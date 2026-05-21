Tlačítka se vrací k další značce. Posloucháme zákazníky, říká Polestar
Polestar chystá čtyři nové modely během dvou let. Naslouchá zpětné vazbě od zákazníků a na jejím základě v autech bude víc tlačítek. Na roadster si však počkáme déle, než firma dosud plánovala.
Ještě donedávna většina automobilek omezovala počet tlačítek v interiéru ve prospěch dotykových ovladačů. Naoko to bylo pro čistší design a modernější vzhled, ve skutečnosti jsou klasická tlačítka výrazně dražší než dotykové ovládání skrz displej. Naštěstí značky naslouchají i svým zákazníkům, nejen účetním, a např. u Volkswagenu, Mercedesu-Benz či třeba Ferrari vidíme příklon zpátky k tlačítkům.
Do této skupiny se nově zařadí i Polestar, švédská značka, která se v roce 2017 oddělila od Volva a dnes stejně jako ono patří do čínského koncernu Geely. Britskému webu Autocar to prozradil šéf Polestaru Michael Lohscheller.
„Máme se zákazníky velmi úzký kontakt,“ řekl. „Máme velkou komunitu, která nám říká své názory,“ dodal s tím, že jde o nějakých 60 tisíc lidí – „Nevěřil jsem tomu, když jsem se přidal,“ – a ti sdílí své pohledy na řadu věcí.
Právě posun od dotykového ovládání k většímu počtu tlačítek je jednou ze změn, kterou firma provádí na základě zpětné vazby od zákazníků. „Zákazníci tady hovoří velmi jasně, říkají, že chtějí víc tlačítek. Je to takhle jednoduché. A ano, budeme mít tlačítka,“ říká Lohscheller.
První na řadě má být jasnější značení ovládacích prvků na volantu crossoveru 3. Ty dnes popisky nemají, což je terčem kritiky kvůli obtížnému používání za jízdy. Další modely, které Polestar plánuje, půjdou obdobnou cestou.
Automobilka nyní vyvíjí druhou generaci elektromobilu 2 a také kompaktní SUV s označením 7. V letošním roce měl přijít na trh také dvoudveřový roadster 6, ale to se nestane, alespoň podle Graema Lamberta, šéfa produktové komunikace firmy.
„Klíčové je dokončit správně modely 7 a 2, posunout podnik dál, a pak můžeme dělat něco dalšího,“ řekl Lambert. Šestka se tedy odkládá, a to navzdory tomu, že vůz je téměř hotový. Stojí totiž na platformě PPA, kterou sdílí s modelem 5. „Pokud se na 6 podíváte jako na dvoudveřovou 5, součástky v podstatě už máte,“ pokračoval. Vývoj však je mnohem dál – Lambert neodpověděl negativně na otázku webu Edmunds, že je vůz hotový z 95 %, ale „se 100 procenty bych váhal“, dodal.
