TEST Volkswagen Polo 1.0 TSI Love – Takhle má vypadat Das Auto!
Jak vypadá Volkswagen za 400 tisíc? Polo v edici Love prolamuje hranici, pod kterou už mnoho nových aut nekoupíme. Mezi ty nejlevnější přiváží dospělost a sebevědomí, které z něj dělá krále segmentu. Excelentní poměr ceny a výbavy v kombinaci s příjemným motorem ukazuje, že technicky starší polo má i mezi nováčky stále co nabídnout. Proto je už dnes problém Volkswagen Polo v edici Love vůbec sehnat.
Design, interiér
Žádné módní výstřelky, přesto o něco kulatější a zajímavější než verze před faceliftem, takové je nejspíše poslední spalovací polo. Vpředu obyčejná světla s LED žárovkou, která na městské auto svítí naprosto dostatečně, žádné stylové denní svícení tu ale nehledejte. Na polu v zamilované edici totiž najdeme jen to, co má svůj účel. Nic navíc.
Pohled z boku ukazuje dnes už nebývale vysoké bočnice 15" kol z lehké slitiny, klasické kliky dveří a velká zpětná zrcátka, dokonce elektricky ovládaná a automaticky sklopná. Ta mají přípravu pro kontrolu mrtvých úhlů, která ale bohužel ve výbavě není (dostupná v rámci Asistenčního paketu za 24.100 Kč). Dálkově ovládané centrální zamykání je standardem, bezklíčový přístup je ale za příplatek 9600 Kč.
Pohled zezadu znovu ukazuje střídmý a účelný design, přičemž po modernizaci se zadní světlomety protáhly ve své horní části až do víka zavazadelníku. To model Polo hezky omladilo, a tak stále vypadá svěže. Navíc i zde najdeme nejúžasnější řešení otevírání zavazadelníku, jaké kdy kdo vymyslel – je spolu s couvací kamerou schované ve výklopném zadním logu.
Kde se vzal ten prostor?
Po otevření víka zavazadlového prostoru na nás čeká nečekaně praktický zavazadelník o objemu 351 litrů. Má dvojité dno podlahy, takže jde převážet delší předměty po sklopení zadních sedadel dělených v poměru 40/60, nebo vyšší předměty při přesunutí dvojitého dna do spodní polohy.
Bohužel zde najdeme plastové madlo, které je „děravé“ a menší předměty mohou propadnout do prostoru určeného pro rezervu. V testovaném kusu zde byla pouze lepicí sada, tudíž některé málo používané předměty jde schovat také sem.
Přesun na zadní sedadla znamená další překvapení, ani se 189 cm nemám problém sedět sám za sebou. I když se má kolena předního sedadla dotýkají, umím si tu představit klidně i delší cestu. Časem by mi asi vadila absence loketní opěrky, ale aspoň sem jsou zavedeny výdechy klimatizace a dokonce dva USB-C porty.
Zbývá už jen to nejdůležitější, jaké je to na předních sedadlech? Pohodlnou polohu za volantem nacházím okamžitě, jak to u vozů koncernu Volkswagen bývá zvykem. Sedadla jsou samozřejmě ovládaná manuálně, ale to v této cenové kategorii vůbec nevadí. Za příplatek 8400 Kč umějí být i vyhřívaná, což v zimě potěší.
Volkswagen Polo 1.0 TSI Love |
Pohled na palubní desku naznačuje konstrukční stáří modelu, což je v tomto případě vlastně dobře. K ovládání světlometů stále slouží starý dobrý kruhový ovladač vlevo pod volantem, infotainment o úhlopříčce 6,5" je krásně zasazený do tvarů palubní desky a hlasitost se ovládá fyzickým otočným ovladačem. Mimochodem, palubní deska je měkčená, na rozdíl od vrchní a spodní části výplní dveří.
Testovaný model umožňoval bezdrátové propojení telefonu pomocí Android Auto/Apple CarPlay (za příplatek 6600 Kč), takže samotný systém prakticky nebylo potřeba využít. Až do připojení telefonu do jednoho z USB-C portů fungoval systém skvěle, takže stačí nabíjet na bezdrátové nabíječce (bez příplatku) a nebudete mít problém. Na ní se bohužel mobilní zařízení docela zahřeje.
