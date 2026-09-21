TEST Xpeng X9 Performance – Tohle MPV změní váš názor
Třída MPV to nemá v Evropě snadné a z dříve tolik početné kategorie dnes zůstaly v podstatě jen osobní dodávky. Zkouší to s nimi ale čínské automobilky, které je začaly dovážet také sem. Jedno z nejschopnějších MPV na našem trhu uvádí Xpeng.
Design, interiér
V Číně mají opravdu rádi MPV, a to dlouhodobě. V minulé dekádě MPV kralovala žebříčkům prodejů, tehdy však šlo o jednoduché spalovací modely jako Wuling Hongguang, které kupovali hlavně na vesnicích a v menších městech. Na pozadí toho už však existovala třída luxusně se tvářících modelů, které naopak ocenili zájemci ve větších městech. Modely jako Buick GL8 byly zaměřené především na komfort posádky a jako alternativu k luxusním limuzínám je volili i mnozí businessmani.
Právě tato třída se dočkala pořádného vzestupu s nástupem elektrifikovaných vozů a domácích automobilek. Z třídy MPV se začaly stávat luxusní koráby s elektrickým pohonem nebo sériovým hybridem, a to rovnou s pořádnou technikou. Moderní čínská MPV mají brutální výkony, ultrarychlé nabíjení, vzduchové podvozky a mnoho dalšího. V prodejích vzhledem k vyšší ceně nemíří na vrchní patra žebříčků, ale vozy jako Denza D9, Voyah Dream, Wey Gaoshan nebo Zeekr 009 jsou nesmírně populární.
Pochopil to i mladý startup Xpeng, který v roce 2023 uvedl vlastní elektrické MPV X9. To se rovnou stalo v této třídě modelem s nejrychlejším nabíjením, umělo totiž výkon až 540 kW. Na trhu se mu od počátku relativně dařilo, v roce 2025 přišla faceliftovaná verze, loni byla uvedena nová varianta se sériovým hybridem a auto oficiálně přišlo do Evropy. A to i do Česka, kde bude v prodeji od října. První kus jsme už ale stihli pořádně vyzkoušet.
Zvenčí unikátní, uvnitř ne
Xpengu se podařilo vytvořit tvarově originální MPV v záplavě vozů, které vypadají všechny stejně. Zatímco většina spoléhá na obří masku a tradiční tvary, Xpeng X9 má zvláštní profil zádi, kde zadní okno navazuje na ponton karoserie pod sklonem 21°. Naštěstí marketingový tým Xpengu nenapadlo mu říkat MPV kupé.
Vzadu jsou klasicky propojené svítilny a jinak téměř nic dalšího, příď se obejde zcela bez masky a má rozdělené světlomety. Boky auta nejsou oblé ani fádní, ale na MPV netradičně dostaly ostré prolisy. Není to prvoplánový krasavec a zejména řešení zádi si určitě najde spoustu odpůrců, jde ale o jedno z nejzajímavěji tvarovaných MPV.
Naopak v interiéru Xpeng jde stejnou cestou jako většina tamního autoprůmyslu. Ztvárněním je v podstatě totožný jako v liftbacku Xpeng P7+, o kterém jsem psal nedávno. Tedy naprostý minimalismus, jeden veliký displej uprostřed, středový tunel se dvěma bezdrátovými nabíječkami na mobil a velký head-up displej zobrazující i obraz z parkovací kamery. V X9 je vše vyladěno do trochu prémiovějšího vzhledu v béžovém čalounění a s chromovanými prvky.
Ve druhé řadě sedaček, kam se nastupuje elektricky posuvnými bočními dveřmi na obou stranách, jsou dvě veliká křesla s elektrickým nastavením, masáží, výhřevem, odvětráváním i spací polohou. Také je tu velká lednice schopná chladit i vyhřívat až do +50 °C a také 21,4" obrazovka, která se vyklápí ze stropu.
Ve třetí řadě jsou oficiálně tři místa, reálně jsou spíš dvě s dostatkem prostoru, výhřevem a elektricky nastavitelnými opěradly. Pokud vám přijde, že jste to už někde četli, totožně má řešený interiér třeba nedávno testovaný Zeekr 9X. V Číně si totiž u těchto luxusních vozů našli jeden styl a drží se jej.
Elektronika konečně dobrá
Software Xpengu vypadá stejně jako ve většině čínských aut u nás, ale zde je z nich nejlépe vyladěný. Nejenže funguje rychle a má plno funkcí, ale za celý týden jsem nenarazil na žádné chyby. Zadní obrazovka umí streamovat videa přes dnes běžné služby jako Netflix, YouTube nebo Prime, ale je tu instalovaný i TikTok. Ovládat se dá dotykově nebo přiloženým dálkovým ovládáním, a také z předního displeje.
Skvělá je i aplikace do smartphonu k ovládání vozu – rozhodně nejlepší mezi čínskými automobilkami na našem trhu. Už jen tím, že funguje bez záseků a velmi rychle. Dá se z ní ovládat opravdu spousta funkcí včetně autonomního parkování. Také ale umí zobrazit historii spotřeby nebo nabíjecí křivku.
