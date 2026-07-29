TEST Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI – Lidový vůz pro zákazníky, kteří rádi spoří
Druhou generaci modelu T-Roc jsme krátce po uvedení na trh testovali ve výbavě Life doplněné o doplňky R-Line. Stylový žluťásek se nám tehdy líbil, ovšem k ceně na billboardech měl pochopitelně daleko. Co nabízí zcela základní model T-Roc druhé generace, jak jezdí a komu je určený?
Design, interiér
Jakkoli agresivní doplňky varianty R-Line atleticky tvarované druhé generaci modelu T-Roc sluší, ani v základní podobě se rozhodně nemá za co stydět. Mřížku chladiče s motivem včelí plástve opticky zmenšují drobné detaily lakované v barvě karoserie a přední světlomety svítí bíle, takže na první pohled neukazují na to, že si člověk nechtěl připlatit za lepší.
Se světlomety z vyšších výbav sdílejí i světelný podpis v podobě tenkého LED pásku v horní části, ta ovšem není spojená skrz logo. Osobně mi to vůbec nevadí, linii místo světel má dnes každé druhé auto.
Pohled z boku ukazuje na výbavu Trend nejvíc, a to kvůli relativně malým diskům kol o průměru 16" s vysokou pneumatikou. Na testovaném kousku představují spolu s bílou barvou exteriéru jeden z mála příplatků (+15.500 Kč). Základem jsou totiž i v této cenové kategorii plechové disky s plastovými kryty kol.
Na úspěšnou první generaci modelu odkazuje nástupce specifickým tvarem sloupku C, který je sice široký, ale výhledu šikmo vzad nevadí tolik, jak by se při pohledu zvenku mohlo zdát. Potěší také klasické kliky dveří a rozměrná zpětná zrcátka s nejlépe umístěným upozorněním na vozidlo v mrtvém úhlu na trhu (z vnitřní strany krytu).
Stejně jako v přední části také v té zadní postrádá základní výbava světelnou linku skrz celé víko zavazadelníku, ovšem fyzicky propojena světla tady jsou. Z tohoto pohledu nový T-Roc hodně připomíná model Taigo, který je ale menší. Nový T-Roc totiž ve své druhé generaci významně narostl.
S délkou 4373 mm je o 137 mm delší než první generace a o 107 mm delší než zmiňované Taigo. Je také širší než oba zmíněné modely, čímž se přiblížil modelu Tiguan, ke kterému se blíží také svým rozvorem. Hezky tak zapadá do modelové řady SUV společnosti Volkswagen.
|Model
|Nový T-Roc
|T-Roc (1. generace)
|Taigo
|Tiguan
|Délka
|4373 mm
|4236 mm
|4266 mm
|4539 mm
|Šířka
|1828 mm
|1819 mm
|1757 mm
|1842 mm
|Výška
|1573 mm
|1574 mm
|1515 mm
|1658 mm
|Rozvor
|2629 mm
|2590 mm
|2554 mm
|2677 mm
|Objem zavazadelníku
|475/1350 l
|445/1290 l
|455/1281 l
|652/1650 l
Jak je z tabulky patrné, oproti původní generaci sice narostl do délky o téměř 130 mm a mírně se natáhl i rozvor, ale na objemu zavazadelníku se to až tak neprojevilo. Na zadních sedadlech tak jistě musí být místa přímo královsky, říkáme si. Bohužel tomu tak úplně není, je až překvapivé, kam se všechna ta délka navíc poděla.
Sám za sebe se s výškou 189 cm posadím a nijak výrazně nestrádám, ale tak tomu bylo i v minulé generaci. Pravdou je, že místa je tady papírově přeci jen o trochu více. Sedadla základní varianty Trend však zezadu mají lacině působící materiál bez jakéhokoli prošití a když se má kolena dotknou předních sedadel, nemám pocit, jako bych seděl v autě za tři čtvrtě milionu. Což je škoda, protože i základní spalovací polo to umí lépe.
Uvnitř experimentuje
Podobně rozpačité pocity mám i po přesednutí na místo řidiče. Tvar přístrojové desky je zcela nový a díky hojnému využití textilu vypadá na pohled relativně dobře. T-Roc jsem však testoval týden po testování spalovacího modelu Polo Love, který považuji za téměř perfektní auto.
U T-Rocu chybí fyzická tlačítka na ovládání klimatizace, displeje jsou bez jakékoli snahy o integraci vložené na palubní desku a středová konzola je celá z tvrdého plastu bez očekávané textury. Nejspíše takové řešení přispěje odolnosti a najdeme zde i zajímavé prvky jako třeba protiskluzový materiál v místě pro uložení mobilního telefonu, který má tvar plaveckých drah. Takový detail však většina zákazníků neocení, mně při testu spíše vadilo, že v autě za tři čtvrtě milionu chybí bezdrátová nabíječka.
