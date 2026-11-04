TEST Volkswagen ID.7 Tourer – Nový software, staré pořádky
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Může být elektromobil bez dvoustupňové převodovky dobrou volbou na dlouhé cesty? A jak se povedl přechod z vlastního palubního softwaru na nový, postavený na základě Androidu Automotive? To všechno zjišťuji za volantem jednoho z mála elektrických kombíků na českém trhu.
Design, interiér
Když se dnes řekne elektromobil, většinou si člověk představí nějaký crossover nebo malinký hatchback, v některých případech třeba sedan. Kombíků reálně moc není, což je pro statisticky průměrného českého řidiče milujícího kombíky trochu škoda. Najít se však dají a patří k nim i Volkswagen ID.7 Tourer.
Ne že by nepůsobil mohutně, s tlustou baterií v podlaze to ostatně ani jinak moc nejde, ale jeho výška je pod 1,6 metru a za crossover by ho tak neoznačil snad nikdo. Kombinace stříbrné barvy se sem tam se vyskytujícím černým prvkem – v podstatě jde o část zasklení, kryty zrcátek, části kol a zadní světla a nárazník – mu myslím velmi sluší.
Nejsem fanouškem svítících log, která tu jsou na obou koncích auta, naopak se mi líbí světelný podpis s linkou napříč celou šířkou přídě (při zapnutých hlavních světlometech) i zádě. Tam jsou vážně zajímavé blinkry. Jsou dynamické a ve třech úrovních, z nichž je celá vidět jen ta čelní a z dalších dvou schovaných jsou vidět jen kousky, ale když se podíváte pečlivě, zjistíte, že svítí celé do „zad“ úrovně před sebou.
Tyhle detaily světel však nejsou nic nového, ID.7 má v obou karosářských variantách takové lampy od svého uvedení na trh v roce 2023, to jen mi se podařilo dostat se za jeho volant až teď. Důvod, proč k tomu ale došlo, není jen rozmar – ID.7 totiž letos dostal nový palubní software, založený na „kostech“ Android Automotive.
Nový infotainment? Vypadá stejně
Elektrická klika mě tedy pouští za volant a já se pouštím do zkoumání palubního systému. Na první pohled to tu však vypadá stále stejně. Font, rozložení domovské obrazovky, nastavitelné zkratky na levé části horní lišty displeje nebo grafika mapy vypadají k nerozeznání od těch v systému MIB kdovíkteré generace ve starších elektrických volkswagenech. Není tu ani změna v podobě ovládání teploty, stále tu je dotyková ploška pod displejem.
Rozdíly v uživatelském rozhraní je třeba trochu hledat. Například vyhledávání cílů v mapě už ale má malou ikonku Map Google a vskutku, data o dopravě a další „vnitřnosti“ tady pochází z Map Google. Znamená to lepší vyhledávání, a to nejen klávesnicí, nýbrž i hlasem. Konečně už totiž není nutné při hlasovém zadávání cíle do navigace nutné začínat obcí, můžete říci napřed ulici s číslem a pak až město, v němž se ta ulice nachází. Funguje to docela hezky, jak ukáže video.
Změn je celá řada, většina z nich však opravdu není na první pohled vidět. Příjemnou novinkou je třeba možnost uložit si pět oblíbených jízdních asistentů a pak je snadno vypínat či zapínat. V systému bylo od řidiče přede mnou uloženo ISA a hlídání pruhů, ovšem zrovna tyhle dvě věci mohou mít zkratku také po otevření rychlého nastavení vozu klepnutím na autíčko vlevo nahoře na displeji. Tamtéž je možné ovládat Auto Hold, vypínat head-up displej nebo zapínat jízdu jedním pedálem, tedy že vůz po uvolnění plynového pedálu zastaví. I tyhle zkratky lze přenastavit, takže si na rychlé ovládání na různých místech infotainmenu lze personalizovat opravdu hodně funkcí a to se mi líbí.
Volkswagen ID.7 Tourer |
Upravit však nejde zobrazení v přístrojovém štítu. Ostatní auta koncernu Volkswagen s infotainmentem postaveným na Androidu Automotive to umí, ID.7 však nikoliv a v přístrojovém štítu ukazuje jen ty nejzákladnější informace; nejsou tam ani šipkové instrukce navigace. Tady ale nejde tak úplně o nový software, jako spíš o omezení přístrojového štítu, ID.7 tohle neuměla ani s původním „domácím“ softwarem.
