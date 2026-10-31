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Test zimních a celoročních pneumatik: Tenký led

Test zimních a celoročních pneumatik

Test zimních a celoročních pneumatik Zdroj: Svět motorů/Martin Karlík

Test zimních a celoročních pneumatik
Akcelerace pneumatik 225/45 R17
Brzdná dráha na sněhu
Boční zrychlení na sněhu
Při testování se jde na hranu, a tak auto občas skončí ve sněhové bariéře
Ve Švédsku bylo opravdu chladno. Stačilo pár minut chůze po ulici, a na vousech se tvořily krystalky ledu.
Okruh v Arvidsjauru, kde jsme zkoušeli vlastnosti pneumatik na sněhu
Test zimních a celoročních pneumatik
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Martin Karlík
Martin Karlík
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Často dostáváme vcelku prostou otázku, jaké pneumatiky jsou nejlepší. Odpověď není jednoduchá. Záleží na tom, kde jezdíte, na velikosti kol a dalších okolnostech.

Na jednoduchou otázku chtějí lidé často jednoduchou odpověď. Mistry v dávání takových odpovědí jsou někteří politici, život je ale bohužel složitější. A tak i na prostou otázku, na niž tazatel čeká možná jen stručné ano nebo ne či maximálně jednu větu, můžete odpovědět třeba několikastránkovým textem. Ten má přitom jednu velkou nevýhodu. I když do něj napíšete všechno možné, co jste zjišťovali po několik týdnů, pořád je to vlastně málo.

Známí, kamarádi či lidé, se kterými se setkáváme na reportážích, se nás hlavně v tomto období, kdy se řeší přezouvání, ptají, jaké gumy jsou nejlepší, případně jestli je lepší střídat letní a zimní, nebo používat celoročky. A většina těchto tazatelů čeká odpověď ve stylu: „Pořiď si zimní pneumatiku XY od firmy A a letní XYZ od té samé firmy.“

Pro vás, kteří nečekáte odpověď v rozsahu jedné věty, je následující text. Test, který vám předkládáme, jsme připravili společně s Platformou Vize 0. Vypravili jsme se kvůli tomu na polygony společnosti Continental v Arvidsjauru na severu Švédska a pak u německého Hannoveru.

Vítěz za 1300

V testu jsme měli osm pneumatik rozměru 225/45 R17 s hmotnostním indexem 94 a rychlostním V, tedy 240 km/h. Jeden vzorek měl rychlostní index dokonce W, tedy šlo o pneumatiku určenou pro rychlost až 270 km/h. U jednoho výrobce jsme navíc vzali vedle sedmnáctek i šestnáctipalcové pneu, abychom demonstrovali další záludnost testů a komplikovanost odpovědi. Určitý typ od jednoho výrobce má sice nějaké vlastnosti, to však neznamená, že zjištěné hodnoty platí pro všechny rozměry. I když rozdíly nejsou velké.

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