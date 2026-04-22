Tohle a jenom facelift? BMW řady 7 se mění v duchu Neue Klasse, pořád má i normální motory
BMW řady 7 prošlo historicky největší modernizací, která přináší minimalistický, ale majestátní design. Interiér nově sází na panoramatické rozložení displejů po vzoru Neue Klasse. Nabídka motorů přitom stále zůstává rozmanitá a zahrnuje vše od úsporných šestiválců až po čistě elektrickou i7.
BMW řady 7 přináší technologie „Neue Klasse“ díky nejrozsáhlejší modernizaci modelu v historii značky. Vyznačuje se monolitickým designem, který nahrazuje kontroverzní extravagantní exteriér současného modelu jednoduchými liniemi a zadní částí v duchu modelů Neue Klasse.
Tento směr se promítl také do zcela nového rozložení interiéru s panoramatickým systémem BMW Panoramic iDrive a novým displejem před spolujezdcem. Obrovská obrazovka Theatre Screen pro cestující vzadu zůstává, stejně jako špičkový zvukový systém Bowers & Wilkins.
Modernizace se dočkala také paleta nabízených pohonných jednotek. Nový model nabídne mild-hybridní i plug-in hybridní variantu, čistě elektrickou variantu i7 a v listopadu bude uvedena na trh také vznětová varianta 740d xDrive. Uvedení modernizovaného modelu na trh je plánováno na červenec.
V jednoduchosti je krása
Facelift přináší významné změny v exteriéru, který se dočkal majestátních, a přitom minimalistických tvarů karoserie a nová řada 7 se nyní blíží modelům značky Rolls-Royce víc než kdy dřív.
Přední části dominuje osvětlená maska Iconic Glow ve tvaru charakteristických ledvinek, v tomto případě spíše plnohodnotných ledvin. Grafické elementy jsou nyní vzpřímené, což platí také pro masku samotnou.
Místo horizontálně rozdělených předních světlometů jsou ty hlavní nově umístěné vertikálně do rohů předního nárazníku. Denní svícení a směrová světla jsou nyní ještě výraznější a úzké horizontální linie vůz opticky rozšiřují. Standardem jsou adaptivní LED světlomety s dosvitem dálkových světlometů až 600 metrů. Technologie vykrývání protijedoucích vozů Matrix je samozřejmostí.
Za příplatek je možné zvolit křišťálové světlomety BMW Individual s 12 skleněnými prvky s diamantovým výbrusem v každé jednotce. Ve dne na slunci vytváří jedinečný třpytivý efekt a v noci díky LED podsvícení mají nezaměnitelný světelný podpis.
Modernizovaná řada 7 také přichází se speciálními uvítacími animacemi a dynamickým světelným kobercem. Ten je tvořen LED světly s více než 194.000 pixely, které mohou na zem promítat dynamickou grafiku. Podle zvoleného režimu animací je možné volit mezi třemi choreografiemi světelných efektů.
Boční silueta i zapuštěné kliky zůstávají stejné, přeci jen jde stále „pouze“ o modernizaci, i když největší v historii automobilky. V nabídce zůstává volitelné dvoubarevné lakování karoserie BMW Individual Dual-Finish. Každé takové vozidlo stráví v lakovně přes 75 hodin. Na výběr bude z disků o rozměru 20" až 22" (poprvé přímo z výroby).
Zadní část nově disponuje širokými zadními svítilnami, které jsou charakteristické pro modely Neue Klasse. Chromové lišty uvnitř světelných jednotek a zatmavená krycí skla jim ve vypnutém stavu dodávají eleganci.
To stejné platí také o zadním nárazníku, který je nyní výrazně uhlazenější než dříve. Ve verzi M sport je tvarově výraznější díky vertikálním odrazkám, avšak stále jednodušší, než nabízí stávající řada 7. Technické komponenty jako otevírání zavazadlového prostoru, zadní kamera, ale také koncovky výfuku jsou integrovány tak, aby nenarušovaly čisté linie vozu.
