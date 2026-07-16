Testujeme novou generaci Audi Q7. Ptejte se, co vás zajímá
Zanedlouho usedneme za volant třetí generace Audi Q7, která se odhalila teprve minulý měsíc. Na mezinárodní prezentaci se pokusíme najít odpovědi na otázky, které nám napíšete do pátečního poledne.
Třetí generace populárního modelu Q7 přichází po dlouhých 11 letech prodeje úspěšné generace předchozí. Stejně jako dosud se bude také třetí generace vyrábět v Bratislavě. Minimálně na začátku prodeje se na evropském trhu spolehne výhradně na šestiválcové vznětové mild-hybridní agregáty.
Design nové generace navazuje na dosavadní směr s tradiční maskou chladiče a interiérem se zaoblenými displeji. Slibuje však použití kvalitnějších materiálů a do příchodu ještě většího modelu Q9 poslouží jako výkladní skříň automobilky.
Je totiž vybavená špičkovými technologiemi; nechybí například automatické otevírání a zavírání bočních dveří, světlomety s technologií Matrix LED s vysokým rozlišením, které promítají na silnici různé symboly včetně dynamických blikačů, nebo pokročilé asistenční funkce.
Všechno zmíněné si již brzy budeme moci vyzkoušet na dynamické mezinárodní prezentaci modelu, a kromě toho také vyzkoušíme slibovaný posun v kvalitě interiéru.
Na jízdní dojmy zatím stále platí embargo, na otázky směřované tímto směrem tedy samozřejmě odpovíme až po jeho rozvolnění. Vzhledem k popularitě modelu vám však rádi zodpovíme otázky, které nám napíšete do komentářů pod tento článek do 12:00 v pátek 17. července.
Novou Q7 už je možné objednávat a první vozy se k zákazníkům dostanou už letos v září. V českém konfigurátoru začíná třetí generace Audi Q7 na 2.087.900 korunách. Silnější motorizace stojí nejméně 2.168.900 korun.
Zdroj: Autorský text | foto/video: Audi