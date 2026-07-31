TEST Xpeng P7+ RWD Long Range – To nejlepší z Číny?
Čínská auta se v Evropě sice již uchytila, ve většině případů se ale koupí těchto modelů musíte smířit s nějakými ústupky. Asi nejméně jich je potřeba u vozů značky Xpeng, které snesou srovnání s tím nejlepším ze západu. Dokazuje to třeba nový elektrický liftback xpeng P7+.
Design, interiér
Automobilka Xpeng z jihočínského města Guangzhou vznikla teprve v roce 2014 a první model G3 na trh poslala jen o čtyři roky později. Tehdy ještě ani neměla vlastní licenci na výrobu a auto tak pro ni vznikalo na ostrově Hainan u automobilky Haima. Dnes je mladý startup 20. nejprodávanější značkou Číny, loni tam prodal 276.359 vozidel s meziročním nárůstem o 121,7 %.
Podíl 5 % v Xpengu v roce 2023 za 700.000.000 dolarů koupil Volkswagen. Ten dnes jeho techniku využívá ve vlastních modelech z řady ID. Unyx, které jsou však určeny pro čínský trh. Loni se xpeng také poprvé vrhnul do výroby hybridů a dnes jsou některé z modelů k dispozici jako elektromobily a jako sériové hybridy.
Už s modelem G3 se Xpeng podíval také do Evropy a v roce 2020 zde dodal první kusy. Loni se přidalo také Česko, kam Xpeng vstoupil se třemi modely. Vedle SUV G6 a G9 to byl také sedan P7. Ten už skončil a v Číně jej nahradila druhá generace, která se zatím nedostala do Evropy a Xpeng stále vytrvale tvrdí, že se sem ani v dohledné době nedostane.
Místní náhradou je model nazvaný P7+, který je o kus větší a má praktičtější karoserii typu liftback, takže je to takový elektrický superb. Prozatím se u nás prodává v elektrické verzi, měl by ji ale doplnit i sériový hybrid. Výroba pro Evropu dnes probíhá v továrně Magna ve Štýrském Hradci po boku Mercedesu třídy G. Do testu jsme si půjčili prostřední ze tří verzí, s pohonem zadních kol, ale větší baterií.
S délkou 5071 mm je P7+ pořádným kusem auta. A taky překvapivě pohledným naživo, ačkoliv na fotkách působí nevýrazně. Nízká příď působí sportovně, i když v kontextu podobných čínských vozů docela genericky. Nechybí spojený pás denního svícení táhnoucí se po celé přídi a pod ním hlavní světlomety.
Auto má stále plně zapuštěné kliky, vzniklo ostatně dávno před jejich čínským zákazem. Zajímavě je ztvárněná záď, kde zadní okno končí kus nad pontonem karoserie a tvoří velký spoiler. Na zádi nesmí chybět minimalistická linka světel ve tvaru hodně protaženého písmene U.
Po otevření dveří překvapí, že se Xpeng vydal cestou bezrámových oken na všech čtyřech bočních dveřích. Ty mají mimochodem standardně funkci soft-close, což také není v této cenové relaci běžné. Uvnitř chybí klasické kliky, místo nich se odjistí stlačením tlačítka, nechybí ale povinná mechanická záloha.
Popis interiérů je u moderních čínských aut už zbytečný, protože jsou všechny totožné. Tím hlavním je zde velký displej uprostřed, na středové konzole jsou dvě bezdrátové nabíječky na mobil a vládne zde minimalismus. Před řidičem je malý digitální přístrojový panel, který je snadno zakrytý volantem, což ale kompenzuje průhledový displej ve standardní výbavě. V tom se mimochodem zobrazuje také parkovací kamera při zařazené poloze R, což je nezvyklé.
Volant má jen dva válečky po vzoru Tesly, ovládat jimi jde mimo jiné i klimatizace. Zrcátka se nastavují také přes volant, opět to každý zná z tesly, volant je manuální klasika. Standardní páčka vlevo pod volantem nechybí, ta vpravo je volič převodovky a také se jí aktivuje adaptivní tempomat. Fyzické ovladače jinak neexistují, na vše je tu displej a hlasové ovládání.
