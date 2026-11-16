TEST Volkswagen ID. Polo 52 kWh: Přirozená evoluce
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Při prvních jízdách v létě okolo Vídně ve mně model ID. Polo zanechal pozitivní dojmy a překvapil svou spotřebou. Jaká byla situace po týdnu testování v chladném Česku?
Design, interiér
Čistě elektrické ID. Polo má po řadě futuristických modelů ID. zcela konvenční a sympatický design, na který jsme u vozidel koncernu Volkswagen zvyklí. Oproti spalovacímu modelu poslední šesté generace je o 65 mm širší a o 69 mm vyšší, délka se ovšem nezměnila ani o milimetr. Díky pohonu přední nápravy působí konvenčně také celkové proporce, změnu pohonu prozrazuje jen o 44 milimetrů delší rozvor.
Designový jazyk „Pure Positive“ spojuje sebejisté tvary s vlídnou přídí, na které v nižších výbavách nespojuje světelná lišta a chybí také osvětlené logo. Spodní stříbrná lišta zůstala zachována a stejně tak se nemění ani tvar nárazníků - i testovaná výbava Life či základní Trend tak vypadají stejně dobře, jako vrcholný Style. Přední LED světlomety svítí dobře.
Nabíjecí port najdeme na pravém předním blatníku a otevírá se směrem k přednímu kolu. Potěší boční zpětná zrcátka umístěná na dveřích, která nebrání výhledu, a také mechanické kliky dveří. Vpředu mají konvenční tvar, vzadu opticky prodlužují linii zatmavených zadních oken. Testovaný vůz byl vybaven 17" koly z lehké slitiny za příplatek 15.100 Kč, standardně je dodáván s ocelovými disky ve stejném rozměru.
Ze všech úhlů vypadá ID. Polo jednoduše jako nová generace spalovacího Pola, pouze zezadu jsou změny větší. Světlomety se táhnou po celé šíři zavazadelníku a světelný podpis tvoří dva obdélníky na každé straně. Víku zavazadelníku dominuje bílé označení modelu s disproporčními mezerami a oblíbený způsob otevírání pomocí loga automobilky nahradilo levnější řešení s prohlubní zadního zavazadelníku a tlačítkem ve spodní části dveří.
Výhodou elektrického pohonu s koncepcí vše vpředu je na svou třídu poměrně velký vnitřní prostor. Stejně jako konkurenti také ID. Polo využívá velkou schránku pod podlahou zavazadelníku, jejíž objem sice automobilka neudává, ale i s dvojitým dnem v nejnižší poloze se pod ni s přehledem vejdou dvě basy piv nebo středně velký cestovní kufr. Dohromady ID. Polo nabízí 441 litrů zavazadlového prostoru, po sklopení sedadel dělených 40:60 vznikne až 1240 litrů prostoru.
Sedadla jsou ve variantě Life čalouněná šedou látkou bez výrazného vzoru, i vzadu však s náznakem bočního vedení. Zcela chybí loketní opěrka nebo výdechy klimatizace uprostřed, najdeme zde jen dva výstupy USB-C. Prostor nechybí, ani pokud se člověk vysoký 189 cm usadí sám za sebe, i když sedáky by mohly být delší. Plochá podlaha pomáhá komfortu cestování ve třech lidech, pro dospělé bude problémem spíše šířka. Krajní sedadla jsou vybavena systémem Isofix, ovšem neprakticky řešeným dírou v čalounění místo plastových korýtek, která najdeme například ve větším modelu ID.3 Neo.
Vpředu je místa také dostatek a základní sedadla nabízí dostatek pohodlí i na delší cesty. Zamrzí nemožnost nastavit loketní opěrku výškově ani podélně, navíc je ta středová níž, než loketní opěrka na výplni dveří. Před ní jsou dva nápojové držáky a fyzický ovladač hlasitosti. Zatímco jeho ovládání je s lahví v nápojovém držáku dosti neergonomické, držák telefonu před ním je velmi dobrý - na telefon člověk vidí, aniž by na něj musel sahat. Před ním je ještě pogumovaná bezdrátová nabíječka a pod horní částí středové konzole další konektory a odkládací prostor.
Velmi diskutovaná část interiéru nových elektromobilů značky Volkswagen je ale horní polovina. V ID. Polu se nový koncept interiéru se dvěma velkými displeji a lištou fyzických tlačítek pro klimatizaci představil jako první a funguje dobře. Digitální přístrojový štít má úhlopříčku 10,25", několik přehledných režimů zobrazení vč. mapy přes celý displej a hravý retro mód, který nám ale v provozu nepřipadal zrovna přehledný. Navíc neumí poskytovat navigační podněty a digitální zobrazení rychlosti je malé. Integrace varovných kontrolek by také mohla být lepší.
