbývá, několika oslav 50. narozenin jsem se už však měl možnost zúčastnit a vždycky to bylo velkolepé. Nejinak tomu je u ostrého golfu, který oslavil svých 50 let právě letos. Volkswagen nabízí model Golf GTI nepřetržitě od roku 1976 a sem tam k němu přidává stejně označené a stejně ostré verze i dalších svých modelů.
Červený bolid na snímcích vychází nikoliv z „běžného“ golfu GTI, nýbrž z ostřejší verze Clubsport. Že jde o oslavu jubilea, vás nenechají na pochybách loga např. na zadním spoileru nebo speciální 19" kovaná kola, jejichž hlavním přínosem je samozřejmě nižší hmotnost, ale taky mají středové pokličky na ložiscích a se závažím. Stejně jako u vozů Rolls-Royce tak zůstávají vždy ve stejné orientaci, aby bylo logo GTI čitelné.
Rudá barva Tornado mu zejména v kombinaci s koly, jejichž broušené části tvoří pětici kruhů, velmi sluší, schovává však červenou linku v předních světlometech a mezi nimi. Příď vypadá lehce agresivně, lehce divoce, všeho ale s mírou – což je ostatně motivem veškerých vnějších designových prvků. Je to sice druhý nejvýkonnější golf v historii a je skutečně výrazný, netáhne to však za hranu.
Přední světlomety testovaného kousku samozřejmě mají funkci LED Matrix, která funguje sama o sobě velmi dobře. Problém je, že kužel potkávacích světel je sklopený příliš nízko, ať některé segmenty matrixů svítí, či nikoliv. Ve městě tak člověk později vidí špinavou balisetu, odrazky cyklisty či nevhodně zaparkované auto.
Vzadu se vrátil velmi praktický prvek, zejména v deštivém počasí – couvací kamera skrytá pod výklopným logem, které funguje zároveň jako klika pro otevření zavazadelníku. Spoiler v podobě kšiltu s nástavcem na konci střechy vypadá hezky, byť samozřejmě v podstatě vylučuje návštěvu kartáčové mycí linky, a těší mě také párové couvačky v zajímavě navržených koncových lampách. Ty samy o sobě však nejsou pro GTI Edition 50 unikátní, měl je i nedávno testovaný modrý kombík R Line.
Interiér v podstatě nemá čím překvapit, ovšem jedna věc je tu vážně skvělá – sedačky. Jejich tvar tedy není nový, mají je kromě GTI i verze R a R Line, ale kdykoliv do nich sednu, znovu mi připomenou, jak jsou skvělé. Dokážou výborně držet tělo v zatáčkách, ale zároveň nejsou otravné při nastupování a vystupování. Velmi se mi také líbí design jejich čalounění. Mají jen jednu nevýhodu – hlavová opěrka je pevná, nedá se nijak nastavit.
Všechno ostatní je známé z ostatních verzí faceliftovaného osmičkového golfu. Světla se ovládají vlevo od volantu a na jejich panel je dobře vidět, což se hodí, protože jinde auto informaci o tom, co zrovna svítí, nepodá. Líbí se mi klasická tlačítka na ramenech volantu, jen jeho věnec je dost členitý.
Aspoň ty teploty
Centrální displej je už hodně velký a na jeho levý dolní roh nevidím přes věnec volantu, lišta k ovládání teploty a hlasitosti pod displejem už je podsvícená a používá se úplně v pohodě. Výhradu tu přeci jen mám – systém je až na detaily stejný jako v obyčejných golfech. Kromě možnosti zobrazit teploty olejů a chladicí kapaliny v přístrojovém štítu tu totiž není žádný ucelený režim, který by ukázal opravdu všechny informace o vozidle. Zejména tu nejsou přesné tlaky a teploty v pneumatikách, kontrola tlaku je jen pasivní skrz systém ABS, ovšem tady je důvod celkem jasný – vůz ten složitější systém s vysílači ve ventilcích kol nepodporuje.
Přístrojový štít nabízí i věci jako měřič přetížení, který je podle mě trochu zbytečný, nebo tlak turbodmychadla. Líbí se mi na něm, že má to skvělé zobrazení s velkým otáčkoměrem a číslem zobrazenou rychlostí uprostřed. Zároveň si ve všech režimech můžete snadno šipkami na volantu vybrat, co chcete vidět na stranách displeje. Jde jen o to, jestli tyto informace budou uprostřed dvojice kulatých budíků, nebo po stranách velkého otáčkoměru.
