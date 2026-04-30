Tisíc koní za půldruhého milionu. Elektro-kabrio Denza Z bude v Evropě už letos
Jednou z největších novinek automobilky BYD na pekingském autosalonu bylo kabrio Denza Z, které má nabídnout tisíc koní ze třech elektromotorů, a to s domácí cenou okolo 500 tisíc jüanů. V akci ho uvidíme na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.
Třebaže jedním z prvních aut, o kterém se dá hovořit jako o moderním elektromobilu, byla Tesla Roadster, dnes je elektrických kabrioletů na trhu pohříchu málo. Nepočítáme-li polokabria jako Fiat 500C, zbývá MG Cyberster, Mini SE Cabrio a drahé a luxusní Maserati GranCabrio Folgore. Právě do těchto řad přibývá Denza Z, která se na pekingském autosalonu odhalila rovnou v produkční podobě.
Že nevíte, o co jde? Automobilka BYD má pod sebou čtyři značky – BYD, který je v Česku už docela známý, dále Denzu, Fangchengbao a Yangwang. Ta poslední prolétla i evropskými médii, když se její model U9 Extreme stal nejrychlejším produkčním autem světa s maximem 496,22 km/h, ovšem v ne úplně produkční formě. Měl totiž spáry na karoserie zalepené páskou pro snížení odporu vzduchu.
Ta druhá, Denza, zase před několika týdny oficiálně vstoupila na evropské trhy, a to v Paříži. Nabízí modely Z9GT a D9 a chce brát zákazníky evropským prémiovým značkám, jako je Mercedes-Benz či Audi. Oproti nim však bude mít výhodu – v její nabídce bude i model prostě označený Z.
Na autosalon Denza přivezla verzi roadster, která bude jednou ze tří nabízených. Druhou bude klasické kupé a třetí bude opět kupé, ovšem ostřejší a bez homologace pro silniční provoz. Začněme nicméně u představeného kabria, které svým designem výrazně připomíná některé lotusy, ale třeba také již zmíněné maserati.
Měl jsem možnost si ho prohlédnout i osobně, byť zpoza pásky – přímo k autu mě „ochranka“ nepustila. Dokonce její členové zacláněli přesně z těch úhlů, z nichž by auto vypadalo na fotkách a videu snad nejlépe. Jako by nám tu práci na autosalonech dostatečně neztěžovalo enormní množství lidí… no nic, zpátky k denze.
Naživo štíhlejší
Na fotkách působí, jako by měla trochu tlustý zadek, ovšem v realitě tomu tak úplně není. Resp. přesněji, ten dojem vytváří nizoučká příď a oproti ní je samozřejmě zadní část, která musí pojmout složenou střechu a ještě nabídnout nějaký kufr, větší. Při osobním dojmu však záď korpulentní nepůsobí.
Jen trochu nechápu podlouhlý prolis uprostřed víka kufru, který se navíc náznakem opakuje i na krytu složené střechy. Přesně v takovém mělo BMW Z3 své třetí brzdové světlo, tam je jeho funkce jasná, jenže tady to je jen prolis a ono brzdové světlo je až za hranou na zadním čele vozu.
Kousek vystavený na autosalonu byl zajímavý svou lehce perleťovou barvou, která bude, věřím, na slunci měnit odstíny ještě ochotněji než pod umělým osvětlením výstaviště. Konfiguraci 2+2 chápu spíš jen jako snahu vytvořit dojem praktičnosti, ve skutečnosti jsou zadní sedačky spíš dodatečným prostorem na zavazadla. Jak je u podobných aut běžné, nikdo se sem nevejde.
Líbí se mi také optické „přetékání“ barvy karoserie do interiéru – tedy že horní část výplní dveří a palubní desky, a zde i třeba volant či části sedaček, jsou čalouněné ve stejné barvě, jako je lakovaná karoserie.
Kromě toho si můžeme všimnout spousty ovládacích prvků na volantu včetně třeba startovacího tlačítka a pár kláves pod centrálním displejem, který bude, jak je nejen pro čínská auta běžné, obstarávat většinu ovládání vozu. Vystavený předprodukční kus také ukázal na svém přístrojovém štítu nejen tlaky, ale i teploty pneumatik. Zrovna tenhle detail, který nabídnou třeba plnotučná BMW M, řada čínských značek velmi chvályhodně zkopírovala pro většinu svých aut, včetně slaboučkých crossoverů.
Pohon je samozřejmě elektrický a v duchu ostatních vrcholných modelů BYDu taky celkem extrémní. Přesné údaje zatím nejsou na světě, víme však, že vůz dostane tři elektromotory, z toho dva na zadní nápravě, kombinovaný výkon má být okolo tisícovky koní a zrychlení na stovku pod 2 s. Také má být vybaven elektromagneticky regulovaným odpružením DiSus-M a jeho baterie má být schopna „bleskového“ nabíjení Flash.
Ukáže se v Goodwoodu
Evropský debut vozu je v plánu na letošní Festival rychlosti v Goodwoodu. Při té příležitosti se snad dozvíme o technice více a snad můžeme také očekávat, že se novinka začne rovnou prodávat. Pokud se tak stane, mohla by do Česka přijít spolu s modely D9 a Z9GT na přelomu let 2026 a 2027.
Otázka ceny je zatím otevřená, čínská média odhadují domácí cenu mezi 400 a 500 tisíc jüanů, tedy 1,2–1,5 milionu korun. Po importu do Evropy se z toho může stát zhruba 2–2,5 milionu korun.
Konečně, jak se chce Denza, resp. BYD vypořádat s Nissanem, který už prodává totožně pojmenované auto stejné kategorie? Na tuto otázku jsem odpověď nedostal. Je však možné, že se prostě budou držet trhů, na nichž Nissan své „zetko“ neprodává.
Zdroj: Autorský text, BYD, Carscoops | foto: Marek Bednář/Auto.cz, BYD | Video: Marek Bednář/Auto.cz