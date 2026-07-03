TEST Volkswagen Golf R-Line People 1.5 TSI – Roky nejsou na škodu. Právě naopak!
Volkswagen Golf je s námi od roku 1974. Současná osmá generace už také není nejmladší, neboť se vyrábí sedm let. To však nic nemění na tom, že jde stále o velmi dobré auto, zejména v testované akční výbavě R-Line People.
Design, interiér
U golfů už léta platí, že jejich tvarové řešení se spoléhá spíše na kontinuitu vývoje než na nějaké módní výstřelky. Ostatně pohled do historie modelu to jasně dokazuje. První a druhá generace vypadaly podobně, totéž můžeme říci o třetí a čtvrté. No a přelomová pátá řada přinesla poprvé design, jehož prvky lze vysledovat ještě u současné osmé generace.
Současný golf nebyl v roce 2019 od základu novým autem. Tím bylo předchozí sedmé vydání, jež poprvé využívalo modulární techniku MQB. U osmé generace se tvůrci zaměřili na posílení konektivity. Zcela zásadně se změnil interiér, který dostal minimum fyzických tlačítek, která nahradila menu moderního infotainmentu. Původně s platformou třetí generace, tedy MIB 3, od modernizace v roce 2024 se přešlo na modernější čtvrtou MIB 4.
Z hlediska ovládání funkcí vozu byl u osmé generace novinkou panel s dotykovými tlačítky, umístěný vlevo pod volantem. Tedy tam, kde měly dosavadní golfy spínač vnějšího osvětlení spolu s regulací podsvícení palubní desky. Nově zde přibyly spínače na odmlžení, případně vyhřívání čelního skla, naopak odpadl reostat podsvícení přístrojové desky, který tvůrci přesunuli do infotainmentu, nebo malá schránka u levého kolene řidiče, jejíž absenci kdekdo automobilce nemohl odpustit.
Další změny zahrnovaly například bezdrátovou konektivitu s mobilním telefonem, vždy samočinnou klimatizaci Climatronic. Základem byla jednozónová, lepší pak dvouzónová, nebo dokonce třízónová se senzorem kvality vzduchu AQS, kterou mělo i testované auto. V neposlední řadě dorazilo s osmou generací také nové logo VW, u testovaného auta dokonce podsvícené.
Z hlediska vnějšího designu ještě stojí za pozornost skvělá aerodynamika se součinitelem odporu vzduchu pouhých 0,275 (u základní verze) a dále vždy přední diodové světlomety nabízené v několika verzích.
Volkswagen Golf R-Line People 1.5 TSI |
Lidový tak úplně není
Golfům bývala v minulosti občas vyčítána chudá standardní výbava. Kdo chtěl více prvků, musel často nemálo připlácet. V tomhle případě ale nešlo jen o golfy, respektive VW, ale i vozy jiných německých značek. V případě osmé generace už to ale, zdá se, moc neplatí. Dokazuje to testované auto.
Přijelo v akční výbavě R-Line People. Co si pod tím máte představit? People se označují modely, které vycházejí ze stávající úrovně, ale mají navíc výbavu v hodnotě 75.300 korun zdarma. Bývá to ta výbava, kterou zákazníci v minulosti nejčastěji doobjednávali. Jde o velmi chytrý marketingový tah.
Co je konkrétně v našem dnešním případě navíc nad rámec běžné R-Line a zároveň zahrnuté ve zmíněné částce? Třeba metalický lak, 18palcová kola z lehké slitiny York, bezklíčové ovládání zámků dveří, alarm, parkovací asistent Park Assist, paket Světla a výhled včetně Light Assist LED přední světlomety Plus. Posledně jmenovaný prvek zahrnuje přisvěcování do zatáček, světla do špatného počasí (dříve se nazývala mlhovky) a již zmíněné podsvícené logo VW vpředu. V rámci příplatkové výbavy, které zde moc nebylo, se s osvětlením pojí Black paket vč. IQ.Light LED Matrix za 29.900 korun. Tedy pokročilejší verze předních světlometů. V praxi to funguje výborně.