Třebaže je tenhle golf v naprosto vrcholné verzi, jako každý správný hot hatch myslí i na praktičnost. Takže tu jsou dva páry bočních dveří, „za sebe“ se vejdu hezky a taky kufr je použitelný stejně dobře, jako u standardního golfu, a to včetně dvojité podlahy.
Volkswagen Golf GTI Edition 50 |
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|381/1237 l
|Délka u podlahy/pod roletkou
|750/510 mm
|Výška pod roletkou/maximální
|433-533/770 mm
|Šířka mezi podběhy
|1010 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1540 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Golf GTI Edition 50 je ovšem samozřejmě hlavně o ježdění, ne o tom, jak vypadá. Technicky vychází z verze Clubsport, aby ovšem skutečně jezdil, jak nejlépe to umí, je nutné přikoupit paket s názvem Performance Edition 50 za 99.300 korun. Ten obsahuje zmíněná kola, výfuk Akrapovič s titanovými koncovkami, ale hlavně řadu změn na podvozku.
Z těch stojí za vypíchnutí přepracované uložení předního dolního ramene s cílem přesnějšího vedení kola, upravená zadní čtyřprvková náprava, jinak naladěné pružiny a tlumiče a snížení světlé výšky o dalších 5 mm, takže oproti běžnému golfu vůz sedí níž celkem o dva centimetry.
Odlišný oproti clubsportu je také motor. Pořád je to dvoulitr EA888 Evo4, ale má skoro takový výkon, jako ve čtyřkolkové verzi R – 325 koní a 420 Nm. Je to tedy druhý nejvýkonnější golf v historii a na „erko“ ztrácí pouze osm koní. Zrychlením na stovku 5,3 s za ním sice zaostává už trochu výrazněji, ale mezi předokolkami je to pořád jedna z nejlepších hodnot vůbec.
V zatáčkách exceluje
To všechno chce přenášet na asfalt jen pomocí přední nápravy, což vypadá jako nesmysl, jako že to bude hrozně tahat za volant a člověk si jízdu vůbec neužije. Opak je ale pravdou. Mezi předními koly totiž pracuje elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu VAQ. Ta dokáže velmi efektivně „svořit“ v situacích, kdy je to potřeba, tedy při zatáčení pod plynem, ale zároveň dovolit rozdílné otáčky jednotlivých kol, když zatáčíte bez plynu. Zároveň se konstruktérům povedlo vynikajícím způsobem odfiltrovat přenos točivého momentu do řízení, tzv. torque steer.
Ať tedy jedu zlehka, svižně nebo opravdu velmi ostře, řízení je na dobrém asfaltu vynikající, točivý moment mě netahá za ruce, s ničím se neperu a golf v mých rukou nádherně vykružuje zatáčky. Dokonce k tomu nepotřebuje ani asfalt jako zrcadlo, byť na nerovnostech sem tam v řízení člověk cítí věci, které tam nepatří (a které by u zadokolky v řízení cítit samozřejmě nebyly).
Řeknu to ještě jinak, a je to pochvala největší – tohle auto patří k hrstce těch, za jejichž volantem schválně při cestě z Jeseníků do Prahy volím takovou trasu, která má co nejvíc zatáček. Je v nich totiž naprosto fenomenální.
Zároveň ale řidiče neotravuje přehnanou tvrdostí podvozku či ostrostí reakcí. Je samozřejmě tuhý i v komfortním nastavení tlumičů DCC, na silnici cítíte každou nerovnost, ale ne tvrdě, ne do otravné míry. Je to sice nejostřejší osmičkový golf – na Severní smyčce Nürburgringu je s časem 7:46,125 rychlejší než jakýkoliv jiný golf včetně čtyřkolkové a výkonnější verze R – ale pořád je to golf a dá se velmi snadno používat na každodenní jízdy do práce a pro rohlíky.
Ani ten výfuk od Akrapoviče není kdovíjak uřvaný. Zvuk je naladěný velmi hezky, výfuk ale není nadměrně hlasitý; řadě lidem by to, co koncovky vyluzují, nestačilo, já mám ale radost, že neštvu lidi okolo – ať už obyvatele vesnice, kterou projíždím, nebo spící řidiče kamionů na dálničním odpočívadle – a třeba cyklistu můžu předjet i na plný plyn, aniž by z mých výfuků ohluchl.
