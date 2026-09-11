TEST Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion R-Line Family – Elegán v sedmimílových botách
Dlouhé cestování je mou oblíbenou disciplínou za volantem, ideálně když k tomu můžu jet vysokými rychlostmi. V týdnu s passatem jsem si ho užil do sytosti a zjistil jsem, že přesně takhle nakonfigurovaná vlajková loď spalovacích volkswagenů je k tomu ideálním autem za rozumné peníze.
Design, interiér
Bývala to stálice německých silnic. Jedna z jeho verzí dala vzniknout první novodobé Škodě Superb, jiná posloužila při vývoji motoru do Bugatti Veyron. Dnes se se superbem vyrábí na stejné lince v Bratislavě, se stejnou technikou, jenže v polovičním počtu karosářských variant.
Současná generace passatu je na trhu už víc než dva roky a já se za tu dobu dostal za jeho volant jen na krátkou chvíli. A tak když se objevila souhra potřeby dlouhého cestování a passatu v plánu testovacích aut, neváhal jsem a sáhl po něm. Tím spíš, že měl silný vznětový motor, čtyřkolku a schopnost jezdit po dálnicích téměř sám.
Červená barva jeho téměř pět metrů dlouhé karoserii opravdu sluší, tím spíš v provedení R-Line, které vpředu mění zvláštní tlamu v agresivněji vyhlížející nárazník. Mezi jeho ploutvičkami by člověk marně hledal mlhová světla, Volkswagen už je dávno vyměnil za „světla pro špatné počasí“, která ale dokážou funkci klasických předních mlhovek suplovat docela dobře.
Líbí se mi i jeho svítící linka na přídi, spojující světlomety, stejně jako černá zrcátka a černě rámované koncové svítilny. Párové couvačky jsou fajn, nekrytá couvací kamera zamrzí, ale na to zbytečně svítící logo si začínám trochu zvykat.
Volkswagen Passat TDI R-Line Family |
Členitému interiéru není moc co vytknout, pokud souzníte s moderním trendem snižování počtu tlačítek a přesouvání funkcí do displeje. Kromě ovládání oken a zrcátek na dveřích a tlačítek na volantu (která možná nevypadají tak hi-tech jako kritizované haptické a částečně dotykové ovladače, ale fungují mnohem líp) tu skutečně zmáčknout jdou asi jen dvojblinkry, startovací tlačítko a ovladač parkovací brzdy.
Musím se ale přiznat, že jsem si na to za těch pár let, co Volkswagen používá toto schéma ovládání, docela zvykl. Dotykové plošky pod displejem k ovládání teploty ve voze nejsou úplně k zlosti, mají-li podsvícení, a infotainment Volkswagenu ve své poslední vlastní verzi (např. ID.7 a další elektrické modely už mají podobný, ale přece jen trochu odlišný software na základě Android Automotive) funguje dobře a docela intuitivně.
Fajn jsou hlavně nastavitelné zkratky na některých částech displeje – vlevo nahoře a v nabídce po stažení horní lišty dolů, kde se seřizuje i jas podsvícení obou displejů zároveň. Lišta vlevo nahoře může obsahovat i zkratku do Androidu Auto, který používám nejvíc, a chcete-li vypnout „eurohlásítko“ rychlosti ISA, lze to provést i tlačítky na pravém rameni volantu skrz přístrojový štít.
Volkswagen Passat TDI R-Line Family |
Ten je velmi informativní díky možnostem nastavení, co se bude zobrazovat po stranách, a nechybí mu mé oblíbené zobrazení velkého otáčkoměru uprostřed spolu s rychlostí velkým číslem. Taky tady můžete mít přes celý displej mapu. To pak je rychlost špatně viditelná dole, ale kam jet, vidíte perfektně – používáte-li vestavěnou navigaci.
Prémiové detaily potěší
Po konci touaregu považuji passat za vlajkovou loď značky Volkswagen, alespoň co do spalovacích modelů. Z tohoto ohledu mě těší zachování některých prémiově působících prvků, u nichž věřím, že za ně museli vývojáři u účetních docela bojovat.