Varianta M Performance má větší nasávací otvory v předním nárazníku a nenápadný přední splitter, specifickou grafiku přední masky s logem M a tmavší osvětlení. Křišťálové světlomety jsou u modelů se sportovním paketem zatmavené. Model M760e xDrive přiznává dvojité koncovky výfuku, elektrická varianta disponuje difuzorem po celé šíři zádě.
Mezi standardní prvky výbavy patří 21" M aerodynamické disky kol a výkonné M sportovní brzdy. Je možné připlatit za volitelný M sportovní paket, který přidává další aerodynamické prvky, lesklé černé doplňky nebo výrazné světelné detaily. Sportovní paket M Pro navíc přidá černý zadní spoiler a leskle černé třmeny brzd M sport.
Interiér budoucnosti
Interiér nového BMW řady 7 navazuje na již představené modely z řady Neue Klasse a posouvá jej na nejvyšší možnou úroveň. Vysoce kvalitní materiály včetně kůže, textilií, dřeva, křišťálového skla a kovových prvků umocňují moderní a zároveň luxusní atmosféru.
Koncept BMW Panoramic iDrive s operačním systémem X promítá informace po celé šířce displeje před čelním sklem, nově přibyl také displej pro spolujezdce BMW Passenger Screen s úhlopříčkou 14,6". Pokud je detekováno rozptýlení řidiče, tento displej se automaticky ztlumí. Je standardem ve všech variantách řady 7 a zdůrazňuje její orientaci na sdílené digitální zážitky.
Na zadních sedadlech stále najdeme příplatkovou 8K obrazovku, která se vyklápí ze stropu vozidla. BMW Theatre Screen má úhlopříčku 31,3" a slouží kromě sledování filmů také k videokonferencím či hraní her. Polohu a úhel obrazovky lze přizpůsobit pomocí digitálních ovládacích panelů ve dveřích. Při jejím spuštění se automaticky zatáhnou sluneční clony a upraví se osvětlení zadní části vozu.
Celkovému zážitku napomáhá také audiosystém Bowers & Wilkins Surround Sound s 18 reproduktory a výkonem až 655 W. Za příplatek je možné objednat jeho vrcholnou verzi Diamond s technologií Dolby Atmos, 36 reproduktory a výkonem až 1965 W. Reproduktory integrované do opěrek hlavy spolu s funkcí 4D audio využívají vibrační prvky v sedadlech pro zesílení vnímání zejména nízkých frekvencí.
Prvotřídní komfort
Interiér klade důraz na kvalitní materiály a precizní zpracování. Standardem je dřevěné obložení Fineline Lime s otevřenými póry, na přání jsou k dispozici i další materiály, kromě dřeva také alcantara nebo karbon. BMW Individual nabídne také skleněné ovládací prvky pro volič převodovky, startovací tlačítko nebo ovladač hlasitosti.
Po modernizaci byly výrazně rozšířeny možnosti individualizace. K dispozici je nyní přibližně 700 kombinací materiálů, barev a povrchových úprav. Standardní čalounění Veganza představuje kvalitní alternativu ke kůži, volitelně je k dispozici jemná kůže BMW Individual Merino včetně dvoubarevných variant a rozšířených aplikací. Vrcholem nabídky je interiér BMW Individual kombinující kůži Merino s kašmírovou vlnou.
Standardní výbava zahrnuje multifunkční sedadla s elektrickým nastavením, vyhříváním, ventilací a masážní funkcí. K dispozici je devět masážních programů s různou intenzitou. Zadní sedadla nabízejí obdobnou úroveň komfortu, přičemž jejich nastavení se také ovládá prostřednictvím dotykových panelů ve dveřích. Volitelný paket Executive Lounge pro zadní sedadla umožňuje sklopení zadního opěradla až do úhlu 43 stupňů a přináší integrovanou opěrku nohou i rozšířený prostor pro cestující.