Další zdroj mé frustrace je umístění startovacího tlačítka, které samo o sobě ničemu nevadí, ovšem hned vedle něj je hezký otočný ovladač, který by logicky měl sloužit jako volič převodovky, když se startovací tlačítko nachází hned vedle něj. Ale ne, startujeme na středové konzoli a převodovku ovládáme pod volantem, jak je u moderních Volkswagenů zvykem. Pokud nestřídáte auta každý týden (někdy i častěji), možná vám to bude připadat jako malichernost, ale když se vám opakovaně stane, že podvědomě řadíte ovladačem hlasitosti médií, začnete se ptát: Kam se poděla perfektní ergonomie, na kterou jsou u VW zvyklí?
Skoro mám pocit, že se Volkswagen při vývoji nového T-Rocu tolik snažil napravit stížnosti zákazníků v souvislosti s dotykovým ovládáním, že tím vznikla řešení, která se postupně zase vytratí. Zmíněný otočný ovladač hlasitosti totiž u vyšších výbav slouží také jako volič jízdních režimů, což už dává o něco větší smysl. Hlasitost lze totiž ovládat také na volantu, stisknutím lišty pod centrálním displejem anebo dokonce jejím přejetím.
Všechny tyto tři způsoby fungují bez problému, což se koneckonců dá říci prakticky o jakékoliv části interiéru, když si zvyknete na jeho specifika. Velkým tématem jsou vnitřní kliky dveří, které se otevírají směrem nahoru. Pocitově jsou díky strukturovanému povrchu na jejich hraně příjemné a rychle si na ně zvyknete.
Totéž platí i o infotainmentu Ready 2 Discover s úhlopříčkou obrazovky 12,9", který se již pár let v modelech Volkswagenu objevuje a software se již povedlo relativně dobře vyladit. V horní liště lze najít ikonu autíčka s nápisem Assist, díky níž lze velmi rychle vypnout asistenty a systém start/stop je možné deaktivovat hned vedle (případně si ikony přenastavit dle libosti). Po jejím stažení lze manuálně nastavit jas displeje či kliknout na některou zkratku (opět lze konfigurovat, které ikony zde najdeme).
Bohužel horní lištu nelze stáhnout při aktivním zrcadlení telefonu a jednou mi v testovacím týdnu systém zamrznul tak, že bylo potřeba zastavit, vypnout motor a otevřít dveře. Uvidíme, jak se infotainment změní při modernizaci s uvedením nejnovějšího systému založeném na OS Android.
Už nyní mobilní telefony svým uspořádáním trochu připomíná: funguje na principu několika jednoduchých obrazovek, kterými se prokliknete do přehledně uspořádaného menu, pokud potřebujete nastavit něco složitějšího. Ve spodní části je lišta ovládání klimatizace a domovské tlačítko. Teplotu a hlasitost lze ovládat velmi snadno na liště pod displejem.
Motor, jízdní vlastnosti
Jelikož jsme na test dostali základní výbavový stupeň Trend, je výběr motorizace naprosto jednoduchý. Buď zvolíte přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru o výkonu 85 kW (115 k), nebo máte smůlu. Není dostupná manuální převodovka, výkonnější varianta se 110 kW ani diesel.
Motorizace 1.5 eTSI je však jako základní motorizace pro T-Roc naprosto dostatečná a umí se odměnit velmi dobrou spotřebou. K tomu jí pomáhá mild-hybridní systém a 7stupňová samočinná převodovka DSG se schopností plachtit s vypnutým motorem (díky systému ACT+). A právě pohonný agregát je část auta, která mi naprosto učarovala.
Při jízdě nikam nechvátám, ale zároveň se nerad loudám. Mám rád plynulou jízdu, a pokud auto umí dobře plachtit, má u mě hned plusové body. Pohonný agregát nového T-Rocu je však ještě lepší, jelikož díky mild-hybridní pomoci plachtí s vypnutým motorem a jeho následné sepnutí je sametově hladké (benefit zmíněného ACT+). Že to není zcela pravidlem, potvrzuje i citelný kopanec v prémiovém Mercedesu CLA ve stejné jízdní situaci.
To ale zdaleka není vše, co 1.5 eTSI v T-Rocu umí. Při jízdě po dálnici se pohybuje v pásmu kolem 2350 ot./min a motor téměř není slyšet. Aerodynamický hluk u vyšší karoserie očekávaný, ho spolehlivě přehluší, a to i při rychlosti 150 km/h, kdy motor točí stále slušných přibližně 2750 ot./min. Po 150 km na cestě z Prahy do Českých Budějovic mi na displeji svítí spotřeba 5,3 l/100 km.