Pojďme do kabiny. Výsadou verze R-Line jsou sportovní přední sedadla. Jsou výborně tvarovaná, rozměrná a navíc umístěná příjemně nízko. Stejná má i ostrý Golf R. Jejich součástí jsou integrované opěrky hlavy. Jsou dost vysoko umístěné, takže vyhoví i vyšším postavám. Pouze opravdu velcí jedinci je tak budou kritizovat. Velmi příjemný byl také materiál čalounění, v němž jsme se ani v největších vedrech, která zatím letos panovala, nepotili.
Před řidičem je digitální přístrojový štít Digital Cockpit Pro s úhlopříčkou 10,25 palce, který lze konfigurovat. Trochu nešikovné je však přepínání mezi jednotlivými zobrazeními, kdy je třeba nejprve zvolit příslušné menu (například jízdní data) a teprve po vstoupení do něj listovat jednotlivými údaji včetně spotřeby paliva. Navíc si musíte zaškrtnout, co všechno chcete, aby přístroj zobrazoval. Naproti tomu třeba dojezd se zbývajícím množstvím paliva v nádrži vidíte stále. V souvislosti s tím musíme zmínit jednu zvláštnost. V našem případě se při dojezdu 190 km systém přepnul do zobrazení, kde místo zbývajících kilometrů vidíte pouze symbol čerpacího stojanu (pumpy) spolu s nápisem „save“. Uvedené nešlo nikterak zrušit. Naštěstí na centrální dotykové obrazovce si v režimu Vozidlo a Jízdní data můžete aktuální dojezd zobrazit.
Volkswagen Golf R-Line People 1.5 TSI |
Co se nám naopak líbilo, byla možnost si na levé straně přístrojového štítu nastavit zobrazení teploty chladicí kapaliny, motorového oleje a také nasávaného vzduchu. Mimochodem, při teplotě vody 90 stupňů Celsia se stále neukazovala teplota oleje. Snímač jeho teploty je tak nastavený, aby ukazoval od nějakých 50 až 55 stupňů Celsia.
Na centrální obrazovce si můžete zvolit menu Asistenti a zde lze velmi snadno vypnout vše, co nechcete, aby vám do jízdy zasahovalo. Zcela nahoře na obrazovce jedním kliknutím deaktivujete systém stop/start. Není třeba nic potvrzovat, jako je tomu u některých jiných značek. Také lze deaktivovat zvukový signál překročení místní rychlosti, značky to ale stále čte.
Systém je navíc opravdu sofistikovaný, jelikož nezobrazuje pouze rychlostníky, ale také například značku „pozor zvěř“. Ta vyskočí v okamžiku, kdy kamera zaregistruje třeba srnu na krajnici, což se nám opakovaně stalo. K dokonalosti už chybí pouze zvuková výstraha.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou měl testovaný golf motor 1.5 TSI, ano, skutečně TSI, nikoliv eTSI. Obě jednotky se nabízejí paralelně, kdy eTSI je vybaveno 48voltovým mild-hybridem, testované TSI naproti tomu nemá žádnou elektrifikaci, tedy s výjimkou zmíněného stop/start. Aby se to trochu odlišilo v očích zákazníků, tak testovaná 1.5 TSI se nabízí výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou, kdežto eTSI je pro změnu pouze se samočinnou sedmistupňovou DSG.
Nejvyšší výkon 110 kW při 5000–6000/min je u obou verzí stejný, eTSI slibuje o něco lepší hospodárnost (5,2 až 5,8 litru u eTSI oproti 5,4 až 6,0 litru na 100 km u TSI). Pokud vám nevadí řadit, určitě bychom sáhli po TSI, jelikož je technicky jednodušší, a tedy do budoucna nehrozí problémy se specifickým generátorem proudu, který se s 48voltovým mild-hybridem obecně pojí. Místo toho je zde klasický 12voltový dobře opravitelný alternátor.
