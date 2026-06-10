TEST Volvo XC90 B5 – Sedmimístný koráb za cenu německého základu
Velká rodinná SUV obvykle přicházejí o slovo po sedmi letech služby a uvolňují místo mladším následovníkům. Druhá generace Volva XC90 však kroutí už druhou dekádu a místo odchodu do důchodu prošla další rozsáhlou vlnou modernizací. Stačí to na udržení kroku s dravou prémiovou konkurencí?
Design, interiér
Filozofií Volva jsou sice pořádné platformy a delší životní cykly modelů odjakživa, ale v dnešní době turbulentního vývoje je prostě neuvěřitelné, že XC90 stále stojí na základech z roku 2015. Ještě neuvěřitelnější je, že stále vypadá skvěle a stále tvoří naprosto stěžejní model nejen co do českého portfolia značky.
Volvo samozřejmě nelenilo a XC90 prošlo mnoha updaty. Diesel je minulostí už od roku 2024 a dnes testovaný mild-hybrid představuje jedinou (téměř) neelektrifikovanou motorizaci z nabídky. Aktuálně ho pořídíte slušně vybavené už od 1.999.900 Kč, což je na tak obří auto vyráběné ve švédské Torslandě docela zajímavá cenovka. Neobnáší ale konstrukční stáří jisté kompromisy?
Vizuální omlazení smazalo vrásky velmi úspěšně, mnoho lidí vůz považuje za zcela novou generaci. XC90 vypadá monoliticky což mezi designéry frčí i letos. Auto s délkou 4953 milimetrů stojí také na velkorysém rozvoru 2984 milimetrů, díky čemuž má na silnici pořádný respekt. Zároveň je ale díky střídmosti reprezentativnější, než obří německá mačo SUV, která okolí vyloženě ponižují.
Široký postoj na silnici dotvářejí obří jednadvacetipalcová kola, která fešně vyplňují mohutné blatníky. Zadní část pak opticky ucelují tmavě tónovaná okna, takže auto jako celek vypadá čistě a seversky chladně.
Testovaný kousek s paketem Dark sice vyměnil chromované lišty a doplňky za leskle černé, ale ve světlém metalickém laku vypadá stále docela přátelsky. Černá je teď maska chladiče s novým diagonálním logem i kryty zpětných zrcátek. Hlavním symbolem modernizace jsou však výrazně užší přední matrix LED světlomety, které svítí naprosto skvěle a neoslňují protijedoucí řidiče. Neumí sice digitální show ve formě promítání různých symbolů a animací, jako to umí třeba menší Audi Q3, ale jinak poslouží skvěle.
Obývák bez zbytečností
Kabina harmonicky spojuje klasické tvary a útulnost s mnoha novinkami. Příjemné látkové čalounění palubní desky i dveří v našem případě doplňuje pravé jasanové dřevo. Pravé kůži dalo Volvo sbohem. Na skvělých ergonomických sedadlech najdete prošívaný materiál Nordico, který je příjemný na omak a snadno se čistí.
Prostě skvělý je i tříramenný kulatý volant. Křišťálová řadicí páka od sklářů z Orrefors je za mě trochu zbytečně blyštivým prvkem, nicméně díky její masivnosti se převodovka ovládá snadno, za mě lepší než titěrný ovladač na dva prsty.
Nová středová obrazovka má úhlopříčku 11,2 palce a běží na systému od Googlu. Dřívější pomalé načítání map nebo dlouhé načítání systému po startu je pryč, teď vše reaguje okamžitě. Navigace Google Maps funguje přesně tak, jak jste zvyklí z telefonu.
Digitální přístrojový štít stejných rozměrů mělo XC90 už před modernizací, rozdíl je však v tom, že má zcela novou, jednoduchou grafiku a dokáže přímo mezi budíky vykreslovat Google mapy v reálném čase.
Z hlediska rodinného soužití je to staré dobré Volvo v tom nejlepším slova smyslu. V autě je sedm sedadel, přičemž i poslední řada je téměř plnohodnotná. Cestující vzadu ocení integrované sluneční roletky ve dveřích a nad hlavou celá posádka vidí nebe díky velké panoramatické střeše. Příjemná je i tichá vestavěná čistička vzduchu.