Mezi standardní výbavou najdeme také panoramatickou střechu, čtyřzónovou automatickou klimatizaci nebo systém Travel & Comfort pro upevnění příslušenství v zadní části vozu. Modulární upevňovací body umožňují jednoduché upevnění tabletu, telefonu nebo skládacích stolků. Standardem je integrace Apple CarPlay a Android Auto, přičemž informace z mobilních zařízení je možné zobrazit v pokročilém 3D Head-Up displeji, projekčním displeji BMW Panoramic Vision i na centrálním displeji.
Klíčovou roli hraje v interiéru také digitální asistent BMW Intelligent Personal Assistant, který umožňuje ovládání funkcí vozidla přirozeným jazykem. Umožňuje ovládat klimatizaci, okna, sedadla, telefonní hovory i multimédia. Současně poskytuje přístup k funkcím vozu, navigaci a aplikacím. Systém se průběžně učí a přizpůsobuje se zvyklostem uživatele.
Navíc integruje technologii Amazon Alexa+, díky čemuž umožňuje pokročilé dialogové funkce a má přístup k externím službám. Po propojení s účtem Amazon lze vyhledávat hudbu, streamovat obsah, poslouchat zprávy nebo využívat další cloudové služby.
Multifunkční volant s haptickou odezvou a podsvícenými ovládacími prvky vychází z principu „shy-tech“, kdy se jednotlivé funkce zobrazují pouze v okamžiku, kdy jsou k dispozici. To zvyšuje přehlednost i snadnost ovládání a zároveň ladí s minimalistickým stylem designu interiéru. Samotný design volantu závisí na verzi modelu.
Výbava BMW Digital Premium umožní uživateli vzdáleně nahlédnout do interiéru vozu, nahrávat své cesty nebo chránit vozidlo pomocí bezpečnostního asistenta. Rozšířené funkce BMW Maps přinášejí dopravní informace i při vypnutém navádění k cíli. Balíček Digital Premium je zdarma na dva roky.
Motor pro každého
Také po faceliftu nabídne nová řada 7 plejádu různých pohonných jednotek. Elektrická varianta BMW i7 dostala novou vysokonapěťovou baterii s energetickým obsahem až 112,5 kWh díky cylindrickým článkům šesté generace. Dojezd nejúspornější varianty podle WLTP přesahuje hodnotu 720 kilometrů na jedno nabití, což oproti momentální nabídce představuje nárůst o 120 kilometrů.
|Model
|i7 50 xDrive
|i7 60 xDrive
|i7 M70 xDrive
|Systémový výkon
|335 kW (455 k)
|400 kW (544 k)
|500 kW (680 k)
|Systémový točivý moment
|660 Nm
|745 Nm
|1015 (1100) Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|5,5 s
|4,8 s
|3,7 s (3,5 s)
|Maximální rychlost
|210 km/h
|240 km/h
|250 km/h
|Kapacita baterie
|112,5 kWh
|Dojezd
|591–728 km
|581–727 km
|566–686 km
|Cena vč. DPH
|2.991.300 Kč
|3.552.900 Kč
|4.604.600 Kč
Zvýšil se také maximální nabíjecí výkon na hodnotu 250 kW, díky čemuž nabití z 10 na 80 % zabere přibližně 28 minut a za 10 minut nabíjení jste v optimálním případě schopni dobít dojezd až na 235 km (215 km v případě varianty i7 M70 xDrive).
V rámci rozsáhlé modernizace uvádí BMW v Evropě poprvé také pokročilou zážehovou variantu 740 xDrive. Řadový šestiválec využívá Millerův pracovní cyklus, optimalizované sací kanály a spalovací prostory, variabilní časování ventilů eVanos, proměnný zdvih sacích ventilů Valvetronic a dvojité vstřikování se vstřikovači v sacích kanálech i ve spalovacím prostoru.