Více informací vůz nabízí v head-up displeji, jehož zobrazení lze ovládat tlačítky na volantu podobně jako to jde u jiných volkswagenů s přístrojovým štítem. Head-up displej mě zde tahá za oči a musím ho tak vypnout. Můžu to udělat i hlasem, ale musím říct příkaz přesně. A někdy se HUD s restartem auta samovolně zapne.
Navigace někdy zmatená
Zmíněný navigační systém samozřejmě umí do dlouhé trasy naplánovat nabíjecí stanice a když se vám trasa nelíbí, můžete si vybrat z alternativ. Z nějakého důvodu ale ty alternativy někdy vypadají dost nelogicky, třeba z Prahy do Ostravy kromě D1 nenavrhne kombinaci D11 a D35, nýbrž silnice druhé třídy přes Ústí nad Orlicí.
To jsou cestičky krásné a klikaté, ale s normálním autem není moc důvod po nich jezdit, chcete-li se „jen“ dostat do cíle. Databáze nabíječek přitom je velmi dobrá a je možné je i nějakým způsobem, byť ne úplně dokonale, filtrovat. Na zmíněné alternativní hlavní trase mezi Prahou a Olomoucí systém nabíječky vidí, ale přesto plánuje cestu extra klikatou.
Kdo by chtěl používat Android Auto samozřejmě může, funguje tady bezproblémově a bezdrátově, jen jeho aktivace někdy trvá déle, než by bylo záhodno. A samozřejmě, plánování trasy v Androidu Auto neumí zahrnout nabíjecí zastávky a předehřát baterii pro rychlonabíjení. (Kromě toho mi pořád vadí, že Waze, aplikace vyvíjená konkrétně pro řidiče, nemá v běžném zobrazení zvýrazněné benzinky a nabíječky, na rozdíl třeba od dopravní vrstvy v Mapách.cz, ale to je na jinou debatu.)
Volkswagen ID.7 Tourer |
Zmaten jsem byl v jednu chvíli i já, a sice v sekci Ambientní osvětlení. Změna zde totiž sahá i do přehrávané hudby a u každé volby barev, v přednastavených i personalizovatelných možnostech, je na výběr, jestli vůz bude přehrávat hudbu, anebo ji vypne. A když ambientní osvětlení vypnete, vypne se i hudba.
Na důvod jsem se ptal ve Volkswagenu a dozvěděl jsem se, že zdejší ambientní osvětlení je totéž, co byly v dřívějším softwaru tzv. Atmosféry a proto tahle sekce ovládá i hudbu. Zmatení tedy zapříčinilo nešťastné pojmenování a můžu jen doufat, že to některá aktualizace v budoucnu opraví.
Kromě toho bych chtěl také o trochu nižší jas displejů v noci, zejména toho středového. Naopak musím pochválit velmi dobré sedačky s příjemnou masážní funkci, roletky pro zakrytí držáků nápojů či bezdrátové nabíječky na středovém tunelu, a hlavně ohromnou prostornost ve všech směrech.
Neodpustím si však poznámku o kalibraci elektrických klik a argument proti nim. Když lezu ven, musím za vnitřní kliku vzít jen velmi jemně, protože už při, řekněme, střední síle potažení se dostanete za práh aktivace elektrického odjištění a do zóny nouzového mechanického odjištění a elektronika nestihne dveře elektricky odjistit. První potažení za kliku v tomto případě ale nic neudělá – možná proto, že je vůz reálně zamčený? – a je třeba potáhnout znova, abyste dveře otevřeli mechanicky.
Má to výhodu, že v panice se z auta relativně snadno dostanete, ale zvenčí jsou kliky pořád elektrické a když jste v bezvědomí, záchrana má zvenčí ztíženou pozici. Takže klasické, kompletně mechanické kliky jsou pořád nejlepší, nejbezpečnější a obecně nepřekonatelné.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|605/1714 l
|Délka u podlahy/pod roletkou
|1055/823 mm
|Výška pod roletkou/maximální (s dvojitou podlahou v dolní pozici)
|518/729 mm
|Rozdíl pozic podlahy
|75 mm
|Šířka mezi podběhy
|1007 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|2091 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Po stránce výkonu sedíme v prostřední verzi ID.7 – má stále zadní pohon, ale už silnější elektromotor o 286 koních. Dynamika tak je naprosto dostatečná i v dálničních rychlostech a líbí se mi také pohodlí jízdy. Podvozek je poddajný a příjemně houpavý, velmi rozbitý asfalt dokáže vůz filtrovat hezky, jen 20" kola někdy na nerovnostech drnčí. Osobně bych asi zůstal u základních 19" disků. (Ty lze mimochodem namontovat i na vrcholnou verzi GTX, jedinou čtyřkolku v současné nabídce s dvacítkami v základní výbavě, jak vyplývá z konfigurátoru, kde je možné přikoupit 19" zimní sadu.)
