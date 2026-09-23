TEST Volkswagen Multivan Long 2.0 TDI – To nejlepší ze sharanu, ale s variabilitou užitkáče
Rodinný dostavník v jednoduché a osvědčené specifikaci s dvoulitrovým turbodieselem pod kapotou v generaci T7 opustil své užitkové sourozence a vydal se vlastní cestou. V osmimístném uspořádání zůstal neskutečně praktickým členem rodiny a téměř dokonalým autem.
Design, interiér
Testovaný Volkswagen Multivan dorazil do testu v osmimístné variantě s dlouhým zadním převisem, který mu dodává vyvážené proporce. Kratší karosářskou verzi můžete objednat pouze jako sedmimístnou, zatímco zde máte na výběr.
Laici si jistě všimnou, že proporčně je multivan ve stávající generaci s označením T7 odlišen od užitkového transportéru více, než jsme bývali zvyklí. Důvod je jednoduchý, stojí totiž na osobní platformě MQB, zatímco modely Transporter a Caravelle zůstaly užitkovými vozy.
A zatímco u nich se Wolfsburgští rozhodli spolupracovat s automobilkou Ford, multivan vyvinuli sami, a je to poznat snad na každém místě. Vpředu máme skvěle fungující světlomety s technologií vykrývání protijedoucích vozidel Matrix-LED a jednoduchým světelným podpisem, který je vizuálně propojen leskle černým dekorem suplujícím mřížku chladiče.
Ta se ale nachází primárně ve spodní části nárazníku a zajímavě implementuje motiv hexagonů lakovaných v barvě karoserie, v našem případě slušivé bronzové Copper metalíze za příplatek bezmála třicet tisíc korun. Holt plocha k nanesení laku je na 5173 mm dlouhém, 1941 mm širokém a 1909 mm vysokém multivanu poměrně veliká.
Na krátkou kapotu plynule navazuje rozměrné čelní sklo, jehož plochý úhel umožnil mezi sloupek A karoserie a přední dveře vměstnat ještě malé okénko pro lepší výhled z vozu. Píšu malé, ale v porovnání s modelem Sharan, který byl jakožto největší rodinné MPV automobilky do jisté míry předchůdcem nového multivanu, zas tak malé není a výhledu z kabiny rozhodně přispívá.
Od předních světel vede skrz boční část výrazný prolis karoserie, který zároveň opticky schovává ližiny posuvných bočních dveří a končí v horní části světel zadních. Posuvné dveře mohou být elektricky ovládané, ale v testovaném voze mi tento prvek výbavy vůbec nechyběl – manipulace s dveřmi je dostatečně snadná. Zavřít je při zastavení proti kopci samozřejmě úplně jednoduché nebude, zde má elektronika navrch. Ve spodní části je ještě jeden prolis dynamicky zakřivený v přední části, důležitá jsou však relativně malé disky kol s vysokými bočnicemi, které ale vůbec nevypadají nepatřičně.
Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7 |
Pohled zezadu prozradí rozdílnou platformu od užitkových sourozenců nejvíce. Světlomety jsou zde horizontální a zasahují až do výklopného víka zavazadelníku, který má za sedadly ve třetí řadě ještě ohromných 763 litrů prostoru. Pokud ho potřebujete víc, je možné sedadla individuálně posouvat v integrovaných hliníkových lištách, nebo dokonce zcela vyjmout.
Variabilitě se meze nekladou
Jelikož je multivan i v podobě osobního vozidla stále nadmíru praktický, u sedadel a nákladového prostoru rovnou zůstaneme. Pro sklopení ani posun sedadel ve druhé a třetí řadě totiž nemusíte obcházet celé auto, ale stačí přímo ze zavazadelníku zatáhnout za šedé látkové očko pro sklopení a následně červené pro posun sedadla vpřed. Je zajímavé, že pokud nesklopíte opěradlo, není možné sedadlo posunout dopředu tolik, jako když to uděláte.
Se sklopenými všemi šesti sedadly vzadu vznikne velká přepravní plocha i bez jejich vyjmutí, ale jak Volkswagen Užitkové vozy demonstroval před pár týdny v okolí Lipenské přehrady, zákazníci často využívají možnosti rekonfigurace interiéru vyjmutím například dvou bočních sedadel v obou řadách a následnému převozu bicyklů přímo uvnitř vozu. Vznikne totiž ložná plocha dlouhá bezmála 2,5 metru.
A jelikož všechna individuální sedadla jsou vybavena systémem ISOFIX, není důležité, které zrovna vyjmete. Ještě je vhodné podotknout, že v testované verzi před faceliftem není možné sedadla ve druhé řadě otočit proti směru jízdy, u modernizovaného multivanu, který dnes již zákazníci mohou objednávat, by to už možné být mělo.
