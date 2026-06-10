Tindaya nebude jen koncept. Cupra potvrdila vývoj sériové verze
Koncept Cupra Tindaya se představil s výkonem 365 kW, sériový model ale může být technicky odlišný. S platformou zůstává odkázaný na Volkswagen.
Cupra se dynamicky rozvíjí. V poslední době nám ukázala nový nejmenší model Raval a také modernizovaný hatchback Born. Nyní generální ředitel společnosti Cupra Markus Haupt britskému Autocaru potvrdil, že vývojový tým pracuje na sériové verzi konceptu Tindaya představeného loni na autosalonu v Mnichově.
Novinka dlouhá 4,72 m by zamířila na samotný vrchol portfolia, tedy nad současný elektrický model Tavascan. Studie disponovala výkonem 365 kW, což by případně mohlo odpovídat vrcholné verzi VZ, ale Haupt zmínil, že právě v oblasti pohonu chce Cupra zůstat co nejdéle flexibilní v závislosti na vývoji trhu.
Tindaya by měla stát na nové koncernové platformě SSP (Scalable Systems Platform), kterou ale Volkswagen teprve vyvíjí. Původně měla být určena pro čisté elektromobily, ale s tím, jak se trh mění, zvažuje značka zapojení spalovacího motoru coby prodlužovače dojezdu. V tomto případě by mělo jít o přeplňovaný čtyřválec TSI o objemu 1,5 litru, který aktuálně používá pro své elektrifikované modely. Říká se, že by Cupra Tindaya měla mít dojezd kolem 300 km v čistě elektrickém režimu a kombinovaně kolem 1000 km.
Jisté je, že sériový model uvidíme na silnici, ale termín ani rok zatím nejsou potvrzené. Volkswagen připravuje nový základ pro premiéru příští rok v Audi a následně se objeví také u Porsche. Bude na něm stát také nový Volkswagen Golf, který se objeví ještě před koncem tohoto desetiletí.
Na vývoji platformy se podílí také americký Rivian a Volkswagen by na tomto základu chtěl postavit 30 milionů aut. Ačkoliv SSP má kombinovat elektrický a spalovací pohon, pro plug-in hybridy se neplánuje.
Zdroj: Autocar, Cupra, Electrive I Video: Cupra