Testujeme nové Dacie Spring a Striker. Ptejte se, co vás zajímá!
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Již brzy usedneme jako jedni z prvních za volant nové generace městského elektromobilu Spring a o něco později také vrcholného modelu Striker. Na mezinárodní prezentaci se pokusíme najít odpovědi na otázky, které nám napíšete do komentářů.
Nový striker jsme si již důkladně prohlédli na prezentaci v Miláně, zatím však nevíme, jak bude nový model na vrcholu nabídky rumunské značky jezdit. Přeci jen značka při jeho představení slibovala, že bude kombinovat prostornost karoserie kombi s efektivitou hatchbacků a schopnostmi SUV mimo zpevněné cesty.
Dostupný bude s pohonem předních nebo všech kol, s možností spalovat LPG a s hybridními agregáty. V českém ceníku striker se základním mild-hybridním tříválcem o výkonu 103 kW startuje na částce 499.900 Kč. Lze navíc předpokládat prodejní úspěch nového modelu, vzhledem k 2233 prodaným kusům dražšího bigsteru v loňském roce.
Zatímco strikerem se svezeme až za dva týdny, na dotazy ohledně druhého testovaného modelu už máte čas jen do zítřejší půlnoci. Elektrický spring patří dlouhodobě mezi nejlevnější elektromobily na českém trhu, kategorie malých městských aut se však velmi rychle plní novými konkurenty.
Nový spring navíc na papíře i po krátkém osobním seznámení na pařížském autosalonu představuje poměrně velký skok vpřed. Archaický základ v Renaultu Kwid pro indický trh a výrobu v čínském Chu-pej nahradila moderní platforma RG-EV a výroba se přesunula do slovinského města Novo Mesto.
Prodeje dosavadního springu dosáhly v minulém roce 250 kusů, ten nový by ale toto číslo mohl díky vyspělejší technice a modernějšímu interiéru navýšit. Na české ceny zatím stále čekáme, v Německu však nejlevnější provedení vyjde v základní výbavě Expression na 17.900 eur, což je v přepočtu asi 435.000 korun.
Zajímá nás, jestli si takovou cenu dokáže nový spring obhájit, vzhledem k poměrně malému cenovému rozdílu od sourozeneckého a roztomilého twinga, přičemž lze předpokládat, že někde mezi těmito modely se bude nacházet také Nissan Pixo. Jeho oficiální ceny se ale dozvíme až v prosinci letošního roku.
Vzhledem k oblibě značky Dacia mezi českými zákazníky se rádi pokusíme získat odpovědi na co největší množství dotazů, které nám zanecháte v komentářích. U modelu Spring máte čas do půlnoci 5. listopadu 2026, u strikeru do půlnoci 22. listopadu 2026.
Zdroj: Autorský text, SDA | foto: Dacia | video: Jiří Landa/Auto.cz