Mild-hybridní systém umožňuje ve velmi nízkých rychlostech krátkodobě i jízdu čistě na elektřinu a v případě nutnosti umožňuje přidat 40 Nm točivého momentu nad rámec standardní hodnoty 540 Nm. Díky specifickým úpravám pro evropské trhy a novému turbodmychadlu dosahuje pohonná jednotka výkonu 294 kW (400 k).
V listopadu evropskou nabídku rozšíří také vznětová varianta modelu v podobě BMW 740d xDrive. Ta využije řadový šestiválec z nejnovější modulární rodiny BMW. Nabídne výkon 230 kW (313 k) a automobilka slibuje také lepší akustický projev. Spotřeba paliva by měla díky spojení s 48V mild-hybridním systémem dosáhnout hodnot 7,2 až 6,5 l/100 km. Pohonná jednotka je zároveň uzpůsobena pro využití paliv HVO a e-paliva.
Ke konci roku bude možné objednat také dvě plug-in hybridní varianty, které kombinují zážehový šestiválec s elektromotorem o výkonu 145 kW (197 k) integrovaným do osmistupňové převodovky Steptronic.
Kapacita baterie dosahuje 18,7 kWh a podle WLTP by měla stačit k čistě elektrickému dojezdu až 80 km. Umístěna je v podlaze, díky čemuž neomezuje velikost zavazadlového prostoru. Navíc vzrostl maximální nabíjecí proud a její nabití by tak nově mělo na třífázové domácí nabíječce zabrat jen 2 h a 15 min.
Pomalé nabíjení bylo častou kritikou plug-in hybridního modelu před modernizací. Nyní baterie umožňuje maximální třífázový nabíjecí výkon 11 kW AC při 16 A a 230 V a jednofázový 7,4 kW AC při 32 A a 230 V (nabití v takovém případě trvá 3 h 15 min).
Varianta 750e xDrive nyní dosahuje výkonu 360 kW (489 k), točivého momentu 700 Nm a kombinované spotřeby 6,1 až 5,0 l/100 km. Výkonnější 760e xDrive posouvá celkový výkon až na 450 kW (612 k), což je dokonce více než poslední dvanáctiválcová řada 7 generace G12.
Shodný je maximální točivý moment o hodnotě 800 Nm, plug-in hybridní jednotka však slibuje mnohem lepší hodnotu kombinované spotřeby 6,8 až 5,6 l/100 km. BMW M760e xDrive je navíc vybaveno specifickým výfukovým systémem s charakteristickým zvukem vozů divize M.
|Model
|740 xDrive
|740d xDrive
|750e
|M760e xDrive
|Koncepce pohonu
|Mild-hybrid (zážehový, R6)
|Mild-hybrid (vznětový, R6)
|Plug-in Hybrid
|Plug-in Hybrid
|Systémový výkon
|294 kW (400 k)
|230 kW (313 k)
|360 kW (489 k)
|450 kW (612 k)
|Systémový točivý moment
|580 Nm
|670 Nm
|700 Nm
|800 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|5,1 s
|5,7 s
|4,8 s
|4,2 s (3,9 s)
|Maximální rychlost
|250 km/h
|250 km/h
|250 km/h
|250 km/h
|Kapacita baterie
|-
|-
|18,7 kWh
|Elektrický dojezd
|Využívá elektřinu v nízkých rychlostech
|70–82 km
|69–80 km
|Cena vč. DPH
|2.954.900 Kč
|od listopadu 2026
|od listopadu 2026
|od listopadu 2026
Ještě lepší jízdní vlastnosti
Nová řada 7 by znovu měla excelovat ve vyvážení dynamických schopností a komfortu, který luxusní limuzína s osobním řidičem musí nabídnout. Součástí standardní výbavy je adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách, které díky elektronicky řízeným tlumičům zajišťuje pohodlí i jistotu řízení. Systém automaticky udržuje světlou výšku a vyrovnává zatížení jednotlivých kol. Světlá výška je regulována také v závislosti na zvoleném jízdním režimu.
