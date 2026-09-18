Tisíc kilometrů na nabití. Společnost CATL ukázala novou baterii pro kamiony
Dojezd až tisíc kilometrů, nabití na osmdesát procent 25 minut a životnost 1,5 milionu kilometrů – to zní jako zásadní posun pro dálkovou nákladní dopravu.
Čínský výrobce baterií CATL přivezl na veletrh IAA Transportation 2026 v Hannoveru novou platformu TECTRANS II. Nejde o hotový kamion ani jednu baterii s pevně stanovenou kapacitou, ale o modulární systém určený pro těžké a střední nákladní vozy i autobusy.
Platforma umožní kombinovat různý počet standardizovaných bateriových sad podle požadovaného dojezdu, dostupného prostoru a užitečného zatížení. Udávaných tisíc kilometrů se proto vztahuje k nejvyšší možné konfiguraci. Konkrétní sériový automobil, který by novinku používal, výrobce zatím nepředstavil.
Stejný základ, různé automobily
Podle CATL by mělo být možné osazovat novější baterie také do již vyvinutých vozidel, aniž by automobilka musela zásadně upravovat jejich konstrukci. Platforma počítá s elektrickými nápravami i centrálně umístěným pohonem. Podporuje rovněž klasické nabíjení a výměnu vybitých baterií za nabité. Modulární řešení má podle výrobce zkrátit vývoj vozidla až o polovinu a snížit vývojové náklady o šedesát až sedmdesát procent.
Výrobce uvádí gravimetrickou energetickou hustotu 170 Wh/kg, což je přibližně o třináct procent víc, než má být průměr v odvětví. Při stejné kapacitě by tak baterie mohla být lehčí a zvýšit užitečné zatížení nákladního vozu přibližně o šest set kilogramů.
CATL tvrdí, že prostřednictvím megawattového rychlonabíjení se má baterie dostat na osmdesát procent kapacity přibližně za 25 minut, mlčí ovšem o počátečním stavu nabití pro tento nabíjecí čas. K dispozici zatím není konkrétní nabíjecí výkon ani potvrzení konektoru MCS (Megawatt Charging System).
Ke snížení energetických ztrát má přispívat nízkoimpedanční konstrukce článků typu full-tab. Elektrický proud se u ní odvádí podél větší části hrany elektrod namísto několika jednotlivých kontaktů. Zkracuje se tak jeho cesta, klesá elektrický odpor a při nabíjení i vybíjení vzniká méně tepla.
Životnost dvanáct let
Baterie TECTRANS II pro těžká nákladní vozidla je podle CATL navržena na dvanáct let a 1,5 milionu kilometrů. Na konci této doby má stále disponovat sedmdesáti procenty původní kapacity. Jde o projektovanou životnost, nikoli zveřejněné záruční podmínky.
Výrobce zdůrazňuje také mechanickou odolnost. Horní ocelový kryt má bez deformace vydržet deset tisíc opakovaných zatížení hmotností 180 kilogramů, spodní ochranná deska má odolat nárazu energií 1000 J a hliníkový obal boční síle až 250 kN. Ochrana proti korozi je podle CATL navržena na patnáct let.
Systém řízení baterie dokáže samostatně ovládat několik jejích větví. Pokud se v jedné objeví závada, může ji odpojit, zatímco zbývající části nadále dodávají vozidlu energii.
Současné kamiony končí kolem sedmi set
Tisícikilometrový dojezd by platformu TECTRANS II posunul nad nynější evropské elektrické tahače. Nový MAN eTGX a nejvyšší konfigurace vozů Scania mají podle výrobců ujet až 720 kilometrů, Volvo FH Aero Electric až sedm set kilometrů a nový BYD ETT 44 necelých šest set. Mercedes-Benz u modelu eActros 600 uvádí přibližně pět set kilometrů.
Tato čísla však nelze přímo porovnávat. Vztahují se k různým vozidlům, bateriím a provozním podmínkám. CATL navíc ukazuje pouze technologickou platformu, zatímco ostatní hodnoty patří ke konkrétním kamionům.
První zkouškou má být DHL
Společnost CATL současně uzavřela memorandum se skupinou DHL. Firmy chtějí v Evropě společně rozvíjet takzvané zelené nákladní koridory, které propojí elektrická vozidla s odpovídající nabíjecí a energetickou infrastrukturou.
DHL má do projektu vložit svou logistickou síť, provozní zkušenosti a požadavky na vozidla. CATL dodá bateriovou technologii a související energetická řešení. Společně s automobilkami a dalšími partnery chtějí obě společnosti vyvinout speciálně konfigurovaná elektrická vozidla a spustit jejich pilotní provoz.
Zdroj: CATL, PR Newswire, Electrive