Volkswagen ID. Polo 52 kWh |
Naopak retro zobrazení centrálního 12,9" displeje považuji za nejpřehlednější a funkční. Nový software je založený na operačním systému Android Automotive a jeho odezva je rychlá a rozložení jednotlivých funkcí dobré. Umožňuje nastavení různých zkratek a vypnutí asistenčních systémů je otázkou pár sekund.
Stejně jako předešlý software Volkswagenu i tentokrát můžeme některé funkce ovládat po stažení horní lišty, mezi nimi například jas displeje nebo jeho „vypnutí“. To ale neztlumí celý displej jako ve vozech Hyundai/Kia a dalších, nýbrž jen zčerná hlavní část obrazovky a po interakci se znovu zapne jen na chvíli - dokud je v horní liště aktivována ikona „Vypnout displej“, bude se po chvíli neaktivity displej pokaždé vracet do režimu černé barvy mezi horní a spodní lištou.
Software sám o sobě není dokonalý, integrovaná navigace mi například stále dokola opakovala, že přepočítává trasu dle aktuální spotřeby, a občas jsem měl problémy s připojením mobilního telefonu. Chybí mi také haptická lišta pod displejem, kterou nabízely starší modely rodiny ID. Ocenil bych, kdyby Volkswagen kromě fyzických tlačítek vrátil do interiéru také tlačítko startovací, případně se vůz alespoň vypínal až po uzamčení a ne hned po vysednutí.
Motor, jízdní vlastnosti
Nové ID. Polo je dostupné s menší LFP baterií o kapacitě 37 kWh a výkonem 85 kW (116 k), případně lze připlatit za variantu s 99 kW (135 k). Zájemci o větší baterii NMC s kapacitou 52 kWh musí zvolit testovanou variantu o výkonu 155 kWh (211 k).
Při prezentaci v okolí Vídně takové ID. Polo ohromilo jízdním komfortem i spotřebou, tentokrát jsem jej ovšem testoval na českých cestách a dálnicích a především při teplotách kolem nuly. Z Prahy jsem vyrazil se 100 % SoC směrem na jih.
Počítadlo při odjezdu z práce ukazovalo dojezd 384 kilometrů, po ujetí 4 km ho ale přepočítalo na 330 km. Po ujetí 150 km průměrnou rychlostí 89 km/h spadl dojezd na 138 km a průměrná spotřeba hlásila 19,8 kWh/100 km. Na dálnici D3 jsem nepřekročil rychlost 130 km/h a teplota po dobu jízdy byla 2-3 °C. V běžné situaci bych polo připojil na nabíječku a další den na chalupu vyrážel znovu bez obav a s plnou baterií.
Abych však vyzkoušel reálné možnosti baterie a také její nabíjecí křivku, vyrazil jsem druhý den při teplotě pod bodem mrazu na necelých 100 km dlouhou cestu bez dobíjení. Pozitivně mě překvapila rychlost vyhřátí čelního skla, především kvůli nepříliš působivému topení, se kterým jsem po dobu zápůjčky trochu bojoval. Jezdit oblečený v několika vrstvách není bezpečné ani pohodlné, v polu mi ale zkrátka často byla zima, i když na displeji svítila hodnota 24 °C.
K rychlonabíjecí stanici poblíž cílové destinace (75 km od startu) jsem dorazil s 13 %, auto jsem tedy ještě vybil na 10 %, kdy počítadlo ukazovalo ještě 29 km dojezdu a nečekaně vysokou průměrnou spotřebu 20,3 kWh/100 km. Tu kromě teploty musel zvýšit také velký počet brzdění a rozjezdů na semaforech na začátku trasy, při plynulé jízdě je spotřeba pola mnohem nižší. To dokazují také data kolegů, kteří s totožným vozem jezdili při podobné teplotě vzduchu se spotřebou mezi 14 až 15,5 kWh/100 km.
Volkswagen ID. Polo 52 kWh |
Pozitivní je rychlé nabíjení, do 80 % stačilo 24 minut; křivka po 80 % rychle padá a do 100 % by to trvalo dalších 25 minut. Zde má výhodu menší baterie s chemií LFP. Průměrný výkon při nabíjení dosáhl 95,99 kW, maximální 109 kW. Pro zajímavost jsem dobil až do 88 %, ale to už při běžném provozu smysl nedává. Reálný dojezd při těchto teplotách a velkém poměru dálniční jízdy vychází na necelých 200 km, jízda po okresních cestách už znamená kolem 250 km, což je s přihlédnutím k nízkým teplotám vlastně přijatelné.
