TEST Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh – Etalon rodinné elektromobility
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Oblíbený elektromobil zůstává i po rozsáhlé modernizaci praktickým společníkem pro každý den. Nová technika snížila spotřebu, interiér je praktický a dobře zpracovaný a zevnějšek vyměnil futuristické tvary za příjemnou jistotu. K elektrickému golfu ještě kousek chybí, ale ne mnoho.
Design, interiér
Volkswagen ID.3 Neo stojí na vylepšené platformě MEB+ a s rozměry 4265 × 1809 × 1554 mm představuje čistě elektrickou alternativu pro model Golf. Spoléhá ale na pohon zadních nebo všech kol. Modernizace vůz zvenku udělala méně futuristickým a nový designový směr jménem Pure Positive zkombinoval sebevědomé tvary karoserie s vlídnou přední částí.
Hlavní světlomety spojuje v testované vrcholné výbavě Style mírně zakřivená linie LED světel s matnou povrchovou úpravou, která příď vizuálně přibližuje k novým modelům ID. Polo, ID. Cross a ID. Tiguan. Již tradičně fungují přední světlomety s funkcí vykrývání protijedoucích vozidel Matrix LED skvěle. Dobře ale svítí i standardní LED světlomety. Dobře se podařilo integrovat osvětlené logo, kamera umístěná uprostřed velké (v našem případě bílé) plochy nad registrační značkou působí trochu rušivě.
Přední kapota je díky absenci spalovacího motoru poměrně krátká, tvarově zajímavější ji dělají dva prolisy po stranách. Ploché čelní sklo přimělo automobilku do předních A-sloupků přidat ještě další okénka a zpětná zrcátka umístit na dveře. Výhled šikmo vpřed je ale ve zmíněném ID. Polu s tvary karoserie bližšími spalovacím modelům o něco lepší.
Zboku jsou patrné konvenční kliky dveří i zalomený C-sloupek, který je opticky prodloužen rozměrným zadním spoilerem s bočními ploutvemi. Z tříčtvrtečního pohledu ID.3 Neo nyní poměrně hodně připomíná golf osmé generace, jen přikrčenější. Klika zavazadelníku je krásně integrována do velkého loga značky na zadních dveřích.
Sport venku, klid uvnitř
Po otevření dveří a usednutí za dvouramenný volant se člověk cítí jako doma. Že je na nový interiér značka patřičně pyšná, dokládá kromě četné marketingové komunikace také mírně podsvícené logo na volantu, které pyšně dává najevo, kdo povedený elektromobil vyrobil. Startujeme sešlápnutím brzdového pedálu s motivem „pauzy“, zařadíme nyní již dobře známým otočným voličem vpravo pod volantem a můžeme vyrazit sešlápnutím pedálu plynu s motivem „přehrát“.
Tyto pedály nově nejsou jediným místem, kde němečtí inženýři v interiéru modelů z řady ID. nechávají prostor pro úsměv - zcela nové displeje lze také v ID.3 Neo přepnout do povedeného režimu Retro. Velký přístrojový štít Digital Cockpit s dobrým rozlišením a úhlopříčkou 10,25" pak připomíná golf první generace. Jen integrace varovných kontrolek na okrajích se příliš nepovedla, uprostřed displeje přitom zbývá nevyužité místo.
Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh - kontrolky v retro modu |
Přístrojový štít lze ale přepnout do několika dalších moderních režimů zobrazení včetně celoplošné mapy, tady by se i moderní vozy Audi mohly učit. Testovaný vůz byl vybaven asistenčním paketem IQ.DRIVE za nemalých 56.300 Kč, jehož součástí je také výborný head-up displej s rozšířenou realitou.
Když už jsem zmínil tento balíček, jeho součástí je také velmi dobrý 360° kamerový systém s dobrým rozlišením, což oceníte díky novému centrálnímu displeji o úhlopříčce 12,9" - mimochodem, také jej lze přepnout do režimu Retro, ve kterém všechny klíčové informace ukazuje (na rozdíl od displeje před řidičem) přehledně.