Samotný infotainment je jednoduchý, nabízí ale konfigurovatelné widgety na druhé domovské obrazovce a na té první možnost dvou oblíbených záložek. Je škoda, že jednou z nich nemůže být menu asistenčních funkcí, nebo ještě lépe rovnou uložené jejich nastavení. Vypnout hlídání v pruhu a upozornění na překročení rychlosti je tak vždy na dvě a více kliknutí. Na displeji, ale také na volantu.
Volant je převzatý z posledních modelů VW s fyzickými tlačítky před tím, než se vrátila zpět u modelů ID.3 Neo nebo nového ID.Polo a ID.Cross. Z pohledu řidiče na něm nastavíte zcela intuitivně prakticky vše, co je běžné.
Menu asistentů v přístrojovém štítu vyvoláte stiskem tlačítka na levé straně a poté stačí použitím OK a šipek vypnout libovolné asistenty. Je to akceptovatelné, ale renaultí „My Perso“, které stačí jednou nastavit a pak po startu dvakrát kliknout na tlačítko vlevo pod volantem, je ještě lepší.
Jediným závanem moderny je tak ovládání příplatkové dvouzónové klimatizace pomocí haptického panelu. Je sice tvarovaný, a tak vlastně i po paměti tušíte, co zrovna ovládáte, ale na tlačítka to samozřejmě nemá. Navíc se na panelu drží otisky prstů. To je však malá výtka, která by možná ani nemusela být zmíněna, nebýt zbytek interiéru tak dobrý.
Kvalita zpracování je totiž vynikající, při jízdě nikde nic nedrnčí, nevrže, neklepe a vše je tam, kde byste to čekali. Snad až na střešní madla, ta v polu zcela chybí. Kdybych chtěl být hnidopich, vadilo by mi mírné vrznutí dekoru nad centrální obrazovkou v případě, že na něj zatlačím. Vzhledem k perfektnímu zpracování bych tohle malinké zaškobrtnutí nečekal a doufám, že šlo o specifikum testovaného kusu a při běžném používání se dekor „nerozvrže“.
Motor, jízdní vlastnosti
Testovaná verze VW Polo Love dostala osvědčený motor 1.0 TSI s výkonem 70 kW (95 k) a především pětistupňovou manuální převodovku. Jednička je relativně krátká a naopak pětku nabádá rádce řazení řadit už kolem 75 km/h. Rádce ale motor výrazně podtáčí a kolem 1500 otáček za minutu od něj žádnou dynamiku nečekejte.
Na přeplňovaný motor je ale překvapivě lineární a přibližně od 2200 otáček za minutu už je auto s ohledem na výkon docela živé. Nepochybně tomu pomáhá hmotnost pouze 1124 kg. A jelikož celé auto působí opravdu dospěle, je dost dobře možné, že se s ním majitelé vydají na dálnici. Při 130 km/h točí na pátý převodový stupeň lehce pod 3000 otáček a do kabiny začíná pronikat aerodynamický hluk. Při 150 km/h (na dálnici D3) motor točí lehce pod 3500 otáček, ale hluk v kabině už je docela vysoký.
Pod kapotou sice nebuší srdce závodníka, ale zato je schopné jezdit skoro jako hybrid. Na trase dlouhé 200 km, která zahrnovala páteční kolony na Jižní spojce, téměř celou dálnici D4, svižnější jízdu na Příbramsku a poté úspornou cestu domů, mi palubní počítadlo ukázalo spotřebu 4,5 l/100 km. Pravda, průměr za celý test se ustálil na hodnotě 5,2 l/100 km, ale to je na krátké přesuny po Praze se studeným motorem a opakovanou jízdu po dálnici stále skvělé číslo.