Oproti konkurentům ID. Polo boduje zejména svým dospělým a zábavným jízdním projevem. Městem se proplétá s agilitou menšího vozu a více než 1,5 tuny hmotnosti není poznat ani při sportovnější jízdě po okresních cestách. ID. Polo za to vděčí fantasticky naladěnému podvozku. Náklony ani nedotáčivost v zatáčkách prakticky nezná, ani na vlhkých listopadových cestách za mlhavého rána se nikam nehrne a v každé jízdní situaci dělá přesně to, co od něj žádáte. Takhle má jezdit Volkswagen!
Řízení je navíc přesné a rychlé, i když osobně mi trochu chybí nastavení intenzity rekuperace pádly pod volantem, které však sportovně zaměřený model GTI dostane. U civilnější specifikace spíše oceňuji, že podvozek není příliš tvrdý pro běžné použití, přesto se ani na zvlněných cestách a nerovnostech nekomihá a nehoupe.
Chválu si zaslouží také nový brzdový systém One-box, který po přesednutí z modelů postavených na platformě MEB s pohonem zadních kol působí jako dar z nebe. Přechod mezi rekuperací a brzděním kotoučovými brzdami na obou nápravách je totiž takřka neznatelný.
|Volkswagen ID. Polo
|Hyundai Ioniq 3 Long Range
|Nissan Micra
|Volkswagen ID.3 Neo
|Provedení
|52 kWh
|50 kWh
|52 kWh
|50 kWh
|Motor
|synchronní elektromotor
|synchronní elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní elektromotor
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|155 (211 k)/-
|99,5 (135 k)/-
|110 kW (150 k)/-
|125 (170 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|290/-
|250/-
|245/-
|350/-
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|170
|150
|160
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,1
|9,6
|8
|8,6
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|13,4-13,7
|13,7-16,0
|12,5
|13,9
|Baterie (využitelná)
|56 (52) kWh, NMC
|- (61) kWh, LFP
|- (52) kWh, NMC
|50 kWh, LFP
|Dojezd [km]
|454
|497
|416
|414
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|105/11
|110/11 (22)
|100/11
|100/11
|Čas dobití AC / DC
|5h 30 min (0-100 %)
24 min (10-80%)
|5h 35 min / 3 h (10-100 %)
30 min (10-80%)
|4h 45 min (10-80 %)
<30 min (15-80%)
|5h 30 min (0-100 %)
25 min (10-80%)
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1576/2095
|1630-1725/2095
|1452/neuvedeno
|1904/2310
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1200/750
|750/750
|500/500
|0/0
|Rozměry d x š x v [mm]
|4053 x 1819 x 1530
|4155 × 1800 × 1505
|3974 x 1774 x 1498
|4265 × 1809 × 1561
|Rozvor [mm]
|2592
|2680
|2541
|2769
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|441/1240
|441/1213
|326/1106
|383/1336
|Cena od [Kč]
|829.000
|749.000
|750.000
|749.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Life + výbava
|Life + výbava
|Evolve + lak
|Life + výbava
|Cena od [Kč]
|897.100
|943.890
|810.000
|886.900
Závěr
Volkswagen ID. Polo je velmi dobrý kompaktní elektromobil, se kterým je radost jezdit po městě i mimo něj. Naladění řízení, brzdového pedálu i podvozku s mírně přetáčivými sklony na limitu převyšuje očekávání od vozu této kategorie.
Také v interiéru je až na pár ergonomických přešlapů vše na svém místě, velmi rychle a dobře dostupné a vzhledem k prostorovým výhodám vozidel s čistě elektrickým pohonem také z praktického pohledu ID. Polo působí skoro jako o třídu větší Volkswagen Golf.
Bohužel toto přirovnání můžeme opakovat u ceny, která u varianty s větší 52 kWh baterií zůstává poměrně vysoká, zejména po přihlédnutí k omezenému dojezdu mimo město. Pokud by takového výsledku polo dosáhlo se základní 37 kWh baterií a s cenou blíže hranici 600 tisíc korun, bylo by nepochybně etalonem svého segmentu. Takto však ztrácí půl hvězdy za cenu a další půlku za ergonomické nedostatky.
|Nejlevnější verze modelu
|599.000 Kč (Trend, FWD, 37 kWh, 85 kW)
|Základ s testovaným motorem
|829.000 Kč (Life, FWD, 52 kWh, 155 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|814.000 Kč (Launch Edition, FWD, 52 kWh, 155 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|830.000 Kč (Launch Edition, FWD, 52 kWh, 155 kW)
Plusy
Minusy