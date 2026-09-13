Těžké elektromobily trápí brzdy a podvozky. Ukázala to data z 9,5 milionu kontrol TÜV
Nejnovější TÜV Report odkrývá data o spolehlivost moderních aut z pohledu německé STK. Výsledky? Velké a drahé elektromobily po prvních třech letech pohořely na zrezlých brzdách a rozbitých podvozcích. Naopak absolutní vítězství si odnesla lehká benzinová mazda.
Němečtí inspektoři z organizace TÜV, obdoby české STK, zveřejnili výsledky z 9,5 milionu technických kontrol. Některé drahé a těžké elektromobily po třech letech provozu hromadně neprochází kvůli vymláceným nápravám a zrezivělým brzdám. Na absolutním vrcholu spolehlivosti mezitím trůní nenápadný, lehounký benzinový hatchback.
Data z TÜV Reportu odhalují také znepokojivý trend zhoršujícího se stavu aut na silnicích. Zároveň však připomínáme, že statistika z technických kontrol má svá specifika a čísla je nutné číst v širším kontextu.
Zhoršující se kondice vozového parku
Celková úspěšnost aut na německých stanicích technické kontroly dlouhodobě kolísá, avšak aktuální čísla zvedají varovný prst. Více než jedno z pěti prověřovaných vozidel, přesně 21,5 %, odešlo z prohlídky s červeným razítkem kvůli vážným nebo přímo nebezpečným závadám. Pohled na historickou křivku ukazuje, že po nadějném zlepšení z doby pandemie, kdy lidé trávili více času doma, se chybovost opět vrací k vyšším hodnotám.
|Rok technické kontroly
|Podíl vozidel s vážnými či nebezpečnými závadami
|2014
|24,9 %
|2016
|22,6 %
|2017
|19,7 %
|2020
|21,5 %
|2022 (historické minimum)
|17,9 %
|2025
|20,6 %
|2026
|21,5 %
Statistika vychází z podrobných prověrek prováděných od poloviny roku 2024 do poloviny roku 2025. Výsledky zachycují celkem 216 různých modelů a ukazují, že průměrný věk aut na silnicích neustále roste. S přibývajícími lety přitom dramaticky stoupá riziko selhání.
Zatímco u pětiletých aut neprojde technickou kontrolou zhruba jedno z deseti, u jedenáctiletých vozů je to již téměř čtvrtina a u patnáctiletých dokonce necelá třetina.
Okamžité odstavení z provozu z důvodu akutního ohrožení bezpečnosti musely v Německu podstoupit tisíce vozů, z nichž drtivá většina přesahovala věk deseti let. Tvrdá fakta z kontrol tak jasně popírají, že by „stará a poctivá auta“ byla spolehlivější a vydržela všechno. Časem se projevuje únava materiálu, zanedbaná údržba a koroze klíčových bezpečnostních prvků.
Tesly na chvostu tabulky
Největší rozruch však vyvolala nejmladší věková kategorie dvou až tříletých ojetin. Na samotném dně žebříčku ze 110 hodnocených modelů se umístila Tesla Model Y s mírou závažných závad 17,3 procenta. Jde o nejslabší výsledek v této věkové třídě za celou uplynulou dekádu. Jen o dvě příčky výše se navíc krčí její sourozenec Tesla Model 3 s chybovostí 13,1 procenta.
Důvody tohoto propadu tkví především v kombinaci vysoké hmotnosti a specifického způsobu jízdy. Masivní a těžké akumulátory způsobují extrémní namáhání podvozkových dílů, takže silentbloky bývají po třech letech intenzivního používání značně opotřebované.
Druhou velkou bolestí jsou brzdy. Řidiči elektromobilů obecně intenzivně využívají rekuperaci k brzdění motorem, kvůli čemuž klasické brzdové kotouče téměř nepoužívají. Ty pak snadno reznou, neobrušují se a ztrácejí potřebný účinek. Odborníci proto majitelům elektrických aut důrazně doporučují brzdy čas od času záměrně a prudce použít. Třetím tradičním prohřeškem amerického výrobce bývá špatně seřízené či nefunkční osvětlení.
Premianti a propadáky jednotlivých tříd
Největší rozruch vyvolala nejmladší věková kategorie dvou až tříletých ojetin. Na samotném dně žebříčku ze 110 hodnocených modelů se umístila Tesla Model Y s mírou závažných závad 17,3 procenta, což je nejslabší výsledek v této věkové třídě za celou uplynulou dekádu. Jen o dvě příčky výše se navíc krčí její sourozenec Tesla Model 3 s chybovostí 13,1 procenta.
Důvody tohoto propadu tkví především v kombinaci vysoké hmotnosti a specifického způsobu jízdy. Masivní a těžké akumulátory způsobují extrémní namáhání podvozkových dílů, takže zavěšení kol i nápravy bývají po třech letech značně opotřebované.
Druhou velkou bolestí jsou brzdy. Řidiči elektromobilů intenzivně využívají rekuperaci k brzdění motorem, kvůli čemuž klasické brzdové kotouče téměř nepoužívají. Ty pak snadno reznou, neobrušují se a ztrácejí potřebný účinek. Odborníci proto majitelům elektrických aut důrazně doporučují brzdy čas od času záměrně a prudce zašlápnout.