Odpružení nyní musí zvládat tlumit nerovnosti i přes větší průměr disků kol (standardně o průměru 20", u verzí s M sportovním paketem 21" a vůbec poprvé také 22" při volbě disků BMW Individual). Digitální diagnostika pneumatik analyzuje tlak a opotřebení pneumatik pomocí umělé inteligence a pomáhá zákazníky chránit před defekty nebo nadměrným opotřebením pneumatik.
Volitelně je k dispozici také adaptivní podvozek Adaptive Chassis Control s aktivním řízením. Slibuje ještě větší komfort a agilitu, především díky 3,5° řízení zadních kol, které přispívá stabilitě ve vyšších rychlostech a manévrovatelnosti v rychlostech nižších. Průměr otáčení je díky tomu menší o 0,8 metru.
Pro ten největší možný komfort je dostupný ještě podvozek Adaptive Chassis Control Professional, který přidává také aktivní stabilizátory. Ty mají za úkol omezení náklonu vozu v zatáčkách a zvýšit přesnost řízení a také zlepšit příčnou dynamiku. Při jízdě v přímém směru se stabilizátory dokáží odpojit a změkčit vzduchové odpružení pro maximální komfort jízdy.
V rukou asistentů
Modernizované BMW řady 7 také rozšiřuje využití umělé inteligence v asistenčních systémech. Nabídne částečně automatizované řízení i parkování. Je vybaveno nejnovější generací systémů úrovně SAE 2, které s volitelnými pakety Motorway Assistant a City Assistant nabízejí podporu Entry-2-Exit (od nájezdu ke sjezdu) na dálnici a asistenci Address-2-Address (Address-2-Address) v městském provozu.
První zmíněný paket umožňuje dálniční jízdu bez držení volantu až do rychlosti 130 km/h. Je dostupný v řadě evropských zemí i mimo Evropu a nově ve spojení s integrovanou navigací BMW Maps umožňuje řídit vůz od nájezdu na dálnici až k požadovanému sjezdu. Stále však vyžaduje potvrzení různých úkonů řidičem, nejedná se o úroveň SAE 3.
Automobilka zdůrazňuje, že asistenční systémy nejsou navrženy tak, aby řidiče nahrazovaly, ale aby s ním přirozeně spolupracovaly. A také aby tato spolupráce zůstala maximálně intuitivní a předvídatelná. Díky systému BMW Symbiotic Drive zasahují aktivní bezpečnostní systémy pouze tehdy, když rozpoznají nebezpečnou situaci a řidič na ni nereaguje odpovídajícím způsobem. Zároveň umožňují řidiči brzdit či zrychlovat dle potřeby, aniž by se například deaktivoval Highway Assist.
Asistenčních systémů je ve voze celá řada. City Assist rozšiřuje asistenci také do městského provozu, kde pomáhá s odbočováním, předností v jízdě, průjezdem kruhových objezdů a také reaguje na semafory. Integrovaný brzdový systém zároveň u všech variant pohonu plynule koordinuje rekuperační a třecí brzdění, a to i na základě využití satelitních dat a senzorů.
Systém nouzového brzdění nově umí rozpoznat a reagovat na divokou zvěř vstupující do vozovky, funkce varování při vystupování naopak dokáže zpozdit otevírání dveří při detekci blížícího se objektu, například jiného auta nebo cyklisty.
Množství moderních technologií a změn oproti minulé generaci je opravdu obrovské a skoro by se o novém BMW řady 7 dalo mluvit jako o zcela nové generaci. Jedná se však pouze o facelift, který už navíc zná české ceny.
Nová základní verze v podobě modelu 740 xDrive s pokročilým zážehovým šestiválcem začíná od 2.954.900 Kč včetně bohaté standardní výbavy. Čistě elektrické verze začínají od 2.991.300 Kč za základní variantu a nejvýkonnější BMW i7 M70 xDrive s 500 kW (680 k) pořídíte od 4.604.600 Kč. V plánu je také návrat osmiválcové pohonné jednotky.
Zdroj: BMW