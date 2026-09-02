Testujeme nové škodovky Peaq a Epiq. Ptejte se, co vás zajímá
Zanedlouho se jako jedni z prvních novinářů posadíme za volant epiqu a peaqu, alespoň nakrátko při dynamické prezentaci. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, která nám napíšete do soboty do 18. hodiny.
Jezdili jsme s nimi v maskování, nyní to už budou produkční verze ve své vlastní kůži. O co jde? O nové elektrické škodovky Peaq a Epiq. Automobilka pořádá mezinárodní jízdní prezentaci, a tak budeme mezi prvními novináři na světě, kteří se posadí za volant skutečně produkčních verzí tak, jak si je budou moci zákazníci koupit.
Jeden z nich je malým elektromobilem na platformě MEB+, který ale nabízí řadu praktických řešení, dostatek místa pro čtyři cestující a vybavíte-li ho správně, také přední zavazadelník. Ten druhý zase největší elektromobil značky, sedm míst k sezení a docela slušnou dávku komfortu – alespoň staticky. Jak komfortní je při jízdě, zjistíme už za několik dnů.
To dává příležitost vám, čtenářům Auto.cz, se zeptat na to, co vás zajímá – a my se pokusíme najít odpovědi. Při jízdní prezentaci nenajezdíme vysoké stovky kilometrů a nebude prostor vyzkoušet rychlost nabíjení, ani třeba, jak vůz svítí ve tmě či jak si poradí s mlhou. Tyto otázky zodpoví až klasický týdenní test. Řadu jiných věcí však zjistit dokážeme, anebo se na ně umíme vyptat.
Pokusíme se odpovědět na otázky, které napíšete do komentářů pod tento článek do 18:00 v sobotu 5. září.
Zdroj: Autorský text | foto: Škoda | video: Marek Bednář/Auto.cz