Systém centrálního displeje běží na OS Android Automotive a je velmi rychlý, přehledný a umožňuje velmi rychlé vypnutí nechtěných asistenčních funkcí díky konfigurovatelným tlačítkům na horní liště a po jejím stažení.
Má tři hlavní domovské obrazovky: retro a standardní zobrazení s mapou vlevo, a k tomu jednu obrazovku s velkými dlaždicemi, které mohou přehledně zobrazit například jízdní data. Ve spodní části obrazovky je kromě domovského tlačítka také několik základních ovladačů tepelného komfortu. Teplotu lze měnit posuvníkem na displeji, a vím, že můj názor zde neodpovídá obecnému konsenzu, ale mně osobně u nového infotainmentu chybí kontroverzní dedikované posuvníky pod displejem.
Ty na základě zpětné vazby veřejnosti k interiéru první ID.3 nahradila lišta fyzických tlačítek klimatizace, která na omak a stlačení působí pouze průměrně, v porovnání například s golfem sedmé generace se ztratil solidní pocit, který si s vozidly Volkswagen zákazníci asociují. Určitě ale jde o krok správným směrem.
Nahrazen byl také dotykový posuvník ovládání hlasitosti, opět fyzickým ovladačem. Ten je umístěn na středové konzoli před držáky nápojů, tudíž jakmile do nich vložíte vyšší kelímek či láhev, jde o ergonomicky velmi nevhodné umístění - opět něco, co dříve pro wolfsburgskou automobilku nebylo běžné.
V interiéru ID.3 Neo ale převažují pozitiva. Tím prvním jsou nepochybně materiály, které dělají interiér zajímavým a dodávají mu pocit kvality. Na mysli mám například stříbrný dekor palubní desky, její horní část potaženou textilem, který eliminuje odrazy v rozměrném čelním skle, i když do budoucna je otázkou údržba a uživatelská přívětivost takového řešení.
Na dvouramenném koženém volantu je mimochodem místo ještě na tři fyzická tlačítka navíc, která by klidně mohla být konfigurovatelná, ale Volkswagen se rozhodl rohy sdružených ovladačů nevyužít. Tlačítka působí kvalitně a jejich rozmístění je velmi intuitivní. Pro všechny výbavy je volant stejný, tudíž po stisknutí vyhřívání u základního Trendu vám zbydou jen oči pro pláč, když vám infotainment připomene, že touto funkcí není váš vůz vybaven. Ale tato forma nákladových úspor je nepochybně přijatelnější než kompromisy v kvalitě zpracování, vývoji nebo uživatelském komfortu.
Příjemně jsem překvapen z výplní dveří - do jejich kapes se sice sotva vejde lahev o objemu 0,75 litru, ale v jejich spodní části je filc, takže odložené předměty se v kapse samovolně nepohybují a nechrastí. Styď se, BMW! V oblasti loketní opěrky je měkčená část čalouněná kůží a zboku je látka ve stejném vzoru jako uprostřed sedadel.
Ta jsou ve verzi Style vyhotovena v kombinaci látka/mikrovlákno/kůže. Sedí se v nich dobře a také skvěle vypadají, integrovanou opěrku hlavy s plastem uprostřed bych ale klidně vyměnil za standardní výškově nastavitelnou. Přesně takovou mají sedadla základní výbavy Trend, která sice nejsou tak šik, ale komfortem neurazí a lze u nich nastavit výška i hloubka opěrky hlavy, což je velké plus.
Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh - standardní sedadla výbavy Trend |
Stejné materiály najdeme také vzadu, což potěší. Pro všechny pasažéry je v interiéru dostatek místa nejen ve srovnání s golfem. Vzadu bych ID.3 díky rozvoru 2770 mm srovnal spíš s touranem, k dokonalosti zde ale chybí variabilita individuálně stavitelných sedadel. Vystačit si ID.3 Neo musí s lavicí a opěradly dělenými v poměru 40:60. Alespoň nabízí rozměrný průvlak na lyže a loketní opěrku.
Zavazadelník je svým objemem 383 litrů téměř totožný se stávajícím golfem (380 l), vadí však vysoká nakládací hrana. ID.3 Neo také neumí nabídnout tažné zařízení - respektive ano, ale ne na tahání přívěsu. Po modernizaci totiž přibyla možnost objednat tažné zařízení, které se montuje za sklopný držák zadní registrační značky (za příplatek). Díky tomu je možné instalovat běžný nosič jízdních kol, maximální svislé zatížení systému je 75 kg.
Motor, jízdní vlastnosti
Testovaná varianta z technického pohledu spoléhá na základní technické řešení a velkou výbavu. Je tedy ideální pro náročnější zákazníky, kteří nepotřebují jezdit každý týden na otočku do Chorvatska. Nový synchronní elektromotor APP350 s permanentními magnety po modernizaci nahrazuje starší APP310 a slibuje kromě většího točivého momentu také vyšší účinnost (až o 35 %).
Elektromotor pohání zadní nápravu a jak naznačuje jeho název, maximální točivý moment činí 350 Nm. Standardní výkon 125 kW (170 k) je pro kompaktní rodinný crossover/hatchback zcela dostatečný. Z nuly na sto kilometrů v hodině zrychlí za 8,6 sekundy a pokračuje do maximální rychlosti až 160 km/h. Rychleji umí jet pouze verze GTI (až 200 km/h).
Novinkou je možnost řízení jedním pedálem po přepnutí do režimu B (otočným voličem pod volantem). Brzdy však zůstávají věrné platformě MEB a kalibraci by prospěl systém One-box z modelu ID. Polo. Dokud stačí plynule brzdit rekuperací, je odezva brzdového pedálu rovnoměrná a plynulá, jakmile je ale potřeba zapojit také kotoučové brzdy, je potřeba překonat náhlý propad pedálu a poměrně silně jej sešlápnout, načež auto relativně ostře zastaví. Moment "prošlápnutí", kdy se pocitově nic neděje, je ale velmi nepříjemný a skoro až nebezpečný. Jde bohužel o vlastnost brzdového systému platformy MEB a je potřeba si na ni zvyknout. Z pohledu jízdy je toto má hlavní výtka k jinak dobře naladěnému vozu.
Už dříve totiž ID.3 vynikala svým podvozkem, který neposkakuje na hrbolech, v zatáčkách dobře drží a je velmi neutrální. Testovaný vůz ve výbavě Style byl vybaven příplatkovými 19" koly, nástrahy rozbitých českých okresních cest však i s nimi podvozek zvládá bravurně. Jak již test naznačil, měl jsem možnost jezdit také základní výbavou Trend na kolech o palec menších a rozdíl byl takřka neznatelný. Varianta Style nabízí možnost připlatit i za větší 20" disky.
Základní baterie stačí
Volkswagenu ID.3 Neo se povedla poměrně důležitá věc. I přes kritiku motoristických novinářů a veřejnosti u prvních verzí je s více než 628.000 (v březnu 2026) prodanými kusy za 7 let od uvedení mezi zákazníky oblíbený, což se v posledních měsících ukazuje i na sekundárním trhu. Skoro by se dalo říci, že se ojetiny prodávají jako housky na krámě.