Správné Volvo má ohromit audiosystémem a XC90 není výjimkou. Audiosystém Harman Kardon s odvětrávaným subwooferem má výkon 600 wattů, 12 kanálový zesilovač a 14 reproduktorů. Jako základní audiosystém hraje lépe, než většina příplatkových u konkurence. Zároveň jsem vyzkoušel i ještě lepší variantu audiosystému od Bowers & Wilkins a je pravda, že ta hrála ještě o poznání lépe a hutněji. Takže za mě je skvělé jak základní, tak příplatkové audio.
Kufr je v pětimístném uspořádání se svými 653 litry doslova bezedný, a pokud sklopíte i druhou řadu sedadel, vznikne rovná plocha s kapacitou 1950 litrů, kam naložíte prakticky cokoliv. Pod podlahou navíc zůstalo místo pro nouzové dojezdové kolo a menší organizér na drobnosti, což se u dnešních aut poháněných bateriemi už téměř nevidí.
Nad několika prvky jsem se však pozastavil. Ani nejnovější modelový rok XC90 nemá bezdrátový Apple CarPlay. Na delší cesty to sice nevadí, protože nabíjení i přehrávání audia je kvalitnější starým dobrým kabelem. Je to ale trochu otravné když člověk potřebuje jet jen chvíli, nebo si z auta odskočit s mobilem. Dalšími prvky, kde je stáří lehce znát, je head-up displej a parkovací 3D kamera. Obojí sice poslouží, ale grafika a kvalita je na úrovni aut o třídu levnějších. Posledním detail, který mi uvnitř chybí, je kompletně čalouněný kufr, který mělo třeba staré Volvo V70. Tady se musí náklad občas potkat s tvrdými plasty.
Cestování na dlouhé vzdálenosti usnadňuje asistent Pilot Assist, který spolehlivě drží auto uprostřed pruhu a hlídá odstup od ostatních. Adaptivní tempomat nechává trochu zbytečně dlouhý odstup i v nastavení nejkratšího možného, ale tak to je i u většiny konkurence. Varování asistentů je decentní a není nutné hned lovit v menu vypínání. XC90 není žádným digitálním manifestem a to mi vůbec nevadí. Líbí se mi také decentní ambientní i venkovní osvětlení. Nechybí mobilní aplikace, kde můžete třeba zkontrolovat dojezd nebo zapnout klimatizaci či topení.
Motor, jízdní vlastnosti
Označení B5 AWD na zádi znamená, že pod kapotou bije benzinový dvoulitrový čtyřválec s výkonem 184 kW a točivým momentem 360 Nm. Motoru pomáhá malý elektromotor v rámci mild-hybridního systému. Má výkon jen 10 kW, ale stará se o bleskové a naprosto neslyšné startování na křižovatkách a vyhlazuje prodlevy klasického turba. Výkon na všechna čtyři kola přenáší osmistupňový automat. Přestože auto váží poctivých 2080 kilogramů, zrychlení z nuly na stovku za 7,7 sekundy znamená, že i v praxi při předjíždění nebo najíždění na dálnici nebudete v úzkých. Maximální rychlost je omezena na tradičních 180 km/h.
Jak to celé funguje na silnici? Motor je naladěný pro klidné rodinné řidiče, není tu ani žádný sportovní režim. Když nespěcháte, převodovka řadí sametově, motor běží v nízkých otáčkách a v kabině vládne absolutní ticho. Řízení i dávkování brzd jsou na velké SUV přirozené, nástup rekuperace u mild-hybridu nijak nekazí plynulost zastavení. Limity čtyřválce se ukážou až ve chvíli, kdy auto plně naložíte lidmi i zavazadly a potřebujete prudce zrychlit v táhlém kopci. Tehdy automat musí podřadit o dva až tři stupně a motor se logicky ozve hrubším zvukem. Jinak jsem ale neměl pocit, že by byl agregát vůči hmotnosti vozu poddimenzovaný.
Spotřeba paliva se hodně odvíjí od vašeho jízdního stylu. Při plynulé jízdě po okresních silnicích se dá jezdit za zhruba 8,2 litru. Pokud necháte ve městě zapnutý stop/start, tak spotřeba nad tuto hranici ani výrazně nestoupne, byť motor je vypínán jen při úplném zastavení. Při rychlém dálničním tempu počítejte s odběrem kolem 10,5 litru benzinu.