Manuální pětistupňová převodovka řadí přesně, dráhy jsou tak akorát dlouhé a hranatá hlavice řadicí páky se nakonec nedrží tak špatně, jak by se na první pohled mohlo zdát. První převodový stupeň je relativně krátký a pětka toho naopak zvládne pobrat opravdu hodně. A když motor náhodou podtočíte, chytře se sám po sešlápnutí spojky znovu nastartuje.
Volkswagen Polo 1.0 TSI Love |
Pokud se o řazení starat nechcete, můžete si připlatit 45 tisíc korun za automatickou převodovku DSG. Mně se ale manuál k malému autu hodí a za ušetřené peníze bych si k výbavě testovaného kusu přihodil ještě tempomat (za 5300 Kč), ten jediný mi spolu s hlídáním mrtvých úhlů v jinak rozumně vybaveném polu trochu chyběl. Polo nabízí v základu funkci omezovače rychlosti, tempomat je ale přece jen o něco pohodlnější.
Tím mohu krásně navázat na pohodlí auta jako celku. Komfortní totiž umí polo být i jízdně, i když by to nebylo první přídavné jméno, které bych zde použil. Typicky pro koncern Volkswagen je podvozek příjemně tuhý a nedělají mu problémy ani větší nerovnosti v zatáčce, nepříjemné drncání či poskakování se nekoná. Zmíněný „komfort“ tedy pramení spíše z jistoty, kterou vám podvozek dává, než z houpavě měkkého nastavení některých konkurentů.
Kdo pozdě chodí…
Testovaná specifikace Love byla s cenovkou 437.400 Kč tak neodolatelná, že už v testovacím týdnu zbývalo jen několik skladových modelů a do vydání testu stihli zákazníci Polo Love téměř úplně vykoupit. Momentálně probíhá pouze doprodej vozů již objednaných do výroby. Proč je po něm takový hlad?
Domácí Škoda Fabia je sesterským modelem, u kterého bychom čekali větší užitnou hodnotu za nižší cenu, vykoupenou možná tu a tam levnějšími materiály. Ovšem už rozdíl základní ceny oproti edici Love ukazuje, že tomu tak nemusí být vždy.
Ve výbavě Classic začíná s motorem 1.0 TSI na částce 429.900 Kč. Na rozdíl od „lepší“ výbavy Selection má ale už v základu kola z lehké slitiny, stejně jako Polo Love. Po dovybavení na úroveň testovaného pola ale fabia vycházela o téměř 30 tisíc dráž.
Velmi zajímavě tak najednou zní také další letitý, avšak dospělý hatchback z Německa. Opel Corsa totiž pod hranicí 400.000 Kč stále pořídíte. Oproti polu nabízí o něco hravější design zvenčí i uvnitř a po nedávné modernizaci svůj věk také dobře skrývá.
Po dovybavení výbavového stupně Edition s motorizací 1.2 Turbo vychází díky akční nabídce na 449.990 Kč a oproti polu má větší 16" lité disky kol a šestistupňovou manuální převodovku. Představuje tak zajímavou alternativu, i když polo řidiči stále nabízí větší pocit kvality.
Volkswagen Polo 1.0 TSI Love |
Povedený zcela nový Renault Clio se po dovybavení na úroveň VW Polo Love s cenovkou 471.500 rychle blíží hranici půl milionu korun a pro dnes běžně dostupné Polo People tak představuje konkurenci, která se nedá přehlížet.
Pro srovnání s edicí Love však bylo potřeba zvolit levnější alternativu v podobě Dacie Sandero. Ta totiž krásně ilustruje opravdu skvělou cenu dospělého pola v edici Love. Kvůli lepší výbavě by bylo třeba zvolit stupeň Expression startující na skvělé ceně 370.900 Kč.
Po přidání šedé barvy a dovybavení se sice stále vejde pod hranici 400 tisíc, nenabídne ale přední parkovací senzory, digitální přístrojový štít nebo elektricky ovládaná zpětná zrcátka. Automatická klimatizace má navíc pouze jednu zónu, a zkuste si sednout do dacie a do Volkswagenu Polo. Při cenovém rozdílu pouhých 40 tisíc navíc je polo jasným favoritem a i při dnešních cenách stále působí jako auto jiné třídy.