Pod sedadly jsou ještě drobné úložné prostory, sklopení nastavitelných opěradel u prostředních sedadel odhalí nápojové držáky a předním sedadlům nechybí klasické dodávkové loketní opěrky po každé straně – věc, díky které je spolu s polohou za volantem komfort cestování v multivanu nesmírně příjemný. Samozřejmě je možné je jednoduše aretovat tak, jak to v pravém Volkswagenu má být (ano, koukám tvým směrem, caravello).
Palubní deska je zde samozřejmě také zcela nová a využívá digitální prostředí známé třeba z golfu osmé generace. To samozřejmě znamená také ovládání převážně pomocí dotykových ploch, alespoň na volantu ale zůstala fyzická tlačítka. S tímto infotainmentem osobně problém nemám a ani otočný ovladač hlasitosti mi příliš nechybí.
Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7 |
Díky různým zkratkám po stažení horní lišty není problém rychle povypínat vybrané jízdní asistenty a také můžeme konfigurovat některé oblíbené ikony přímo na horní lištu, aniž bychom ji museli stahovat. K tomu přidáme dobře fungující zrcadlení mobilního telefonu (bezdrátové) a jediná větší výtka směřuje k situaci, ve které chce člověk při zrcadlení poslouchat rádio.
Volič převodovky se přesunul mezi displeje a jeho ovládání není vůbec složité, navíc tím uvolnil místo pro kolena předních pasažérů. Některým řidičům ale masivní konzole řadicí páky mohla vyhovovat jakožto opěrka pravé nohy. Multivan je však dostupný jen s automatickou převodovkou, takže pro tento výčnělek nebylo jiné využití.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou testovaného kousku se nachází jediný dostupný dieselový agregát 2.0 TDI o výkonu 110 kW (150 k), jehož dynamika je na tento typ vozu zcela adekvátní. Nepochybně pomáhá slušný točivý moment 360 Nm.
Motorizace je spojena s automatickou 7st. převodovkou DSG, u které již prakticky vůbec nepozoruji problém s plynulým přeřazením mezi prvním a druhým převodovým stupněm při rozjezdu, který byl typický pro model T6 a částečně T6.1.
Jízdní komfort už jsem v předchozí kapitole párkrát naznačil, a musím uznat, že právě ten představuje nepochybně největší přínos rozdělení cest luxusního multivanu od spíše užitkových modelů transporter a caravelle.
Nejde jen o odpružení a nastavení tlumičů, které nemusí být uzpůsobeno na co nejvyšší možné užitečné zatížení (multivan také utáhne pouze dvoutunový přívěs, zatímco transporter až 2,8 tuny) a mohlo být naladěno na výrazně komfortnější notu.
Jde také o aerodynamický hluk, který díky plochému čelnímu sklu, chytře tvarovaným průduchům a různým aerodynamickým doplňkům je oproti minulé generaci na výrazně nižší úrovni. Zejména dálniční jízda je tak o poznání příjemnější. Při rychlosti 130 km/h není příliš hlučný ani motor, který díky dlouhému sedmému kvaltu točí pouze přibližně 2100 ot./min. Při jihočeských 150 km/h je to stále velmi příjemných přibližně 2350 ot./min a ani taková cestovní rychlost novému multivanu nedělá problémy. Díky bohatým zkušenostem s generací T6 vím, že jde o obrovský posun vpřed. S ní totiž obdobná rychlost už vůbec příjemná není.
A jelikož multivan často bude dálniční jízdy absolvovat, je také velmi pozitivní jeho ochota zrychlovat v nízkých otáčkách, které jeho automatická převodovka (zejména v mém oblíbeném režimu Eco, který umožňuje využívat plachtění) často udržuje. Není tedy žádný problém krásně plynule přidat a předjet pomaleji jedoucí vůz, a to ani na dálnici a bez zbytečného podřazování. Pokud jste agresivnější řidič a chcete po autě maximální zrychlení, bude to převodovce chvíli trvat.
Při převzetí vozu mi počítadlo spotřeby ukazovalo průměrnou spotřebu 6,6 litru. Má první jízda byla s nákladem jen s malým poměrem dálnice D4 a odměnou mi po 160 ujetých kilometrech bylo číslo 6,4 l/100 km. Nepochybuji, že by multivan zvládl i méně, ostatně s touto spotřebou jsem se často setkával i s již zmíněnou generací T6 (rovněž s automatickou převodovkou).
