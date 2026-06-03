Tiktok chystá vlastní auto. Postaví mu ho automobilka Seres
Na trhu už jsou auta od výrobců mobilů nebo vysavačů, není tedy překvapující, že to zkouší další. Své vlastní auto ve spolupráci se zavedenou automobilkou chystá i firma, která stojí za populární sociální sítí TikTok.
V Číně to poslední roky vypadá, že si auto může postavit úplně každý. V prodejích dnes dominuje výrobce elektroniky Xiaomi, Huawei provozuje hned pět značek ve spolupráci s automobilkami a další chystá. První vozy už představil výrobce vysavačů Dreame, jiný výrobce vysavačů Roborock provozuje automobilku Rox Motor.
Čínská obdoba Uberu Didi vyvinula auto ve spolupráci s BYD, aerolinka Juneyao Air prodává stejnojmenné auto a výrobce televizí Skyworth už je se značkou Skywell aktivní i v Evropě. Developerovi Evergrande sázka na výrobu aut Hengchi nevyšla a krach firmy s sebou stáhl i švédský NEVS. Vlastní auto zkusila vyvinout i největší čínská firma vyrábějící vlaky CRRC, zůstalo ale jen u prototypů.
Proto vás ani nemusí překvapit, že do světa automobilů vstupuje i TikTok. Přesněji tedy firma ByteDance, pod kterou čínská sociální síť spadá. Ta se spojila s čínskou automobilkou Seres a společně založily novou firmu Saidou Technology. Přesněji jde o výsledek restrukturalizace značky Landian, která spadala pod Seres, ale pro nízké prodeje byla zrušena.
Jestli se tak bude jmenovat i samotná značka, zatím není jasné. Podle zdrojů z automobilového průmyslu, které citoval server Lanjing Auto, se společnost Saidou Technology připravuje na uvedení svého prvního modelu ještě v letošním roce. Očekává se, že půjde o SUV-kupé, které nabídne jak čistě elektrický pohon, tak verzi s prodlužovačem dojezdu. Výroba má probíhat v jedné z továren Seresu, v níž momentálně probíhá přestavba výrobních linek.
Vzhledem k tomu, že novinka vstupuje na extrémně nabitý trh, kde navíc zuří cenová válka započatá BYD, potřebuje se nějak odlišit. Velký důraz proto bude kladen na funkce umělé inteligence, což dodá platforma Volcano Engine, také spadající pod ByteDance. Znamenat to bude zejména rozsáhlé možnosti multimediálního systému a hlasového ovládání. Volcano Engine totiž potvrdila, že nemá v plánu vstoupit do sektoru autonomního řízení a hodlá se zaměřit výhradně na poskytování cloudové a infrastrukturní podpory.
Vzhledem k tomu, že jde o auto zaměřené na AI a od tvůrce TikToku, je cílová skupina jasná. Nová značka je zaměřena na mladší, aktivnější zákazníky a bude mít specializovanou prodejní síť pro domácí i mezinárodní trhy.
Automobilka Seres dříve vyráběla vozy ve společném podniku s Dongfengem a objevily se i na našich cestách. Po separaci se do Evropy pod značkou DFSK dostala znovu a nabízí se třeba v Německu. Česko je v plánu také a momentálně se hledá distributor, pravděpodobný je start prodejů ještě letos.
Technologický gigant ByteDance založil v roce 2012 programátor Čang I-ming. Firma nejprve uspěla v Číně se zpravodajským agregátorem Toutiao využívajícím umělou inteligenci a s domácí verzí TikToku pod názvem Douyin. Globální zlom nastal v roce 2017 po akvizici platformy Musical.ly za miliardu dolarů, jejímž sloučením s vlastním softwarem vznikl dnešní TikTok.
ByteDance je dnes díky tomu považován za nejhodnotnější startup na světě s valuací přesahující 200 miliard dolarů. Kromě sociálních sítí se však masivně stahuje do oblasti cloudových služeb, podnikového softwaru a algoritmů AI.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Seres, zdroj videa: Seres