Software opět vypadá stejně jako ve většině moderních čínských aut a jde o kopii Tesly. To není na škodu, protože ihned po prvním usednutí přesně víte, kde co je. Funguje velmi rychle, dobře reaguje na dotyk a za celou dobu jsem nenarazil na žádný bug. Audio hraje velmi dobře, parkovací kamera má vysoké rozlišení a jsou zde funkce typické pro Teslu, jako sentry nebo kempovací mód.
Posunutím prstu seshora displeje jako na mobilu vyvoláte rychlou nabídku, kde lze vypnout asistenty. Na to má Xpeng ještě jednu skvělou vychytávku, kde opět dokazuje, že jde o nejlépe doladěné čínské auto pro Evropu. V menu si totiž můžete nastavit scénáře po nasednutí. A do jednoho si můžete navolit, které asistenty požadujete vypnuté. Po každém nastoupení tak na displeji vyběhne tlačítko scénářů, které stačí zmáčknout. Tedy stejný systém, jaký má s novým softwarem i Škoda v elektromobilech.
Velmi dobré je také hlasové ovládání, které zvládá přirozenou řeč. Po aktivování mu tak můžete normálně a najednou říct třeba, že chcete zapnout klimatizaci, masáž a výhřev sedačky vzadu, nemusíte každý povel dávat zvlášť. V naprosté většině případů auto reagovalo správně. Jen to zatím umí pouze anglicky, ostatně samotný systém také zatím češtinu nemá.
Skvělá je mobilní aplikace pro vzdálený přístup, což je jinak další kategorie, ve které Číňané v Evropě silně zaostávají. Ta od Xpengu mi přišla jako jedna z nejlepších vůbec, fungovala vždy spolehlivě a rychle. Je zde spousta funkcí, včetně možnosti s autem přes mobil jet dopředu nebo dozadu, ale také lze auto přes mobil autonomně zaparkovat – pokud tedy samo najde vedle sebe parkovací místo. Aplikace funguje i jako digitální klíč, při nabíjení ukazuje výkon, je zde podrobný přehled cest i se spotřebou a nechybí ani ostatní běžnější funkce.
Problémem elektromobilů, které nejsou SUV nebo MPV, je nízká kabina kvůli vysoké baterii. P7+ je 1512 mm vysoké a s prostorem na hlavu tu nebudou mít problém ani vyšší postavy, jak vpředu, tak vzadu. Podlaha je zcela rovná, takže úplně špatné to nebude mít ani třetí pasažér vzadu uprostřed. Vzhledem k rozvoru rovných 3000 mm je samozřejmě na kolena také místa nadbytek. Cestující vzadu vpravo má k dispozici také docela bytelný stoleček.
Standardem je obrovské panoramatické střešní okno, které bohužel nemá roletku. Zatmavuje se samo a v horkých dnech mě hlava nehořela, funguje to asi lépe než u konkurence. S tím souvisí také klimatizace, která podle mě funguje uspokojivě. Opět je nutné počítat s tím, že teploty mají Číňané prostě posazené jinak než evropské značky. Před testem jsem slyšel kritiku na nedostatečný výkon klimatizace, ale ani v horkých dnech jsem s vychlazením kabiny neměl problém. A to ani při využití aplikace před odjezdem, kdy se v aplikaci ukazovalo kolem 50 °C v kabině.
Kufr má kapacitu 573 litrů, díky karoserii typu liftback je skvěle přístupný a také je překvapivě hluboký pod podlahou. Sedačky se nesklápějí do úplné roviny, alespoň ale nevznikne žádný schod. Kdo chce v autě kempovat, má také možnost sklopit přední opěradla do úplné roviny směrem dozadu a s odejmutými hlavovými opěrkami tak vznikne jednolitá plocha se zadními sedačkami. Úplně ideální na spaní to také není, ale můžete si sem hodit matraci. Na přední kufr se místo nenašlo.
Motor, jízdní vlastnosti
Xpeng P7+ stojí na vlastní platformě automobilky nazvané Sepa 2.0. V Česku je dnes dostupný ve třech variantách. Základní má pohon zadních kol, výkon 180 kW a LFP baterii o kapacitě 61,7 kWh. Střední varianta si nechává pohon zadních kol, ale výkon zvyšuje na 230 kW, baterie je LFP s kapacitou 74,9 kWh. Vrcholná čtyřkolka si nechává stejnou baterii, ale přidává přední elektromotor se 140 kW.
