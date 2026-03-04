TEST Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion – Skvělý, jen trochu drahý
Třetí generace Volkswagenu Tiguan patří mezi nejdůležitější modely značky a dlouhodobě také mezi nejprodávanější SUV v Evropě. Vyzkoušeli jsme benzinovou verzi 2.0 TSI o výkonu 150 kW ve výbavě R-Line People, která dnes představuje nejsilnější motor dostupný v akční nabídce.
Design, interiér
Nikoho asi nepřekvapí, že ergonomie je v tiguanu zmáknutá. Oblíbenou polohu za volantem najde každá postava a nic zásadního člověk nehledá. Dříve jsem to považoval za samozřejmost, ale v době experimentů a nových značek má pro mě tradiční a promyšlené prostředí zásadní hodnotu.
Pár výstřelků se ale najde. Zůstává lehce kontroverzní absence mnohých tlačítek, která se přesunula do spodní lišty infotainmentu. Také na ovládání výhřevu a ofuku skel vlevo u světel či otočný volič převodovky pod volantem si musí člověk chvíli zvykat. Kdo už ale s moderními volkswageny či škodovkami chvíli jezdil, bude tu jako doma.
Na volantu jsou naštěstí klasická tlačítka místo dotykových plošek, což je rozhodně dobře. Reagují spolehlivě, jsou podsvícená a po chvíli je člověk ovládá téměř poslepu. Méně tradiční je ale nepodsvícená, levá páčka pod volantem, která sdružuje ovládání světel, směrovek i stěračů. Ty se ovládají otočným prstencem a tlačítky přímo na této páčce, takže oproti starším volkswagenům chybí samostatná pravá páčka stěračů. Na první jízdy to může působit nezvykle, protože je potřeba přeučit zažité reflexy, ale po několika dnech používání se na nové rozložení zvyká poměrně rychle. A ovládání tempomatu na volantu mi rozhodně vyhovuje víc, než ovládání samostatnou páčkou, jako to má škodovka.
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion |
Snad až moc jednoduché
Ovládání ventilace stále sází na dotykovou lištu a piktogramy na displeji. Mladoboleslavští sourozenci mají trojici částečně konfigurovatelných multifunkčních ovladačů Smart Dials, tady je takový pouze jeden na středovém tunelu. Reguluje se s ním hlasitost rádia, po zmáčknutí přepínáte mezi jednotlivými jízdními režimy. Škodovky, protože mají dva tyto důmyslné knoflíky navíc, jimi umožňují také měnit i teplotu či ovládat vyhřívání a ventilaci předních sedadel.
Všichni pasažéři mají dostatek prostoru, ani bezpečnému výhledu ven nic zbytečně nebrání. Praktická je posuvná zadní lavice, která umožňuje jednoduše volit mezi větším prostorem pro nohy cestujících na zadních sedadlech a větším objemem kufru. Zadní sedadla jsou dělená v poměru 60:40 a lze je podélně posouvat přibližně o 17 centimetrů. Posunutím sedaček dopředu se tak objem zavazadlového prostoru zvětší až na 695 litrů, přitom už základních 652 litrů je o 37 litru více než nabídla předchozí generace tiguanu.
Testovaný kousek má HD Matrix světlomety IQ.Light, které umí světelný kužel vyřezávat a tvarovat podle situace. V praxi to znamená hlavně dvě věci: na dálnici dokážou vytvořit jasněji osvětlený „koberec“ v rámci vašeho jízdního pruhu a při přejetí do vedlejšího pruhu se tento světelný pás plynule přesune s vámi, zatímco okolí zůstává tlumenější. Ve zúženích nebo na užších úsecích pak systém umí zvýraznit okraje vašeho pruhu a naznačit šířku vozu.
Audi sice pro Q3 nabízí ještě propracovanější světlomety, ty dokážou na silnici například ještě promítat symbol ledové vločky a jsou ještě svítivější, nejužitečnější funkce však zvládá i Tiguan. Vykrývání protijedoucích aut funguje rychle a přesně. A spolehlivé je také naladění bezpečnostních asistentů.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou máme benzinový dvoulitr 2.0 TSI s kódovým označením EA888. Napříč redakcí se dávno netajíme tím, že tohle je náš oblíbený motor. Volkswagen ho vyrábí a vylepšuje už léta a ještě dlouho s tím nehodlá přestat. Jízdně je to příjemný a pružný společník, umožňuje plynulé rozjezdy v nízkých otáčkách i rychlé předjíždění za městem. S dvouspojkovým DSG si zkrátka motor skvěle rozumí.
Automatické párování dvoulitrů s pohonem všech kol 4Motion určitě není na škodu, už na mokru se lepší trakce hodí a vícelamelová mezinápravová spojka reaguje bleskově. Přední kola se ani nestihnou protočit a zadek už pomáhá.
