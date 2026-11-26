Tlustý věnec volantu na jedno kliknutí. Porsche si patentovalo unikátní technologii
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Tenčí volant pro každodenní použití a silnější věnec s pádly blíž volantu po přepnutí do sportovního režimu? Takovou vychytávku si patentovala automobilka Porsche, která v poslední době zajímavými nápady nešetří.
Sedadlům luxusních výkonných aut se přifukují bočnice, prodloužené sedáky a bederní opěrku nastavitelnou v mnoha směrech mají i levnější auta, podélně a výškově nastavitelný volant je naštěstí dnes často standardem i u těch vůbec nejlevnějších.
Nejnovější patent značky Porsche se zabývá možnostmi, jak přizpůsobit volant řidiči, namísto toho, aby se řidič musel přizpůsobovat volantu. Příliš tlustý věnec totiž nemusí vyhovovat každému, naopak příliš tenký věnec při zatáčení ve vyšším tempu může postrádat jistotu. Volanty značky Porsche jsou již dnes téměř perfektní, inženýrům v Zuffenhausenu to ale zřejmě nestačí.
Navrhli proto volant, který dokáže měnit svůj tvar na požádání. V horních částech věnce nabývá na objemu a přidává tzv. „bicepsy“. K zesílení dochází ve dvou zónách v horní polovině věnce volantu, zhruba na pozicích 10 a 2 hodiny, těsně nad místy, kde na něj navazují ramena. Hydraulický tlak tyto části vyplňuje pouze z vnitřní strany.
Kromě toho se také mění velikost pádel pod volantem, která se společně s bobtnáním volantu vysouvají z běžné polohy. Porsche uvádí, že díky vysunutí pádel řazení a zesílení věnce se radiální vzdálenost mezi páčkou a věncem „výrazně zmenšuje“. Znamená to, že když ruka obemkne zesílenou část, ocitnou se ovládací páčky přímo pod konečky prstů.
Porsche: Tlustý věnec volantu na jedno kliknutí |
Pnutí čalouněného povrchu, ještě na tak exponovaném komponentu, kterým je volant, samozřejmě nezvládne každý materiál. Porsche jako preferovaný materiál zmiňuje Alcantaru, alternativou se zdá být vrstva překrývajících se plastových destiček, které po sobě kloužou, a tím bicepsy zvětšují, jak by takové řešení působilo a jaký vliv by mělo na úchop, je ale těžké odhadovat.
Přestože se celá idea může zdát bizarní, Porsche není první automobilkou, která s proměnnou tloušťkou volantu přišla. Patent americké společnosti General Motors navrhoval nastavení tloušťky po rozpoznání profilu řidiče, rozdíl je v tom, že Porsche prezentuje ideu jako záležitost pro závodní okruhy.
Změnu by bylo možné aktivovat přepnutím jízdního režimu nebo stisknutím speciálního tlačítka. Propojení s profilem řidiče však Porsche ve svém patentu navrhuje také. Pro „nafukování“ bicepsů by mělo být využito hydraulické kapaliny, která by zároveň mohla být využita pro tepelnou regulaci – kromě vyhřívání vůbec poprvé také chlazení, které by pomohlo při extrémní zátěži. Tento způsob využití hydraulické kapaliny také není nový, patentoval si jej v roce 1989 japonský výrobce těžké techniky Komatsu.
Otázek zůstává stále mnoho. Kde by bylo umístěno čerpadlo? Jaký by byl potřebný tlak hydraulické kapaliny? O kolik silnější bude věnec a jak dlouho trvá proměna? Je nutné kapalinu měnit? Jakým způsobem fungují posuvná pádla? Nic z toho není v patentu objasněno. A možná tou nejdůležitější otázkou je bezpečnost takového řešení. Přeci jen hydraulická kapalina umístěná relativně blízko airbagu vyvolává další otázky.
Do sériového uplatnění je pravděpodobně daleko, pokud k němu vůbec kdy dojde. Nápad ale není zcela scestný, auta značky Porsche jejich majitelé často používají pro každodenní jízdu a občasné okruhové použití. Pro uplatnění takového systému se tak automobily značky zdají být zcela logické. Také u elektrických vozů se simulovaným řazením E-Shift výsuvná pádla působí poměrně rozumně.
Zdroje: CarMoses, AutoBlog, Patent DE102025119261A1 (Espacenet), Patent č. 4972915 (Justia)