Passat nejde tak daleko, že by měl servodovírání dveří; mám na mysli třeba semišové čalounění výplní dveří (i zadních) nebo dvoudílné víko schránky v loketní opěrce, v níž je lehce pogumovaný prostor na brýle a také jakási dlouhá polička. Zprvu jsem na ni odkládal klíče, ale nedokázal jsem se s ní sžít tak, abych kolem ní sáhl pro něco většího dolů do toho kastlíku, takže se během pár dnů poroučela pryč.
Také se mi líbí roletka nad bezdrátovou nabíječkou; ne že bych ji používal často, ale dá se tu něco drobného schovat, je-li třeba. Ona bezdrátová nabíječka sice má jakýsi pokus o chlazení, ale to není dostatečně výkonné na to, aby uchladilo mobil, když se nabíjí a k tomu přehrává hudbu a naviguje přes Android Auto. Připomínám, jezdil jsem s passatem v létě a klimatizace celou dobu běžela, takže studeného vzduchu by auto mělo mít dost.
Další prémiovou drobností je elektrická roletka kufru, fungující spolu s elektrickými pátými dveřmi. Nemusím tak přemýšlet nad tím, jestli jsem zatáhl roletku či nikoliv, ona to zvládne sama. Ale když ji chcete nechat otevřenou, stačí ji na vzdáleném konci (tj. u opěradel) vyháknout z motorizovaných jezdců. Také se mi líbí… hamaka, řekněme, která se dá vyrolovat ze spodní strany schránky roletky a můžete do ní uložit menší předměty, které chcete mít relativně po ruce.
Volkswagen Passat TDI R-Line Family |
Čeho fanouškem nejsem, jsou integrované hlavové opěrky předních sedadel. Víme, že to jde udělat tak, aby sedačka vypadala takto „sportovně“, ale zároveň se dala hlavová opěrka nastavovat ve dvou osách. Zde však je pevná a pro mou hlavu příliš nízko. Naopak potah sedaček, který je kombinací koženky, semiše a látky, je vynikající. Příjemný, s hezkým vzorem a nepotím se v něm, třebaže sedačky nemají ventilaci.
Místa je samozřejmě všude spousta, a to i za volantem, třebaže to tak nemusí vypadat. Pravá noha se mi příjemně opře o středový tunel, levé koleno zase má prostor ve výplni dveří. Jen ho sdílí s případnou 1,5l lahví, s níž tam může v zatáčkách dělat randál, když její plast promáčkne.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|690/1920 l
|Délka u podlahy/pod roletkou
|1129/984 mm
|Výška pod roletkou/maximální
|476/696 mm
|Šířka mezi podběhy
|1010 mm
|Výška nakládací hrany
|610 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|2039 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Po někdejším motoru W8 se dávno slehla zem, passat má v posledních dvou generacích pod kapotou už výhradně řadové čtyřválce. Ty ale umí být dostatečně výkonné, jako v případě testovaného kousku. Zdejší turbodiesel má 193 koní a 400 Nm a i na zhruba 1,8 tuny hmotnosti to jsou krásně dostatečná čísla k tomu, pro co byl passat stvořen, tedy dlouhé cestování.
Právě to bylo hlavní náplní mého týdne, vydal jsem se do Mnichova a zpátky se záměrem nevynechat svůj způsob krácení dlouhé chvíle a boje s únavou za volantem, bohužel provozovatelný legálně jen v Německu – co nejvíc času strávit při rychlosti nad 200 km/h. Ono to totiž nejde vždycky, tady je omezení, tuhle zatáčka, támhle příliš silný provoz, jindy třeba prší nebo je dálnice rozbitá.
Zjistil jsem už před lety, že když mám tenhle cíl, přejetí celého Německa mi uběhne mnohem rychleji, než kdybych se držel na nějakých rozumnějších rychlostech. A taky při tom samozřejmě pořádně otestuji, jestli je auto, abych použil výraz Opelu, tzv. Autobahn-proof, tedy připravené na jízdu vysokými rychlostmi po německých dálnicích.