Nový model Neo se přes instalaci nových baterií podařilo cenově nastavit tak, že může být rozumnější rovnou pořídit vůz nový. Se základní LFP baterií o kapacitě 50 kWh totiž výbava Trend začíná na částce 749.000 Kč vč. DPH, takže je větší a levnější, než menší ID. Polo a ID. Cross s NMC baterií o kapacitě jen mírně vyšší (52 kWh). V nabídce ID.3 Neo navíc existuje také verze s bateriemi o kapacitě 58 kWh (opět LFP) a 72 kWh (NMC).
|Baterie
|50 kWh, LFP
|58 kWh, LFP
|79 kWh, NMC
|Výkon
|125 kW (170 k)
|140 kW (190 k)
|170 kW (231 k)
|Dojezd
|417 km
|490 km
|626 km
|Cena od
|749.000 Kč (Trend)
|919.000 Kč (Life)
|1.079.000 Kč (Life)
Zda bude základní baterie stačit, jsem otestoval nejprve v klasickém redakčním týdnu s vybaveným kouskem Style za cenu kolem milionu korun a při denních teplotách kolem 23 °C. Indikovaný průměr za přibližně 600 ujetých kilometrů činil 15,0 kWh/100 km, což považuji za vynikající číslo vzhledem k pohybu v dálničních rychlostech minimálně na čtvrtině ujetých kilometrů. Pozitivně překvapila také poměrně nízká odchylka ukazatele a reality.
Při běžné plynulé jízdě se není problém dostat na hodnoty blížící se 13,5 kWh/100 km, naopak nadměrnou spotřebu jsem ani při svižnější jízdě po okresní cestě nezaznamenal. Auto vždy fungovalo tak, jak by mělo, a navíc umí plachtit. V tomto ohledu mi velmi připomínalo týden s Teslou Model Y, která velmi dobře funguje jakožto spotřebič bez emocí, který nedělá nic zásadního špatně. Výhodou ID.3 je lepší zpracování a právě plachtění, které v elektromobilech preferuji. Kdo ne, může snadno přepnout do rekuperačního módu B.
|SoC
|ODOMETR
|Indikovaný dojezd (km)
|Reálně ujeto
|Odchylka
|v %
|85%
|2645
|331
|60%
|2761
|204
|116
|-11
|-9%
|100%
|2761
|341
|18%
|3013
|53
|252
|-36
|-14%
|100%
|3013
|333
|35%
|3222
|127
|209
|3
|1%
Verze Style ale zmíněnou teslu atakuje i svou cenou, proto jsem na víkend vyzkoušel také dostupnější variantu Trend se stejnou technikou, ale na 18" kolech, bez matrixů, bez skvělého head-up displeje a kamer a především také v nižších teplotách. Mezi příplatky měl jen stříbrnou metalízu, litá kola, textilní koberečky a konektor pro funkci V2L. S ceníkovou cenou 802.100 Kč tedy opravdu představuje dobrou alternativu stávajícím ojetinám.
S touto ID.3 Neo jsem jel směrem na jih - napřed po D4, poté po okresních cestách až do Českých Budějovic. Tam jsem po 199 ujetých kilometrech při vnější teplotě přibližně 6 až 11 °C dorazil s 16 % baterie, cestou jsem však zastavil na několik hodin v místě, kde bych teoreticky mohl vůz dobít. Neučinil jsem tak a nabíjel až na rychlonabíječce. Do 100 % to trvalo 32 minut a 50 sekund, přičemž ID.3 Neo dosáhla maximálního nabíjecího výkonu 119 kW, o 19 kW více, než udává výrobce.
|SoC
|ODOMETR
Indikovaný
|Reálně ujeto
|Odchylka
|Odchylka
v %
|97%
|2981
|287
|16%
|3180
|44
|199
|-44
|-22%
|100%
|3180
|280
|18%
|3334
|92
|154
|-34
|-22%
Indikovaná spotřeba byla 19,8 kWh / 100 km, možná zajímavější je však cesta zpět do Prahy, na které jsem při průměrné rychlosti 98 km/h dorazil zpět do Prahy (tentokrát po D3) se spotřebou 20,9 kWh/100 km a 32 %, resp. 93 kilometry dle ukazatele dojezdu. Jeho odchylka byla při těchto rychlostech a teplotách sice o něco vyšší, ale to je pochopitelné.