Spotřebu pořádného benziňáku jsem snadno udržel pod průměrem 8 litrů na 100 kilometrů, a to se bavíme o vypnutém systému stop-start, ranních kolonách a svižném tempu za městem a na dálnici. Hravě se půjde dostat i o půl litru níže. To považuji za skvělý výsledek, zvláště v době, kdy už spotřeba dieselových motorů není zdaleka tak nízká, jako bývala v dobách jejich největší slávy.
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion |
Podvozek skvělý, kola větší
Ve spojení s plug-in hybridem či pohonem všech kol je tiguan automaticky vybaven již dobře známými tlumiči pérování DCC Pro, které značkám koncernu Volkswagen dodává firma KYB. Díky dvěma elektromagneticky ovládaným ventilům může řídící jednotka například přitvrdit tlumič v kompresi, ale nikoli v odskoku.
Díky adaptivnímu podvozku je tiguan určitě pohodlnější než bez něj, avšak testovaný kousek jezdí také na poměrně velkých 20" kolech. To se na rozbitých pražských cestách projevuje lehce tvrdší jízdou. Nejde o žádné výrazné rány do karoserie, ale pomalá jízda přes ostré nerovnosti zkrátka paketu R-Line příliš nesedí. Jinak je ale v komfortním nastavení jízda rozhodně pohodlná, stačí zkrátka trochu vyšší rychlost či jiný než ostrý typ nerovností a podvozek funguje příjemně.
Na okresce a dálnici dokáže tiguan komfort se stabilitou opravdu skvěle kombinovat. Adaptivní podvozek je příjemně poddajný, stíhá utlumit i nepravidelných nerovností a zároveň nedochází k žádnému výraznému rozhoupání karoserie. Tlumiče si větší zátěž užívají, není ani potřeba přepínat na sportovní nastavení. Efektivně se perou také s náklony karoserie. Tiguan zatáčí hezky, přirozeně je lehce nedotáčivý, ale nijak otravně moc.
Odezvu posilovače řízení lze nastavit do tužšího režimu, ale rozdíl není výrazně patrný, volant jde vcelku zlehka i ve sportovním módu. Trochu té zpětné vazby od předních kol ale člověk cítí, tiguan se řídí přirozeně a příjemně, nijak přehnaně ostře ani gumově.
Závěr
Nový tiguan zůstává věrný tomu, co na něm zákazníci oceňují už roky. Nabízí prostorný a dobře promyšlený interiér, vyvážené jízdní vlastnosti a techniku, která funguje přesně tak, jak od Volkswagenu očekáváte. Benzinový dvoulitr 2.0 TSI je velmi příjemný společník pro každodenní provoz – má dostatek výkonu, kultivovaný projev a při rozumné jízdě si řekne o překvapivě střídmé množství paliva.
Testovaný vůz navíc spadal do aktuální akční nabídky R-Line People, která přidává poměrně bohatou výbavu bez příplatku – velká dvacetipalcová kola, světlomety HD Matrix, head-up displej, 360° kamerový systém nebo velký 15" displej infotainmentu. Cena takto vybavené verze začínající na 1.440.900 Kč sice atakuje prémiové vody, kvality k tomu ale tiguanu nechybí.
Je však zvláštním detailem, že ani testovaný kousek za 1.520.500 Kč nemá elektricky ovládané přední sedačky. Také je škoda, že v akčním ceníku People je motor 2.0 TSI maximálně se 150 kW výkonu.
Nejsilnější 195kW varianta zůstala pouze ve standardním ceníku za mastných 1.574.900 Kč. Nová Audi Q3 S-Line se stejným výkonem 195 kW přitom začíná na 1.410.900 Kč. V případě tiguanu tak dávají smysl spíše střídmější konfigurace, například základní mild hybrid vyjde ve výbavě People na zajímavých 1.042.900 Kč.
Nový tiguan zároveň ukazuje, jakým směrem se dnes mainstreamová SUV posouvají. Technicky i cenově se postupně přibližují prémiovým modelům, ať už jde o digitální výbavu, světelnou techniku nebo asistenční systémy. Volkswagen přitom stále sází hlavně na univerzálnost a každodenní použitelnost. Dokáže bez problémů zastat roli rodinného auta i dálničního cestovatele.
|Nejlevnější verze modelu
|949.900 Kč (1.5 eTSI/96 kW mHEV DSG Trend)
|Základ s testovaným motorem
|1.446.900 Kč (2.0 TSI/150 kW DSG 4Motion R-Line People)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.446.900 Kč (2.0 TSI/150 kW DSG 4Motion R-Line People)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.520.500 Kč (2.0 TSI/150 kW DSG 4Motion R-Line People)