Na rozdíl od drahého vzduchového odpružení mělo toto auto klasické ocelové pružiny, ale s novými frekvenčně selektivními tlumiči FSD. Ty umí čistě mechanicky měnit svou tuhost podle toho, jak moc je silnice rozbitá. Lehké odskakování na ostrých dírách a pražské dlažbě však stále úplně nevymizelo. Auto hodnotím spíše jako německy tuhé, než vyloženě měkoučké. Za městem na dlouhých výmolech se už pohupuje hezky a hlavně stabilně, v zatáčkách se zbytečně nenaklání, ale při pomalejší jízdě na rozbité cestě si menší XC60 pamatuji jako pohodlnější.
Závěr
Nejnovější modernizace vdechla Volvu XC90 nový život přesně v místech, kde to bylo nejvíce potřeba. Inženýři se vykašlali na zbytečné designové experimenty a raději se soustředili na reálné, každodenní potřeby rodiny. Dali autu rychlý a spolehlivý systém od Googlu a nový podvozek. Benzinový mild-hybrid B5 sice nedokáže jezdit s tak nízkou dálniční spotřebou jako staré diesely, ale nabízí tichý chod, mechanicky jednodušší techniku a výrazně nižší pořizovací cenu než těžký plug-in hybrid.
Když navíc vedle švédského korábu postavíte německou prémiovou konkurenci v podobě BMW X5, začne dávat XC90 ještě větší racionální smysl. Zatímco námi testovaná, bohatě vybavená sedmimístná specifikace s velkými koly, panoramatickou střechou, 360stupňovou kamerou a head-up displejem vyjde na 2.230.400 Kč, v ceníku BMW X5 na podobných hodnotách teprve začínají základní verze.
|Nejbližší konkurenti
|Volvo XC90 B5 AWD
|BMW X5 xDrive40i
|Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC
|Motor
|2,0 l R4, turbo, benzín
|3,0 l R6, turbo, benzín
|3,0 l R6, turbo, diesel
|Nejvyšší výkon [kW]
|184
|280
|210
|Největší točivý moment [Nm]
|360
|540
|650
|Převodovka
|8st. aut., AWD
|8st. aut., AWD
|9st. aut., AWD
|Max. rychlost [km/h]
|180
|250
|235
|Zrychlení 0–100 km/h [s]
|7,7
|5,4
|6,2
|Komb. spotřeba WLTP [l/100 km]
|8,3–9,3
|8,6
|7,5
|Rozměry d × š × v [mm]
|4953 × 1923 × 1773
|4935 × 2004 × 1765
|4923 × 2010 × 1796
|Objem zavazadelníku [l]
|653
|650
|630
|Rozvor [mm]
|2984
|2975
|2995
|Nejvyšší hmotnost brzděného přívěsu [kg]
|2700
|3500
|2700
|Cena od [Kč]
|1 999 900
|2 207 400
|2 178 000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Core
|xLine
|základní
|Cena od [Kč]
|1 999 900
|2 207 400
|2 178 000
Například benzinový šestiválec xDrive40i u mnichovské značky startuje na 2.207.400 Kč a naftový základ xDrive30d na 2.168.400 Kč. To mluvíme o autech bez jakýchkoliv příplatků, v čistě pětimístném uspořádání a bez pokročilých komfortních prvků. Abyste z BMW X5 poskládali stejně vybavené rodinné zázemí pro sedm lidí, museli byste z peněženky vytáhnout minimálně o čtvrt milionu korun více.
Obrovským argumentem pro klidný život je také fakt, že ke standardní dvouleté tovární záruce dostanete automaticky další dva roky prodloužené záruky úplně zdarma. Tahle dvojnásobná jistota na celé čtyři roky nebo do ujetí 200.000 kilometrů dělá z omlazeného SUV vyzrálou a ekonomicky předvídatelnou volbu. Je to ideální přístav pro každého, kdo hledá prostor, absolutní klid na cestách a odmítá se podřizovat diktátu přehnaného digitálna a nabíjecích kabelů.
Firemní účetní navíc zaujme, že lze XC90 pořídit prostřednictvím operativního leasingu již od 16.831 Kč bez DPH měsíčně včetně kompletních služeb.
|Nejlevnější verze modelu
|1 999 900 Kč (XC90 Core, B5 AWD Mild hybrid, Benzín, 7 sedadel)
|Základ s testovaným motorem
|1 999 900 Kč (XC90 Core, B5 AWD Mild hybrid, Benzín, 7 sedadel)
|Testovaný vůz bez příplatků
|2 104 900 Kč (XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Benzín, Dark, 7 sedadel)
|Testovaný vůz s výbavou
|2 230 400 Kč (XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Benzín, Dark, 7 sedadel)
Plusy
Minusy
Zdroj: Autorský text