Hyundai i20 do srovnání nebyl zařazen, protože sice slibuje cenu od 355.990 Kč, ale do ní je již započítána prémie, výkupní bonus a zvýhodnění při využití financování Hyundai Finance v celkové hodnotě 105.000 Kč. Momentálně konfigurátor navíc nenabízí možnost detailní specifikace vlastního modelu a předdefinované výbavové stupně neposkytují férové srovnání s testovaným modelem Polo Love ani Polo People.
Ještě si dovolím poznámku, že spalovací polo má od letoška také novou alternativu v podobě čistě elektrického modelu ID.Polo. Jeho základní verze byla uvedena za cenu od 619.900 korun. S délkou 4053 mm je o něco menší než testovaný model, ale díky čistě elektrickému pohonu nabídne ID.Polo opravdu prostorný interiér završený zavazadelníkem o objemu 441 litrů a samozřejmě ty nejmodernější technologie. Ať už sáhnete po osvědčené klasice, nebo po moderní čistě elektrické generaci, s Volkswagenem Polo nikdy neuděláte chybu.
|Srovnání s konkurencí
|Volkswagen Polo
|Škoda Fabia
|Opel Corsa
|Dacia Sandero
|Provedení
|1.0 TSI Love
|1.0 TSI Classic
|Edition 1.2 Turbo MT6
|Expression TCe 100
|Motor
|999 cm3, I3 zážehový
|999 cm3, I3 zážehový
|1199 cm3, I3 zážehový
|999 cm3, I3 zážehový
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|70 (95 k)/5000 – 5500
|70 (95 k)/5000 – 5500
|74 (100 k)/5500
|74 (100 k)/4600 – 5000
|Točivý moment [N.m/min]
|175/1600 – 3500
|175/1600 – 3500
|205/ 1750
|200/ 2000 – 2900
|Převodovka
|5st. manuální
|5st. manuální
|6st. manuální
|6st. manuální
|Max. rychlost [km/h]
|188
|190
|194
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,8
|10,7
|9,9
|9,7
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,1
|5,0
|5,1
|5,4
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1132/1570
|1157/1550
|1175/1620
|1173/1570
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1000/580
|1000/570
|1200/580
|980/565
|Rozměry d x š x v [mm]
|4074 × 1751 × 1436
|4108 × 1780 × 1459
|4061× 1960 × 1435
|4088 × 1848 × 1499
|Rozvor [mm]
|2552
|2564
|2538
|2604
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|351/1125
|380/1190
|309/1081
|372/1152
|Cena od [Kč]
|399.900
|429.000
|399.990
|370.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Love + výbava
|Classic + výbava
|Edition + výbava
|Expression + výbava
|Cena od [Kč]
|437.400
|465.600
|449.990
|399.800
Závěr
Volkswagen Polo představuje ve verzi Love opravdu lákavou nabídku a je také prvním autem, u kterého jsem tento rok musel opravdu hodně dlouho hledat něco, co by mi vysloveně vadilo. Velmi rád bych ho doporučil každému, kdo hledá dospělé malé auto za rozumnou cenu a nepotřebuje vyšší posez.
Sám bych si ho pro tyto účely klidně pořídil a že si zaslouží plné bodové hodnocení, potvrzuje také fakt, jak rychle jej zákazníci vykoupili. Podle mě si ho i přes svůj věk (nebo možná díky němu) zaslouží. Pokud by se vám Polo Love líbilo, na nic nečekejte a zjistěte dostupnost zmíněných vozidel v doprodeji. Takto výhodná nabídka už se totiž nejspíš jen tak opakovat nebude.
|Nejlevnější verze modelu
|399.000 Kč (Love, FWD, 1.0 TSI, 70 kW)
|Základ s testovaným motorem
|399.000 Kč (Love, FWD, 1.0 TSI, 70 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|399.000 Kč (Love, FWD, 1.0 TSI, 70 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|437.400 Kč (Love, FWD, 1.0 TSI, 70 kW)
Plusy
Minusy
Zdroj: Autorský text