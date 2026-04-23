Testovali jsme nový Nissan Micra. Čím se liší od R5 a jak se nám líbil?
Ještě než se na čistě elektrický Nissan Micra podíváme v zítřejším plnohodnotném testu, připravili jsme si pro nedočkavce video ze zákulisí.
Další redakční test již zítra po obědě obsadí roztomilý městský elektromobil Nissan Micra. Jezdí na platformě AmpR Small sdílené s oblíbeným Renaultem 5 E-Tech. Na rozdíl od něj však zvolil úplně jiný designový směr.
Pro nedočkavce jsem si připravil krátké video, ve kterém si změny v exteriéru ukážeme. Zároveň se podíváme, jak je na tom interiér s prostorem, a také ukážu několik dalších věcí, které se Nissanu dle mého názoru povedly. A i když jsem si za testovací týden micru docela oblíbil, není všechno zlato, co se třpytí.
Testovaná verze Nissanu Micra disponovala větší baterií o kapacitě 52 kWh. Výkon pohonné jednotky v této verzi dosahuje 110 kW (150 k) a maxima točivého momentu 245 Nm. S hmotností 1452 kg to potom znamená udávaný dojezd až 416 km na jedno nabití.
Jak je na tom plně vybavený kousek s větší baterií s dojezdem v reálném světě? Co mi vadí na displejích a jak micra zvládá dálniční rychlost? Ve videu se dozvíte zásadní neduhy, které v zítřejším testu ubírají z jinak kladného hodnocení.
Dali byste přednost micře před originálem v podobě Renaultu 5 E-Tech?
