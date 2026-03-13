Testujeme novou Toyotu C-HR+. Ptejte se, co vás zajímá
Zanedlouho se jako jedni z prvních novinářů posadíme do nové, plně elektrické Toyoty C-HR+, která se odhalila loni na podzim. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, které nám napíšete do pondělní 18. hodiny.
Toyota nepatří k automobilkám, které by na elektrická auta sázely celou svou budoucnost – mírně řečeno. Přesto elektromobily vyvíjí, vyrábí a prodává – a tím nejnovějším, který vstupuje na evropské trhy, je model C-HR+.
Dá se považovat za menší verzi modelu bZ4X, který jsme po faceliftu testovali nedávno. S délkou zhruba 4,5 metru je blízko Škodě Elroq a téměř stejný je také rozvor náprav – 2750 mm u toyoty vs. 2765 mm u elroqu.
Prezentace nám nabídne možnost vyzkoušet předokolku i čtyřkolku se 77kWh baterií. Třebaže ji téměř jistě nespotřebujeme celou, z ujetých kilometrů a spotřebovaných procent baterie půjde odhadnout reálný dojezd na jedno nabití do 80 i do 100 %.
Automobilka za několik dní pořádá mezinárodní jízdní prezentaci novinky v Portugalsku, na kterou jsme také pozváni. Než se tam však vypravíme, máte možnost vy, naši čtenáři, zeptat se na to, co vás o novince zajímá.
Při jízdní prezentaci nenajezdíme vysoké stovky kilometrů a nebude prostor vyzkoušet třeba jak vůz svítí ve tmě či jak si poradí s mlhou. Tyto otázky zodpoví až klasický týdenní test. Řadu jiných věcí, např. jak se sedí za volantem, jaký je z vozu výhled či jak se popere s nástrahami rozbitých cest, však zjistíme.
V rámci prezentace se také pokusíme odpovědět na otázky, které napíšete do komentářů pod tento článek do 18:00 v pondělí 16. března.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Toyota