Líbí se mi i funkce xCombo, která se dá nastavit v aplikaci nebo přímo v autě. Navolit se zde dá spousta funkcí, které se mají spustit ve stanovený moment. Například že po každém usednutí do vozu se na displeji objeví tlačítko pro vypnutí povinných asistentů, které pak stačí jen potvrdit.
Kufr má standardní objem 721 litrů, což je myšleno za třetí řadou a pravděpodobně až po strop. Na poměry kufrů za třetí řadou je ale rozhodně prostorný a také velmi hluboký. Třetí řada se do něj dá sklopit a zcela srovnat s podlahou. Druhá řada už bohužel ne, a ani jí nejdou sklopit opěradla. Jedinou možností je posunout je co nejblíže do přední části kabiny. Xpeng pak udává kapacitu 2250 litrů.
Motor, jízdní vlastnosti
Xpeng X9 stojí na stejné platformě SEPA 2.0, stejné jako Xpeng P7+. Dvě nižší varianty mají výkon 235 kW a na rozdíl od P7+ jsou to poněkud nečekaně předokolky. Základní Standard Range dostává baterii LFP o kapacitě 94,8 kWh, která má stačit na dojezd 535 kilometrů dle WLTP. Střední Long Range má baterii NMC se 110 kWh a dojezd 615 kilometrů dle WLTP.
Vrcholem nabídky je testovaná varianta Performance, která má větší z baterií a přidává elektromotor i na zadní nápravu. Kombinovaný výkon je 370 kW, maximální točivý moment 640 Nm a na stovku zrychlí za 5,9 sekundy. Dojezd je o kus menší, ale slibovaných 580 kilometrů je pořád velmi slušných.
Později by se měla i v Evropě objevit také verze s prodlužovačem dojezdu, neboli sériový hybrid. V tom je baterie LFP o kapacitě 63,3 kWh a pod krátkou kapotou přeplňovaná patnáctistovka Dongan, která pouze vyrábí elektřinu. Elektromotor zde pohání přední nápravu a má výkon 235 kW.
Provozní hmotnost vrcholné X9 je 2745 kg. O to působivější je, jak rychle se takový parník dostane na stovku. Není to drtivé zrychlení s kopancem na začátku, ale je dost důrazné na to, aby se pasažérům vzadu udělalo nevolno. Maximálně se rozjede na 200 km/h a v Německu jsem si vyzkoušel, že i nad 130 km/h autu zůstává slušná pružnost.
Děsil jsem se spíše spotřeby vzhledem k tomu, jak velké tohle auto je. Na výšku má ostatně 1785 mm a na šířku bez zrcátek 1988 mm. Když jsem se vydal po dálnici a držel 130 km/h, průměr se ustálil na 25 kWh/100 km. Využitelná kapacita je asi 106 kWh, to znamená reálný dálniční dojezd asi 420 kilometrů na celou baterii. Na okreskách a po městě se pak spotřeba držela kolem 15 kWh, takže by se dalo ujet až 700 kilometrů.
Nabíjí se krásně
Velkou výhodou xpengů je ovšem dobíjení. Všechny verze X9 mají 800V architekturu, základní LFP se umí dobíjet 537 kW a větší NMC až 542 kW. Rozmezí 10–80 % na dostatečně výkonném stojanu Xpeng udává za 12 minut. To jsem bohužel vyzkoušet nemohl, protože během mého testování takový stojan v Česku ještě nebyl; dnes už je v Dolním Dvořišti 600kW nabíječka.
S X9 jsem se vydal do Ostravy a s čipem PRE v kapse jsem byl “odsouzen” k nabíjení na 200kW stojanu v Olomouci. Ne že by X9 nedojela na jedno nabití, ale já z Prahy vyjížděl s asi polovinou baterky. Ke stojanu jsem dorazil s 20 % baterie, sedl si dozadu a na velkém displeji si pustil na YouTube animák. Za 22 minut se baterie dostala na 90 % a ještě na takové úrovni si opravdu držela výkon nabíjení 200 kW, nad 90 % už ale padla někam ke 100 kW.
To znamená nejen, že se X9 opravdu brutálně rychle nabíjí, ale že se na rozdíl od většiny EV posouvá limit pro reálné použití z 80 na 90 % a díky tomu je delší reálný dojezd. Pokud bychom počítali rozmezí 10–90 %, ujede X9 po dálnici 340 kilometrů. A jak je vidět, už na zastaralé české infrastruktuře se dobíjecí časy výrazně zkracují proti tomu, na co jsme byli zvyklí.
Podvozek X9 Performance má dvoukomorové vzduchové odpružení a aktivní tlumiče a je schopen měnit výšku v rozmezí 90 mm. Vzadu je víceprvková náprava, vpředu dvojité lichoběžníkové zavěšení. Zadní náprava má standardně natáčení až o 5°, což na 5,3 metru dlouhém MPV opravdu oceníte, průměr otáčení je pak jen 10,8 metru.