Uspořádání kabiny volkswagenu je díky jednotlivým křeslům fl exibilnější, ale při maximalizaci prostoru pro posádku vzadu moc místa na zavazadla nezůstane. Volkswagen uvádí 763 litrů až po strop. |
To jsem si ostatně vyzkoušel hned na další trase, kdy jsem multivan využil podobným způsobem, kterým jej spousta majitelů využívat bude. Naložil jsem rodinu, sportovní náčiní a vybavení na chalupářský víkend a také klec a středně velkého psa. Plynulá jízda po mé oblíbené úsporné trase (i když směrem do kopce s celkovým převýšením přibližně 100 metrů) znamenala spotřebu krásných 5,1 l/100 km, přičemž nad 4,8 l/100 km se posunula až po táhlém stoupání nad jihočeským Pískem. To je výsledek, ke kterému jsem se s T6 přiblížil jen jednou a u testované T7 věřím, že při klidné noze, přející dopravní situaci a správném jízdním režimu klidně může být běžnou realitou. Vzhledem k nulové elektrifikaci a velikosti auta jde o opravdu velmi dobrou hodnotu.
Opakem budiž dálniční jízda po jihočeské D3, kde si multivan řekne přibližně o 8,5 litru na sto kilometrů. Při vrácení auta, které opět bylo jedním z těch, které bych si domů klidně pořídil, na mě po ujetí 955 kilometrů průměrnou rychlostí 63 km/h svítila spotřeba 6,4 l/100 km. Dle mého názoru naprosto parádní výsledek. A pokud vysloveně nepotřebujete čtyřkolku, je za mě testovaná motorizace tím nejlepším, co v multivanu sedmé generace můžete mít.
|Vozidlo
|Volkswagen Multivan Long
|Ford Tourneo Custom L2
|Opel Zafira L 2.2 CDTi
|Motor
|1968 cm3, R4 vznětový
|1996 cm3, R4 vznětový
|2184 cm3, R4 vznětový
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|110 (150 k)/3000
|125 kW (170 k)/3500
|135 (184 k)/4000
|Točivý moment [N.m/min]
|360/1600-2750
|390/1750-2500
|400/1500
|Převodovka
|7st. DSG
|8st. hydroměnič
|8st. hydroměnič
|Max. rychlost [km/h]
|190
|-
|185
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|11,6
|-
|10,6
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|6,3-7,4
|8,1-8,2
|6,8-7,0
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2164/2850
|2215/3225
|2018/2900
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|2000/750
|2500/750
|1900/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|5173 × 1941 × 1909
|5450 × 2032 × 1986
|5333 × 1920 × 1910
|Rozvor [mm]
|3124
|3500
|3275
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|763/2171
|1010/2215
|912/1950
|Cena od [Kč]
|1.509.900
|1.133.770
|1.234.079
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Akční Long Life + výbava
|Titanium + výbava
|L + výbava
|Cena od [Kč]
|1.630.810
|1.271.226
|1.390.169
|* cena Volkswagen Multivan je platná pro modernizovanou variantu dle aktuálního ceníku
Ilustrační foto |
Závěr
Multivan dnes víc než kdy dřív perfektně dostává svému názvu. Díky vynikajícímu kolejnicovému systému je více multifunkční, a přes odloučení od užitkové platformy předchozích generací zcela nepochybně zůstává také vanem, tedy praktickým užitkovým vozem v momentě, kdy je to nutné.
Platforma MQB umožnila multivanu nebýt jen co nejluxusnější verzí užitkového transporteru, nýbrž stát se nepochybně nejpohodlnější rodinnou dodávkou ve svém segmentu. Pod kapotou navíc bije osvědčené vznětové srdce, které ke svému chodu naftu z objemné nádrže pouze usrkává a nájezdy nad 1000 km bez tankování nejsou nic neobvyklého.
Myslím, že není možné nové generaci Multivanu T7 sklonit větší poklonu než jako dlouhodobý uživatel generace T6 uznat jeho nadřazenost. Je komfortnější, skvěle promyšlený, extrémně variabilní a velmi úsporný. Má své drobné chyby na kráse, ale samostatný vývoj inženýry značky Volkswagen je z něj cítit všude. A to je dobře.
|Nejlevnější verze modelu
|1.234.899 Kč (Multivan Long Trend, FWD, 2.0 TDI, 110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.234.899 Kč (Multivan Long Trend, FWD, 2.0 TDI, 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.512.069 Kč (Multivan Long Life, FWD, 2.0 TDI, 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.780.848 Kč (Multivan Long Life, FWD, 2.0 TDI, 110 kW)