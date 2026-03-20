To je nová pistáciová: Jak se vám líbí kontroverzní škodovácká zelená?
Netradiční barvy aut budí protichůdné emoce. Při nákupu lákají originalitou, při prodeji ale často komplikují situaci. Typickým příkladem je pistáciová zelená, jedna z nejvýraznějších škodováckých barev posledních let.
Barva vozu hraje větší roli, než by se mohlo zdát. Zatímco soukromí zákazníci si barvu často vybírají srdcem, ve firemních flotilách vládnou konzervativní odstíny. Do bazaru ale zpravidla přicházejí soukromí kupující, proto bychom očekávali, že ojetiny v pestrých odstínech zmizí jako housky na krámě.
Často to ale bývá naopak – odstíny jako bílá, černá nebo šedá zůstávají dlouhodobě nejžádanější, protože jsou univerzální pro široké spektrum kupujících. Výrazné barvy naopak zužují okruh zájemců a mohou prodloužit dobu prodeje.
Automobilky s netradičními odstíny experimentují. Slouží jako marketingový nástroj, jak model odlišit a přitáhnout pozornost. V praxi ale tyto barvy tvoří jen malou část reálných objednávek a většina automobilů nakonec sjíždí z výrobní linky v odstínech mezi bílou a černou.
Není pistáciová jako pistáciová
Do kategorie pestrých odstínů spadá i výrazná zelená od škodovky, která se dnes doslova jmenuje pistáciová. K nalezení je v paletě individuálních laků, které lze objednat na nejžádanější modely – třeba octavii lze objednat v téměř 40 odstínech.
Původní „pistáciová“, která se stala internetovým fenoménem na první fabii, ve skutečnosti nesla název Zelená Fantasy. Aktuálně označovaná Pistachio Green je tedy jiný, žlutější metalický odstín. Přesto obě barvy spojuje silná polarizace mezi obdivem a odmítáním.
Jedna Škoda Octavia IV v této barvě je nyní na prodej v Praze a jedná se dost možná o jedinou octavii IV v tomto odstínu v aktuální nabídce ojetin. Ta také přesně potvrzuje teorii z praxe.
Podle prodejce je tato netradiční barva při prodeji komplikací, protože neosloví každého. A když se například objeví zájemce, kterému se odstín líbí, nakonec mu může koupi rozmluvit partner či partnerka, které se odstín příčí. Investici do prémiového laku tak původní majitel zaplatí hned dvakrát, jelikož se auto v bazaru musí nabízet pod cenou.
Za tučný příplatek
Zároveň je ale jasné, že kdo si novou pistáciovou zamiluje, pro toho je jasnou volbou. Díky minimálnímu počtu vyrobených kusů jde o jednu z nejvzácnějších barev v nabídce, která z obyčejného auta dělá nepřehlédnutelný originál. Druhý majitel navíc docela ušetří, protože za toto zvláštní lakování se u škodovky připlácí 34.000 Kč.
Přestože netradičním odstínům vděčíme za barevnou pestrost na silnicích, kupující je na své vozy objednávají čím dál méně. Jak jsme již dříve psali, statistiky nově registrovaných vozidel ukazují, že v roce 2010 bylo v odstínech černé, bílé nebo šedé registrováno 44,2 % automobilů, zatímco v roce 2024 to bylo už 69,3 %.
Je tedy nová pistáciová geniální, nebo nevkusnou volbou? Rozhodněte v naší anketě!
Zdroje a foto: Autorský článek, vlastní foto