Ještě dřív si ale všímám něčeho jiného – naprosto parádního rejdu navzdory rozvoru přes 2,9 metru a tomu, že zde není žádné natáčení zadních kol. Připisuji ho k dlouhému seznamu výhod aut s pohonem zadních kol; jakmile nemusí k předním kolům mířit poloosy, mohou se vytočit mnohem víc a manévrování s vozem je o to snazší.
Důstojný výkon tentokrát využívám mnohem spíš pro přesuny na delší vzdálenosti než nějakou dynamickou jízdu po klikatých silnicích, a tedy používám tento pětimetrový německý prémiový vůz na to, k čemu vznikl. Tomuto záměru sedí i největší nabízená baterie s celkovou kapacitou 91 kWh a využitelnou 86 kWh.
Největší baterie zároveň slibuje nejrychlejší nabíjení, a to až 200 kW. Těchto hodnot jsem, přiznám se, nedosáhl, ale mám celkem dobré tušení proč. Nejníž jsem se dostal na nějakých 17 % a v takové situaci vůz s připravenou baterií dosáhl 189 kW nabíjecího výkonu. Takové maximum ale vůz neudrží dlouho, hned plynule klesá k nějakým 80 kW při 80 % stavu nabití. Odhaduji tedy, že dvě stovky by člověk viděl jen chvíli kolem 10 % stavu nabití.
Co tu chybí, a co někteří – pravda, dražší a osmisetvoltoví – konkurenti mají, je dvoustupňová převodovka pro snížení spotřeby energie při dálniční jízdě. Přesto se tady Volkswagenu povedlo dosáhnout až nečekaně nízké spotřeby. Celkový průměr za téměř třináct stovek kilometrů jsem měl 16,3 kWh/100 km, a to jsem se po dálnicích opravdu neloudal stovkou.
S tím souvisí opravdu krásný dojezd. Mezi 80 a 30 % stavu nabití jsem s průměrnou spotřebou 18,5 kWh/100 km ujel 222 kilometrů opravdu jen po dálnici rychlostmi okolo dovolené stotřicítky. Následně jsem nabíjel 22 minut do 80 %. To znamená, že čtyři stovky kilometrů na plné nabití tohle auto zvládne i na dálnici, natož mimo ni, a reálně mezi zastávkami na nabití lze na dálnici počítat s nějakými třemi stovkami kilometrů.
Rekuperace? Jak kdy
Stejně jak chválím spotřebu, dojezd a nabíjení, musím vozu vytknout chování na brzdách. One-pedal jsem už nakousl dříve, tak jím začneme. Tahle funkce tu je a zapíná se celkem snadno, ale neznamená vždy co nejsilnější možnou rekuperaci. V infotainmentu je třeba nastavit „silnou“ rekuperaci při aktivním režimu jízdy jedním pedálem, aby šlo skutečně o jízdu jedním pedálem, tedy že si tlakem na plynový pedál řídíte i zpomalování vozu.
Vyzkoušel jsem ji, zjistil, že funguje akceptovatelně, a zase vypnul, protože mám rád, když auto plachtí. Stejně jsem naložil se samočinným ovládáním míry rekuperace, jehož vypínání Volkswagen schovává poměrně hluboko v menu jízdních asistentů pod názvem „Eko-asistence“. Nemám totiž rád, když mě auto nutí při běžné jízdě reagovat na to, co dělá, když to není naopak, že auto dělá to, co chci. A já chci, aby plachtilo, když uvolním plynový pedál – ne že začne brzdit třeba proto, že vidí u krajnice zaparkovaná auta a volná vozovka přede mnou se stáčí mírně doleva.