Po 350 poměrně rychlých kilometrech ukazovalo průměrnou kombinovanou spotřebu 20,4 kWh/100 km. Vzhledem k možnosti nabíjet v práci i doma tak ID.3 Neo obstálo i se základní baterií a elektromotorem dobře. Pozitivní je také, že i zcela základní výbava Trend disponuje novými displeji, novým volantem i fyzickými tlačítky. Stejně dobře jezdí a stejně nepříjemně brzdí a kromě neosvětlené lišty vpředu ji na pohled od vybavenějších kousků nerozeznáte.
|Volkswagen ID.3 Neo
|MG 4 EV Urban
|BYD Atto 2
|Hyundai Ioniq 3 Long Range
|Provedení
|50 kWh
|54 kWh
|Comfort
|Long Range 61 kWh
|Motor
|synchronní elektromotor
|synchronní elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní elektromotor
|Pohon
|zadních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|125 (170 k)/-
|118 (160 k)/-
|150 kW (204 k)/-
|99,5 (135 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|350/-
|250/-
|310/-
|250/-
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|160
|160
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,6
|9,5
|7,9
|9,6
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|14
|15,5
|17,4
|13,7-16,0
|Baterie
|50 kWh, LFP
|53,9 kWh, LFP
|64,8 kWh, LFP
|- (61) kWh, LFP
|Dojezd [km]
|414
|405
|430
|497
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|100/11
|87/11
|155/11
|110/11 (22)
|Čas dobití AC / DC
|5,5h (0-100 %)
28 min (10-80 %)
|6h (10-100 %) / 30 min (10-80%)
|7h (0-100 %) / 19 min (30-80 %)
|5h 35 min / 3 h (10-100 %)
30 min (10-80%)
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1889/2310
|1520/1970
|1720/2140
|1630-1725/2095
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|0/0
|500/500
|750/750
|750/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4265 × 1809 × 1561
|4395 x 1842 x 1549
|4310 × 1830 × 1570
|4155 × 1800 × 1505
|Rozvor [mm]
|2769
|2750
|2620
|2680
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|383/1336
|479/1364
|450/1370
|441/1213
|Cena od [Kč]
|749.000
|649.990
|849.900
|819.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Style + výbava
(Trend + výbava)
|Premium
|Comfort
|N-line + výbava
|Cena od [Kč]
|1.009.900
(802.100)
|719.990*
|868.900* (akční cena)
|985.890
|*Některé prvky výbavy nejsou u vozidla dostupné
Závěr
Modernizace modelu ID.3 výrazně prospěla. Z futuristického experimentu se stalo povedené auto pro každodenní život, které nabízí prostorný interiér za příznivou základní cenu. Výbava navíc je nepochybně příjemná, ovšem ani základní Trend neurazí. Potěší kvalitní zpracování uvnitř, velké a přehledné displeje s odpovídajícím softwarem i řada fyzických ovladačů.
Že jízda nevyvolává žádné emoce je ve výsledku pro spotřební vozy automobilky Volkswagen typické, pro nadšence je přece jen určena verze GTI. Díky prostornému interiéru si ID.3 umím představit jako jediné auto do rodiny, i když mám výhrady k brzdovému systému a také z hlediska designu preferuji modely ID. Polo a ID. Cross. Ty však sdílí stejné ergonomické výtky, které mám k novému interiéru, tudíž záleží na potřebách a možnostech. Ani s jedním modelem neuděláte chybu.
|Nejlevnější verze modelu
|749.000 Kč (Trend, RWD, 125 kW)
|Základ s testovaným motorem
|749.000 Kč (Trend, RWD, 125 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|919.000 Kč (Style, RWD, 125 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.009.900 Kč (Style, RWD, 125 kW)