V Číně už je dostupná také varianta se sériovým hybridem, která má pohon zadních kol se základním 180kW elektromotorem. V podvozku je LFP baterie o kapacitě 49,2 kWh a energii jí dodává spalovací přeplňovaná patnáctistovka od firmy Dongan, což je jeden z největších výrobců těchto motorů/generátorů. Hybridní P7+ by se později měla dostat i do Evropy, stejný systém využívají i jiné modely Xpengu, včetně u nás nově uvedeného MPV X9.
U čínských EV jsme dnes zvyklí na obrovské výkony a 230 kW nemusí působit jako moc. Dynamika je ale dobrá a auto na stovku zrychlí za 6,2 sekundy, což je o 3 desetiny lepší než Škoda Octavia RS. Maximálně se rozjede na 200 km/h a pružnost při dálniční rychlosti je stále velmi slušná.
Slabinou čínských elektromobilů je obvykle dost vysoká spotřeba, nezávisle na velikosti auta. Ostatně elektřina je v Číně skoro zadarmo, takže efektivita není vysoko na listu priorit. U nízkého liftbacku se skvělým aerodynamickým odporem 0,206, malou čelní plochou, aktivními klapkami chladiče a kompletně zakrytovaným podvozkem jsem ale čekal dobrou efektivitu. Xpeng v tomto nezklamal. Vydal jsem se v něm z Prahy do Ostravy a na dálnici držel 130 km/h.
Průměr dálniční sekce se ustálil na 18 kWh/100 km, což je dobrý výsledek. S použitelnou kapacitou baterie kolem 73 kWh to znamená reálný dálniční dojezd přes 400 kilometrů a s 80 % stále skvělých 320 kilometrů. Mimo dálnici a ve městě je pak spotřeba mezi 12 až 15 kWh/100 km dle stylu jízdy. Do Ostravy jsem tak dojel s rezervou 30 %. Na více než pět metrů dlouhé auto relativně malá baterie tak není handicapem. Tepelné čerpadlo je v základní výbavě, spotřeba by tak nemusela být zásadně vyšší ani v zimě.
Xpeng má dnes i v Evropě nejvýkonnější nabíjení mezi elektromobily, alespoň než sem BYD dostane své megawattové modely. Platí to zejména pro model G9, který se umí nabíjet až 525 kW. Ale 446 kW u P7+ je také silně nadprůměrné číslo, které si dnes na žádné veřejně dostupné nabíječce v Česku ani nemůžeme ověřit. Xpeng slibuje na dostatečně výkonné nabíječce jen 12 minut do 80 %. Všechny varianty mají ostatně 800V architekturu, a to včetně hybridu.
Já to zkoušel na 400kW stojanu Alpitronic, kde se až na 400 kW nedostalo, ale i tak jsem se dostal do 80 % za asi 13 minut. Maximální výkon by se pravděpodobně držel velmi krátce, křivka je ale jinak velmi plochá a ještě v 80 % drží nad 200 kW. Křivku mimochodem auto ukazuje i přímo uvnitř na displeji, což je také unikátní. AC nabíjení umí na tři fáze výkonem 11 kW a nechybí ani 3kW V2L.
Podvozek čínských vozů mívá obvykle problém s filtrováním menších nerovností a ani Xpeng P7+ v tomto není perfektní. Na poměry čínských vozů ale funguje velmi dobře, větší nerovnosti už bere s přehledem a naladěním je to taková typicky čínská měkká houpačka, která bere ohled především na komfort posádky.
Překvapivě se ale i do zatáček 2,1 tuny vážící auto vrhá statečně, ochotně se stáčí za volantem a nepískají mu ihned pneumatiky jako jiným čínským vehiklům. Rozhodně jde o jedno z nejlépe naladěných čínských aut u nás a snese porovnání i s mnohou západní konkurencí. Pohon zadních kol auto netají tak moc jako mnohá konkurence a elektronická stabilizace vás nechá v zatáčce trochu rozhodit zadek.