S čínskými vzduchovými podvozky jsem už jezdil vícekrát a obvykle mě moc nenadchly. Platí to i pro příbuzný Xpeng G9, který na mě nepůsobil o moc komfortněji než menší G6 s klasickým podvozkem. V X9 je “vzduch” vyladěný o kus lépe a jeho přínos je rozhodně citelný, nečekejte ale pohodlí na úrovni německé prémie se vzduchovým podvozkem. Velké nerovnosti filtruje velmi dobře, na těch menších přichází menší nervozita. Celkově je ale komfort podvozku velmi dobrý.
Platí to i o stabilitě. Výraznější je jen citlivost na boční vítr, což je vzhledem k mohutné boční ploše celkem pochopitelné. Při jízdě na dálnici za silného větru už je nutné dost korigovat volantem. Při bezvětří je ale auto naprosto stabilní a krásně drží stopu, v zatáčkách vzduchový podvozek drží karoserii, takže se nenaklání přehnaně moc. Řízení je opět typicky čínsky přeposilované a bez zpětné vazby a odhlučnění je velmi dobré od podvozku i od karoserie.
Jak funguje adaptivní tempomat, který mě zklamal v P7+, se mi bohužel nepodařilo zjistit. Při každém pokusu o jeho zapnutí X9 pouze hodilo hlášku, že tato silnice není podporovaná. Snad to bude na kusech, které zamíří k českým zákazníkům, už vyřešené. A také doufám, že se zlepší čtení značek, které si teď X9 často prostě vymýšlí. Alespoň autonomní parkování ale umí X9 velmi dobře.
|Nejbližší konkurenti
|Xpeng X9 Performance
|Voyah Dream BEV
|Mercedes VLE 400 4Matic
|Pohon
|BEV, 4x4
|BEV, 4x4
|BEV, 4x4
|Výkon elektromotoru [kW]
|370
|320
|310
|Točivý moment elektromotoru [N.m]
|640
|620
|Převodovka
|stálý převod
|stálý převod
|stálý převod
|Kapacita baterie (kWh)
|110
|108,7
|115
|Max. rychlost [km/h]
|200
|200
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,9
|5,8
|6,5
|Komb. spotřeba [kWh/100km]
|20,8
|19,5
|17,6
|Dobijení AC/DC (kW)
|11/542
|7,2/120
|11/300
|Dojezd (km)
|580 (WLTP)
|605 (CTLC)
|607 (WLTP)
|Vnější rozměry [mm]
|5316 x 1988 x 1785
|5315 x 1985 x 1800
|5309 x 1999 x 1943
|Rozvor [mm]
|3160
|3200
|3342
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|2745/3320
|2625/xxx
|3050/3500
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|0/0
|0/0
|750/2500
|Zavazadlový prostor [l]
|721/2250
|427/xxx
|795/4078
|Základní cena [Kč]
|asi 2 095 000 Kč
|2 629 900
|zatím nestanoveno
Závěr
Xpeng X9 je rozhodně zajímavým zpestřením nabídky na našem trhu, i když prodejní žebříčky asi trhat nebude. Velmi rychlý a velmi dobře vybavený vůz ale přesto může sebrat prodeje některým velkým elektrickým SUV. Proti těm nabídne prostornější interiér s lepší variabilitou. Stejně jako dříve testované xpengy i X9 dokazuje, že tato značka dělá pro Evropu nejlépe odladěná auta ze všech čínských značek.
Ceník pro český trh zatím nebyl zveřejněn, oficiální uvedení se plánuje až na příští měsíc. Ceny by ale měly být velmi blízko těm německým. Základní X9 by tak mohla začínat v přepočtu na 1.880.000 Kč, předokolka s větší baterií vyjde na zhruba 1.975.000 Kč a vrcholné Performance na 2.095.000 Kč. Tedy žádná láce, ale cena odpovídající nabízené technice a výbavě.
Ostatně, podívat se můžeme na velmi limitovanou konkurenci. Tou je dnes u nás reálně jen Voyah Dream BEV. Má čtyřkolku o výkonu 320 kW, baterii o kapacitě 108,7 kWh a podobně vybavený interiér. Jenže se nabíjí jen 120 kW a vyjde na 2.629.900 Kč. V nabídce Voyahu je i levnější varianta PHEV s výkonem 310 kW za 2.449.900 Kč.
Za konkurenci můžeme považovat i Mercedes-Benz VLE, který s výkonem 203 kW a 115kWh baterií začíná na 2.181.596 Kč; čtyřkolka s 310 kW zatím v českém konfigurátoru není. Letos by se u nás měla objevit také Denza D9, což je přímý konkurent Xpengu X9. Varianta s pohonem PHEV by měla začínat na ceně kolem 1,9 milionu korun.
|Nejlevnější verze modelu
|asi 1 880 000 Kč (X9 Standard Range 235 kW/94,8 kWh)
|Základ s testovaným motorem
|asi 2 095 000 Kč (X9 Performance 370 kW/110 kWh)
|Testovaný vůz bez příplatků
|asi 2 095 000 Kč (X9 Performance 370 kW/110 kWh)
|Testovaný vůz s výbavou
|asi 2 095 000 Kč (X9 Performance 370 kW/110 kWh)