TEST Volkswagen T-Cross 1.0 TSI – Jde na dračku. Nedivíme se
V segmentu malých SUV je dnes takový přetlak, že uspět dlouhodobě není vůbec jednoduché. Volkswagen T-Cross to ale zvládá už několik let bez zbytečného poprasku. Vyzkoušeli jsme akční konfiguraci, která je momentálně tou úplně nejžádanější.
Design, interiér
Volkswagen T-Cross se nesnaží přitahovat pozornost, ale ani po letech nepůsobí zastarale. Design je jednoduchý, čistý a typicky volkswagenovský. Je poměrně krátký, karoserie měří jen o chlup přes čtyři metry a krátké jsou i převisy. Vůz však má mnohem vyšší postoj než klasické hatchbacky, ze kterých technicky vychází, s čímž souvisí i vyšší světlá výška – 18,4 centimetru. Díky tomu se snadněji nastupuje a vystupuje.
T-Cross prošel poslední modernizací ke konci roku 2023. Ta se kromě vzhledu zaměřila na interiér a výbavu. Decentně upravená příď dostala novou grafiku světel a přepracované nárazníky. V interiéru se objevila modernizovaná palubní deska s kvalitnějšími materiály. Součástí změn je také možnost novějšího infotainmentu s větší obrazovkou a digitální přístrojový štít nyní je v základní výbavě. Také se rozšířila paleta asistenčních systémů.
Vpředu dnes standardně svítí LED světlomety, které večer kreslí na silnici čistý a poměrně výrazný světelný kužel. Za příplatek 31.400 Kč jsou k dispozici adaptivní “matrixové” světlomety.
Zadní část vozu zůstává věrná typickému stylu značky, je jednoduchá, přehledná a hlavně funkční. Rovná stěna pátých dveří je zkrátka nejpraktičtější, díky ní má T-Cross na své rozměry šikovně využitelný zavazadlový prostor.
U něj je navíc výhodou posuvná zadní lavice v rozsahu 14 centimetrů. Když ji posunete dopředu, získáte větší kufr – jeho objem naroste zhruba z 385 na 455 litrů. A když dozadu, cestující na zadních sedadlech mají víc prostoru pro kolena.Na poměry malého SUV prostornost na zadní lavici příjemně překvapí.
Navíc, po sklopení zadních opěradel vznikne rovná plocha a objem přesahuje 1200 litrů. Pod podlahou kufru je také místo pro dojezdovou rezervu, což je určitě lepší než jen lepicí sada.
Okamžitě doma
Skvělou polohu za volantem jsem si v nejmenším SUV od Volkswagenu našel i se svými 190 centimetry. Poslepu bych tipoval, že sedím v autě o třídu větším. Velkým plusem jsou i přední sedadla samotná. Na první pohled vypadají poměrně plochá, ale v praxi jsou pohodlná a dobře podpírají záda. Sedí se logicky o něco výš než v klasickém hatchbacku, což zlepšuje přehled o dění kolem auta. Kapota je proti hatchbacku vyšší jen lehce, výhled to nijak neomezuje a ani se svou výškou jsem neměl problém s výhledem přes vnitřní zrcátko.
Kabina bez výstřelků je v dnešní době velkým tahákem a značnou částí důvodu, proč T-Cross dává smysl. Volkswagen ani s faceliftem nešel cestou absolutní digitalizace, snad úplně vše je tu rozvrženo klasicky. Displej infotainmentu je samozřejmě dominantní, ale důležité funkce mají vlastní tlačítka nebo otočné ovladače. Když chcete změnit jas displejů, hlasitost, teplotu nebo zapnout vyhřívání sedadel, nemusíte se proklikávat menu.
Digitální přístrojový štít nabízí několik různých zobrazení a barev, v našem případě jde totiž o lepší variantu za příplatek 8700 Kč. Grafika je v každém režimu jednoduchá, přehledná a nepůsobí nijak přeplácaně, vždy jde o pár základních údajů. Navolit lze i zobrazení klasického otáčkoměru, což ani dnes není samozřejmé.
Při pohledu do ceníku mě trochu překvapilo, že audiosystém akční výbavy People má jen 2 reproduktory. Testovaný kousek však má navíc lepší infotainment s 10,25" obrazovkou a 6 reproduktory dohromady za příplatek 12.700 Kč. Systém funguje plynule a audiosystém je v rámci třídy slušným průměrem.
Jednou z hlavních předností T-Crossu je praktičnost. Kufr má podle nastavení zadní lavice zhruba 385 až 455 litrů.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou T-Crossu jsou k mání pouze benzínové motory. Základ tvoří litrový tříválec, který se nabízí ve dvou výkonových verzích. Vrcholem zůstává 1.5 TSI s výkonem 110 kW a sedmistupňovou dvouspojkou za cenu od 726.900 Kč.