Německá auta zpravidla k tomu připravená jsou, např. francouzská (i na stejné technice, viz Opel Astra vs. DS 4, například) naopak často nikoliv. Passat není výjimkou a pohyb rychlostmi nad 200 km/h mu nečiní žádný problém. České dálnice tedy tím tuplem zvládá s absolutní sebejistotou na jakémkoliv povrchu a není přitom ani nijak hlučný, ať už od motoru, či třeba od obtékajícího vzduchu.
Zároveň za to nechce příliš paliva. I s takovýmto cestováním jsem měl průměr celého týdne – hrubým odhadem jsem na německých dálnicích strávil ⅖ z celkových téměř 1200 naježděných kilometrů – 6,7 l/100 km. Klidná jízda po okreskách dokáže spotřebu stlačit i pod šest litrů a při jedné z cest po Praze, kdy ale nebyl hustý provoz, mi displej ukázal 6,2 l/100 km.
S dálnicemi souvisí také vynikající Travel Assist, jak koncern Volkswagen říká kombinaci adaptivního tempomatu s aktivním vedením v jízdním pruhu. Nejen po dálnicích dokáže řídit v podstatě sám velmi spolehlivě, a to dokonce i v omezení se žlutými či oranžovými čarami. Nestalo se mi, že by se jich nechytil a nevedl podle nich. Jedinou věc bych mu vytkl – v kolonách nedokáže, na rozdíl třeba od BMW, sám vytvořit záchranářskou uličku přejetím ke kraji svého jízdního pruhu.
Když ho používat nechcete, tlačítkem na volantu se dá snadno vypnout, resp. přepnout do režimu „pouhého“ adaptivního tempomatu s hlídačem čar na silnici. Ten se zas vypíná stejně jako ISA buď skrz přístrojový štít, nebo na dvě kliknutí skrz symbol autíčka vlevo nahoře na středovém displeji.
Volkswagen Passat TDI R-Line Family |
Třebaže passat v žádném případě není sportovním autem, i když jeho design a sedačky můžou napovídat něco jiného, neznamená to, že by nedokázal jezdit svižně po okreskách. Má nastavitelnou tuhost tlumičů a ve sportovním režimu je odladěný perfektně k tomu, aby se dokázal mezi vesnicemi středních Čech přesouvat opravdu svižně.
Jde mi v tomto případě hlavně o podvozek, který s tužším nastavením funguje zejména na nerovnostech lépe. S nastavením tlumičů blíž komfortnímu, tedy měkčímu konci spektra cítím a slyším od přední nápravy jakési chvění, které ale zmizí, když odpružení v nastavení jízdních režimů přitvrdím. Pohodlí se přitom téměř nezmění, jen je auto celé o trochu tužší a méně se houpe, takže s tužšími tlumiči, převodovkou v režimu S, aby motor nepodtáčela, ale s lehkým řízením jsem strávil většinu testovacího týdne.
Čtyřkolka skvělá
Koně spolupracují se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou – vyjma plug-in hybridů v passatu nic jiného nelze mít – a pohonem všech kol, v němž připojování zadní nápravy řeší elektronicky ovládaná vícelamelová mezinápravová spojka.
Čtyřkolka tu funguje tak dokonale, že o ní vůbec nevíte. „Jen“ se tak nějak nikdy nestane, že byste neměli trakci. Mokrá tráva v kempu, výjezd na silnici do kopce přes hranu, kde jsou zadní kola na štěrku, přední na asfaltu a při vyjíždění protilehlá kola odlehčíte, to všechno jsou situace, do nichž se může passat úplně normálně dostat a zejména s naloženým přívěsem – tahle verze utáhne až 2,2 tuny – by pro předokolku mohly znamenat problém. A ve všech je rozjezd naprosto bez zaváhání, bez byť centimetrového proklouznutí některého z kol.
Leckdo by mohl namítnout, že čtyřkolka není potřeba ani u crossoveru, natož u obyčejného kombíku, ale ono to s ní je podobné jako s balisety a zatravněnými tramvajovými pásy. Většinu času ji skutečně nepotřebujete a pohon jedné nápravy stačí, jenže je nutné se připravit ne na standardní den, nýbrž na výjimečnou situaci, v níž budete mít velký problém, když budou dvě kola ze čtyř jen do počtu.