Slabší je ovšem řízení, které je nepřesné a přeposilované, a na dálnici není dokonale stabilní – musím tak častěji korigovat směr volantem. Naštěstí ne tak moc, aby byla jízda do dálek otravná. Odhlučnění je dobré od podvozku i karoserie a auto krásně plachtí, za což ostatně může i skvělá aerodynamika. Líbí se mi také naprosto plynulé zastavení do nuly, kde téměř není znát bod úplného zastavení.
Největší výtku k P7+ mám k autonomním funkcím, pro Evropu samozřejmě značně osekaným. Zatímco v Číně vás Xpeng doveze do cíle bez nutnosti řidiče zasáhnout do řízení, u nás zůstalo vedle automatického parkování jen vedení v pruhu a samočinné přejetí mezi pruhy. A právě to v mém kuse fungovalo naprosto příšerně.
Na dálnici adaptivní tempomat dost často začne zbytečně brzdit, přitom čtení značek jinak zvládá snad nejlépe ze všech čínských aut, co jsem v Česku testoval. Přibrzdí ale také, když předjíždí auto a přijde mu, že se příliš přiblížilo ke středové čáře. Tempomat také zbytečně brzdí v zatáčkách na dálnici, kde není ani nejmenší důvod jet méně než 130.
Adaptivní funkce funguje tak, že auto jede plnou rychlostí a jakmile ucítí auto před sebou, zadupne brzdu. Jak dobře funguje přejíždění mezi pruhy, jsem nezjistil, protože se mi ho ani jednou nepodařilo vyvolat, i když auto hlásilo, že funkce je aktivovaná. Naopak i se zapnutými blinkry auto při přejíždění čar drží volant a brání řidiči provést manévr. Zde by ale snad mělo jít jen o problém testovaného kusu. Xpeng se po vzoru Tesly rozhodl jít cestou kamer místo čidel, pro autonomní funkce tak využívá čistě vizuální model.
V dohledné době by se asi mohlo toto nepříliš autonomní řízení zlepšit. Jen před pár dny Xpeng oznámil, že do Evropy začne uvádět své autonomní řízení. To bude využívat jako základ data od Googlu a jeho modely tak dostanou Google Maps Auto SDK. Zůstane primárně u využití kamer a jako první by měl systém v Evropě dostat nově uvedený crossover L03.
Na rozdíl od Tesly ale má P7+ také milimetrové radary v náraznících, takže do patníku při parkování nenajede. Autonomní parkování už funguje skvěle, auto samo pozná, že je na parkovišti, a ihned nabídne parkovací místa v okolí, zajede samo bez problému. Jde o jeden z nejlépe fungujících systémů automatického parkování, co jsem v Evropě zažil.
Češi jistě ocení, že všechny verze P7+ mohou tahat až 1500kg přívěs. V ceníku je na to za 29.900 Kč příplatek za elektricky výsuvné tažné zařízení, ke kterému se pojí i systém kontroly stability přívěsu. A pokud si chcete obzvláště zbytečně zamachrovat, tažné jde vyklopit i přes mobilní aplikaci.
|Nejbližší konkurenti
|Xpeng P7+ RWD LR
|Volkswagen ID.7 RWD 77 kWh
|Mazda 6e 190 kW 68,8 kWh
|Pohon
|RWD, 1x PMSM
|RWD, 1x PMSM
|RWD, 1x PMSM
|Výkon elektromotoru [kW]
|230
|210
|190
|Točivý moment elektromotoru [N.m]
|450
|560
|320
|Převodovka
|stálý převod
|stálý převod
|stálý převod
|Kapacita baterie (kWh)
|74,9
|77
|68,8
|Max. rychlost [km/h]
|200
|180
|175
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|6,2
|6,5
|7,6
|Komb. spotřeba [kWh/100km]
|16,4
|14
|16,6
|Dobijení AC/DC (kW)
|11/446
|11/190
|11/165
|Dojezd (km)
|530
|621
|479
|Vnější rozměry [mm]
|5071 x 1937 x 1512
|4961 x 1862 x 1536
|4921 x 1890 x 1491
|Rozvor [mm]
|3000
|2971
|2895
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|2100/485
|2180/535
|1962/425
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|750/1500
|750/1000
|0/0
|Zavazadlový prostor [l]
|573/1931
|532/1586
|466/1074 + 72
|Základní cena [Kč]
|1.199.900
|1.330.000
|969.900
Závěr
Xpeng má dnes v nabídce asi ty nejlépe naladěné modely ze všech čínských značek u nás, s P7+ se posunul ještě o kus dále ve srovnání s dříve uvedenými G6 a G9. Pořád by to tedy chtělo zapracovat na řízení a podvozek má také své slabiny, pro většinu řidičů už tak půjde o perfektní auto. To se už nedá říct o adaptivním tempomatu, který je jasně nejslabší stránkou novinky. Ten se ale snad s OTA updaty podaří časem vylepšit.