Když mi někde u Vysokého Mýta zatáčky dojdou a do Prahy už zbývá jen dálnice, zapnu Travel Assist, tedy kombinaci adaptivního tempomatu s aktivním vedením v jízdním pruhu, a vůz jede v podstatě sám. Nabízí i poloautomatickou změnu jízdního pruhu, ovšem ta v praxi funguje velmi podobně všem ostatním – člověk si ji párkrát zkusí, ale pak ji vypne a mění pruh sám, protože je to dynamičtější, pružnější a plynulejší.
Zbývá jen jedna ze dvou klíčových metrik, podle nichž český řidič hodnotí kvality vozu – spotřeba paliva. I tady dokázal golf překvapit, protože kdo by, stejně jako já, čekal něco v rozmezí 10–11 litrů, mýlil by se, a to docela výrazně. Vůz jsem vracel po necelých 800 kilometrech s průměrnou spotřebou 8,3 l/100 km. Navíc, 98okt. benzin je tady jen doporučený, nikoliv nutný, takže není třeba delší projížďky plánovat podle čerpacích stanic na trase.
Volkswagen Golf GTI Edition 50 |
|Nejbližší konkurenti
|Mini John Cooper Works E
|BMW M135
|Mercedes-AMG A 35
|Varianta
|John Cooper Works E
|M135 xDrive
|AMG A 35 4Matic
|Motor
|elektrický PMSM
|1998 cm3, I4 zážehový, turbo
|1991 cm3, I4 zážehový, turbo, MHEV
|Nejvyšší komb. výkon [kW/min]
|190/-
|221/5750-6500
|225/-
|Největší komb. toč. moment [Nm/min]
|350/-
|400/2000-4500
|400/-
|Převodovka
|1st. reduktor, FWD
|7st. DCT, AWD
|8st. DCT AMG Speedshift, AWD
|Max. rychlost [km/h]
|200
|250
|250
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,9
|4,9
|4,7
|Komb. spotřeba [WLTP]
|15,5 kWh/100 km
|7,6-8,1 l/100 km
|8,5 l/100 km
|Dojezd na nabití
|364 km
|-
|-
|Baterie, nabíjení
|49,2 kWh, 11 kW AC (5 h 15 min), 95 kW DC (30 min)
|-
|-
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1730/-
|1625/-
|1645/2120
|Rozměry d x š x v [mm]
|3858 × 1756 × 1460
|4361 × 1800 × 1459
|4447 × 1797 × 1407
|Objem zavazadelníku [l]
|604/1439
|380/1200
|370/-
|Rozvor [mm]
|2526
|2686
|2729
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|-/-
|750/750
|1800/750
|Cena od [Kč]
|989.300
|1.392.300
|1.300.750
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Paket XL
|M Sport Pro
|AMG Night II, AMG Aero, AMG Design+, AMG Premium
|Cena [Kč]
|1.069.460
|1.435.668
|1.461.743
Závěr
Golf GTI Edition 50 je nejlepší oslavou padesátky, jakou si sportovně zaměřené auto může přát. Je neuvěřitelně schopný, ale zároveň ve svém designu není příliš agresivní a jeho výfuk nekřičí do světa „Tady jsem, podívejte se na mě, je mi jedno, že chcete spát po noční, sem hleďte!“
Je to auto pro lidi, kteří chtějí opravdu řídit (a z nějakého důvodu k tomu chtějí předokolku). Kdo by si ho chtěl koupit jako nástavec na přirození, bude možná zklamán – na to není tohle auto dost vyzývavé a vulgární. Pokud však chcete jedno univerzální auto na město i sportovní svezení, bude vás nesmírně bavit.
Volkswagen Golf GTI Edition 50 |
|Nejlevnější verze modelu
|589.000 Kč (Golf, 1,5 TSI, 85 kW, 6st. man., FWD, Family)
|Základ s testovaným motorem
|1.269.900 Kč (Golf GTI Edition 50, 2,0 TSI, 239 kW, 7st. DSG)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.269.900 Kč (Golf GTI Edition 50, 2,0 TSI, 239 kW, 7st. DSG)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.417.300 Kč (Golf GTI Edition 50, 2,0 TSI, 239 kW, 7st. DSG, Performance)