Od roku 2024 se nabízí novější verze motoru 1.5 TSI z řady EA211 evo2. Od starší evo se dvojka liší druhou generací systému vypínání válců ACT v režimu částečného zatížení a také pokročilejším turbodmychadlem s regulací otáček naklápěním lopatek (VNT nebo VGT), nikoliv klapkou obtoku wastegate (WGT).
Výkon motoru 110 kW již stačí na dynamickou jízdu, kterou ale trochu sabotují těžké převody. Pokud jezdíte normálně, motor zpravidla točí od 1200 do 2000 otáček za minutu. Tenhle režim, přesněji akcelerace z uvedených otáček při těžkém převodu, mu ale moc neprospívá. Je proto mnohem lepší ignorovat ukazatel řazení a držet jej stále pokud možno nad 2000 otáčkami za minutu. To pak i lépe spolupracuje. Na výkonové limity narazíte v okamžiku, kdy se necháte unést skvělým podvozkem a chcete jet rychleji. Řazení převodovky je lehké a přesné, pouze u dvojky se nám zdálo, že jde občas řadit hůře. A to zejména při vytočení jedničky, kdy synchronizace pracovala pomaleji, než by měla. Nebo byla příčinou pomalu vystavující spojka? I to je možné.
Volkswagen Golf R-Line People 1.5 TSI |
Zavěšení kol vzadu sází na čtyřprvkovou nápravu, která je u golfů dostupná od výkonu motoru 110 kW včetně. Golf je agilní tak akorát (R-Line má standardně řízení s progresivním převodem), více však imponuje chování blízké neutrálnímu a také citlivost řízení, kdy ve volantu cítíte, jak pneumatika vede stopu. A to měl testovaný vůz obutí o rozměru 225/40 R 18, což obecně citlivosti řízení neprospívá (lepší je vyšší pneumatika).
Testovaný vůz byl také vcelku úsporný, když při průměrné rychlosti 46 km/h spotřeboval 6,1 litru na 100 km, při 51 km/h to bylo 5,6 litru na 100 km. Výrobce udává 5,4 až 6,0 1 l na 100 km, v případě konkrétní testované výbavy 6,6 l na 100 km.
|Konkurenti
|VW Golf 1.5 TSI
|Hyundai i30 1.6 T-GDI
|Seat Leon 1.5 TSI
|Zdvihový objem [cm3]
|1498
|1598
|1498
|Výkon [kW]
|110
|110
|110
|Točivý moment [N.m]
|250
|250
|250
|Převodovka
|Manuální šestistupňová
|Samočinná sedmistupňová dvouspojková
|Manuální šestistupňová
|Max. rychlost [km/h]
|224
|206
|217
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,1
|8,9
|8,7
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,4-6,0
|6,1-6,8
|5,5-6,0
|Vnější rozměry [mm]
|4286 x 1789 x 1459
|4340 x 1795 x 1465
|4368 x 1799 x 1456
|Rozvor [mm]
|2620
|2650
|2686
|Zavazadlový prostor [l]
|380-1237
|395-1301
|380
|Základní cena [Kč]
|746.900
|664.990
|621.900
Závěr
Současný VW Golf letos kroutí už osmý rok na trhu. Není to tedy žádný mladík, a to i přes inovaci v roce 2024. Přesto jako celek jde stále o velmi dobré auto. Ve všech důležitých parametrech si vůz vede velmi dobře. Jinak řečeno, chyby se hledají těžko. A když už nějaké najdete, jde spíše o subjektivní výtky. K těm objektivním patří třeba méně prostoru vzadu v podélném směru nebo jen průměrný objem zavazadelníku.
Naopak vyzdvihnout je třeba kromě jízdních vlastností dílenské zpracování, vyspělou konektivitu a také v případě testované verze bohatou výbavu. Vhod přijde také hospodárný motor, jehož dynamika je ale spíše průměrná.
|Nejlevnější verze modelu
|677.900 Kč (Golf 1.5 TSI/85 kW)
|Základ s testovaným motorem
|746.900 Kč (Life 1.5 TSI /110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|844.900 Kč (People 1.5 TSI /110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|891.000 Kč (People 1.5 TSI /110 kW)