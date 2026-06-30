Tohle BMW vypadá, jako by ho stloukli ve stodole. Přitom mělo mít až 1000 koní
Německo bylo a vlastně stále je kolébkou automobilového tuningu, jehož některé starší kreace budí obdiv i po mnoha letech. Jedním z nich je u nás takřka neznámý projekt vozu Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“.
Zynki-Power, původně jako Zynki Power coby německá tuningová firma, existuje už od poloviny 60. let, přičemž se zaměřovala na extrémní úpravy vozů BMW ve stylu závodních okruhových vozů. Zpravidla se týkaly řady 02, respektive následující první generace trojky (E21). Je zajímavé, že firma nemá vlastní stránku v populární otevřené encyklopedii Wikipedii. V motoristických komunitách, zejména u značky BMW, však známá je. Firma Zynki-Power ovšem nabízela své úpravy také pro legendární Mercedes Unimog. Zajímavé bylo také Zinky-Cabrio na bázi BMW 02 se zakrytými zadními koly.
Projekt vozu Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“ pochází z roku 2000, přičemž test vozu s představením byl uveřejněn v německém magazínu Rallye Racing v čísle 12/2000. Autor článku v něm porovnává extrémní tuningovou kreaci s nejrychlejšími silničními vozy značky Porsche té doby. Jednak se v něm mluví o tehdy připravovaném supervoze Carrera GT a dále o jeho předchůdci, modelu 959 z druhé poloviny 80. let.
Pokud zůstaneme u výkonu motoru a jízdní dynamiky, pak bylo toto srovnání na místě. V případě vozu Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“, který představuje vrcholnou kreaci společnosti Zynki-Power, byl uváděn nejvyšší výkon motoru 517 koní (380 kW) s tím, že jej lze zvýšit až na více než 1000 koní (735 kW). Výrobce uváděl hmotnost vozu pouhých 990 kg, což v případě nejvýkonnější verze znamenalo výkonovou hmotnost 1,35 kW/kg. Mezi silničními vozy extrémně nízká hodnota!
Nejvyšší rychlost výrobce lakonicky udával přes 310 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h uvedeno nebylo, ale vzhledem k výkonové hmotnosti bylo reálné očekávat čas pod 3 sekundy.
Základem Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“ se stalo jako obvykle BMW 2002, tentokrát ovšem ve verzi turbo. Právě v tomhle ono srovnání s uvedenými vrcholnými modely firmy Porsche dost pokulhává. Bavíme se o roce 2000, ovšem BMW 02 se vyrábělo v 60. až 70. letech. V době vzniku modelu Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“ šlo tudíž o techniku starou 30 let.
Pod přední kapotou byl umístěný čtyřválcový motor BMW řady M10. Přeplňován byl turbodmychadlem plnicím tlakem 1,4 baru. Nejšílenější byl ale vzhled tohoto monstra na kolech. V porovnání s BMW 02 došlo ke snížení střechy (výška vozu je pouhých 1090 mm) a dále k výraznému rozšíření karoserie zejména v zadní části. Šířku vozu tvůrci uváděli 2040 mm. Pro zlepšení aerodynamiky tvůrci zakryli zadní kola podobně jako ve výše zmíněném Zynki-Cabrio. Nechyběly výrazné spoilery a další aerodynamické prvky, které vzhledem k nejvyšší rychlosti přes 300 km/h určitě nebyly samoúčelné. Přesto o tom, že by bylo vozidlo testováno v aerodynamickém tunelu, se nikde nedočtete.
Kolik ve skutečnosti vzniklo kusů vozu Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“, není známo. Také se nikde nedočtete, za kolik se reálně nabízelo. V dobovém článku magazínu Rallye Racing se tak dozvíte pouze to, že cena Porsche Carrera GT bude 750.000 marek, zároveň to, že cena vozu Zynki-Power-Turbo „Le Mans-High Speed“ coby prototypu je výrazně vyšší z důvodu zahrnutí nákladů na vývoj a výrobu.
Zdroj: článek v magazínu Rallye-Racing 12/2000, webová stránka Zynki-Power