Dobré hodnocení podporuje i příznivá cena. Základní Xpeng P7+ u nás vyjde na 1.079.900 Kč s menší baterií, která ale vzhledem k nízké spotřebě může mnohým uživatelům stačit. S větší baterií je za 1.199.900 Kč a jako čtyřkolka AWD Performance vyjde na 1.309.900 Kč. Výbavový stupeň je podobně jako v Tesle jen jeden, ale rozdíly mezi různými pohony tu jsou. Například ve velikosti kol nebo čalounění a pár dalších detailech.
Základní výbava je bohatá a zahrnuje tepelné čerpadlo, dvouzónovou klimatizaci, soft-close dveří, bezdrátové nabíjení telefonu, head-up displej, digitální klíč, kameru nahrávající jízdu nebo 20 reproduktorů. Sedačky jsou vždy elektricky nastavitelné a ty přední mají výhřev, odvětrávání a masáž. Kromě základní verze ale mají výhřev, odvětrávání a masáž i zadní sedačky, což už je unikátní i u dražších modelů. A i zde je elektricky nastavitelný sklon opěradel a navíc také stolek pro cestujícího vpravo. Vlastně nám tu chybí jen funkce Matrix, kterou by evropské auto za podobnou cenu nabídlo, P7+ má jen ne úplně ideálně fungující automatické zapínání dálkových světel.
Záruka na Xpeng P7+ je 5 let nebo 120.000 km a na baterii je běžných 8 let nebo 160.000 km. Českým importérem je švédská firma Hedin a prodejců má dnes v Česku jen pět. Omezená servisní síť je tedy rozhodně kritériem, které je nutné zvážit při výběru.
Mezi hlavní konkurenty bude jistě patřit sedan Tesla Model 3, který vychází levněji, je ale o 35 centimetrů kratší a nepatří tak do stejné třídy. Srovnatelná verze Long Range s pohonem zadních kol vyjde na 1.099.990 Kč. Liftback Mazda 6e vyjde na 969.900 Kč s menší baterií 68,8 kWh a na 964.900 Kč s větší 80kWh baterií, má ale výrazně pomalejší nabíjení a nižší výbavu. Konkurentem může být také sedan Hyundai Ioniq 6, který má 4925 mm, 84kWh baterii a pohon zadních kol s výkonem 168 kW. V této specifikaci vyjde na 1.279.990 Kč.
Blízkým konkurentem je ale také partner Xpengu Volkswagen s liftbackem ID.7. Ten je v základní verzi s 59 kWh a výkonem 150 kW za 1.116.000 Kč, se 77 kWh už ale za 1.330.000 Kč a čtyřkolka GTX s 250 kW a 86kWh baterií je za 1.744.000 Kč. Čínská konkurence u nás nízké elektromobily této velikosti zatím moc nenabízí, podívat se ale můžeme na sedan Hongqi EH7. Ten má v základu 85kWh baterii a výkon 253 kW, stojí ale 1.349.900 Kč.
|Nejlevnější verze modelu
|1.079.900 Kč (P7+ RWDStandard Range 180 kW/61,7 kWh)
|Základ s testovaným motorem
|1.199.900 Kč (P7+ RWD Long Range 230 kW/74,9 kWh)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.199.900 Kč (P7+ RWD Long Range 230 kW/74,9 kWh)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.219.800 Kč (P7+ RWD Long Range 230 kW/74,9 kWh)