Dá se přenosovému ústrojí něco vytknout? Jediná absolutní drobnost, ale protože se obecně smějeme překladům prvků infotainmentu do češtiny v čínských autech, v rámci objektivity ji zmínit musím. V jízdním režimu Individual si můžete upravit chování náhonu všech kol. Ano, „náhonu“, toho kanálu, který vede vodu např. na mlýnské kolo. Čtyřkolka je „pohon“ všech kol. (Stejně jako zdvihový objem motoru není obsah, atd.)
|Nejbližší konkurenti
|BMW 520d
|Škoda Superb Combi
|Mercedes-Benz E 220d
|Varianta
|520d xDrive Touring
|Sportline 2,0 TDI 4×4
|E 220d T 4Matic
|Motor
|1995 cm3, I4 vznětový, turbo
|1968 cm3, I4 vznětový, turbo
|1993 cm3, I4 vznětový, turbo
|Nejvyšší komb. výkon [kW/min]
|145/4000
|142/3400
|145/-
|Největší komb. toč. moment [Nm/min]
|400/1500-2750
|400/1750-3250
|440/-
|Převodovka
|8st. aut., AWD
|7st. DSG, AWD
|9st. aut., AWD
|Max. rychlost [km/h]
|218
|230
|227
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,5
|7,6
|8,1
|Komb. spotřeba [l/100 km, WLTP]
|5,7-6,1
|5,9
|5,1
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1970/2555
|1758-1936/2320
|2040/2665
|Rozměry d x š x v [mm]
|5060 × 1900 × 1515
|4902 × 1849 × 1521
|4949 × 1904 × 1469
|Objem zavazadelníku [l]
|570/700
|690/1920
|615/-
|Rozvor [mm]
|2995
|2837
|2961
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|2000/750
|2200/750
|2100/750
|Cena od [Kč]
|1.615.900
|975.000
|1.530.650
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|paket M Sport
|Sportline + výbava
|Linie AMG + edice Night
|Cena od [Kč]
|1.857.440
|1.420.000
|2.042.190
Závěr
Passat není sporťák, a není to ani luxusní auto. Zachoval si ale sem tam nějaký prvek z dob, kdy automobilky ještě nemusely šetřit každou korunu i na autech, která pak prodávají za půldruhého milionu a víc – a to patří k věcem, které se mi na něm opravdu velmi líbí. Také v testovaném provedení dokáže nabídnout přesně tu správnou kombinaci vizuální zajímavosti a nenápadnosti, která se mi líbí.
Hlavně ale dokáže polykat kilometry neskutečně snadno, vysokou rychlostí a za zachování výborného komfortu osádky. Stále je tedy tím autem, které si vyberete, pokud chcete jezdit hodně, daleko a rychle, ale na Mercedes-Benz třídy E vám chybí tři čtvrtě milionu.
Jakkoliv totiž volkswageny umí být dost drahé, passat ve verzi R-Line Family čerstvě docela dost zlevnil a vůz, který jsem testoval a který vidíte na fotkách, je k mání za téměř přesně 1,4 milionu korun. Vzhledem k tomu, že ve výbavě nechybí vůbec nic (nebudeme-li chtít věci jako servodovírání dveří, které passat ani nenabízí), a k tomu, jak skvěle jezdí, v podstatě není moc o čem přemýšlet.
|Nejlevnější verze modelu
|1.065.000 Kč (Passat Variant, 1,5 eTSI mHEV 110 kW, 7st. DCT, FWD, Trend)
|Základ s testovaným motorem
|1.219.000 Kč (Passat Variant, 2,0 TDI 142 kW, 7st. DCT, 4Motion, R-Line Family)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.399.600 Kč (Passat Variant, 2,0 TDI 142 kW, 7st. DCT, 4Motion, R-Line Family)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.399.600 Kč (Passat Variant, 2,0 TDI 142 kW, 7st. DCT, 4Motion, R-Line Family)