Na své oblíbené úsporné trase Blatná-Písek-České Budějovice jsem se s T-Rocem při mírném provozu dostal dokonce na hodnotu 4,5 l/100 km, především díky četnému plachtění. Nakonec vůz vracím s průměrnou spotřebou 5,6 l/100 km po 858 ujetých kilometrech s velkým procentem cest po dálnici. Ono totiž 50 km cesty po dálnici D3 při konstantní rychlosti 150 km/h znamená spotřebu pouze 7,5 l/100 km. To je na relativně velký crossover parádní hodnota, nemyslíte?
Abych ale byl fér, musím upozornit i na nevýhodu, která je s provozem takového systému spojená. T-Roc totiž plachtí s takovou lehkostí, že očekávám o něco větší spotřebu brzdových destiček – na brzdách člověk stojí prakticky při každé cestě z kopce. I když se při stisknutí brzdového pedálu téměř okamžitě spíná motor, adekvátní deceleraci nečekejte.
A podobné dojmy mám z nastavení podvozku, který je stejně jako u jiných vozidel koncernu Volkswagen naladěn na tvrdší notu, ale díky vysoké bočnici 16" pneumatik je stále docela pohodlný. Ve většině situací velmi dobře tlumí nerovnosti a rozhodně do interiéru nepřenáší žádné nepříjemné rázy, překvapivě ho však dokážou rozhodit hodně rozbité zatáčky, zejména s povrchem zvlněným kořeny stromů.
V takovém momentě T-Roc možná trochu nečekaně uskočí svou zadní částí a komíhání karoserií mu na takovém povrchu také není cizí. V tomto jsou podvozky vyšších výbav nepochybně lepší, a přestože jsou spojené s většími disky kol, rozhodně bych svůj T-Roc z tohoto důvodu chtěl ve vyšší výbavě. Pro běžné a klidné užívání je ale i základní varianta dostatečná.
Co na to konkurence?
|Konkurenti
|Volkswagen T-Roc
|Toyota C-HR
|Opel Frontera
|Hyundai Kona
|Provedení
|Trend 1.5 eTSI
|1.8 Hybrid (140 k)
|Hybrid 1.2 Turbo (81 kW/110k)
|1.6 T-GDI DCT
|Motor
|1498 cm3, I4 zážehový
|1798 cm3, I4 zážehový
|1199 cm3, I3 zážehový
|1598 cm3, I4 zážehový
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|85 (115 k)/5000
|103 (140 k)/ -
|81 (110 k)/5550
|110 kW (150 k)/4500 - 6000
|Točivý moment [N.m/min]
|220/1500
|142/-
|205/1750
|200/1500 - 4000
|Převodovka
|7st. DSG
|CVT
|6st. eDCT
|7st. DCT
|Max. rychlost [km/h]
|196
|175
|176
|201
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,6
|9,9
|11,4
|8,9
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,5
|4,7
|5,3 - 5,4
|6,4 - 6,7
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1465/1980
|1505/1930
|1344/1830
|1345 - 1475/1900
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1300/720
|725/725
|1250/610
|1310/600
|Rozměry d x š x v [mm]
|4373 × 1828 × 1573
|4362 × 1832 × 1558
|4385 × 1795 × 1635
|4350 × 1825 × 1570
|Rozvor [mm]
|2629
|2640
|2670
|2660
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|475/1350
|388
|460/1600
|407/1241 (s rezervním kolem)
|Cena od [Kč]
|724.000
|809.900
|559.990
|714.990
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Trend + výbava
|Comfort + zadní parkovací senzory
|Edition + výbava
|Comfort Club + lak
|Cena od [Kč]
|754.400
|809.900
|620.790
|724.890
|Akční cena
|-
|649.900 Kč
|-
|682.890 Kč
Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI a konkurenti |
Závěr
Druhou generaci Volkswagenu T-Roc oblékla automobilka do stylového kabátu, který nevypadá špatně ani v základní výbavě Trend a poněkud „fleetové“ bílé barvě. Také uvnitř se Volkswagen pustil do větších experimentů, než jsme u jinak konzervativní automobilky zvyklí. To přineslo několik řešení, která trochu kazí jinak dobrou ergonomii a celkový dojem.
Kde model T-Roc boduje, je skvělá motorizace 1.5 eTSI, která se svým charakterem k malému crossoveru dokonale hodí. Stylová nákupní taška nemá problém jezdit kolem 5,5 litru na 100 km a díky mild-hybridnímu systému je jízda dokonale plynulá. Na hodně rozbité cestě zamrzí místy uskákaný podvozek, jako celek je však nový T-Roc už v základní variantě povedeným nástupcem dosavadního bestselleru.
|Nejlevnější verze modelu
|724.000 Kč (Trend, FWD, 1.5 TSI, 85 kW)
|Základ s testovaným motorem
|724.000 Kč (Trend, FWD, 1.5 TSI, 85 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|724.000 Kč (Trend, FWD, 1.5 TSI, 85 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|752.400 Kč (Trend, FWD, 1.5 TSI, 85 kW)