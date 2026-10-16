Tetřívek obecný vystavil stopku automobilovému závodu. Staví se za něj i Ministerstvo životního prostředí
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Pořadatelé museli upravit trasu automobilového závodu Rallye Miriquidi v Krušných horách.
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zabránila předběžným opatřením dvěma rychlostním zkouškám v Ptačí oblasti Východní Krušné hory, která je domovem kriticky chráněného tetřívka. Inspekce o tom informovala na webu. Ředitel rallye Marek Šimík ČTK řekl, že rozhodnutí respektuje a závod 17. října povede po náhradní trase.
Organizátor naplánoval průjezd chráněným územím, aniž by podle inspekce předem požádal o souhlas orgánu ochrany přírody, který zákony vyžadují. „Ochrana kriticky ohrožených druhů nemůže ustoupit tomu, že organizátor o potřebný souhlas ani nepožádal. Pokud existuje riziko významného zásahu do chráněného území, musí orgány ochrany přírody a ČIŽP jednat rychle a důsledně," uvedla inspekce.
Podnět inspektoři dostali 6. října. Zjistili, že organizátor před plánováním dvou rychlostních zkoušek vedených Ptačí oblastí Východní Krušné hory nepožádal o souhlas s organizací hromadné akce v chráněném území. Podle odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR mohou plánované rychlostní zkoušky vést k významnému rušení tetřívka obecného, jehož populace v Krušných horách patří mezi nejcennější a zároveň nejohroženější v Česku. Právě ochrana tohoto kriticky ohroženého druhu je jedním z hlavních důvodů vyhlášení Ptačí oblasti Východní Krušné hory.
„Byli jsme na jednání na inspekci a našli jsme cestu, kudy etapa jinudy povede," uvedl Šimík. Etapa bude kratší než původně plánovaná. Na startu bude 69 aut od historických až po soudobé. Ujedou celkem asi 70 kilometrů. Rallye Miriquidi měla mít původně dvě etapy. První byla naplánovaná na 16. října v Německu. Pro tuto část pořadatel nedostal povolení a německý úsek už dříve zrušil.
Tetřívek obvykle vyhledává krajinu s rašeliništi, navazujícími rozvolněnými lesy i otevřenými plochami horských luk. Protože vhodná stanoviště rašelinišť byla v minulosti často narušena a rozvolněné porosty postupně zarůstají, přicházejí tito ptáci o potřebné prostředí k život, uvedl v roce 2024 tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík.
Zdroj: ČTK