Samotný elektrický pohon nemusí být automatickým rozsudkem smrti pro spolehlivost, jak dokazují ostatní zástupci v přehledu nejlepších vozů podle jednotlivých tříd.
Kompaktní elektrický Fiat 500e nebo Mini Cooper SE zvládly zkoušky se špičkovým úspěchem, jiné modely dopadly neslavně. Vedle Tesly se na spodních příčkách ocitla také Dacia Spring nebo Škoda Enyaq s chybovostí přesahující 9 %.
|Kategorie / Pozice (věk 2–3 roky)
|Model vozidla
|Druh pohonu
|Výsledek na STK (Míra závad)
|Absolutní vítěz (Malé vozy)
|Mazda 2
|Benzin
1. místo ze 110 (chybovost 2,9 %)
|Vítěz třídy mini vozů
|Fiat 500e
|Elektro
|Vítěz segmentu
|Vítěz kompaktní třídy
|BMW řady 1
|Benzin / Nafta
|Vítěz segmentu
|Vítěz střední třídy
|Mercedes-Benz třídy C
|Benzin / Nafta
|Vítěz segmentu
|Vítěz třídy SUV
|VW T-Roc
|Benzin / Nafta
|Vítěz segmentu
|Vítěz třídy MPV / Vans
|Mercedes-Benz třídy B
|Benzin / Nafta
|Vítěz segmentu
|Předposlední místo celkově
|Tesla Model 3
|Elektro
|108. místo ze 110 (chybovost 13,1 %)
|Absolutní poražený celkově
|Tesla Model Y
|Elektro
|110. místo ze 110 (chybovost 17,3 %)
Jakmile se posuneme do starších věkových kategorií, karta se obrací a do popředí vystupuje konstrukční robustnost spojená s poctivým servisem. Mezi staršími ročníky si skvělou pověst udržují především německé prémiové značky a vybrané japonské modely.
V kategorii dlouhodobé kvality deseti až jedenáctiletých aut si první příčku vybojoval Mercedes-Benz s průměrnou chybovostí 18,5 %, následovaný značkami Audi (19,2 %) a Toyota (22 %).
Ačkoliv může necelá pětina neúspěšných vozidel u vítěze kategorie starších vozů znít hrozivě, v kontextu stárnoucího vozového parku jde o vynikající hodnocení – celkový průměr chybovosti u stejně starých aut totiž v Německu dosahuje 22,9 % a u nejslabších modelů na trhu neprojde technickou kontrolou ani každé třetí auto.
|Věková kategorie
|Nejlepší model v kategorii
|Nejhorší model v kategorii
|2–3 roky
|Mazda 2 (2,9 %)
|Tesla Model Y (17,3 %)
|4–5 let
|VW Golf Sportsvan / VW T-Roc
|BMW řady 5 / 6
|6–7 let
|VW T-Roc
|Dacia Duster
|8–9 let
|Mazda CX-3
|BMW řady 5 / 6
|10–11 let
|Mercedes-Benz třídy B
|Dacia Duster
|12–13 let
|VW Touareg
|Renault Clio
Na pozicích chronických propadlíků opakovaně končí Dacia Duster, francouzské Renaulty Clio nebo překvapivě i luxusní BMW řady 5 a 6, která trpí zejména vysokým nájezdem a složitou technikou.
Co čísla z prohlídek neříkají?
Ačkoliv jsou data z technických kontrol nesmírně cenná, člověk v nich musí umět číst mezi řádky. Chybovost na STK totiž neodráží pouze konstrukční odolnost daného modelu, ale ve velké míře také servisní návyky jeho majitelů.
Tradiční automobilky jako Mercedes, Audi nebo Volkswagen spoléhají na zavedenou síť autorizovaných servisů se striktně danými garančními prohlídkami. Než takové auto zamíří na oficiální technickou kontrolu, proškolený mechanik ho nejprve prohlédne a případné vůle v nápravě či prasklou žárovku odstraní v rámci běžné údržby.
Auto následně projde STK bez jediného škrábance na pověsti. Tesla oproti tomu pevné servisní intervaly neukládá a spoléhá na vzdálenou diagnostiku. Majitelé tak jezdí na kontroly s auty, která na zvedáku roky nikdo neviděl, a drobné závady vyplují na povrch až přímo před očima německého inspektora.
Zásadní roli hraje rovněž průměrný nájezd kilometrů a přísná metodika. Malá Mazda 2 slouží převážně v městském provozu jako druhý vůz v rodině a za tři roky najede jen zlomek vzdálenosti. Naopak Tesla Model Y nebo BMW řady 5 plní úlohu flotilových křižníků, které spolykají desetitisíce kilometrů ročně v náročném dálničním tempu.
Přísná pravidla STK navíc nerozlišují mezi opotřebovanými brzdami a pouhým špatným seřízením moderního LED světlometu. V obou případech dostane vůz známku s vážnou závadou, což dále statistiky výrazně zkresluje.
Zdroje: TÜV Report 2026, foto: ADAC, ACZ