To se u aut s aktivní automatickou rekuperací naprosto běžně děje. Kromě toho, že je to nepříjemné, to může podle mého názoru způsobit nehodu, pokud řidič za vámi není dostatečně pozorný nebo nedodržuje bezpečný odstup. Vaše auto totiž vidí stojící vozidla ve své jízdní dráze (nemusí vždy správně poznat, že jízdní dráha vede jinam) a brzdí, kdežto řidič za vámi vidí, že je před vámi volná silnice a nemáte tedy důvod zpomalovat.
Tohle se mimochodem občas stává i některým adaptivním tempomatům, pokud zrovna nejede žádné auto před vámi. V ID.7 jsem se s tím však nesetkal, stejně jako jsem nezaznamenal fantomové brzdění ani na úsecích silnic, které navigace vozu ukazovala jako rozestavěné a nenaváděla po nich. Travel Assist je zde vyladěný opravdu dobře a spoléhá očividně spíš na to, co vidí, než na mapové podklady.
Zpátky ale k rekuperaci. Máme tedy auto s vypnutou automatickou rekuperací, vypnutým one-pedalem, takže auto plachtí (a opravdu to umí, není tu žádná „základní“ úroveň rekuperace, která by se nedala vypnout). Jenže když šlápnete na brzdový pedál, v některých situacích se stane, že auto nezačne rekuperovat, ani když má vybitou baterii. Musíte tak na pedál šlápnout opravdu pořádně, abyste se dostali na třecí brzdy; u MEB chronicky je tento bod až velmi daleko v dráze pedálu a je třeba si na to hodně zvykat.
Vysledoval jsem, že se to nejčastěji děje při rychlosti jízdy okolo 40 km/h, tedy zpravidla ve městě. Ne však vždy, ale taky ne v zanedbatelném počtu případů. A v jiných rychlostech se to děje mnohem méně často. Vyptával jsem se tak importéra, kde by mohla být chyba, nebo jestli to je vlastnost, a odpovědí bylo, že nezjistili nic, co by s autem bylo v nepořádku.
Jistý náznak důvodu by mohl pramenit z faktu, že tahle ID.7 je jen zadokolka, a tak při rekuperaci brzdí zadními koly, která se při zpomalování odlehčí, a tak spíš hrozí smyk. Říkal jsem si, že prostě někdy auto usoudí, že je větší riziko smyku, takže rekuperaci nespustí. Jenže místo ní by mělo hned zapojit do hry třecí brzdy, což se nedělo. Nevysledoval jsem ani žádnou souvislost s podmínkami na vozovce, a to jsem jezdil za sucha i za hustého deště. Tahle otázka tedy bude muset zůstat nezodpovězená a na brzdový pedál si člověk bude muset zvyknout.
To však nakonec není zas takový problém, a upřímně, radši si zvyknu na jeho chování než na automatickou rekuperaci nebo one-pedal. Kromě toho ID.7 opravdu nádherně plachtí, dokáže najít svah i tam, kde by vás vůbec nenapadlo, že silnice není rovná. I díky tomu se dá jezdit za 7,9 kWh/100 km i jinak než výhradně z kopce. Jedna podmínka však přeci jen je – jedete z Bruntálu do Opavy a na těch 34 kilometrech klesnete o 465 výškových metrů.
Toho světla!
Velkou pochvalu zaslouží také odhlučnění, které je naprosto prvotřídní, a světlomety IQ.Light LED Matrix. Svítí krásně za všech podmínek, světla je dostatek, pečlivě vystiňují okolní provoz, a to i na dálnici. Nemají modul vysokého rozlišení, jako třeba tiguan, ale to mi až tak nevadí, beztak mám na vozovce před sebou radši rovnoměrný světelný kužel, než nějaké koberce a vodicí linky, které mé oči spíš rozptylují, než aby pomáhaly.
Vrcholné světlomety mají i funkci přisvěcování do zatáček a svícení do špatného počasí. Tu jsem kdysi kritizoval jako pokus o náhradu klasických mlhovek, který je jen levnější na výrobu. Pořád není v přídi níž oproti hlavnímu světlometu a mlhu tedy nepodsvítí, ale za ztížených podmínek opravdu pomůže, rozšíří světelný kužel a člověk opravdu lépe vidí. Nebo má aspoň ten dojem, ovšem za hustého deště v noci mi to stačilo.
Výhrada směrem ke světlům míří na jejich ovládací panel. Dotyková plocha u řidičova levého kolene vyžaduje poměrně hodně pozornosti, abyste trefili správné místo; nejde po tom jezdit prstem a hledat tlačítko, takže se tam musíte podívat. A když je venku tak hnusně, že potřebujete nějaké osvětlení navíc, to poslední, co byste měli dělat, je šátrat někde pod volantem po jeho ovládání.