Testovaná varianta měla silnější verzi 1.0 TSI s výkonem 85 kW a šestistupňovou manuální převodovku. Na papíře to možná nezní jako něco výjimečného, ale v praxi motor funguje hezky. Je kultivovaný, v běžném tempu tichý a do kabiny nepřenáší vibrace typické pro některé tříválce. Ani při rozjezdu není tříválcově vzteklý, neměl jsem pocit, že bych spojku zbytečně namáhal.
Dynamika je dostatečná i na dálnici, pro běžný provoz výkon bohatě stačí. Velkou výhodou je spotřeba. Při normálním stylu jízdy se dá dlouhodobě jezdit kolem šesti litrů na sto kilometrů.
Jezdí dospěle
Podvozek je naladěný spíš pevněji, v typicky německém stylu. Menší nerovnosti i tak filtruje velmi dobře. Na větších výmolech jsou občas rázy lehce cítit, ale nejde o žádné tvrdé rány, podvozek zůstává klidný a kola neztrácí kontakt se silnicí. Komfortu pomohla i 17" kola testovaného kousku, větším ráfkům bych se však vyhnul.
Také v zatáčkách je T-Cross překvapivě jistý. Nehoupe se, na volant reaguje ochotně a působí stabilně i při svižnější jízdě. Řízení je přesné, i když by mohlo dávat o něco víc informací o tom, co se děje pod koly. I při brzdění z vysoké rychlosti zůstává záď pevně na zemi a netancuje. Konstruktérům přitom stačilo pro zadní nápravu využít torzní příčku. T-Cross si zachovává agilitu kompaktu, ale zároveň na silnici funguje dospěleji, než by člověk od tak malého SUV čekal. Nemá sportovní ambice, ale vlastně je docela zábava ho řídit.
Závěr
Když se podíváme na ceny hlavních rivalů, je jasné, že Volkswagen T-Cross stojí v segmentu malých SUV zhruba uprostřed nabídky. Základní verze s litrovým tříválcem 1.0 TSI o výkonu 70 kW začíná na 609.900 Kč, silnější varianta 1.0 TSI 85 kW pak na 634.900 Kč.
Nejbližší technický příbuzný, Škoda Kamiq, je znatelně dostupnější. Se stejným litrovým tříválcem 1.0 TSI 70 kW startuje na 494.900 Kč a silnější varianta 1.0 TSI 85 kW stojí od 514.900 Kč. V praxi tak může být rozdíl mezi podobně motorizovanými auty klidně přes sto tisíc korun. Kamiq nabízí nejlevnější vstup do stejné koncernové techniky, T-Cross proti tomu staví robustnější vzhled, o něco prémiověji působící interiér a jinak nastavené výbavové stupně.
Renault Captur se drží cenově mezi nimi. Základní benzínová verze TCe 115 (85 kW) začíná na 536.000 Kč, díky bonusům se umí dostat ještě níže. Captur je zajímavý hlavně širší nabídkou pohonů, kromě klasických benzinových motorů nabízí také mild-hybrid a full hybrid o výkonu až 116 kW.
Nezapomínal bych ani na větší Ford Puma. Ten začíná na 629.500 Kč s přeplňovaným tříválcem 1.0 EcoBoost o výkonu 92 kW. Cenově se tak drží velmi blízko volkswagenu a patří mezi nejvíce “řidičská” auta mezi crossovery.
Takto je bestsellerem
Nejlépe vychází právě konfigurace, kterou jsme měli k dispozici v testu. Volkswagen ji ostatně uvádí jako nejčastěji objednávanou variantu mezi zákazníky. Akční model People startuje na 609.900 Kč a proti běžné výbavě nabízí prvky v hodnotě přibližně 41.600 Kč bez příplatku. Výbavu odpovídající stupni Life doplňuje o metalické lakování, 17" kola z lehké slitiny, zatmavená zadní okna, zadní parkovací kameru a bezklíčové odemykání a zamykání.
T-Cross jsem si oblíbil. Je nejmenší SUV Volkswagenu, ale v mnoha ohledech působí jako klasické auto staré školy. Nepřehlcuje dotykovými displeji či ploškami, má tradiční logickou ergonomii a překvapivě praktický interiér. A když pod kapotou pracuje silnější litrový tříválec, zvládne jezdit svižně, úsporně a tiše. Kombinace, která z něj dodnes dělá jedno z nejlepších malých SUV na trhu.
|Nejlevnější verze modelu
|552.900 Kč (1.0 TSI/70 kW, 5st. manuál, Trend)
|Základ s testovaným motorem
|629.900 Kč (1.0 TSI/85 kW, 6st. manuál, Life)
|Testovaný vůz bez příplatků
|634.900 Kč (1.0 TSI/85 kW, 6st. manuál, People)
|Testovaný vůz s výbavou
|685.500 Kč (1.0 TSI/85 kW, 6st. manuál, People)