Standardní kolečko starších volkswagenů a škodovek, které se otočilo doprava pro zapnutí světel a potáhlo k sobě o jeden krok pro přední, o dva kroky pro zadní mlhovky tak zůstává nepřekonané. Volkswagen ale aspoň hezky vyřešil ovládání dálkových světel páčkou pod volantem. První zatlačení od sebe aktivuje samočinné „dálky“ a pak potlačením od sebe přepínáte mezi plně a trvale svítícími dálkovými světly a automatikou. To se hodí, protože vůz je schopný dálková světla v samočinném režimu vypnout, když snížíte rychlost pod určitou mez, jenže i tak můžete být někde v lese, ne ve městě, a potřebovat pořádná světla. Potažení k sobě samočinná dálková světla vypne.
Volkswagen ID.7 Tourer |
Konečně zmiňme ještě novou schopnost brzdit před semaforem. Tohle mě docela zajímalo, protože některá auta už umí celkem spolehlivě zastavit, když vidí červenou na semaforu. Volkswagen se k nim nově řadí – ale nepozná, jestli svítí červená zrovna pro váš směr, nebo plný červený signál, anebo jen pro jiný směr, kam nejedete. Když na semaforu spatří červenou, prostě radši brzdí (a dá to vědět na přístrojovém štítu), i když pro váš směr svítí zelená. Plynovým pedálem nebo tlačítkem Resume na volantu lze brzdění přerušit a pokračovat v jízdě, já tuhle funkci po pár zkouškách vypnul.
|Nejbližší konkurenti
|Audi A6 Avant e-tron
|BMW i5 Touring
|Varianta
|A6 Avant e-tron
|i5 touring eDrive40
|Motor
|1× PMSM vzadu
|1× PMSM vzadu
|Nejvyšší výkon [kW/min]
|240/-
|250/-
|Největší toč. moment [Nm/min]
|435/-
|400/-
|Převodovka
|1st. reduktor, RWD
|1st. reduktor, RWD
|Max. rychlost [km/h]
|210
|193
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|6,0
|6,1
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|14,3
|15,4-18,6
|Dojezd na nabití [km]
|593
|495-602
|Baterie, nabíjení
|76 kWh, 800 V, NMC, 11 kW AC (10-100 %: 10 h), 225 kW DC (10-80 %: 21 min)
|81,2 kWh, 11/22 kW AC (10-100 %: 8 h 30 min/4 h 15 min), 205 kW DC (10-80 %: 30 min)
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|2185/2685
|2255/2790
|Rozměry d x š x v [mm]
|4928 × 1923 × 1527
|5060 × 1900 × 1515
|Objem zavazadelníku [l]
|502/-
|570/1700
|Rozvor [mm]
|2946
|2995
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|2100/750
|1500/750
|Cena od [Kč]
|1.756.900
|1.799.200
Závěr
Na Volkswagen ID.7 jsem byl velmi zvědavý po spoustě stran a zkoumání nového softwaru bylo jen jednou z nich. Týden za jeho volantem byl týdnem plným komfortu a příjemného cestování na dlouhých trasách i po městě. Dokáže reálně dojet daleko, má malou spotřebu a rychle se nabíjí, je ohromně prostorný, velmi pohodlný a skvěle svítí.
Dokonalý samozřejmě není a to chování brzdového pedálu mě trochu štve. A jestli bude nový palubní systém, postavený na Androidu Automotive, skutečně takovým krokem vpřed, který si od něj Volkswagen slibuje, ukáže až čas a během něj množství případných softwarových problémů. Protože však zbytek je opravdu super – a byl by ještě lepší, kdyby Volkswagen vyřešil ten brzdový pedál – doufám, že přesun z vlastního softwaru k Androidu se ukáže být správným krokem.
|Nejlevnější verze modelu
|1.136.000 Kč (ID.7 Tourer Pure, 150 kW, 59 kWh, RWD)
|Základ s testovaným motorem
|1.350.000 Kč (ID.7 Tourer Pro People, 210 kW, 77 kWh, RWD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.669.900 Kč (ID.7 Tourer Pro S People, 210 kW, 86 kWh, RWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.682.500 Kč (ID.7 Tourer Pro S People, 210 kW, 86 kWh, RWD)