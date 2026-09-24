Tohle je to první elektromobil Bentley. Je menší i levnější než bentayga, dojede daleko
Tradiční britská automobilka včera v Londýně uvedla novinku. Je menší než spalovací bentayga, ale také levnější a svými výkony nestrádá. Nabídne 800V architekturu, dojezd 600 km a výkon až 888 koní. Řadí se do zcela nového segmentu luxusních městských SUV s čistě elektrickým pohonným ústrojím.
Po několika měsících napínání včera na světové premiéře v britském hlavním městě Bentley odhalilo podobu zcela nového modelu Torcal, který se stává čtvrtou modelovou řadou značky po boku spalovacích modelů Continental, Flying Spur a Bentayga. Jméno novému čistě elektrickému městskému SUV propůjčil impozantní vápencový skalní útvar ve Španělsku.
„Torcal je především vozem značky Bentley – ručně vyrobeným lidmi, kterým na výsledku záleží, a to s využitím těch nejlepších dostupných materiálů a technologií, jež propojují tradici s nejmodernějšími inovacemi.
Věřím, že jde o jeden z nejlepších vozů Bentley všech dob,“ nešetřil chválou Dr. Frank-Steffen Walliser, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bentley. Model Torcal byl dle tiskové zprávy navržený, vyvinutý a vyrobený v Crewe za podpory sítě dodavatelů z celé Velké Británie. Pod jeho velmi specifickou karoserií se skrývá technika platformy PPE (Premium Platform Electric) sdílená s Porsche Cayenne Electric.
V exteriéru to však nepoznáte – po letech jemné evoluce přichází s odvážným designem navrženým týmem Robina Page, šéfa designu automobilky Bentley, který má vycházet z DNA značky. Pro automobilku byly důležité proporce – torcal nevypadá jako typický elektromobil, i když výhody dlouhého rozvoru a krátkých převisů využívá ochotně.
Sebevědomá přední část vozu má být ztělesněním „vzpřímené elegance“ a dodává vozu mohutný postoj, dále podtržený mohutnými boky v zadní části. Jejich vzniku napomohla karoserie, která se směrem dozadu zužuje. Zadní část tak připomíná zajímavý mix historických modelů z 50. let minulého století a zároveň navozuje pocit síly moderních grand-tourerů Continental GT.
Na minimalistické plochy designéři umístili propracované grafické prvky, které definují identitu a výraz nového SUV. Zejména v přední části využili kromě ikonické „nekonečné kapoty“, která z místa řidiče vytváří dojem, že končí až daleko před autem, také odkazu na model Continental T pomocí pokročilé světelné techniky a výrazné osvětlené masky. Ta by měla odolávat kamínkům stejně dobře jako přední světlomety.
Hranatá a zároveň elegantní majestátnost přední části nám trochu připomíná modely Mulsanne nebo Arnage. V zadní části byl použit prvek „prestižního štítu“ představený u konceptu EXP 15, který je tvořen velmi čistými a ve své podstatě jednoduchými grafickými prvky. Ty jsou znovu vkusně doplněny o diamantový vzor, který na správných místech dodává designu hloubku a dotváří dojem exkluzivního zpracování.
Dva světy
První čistě elektrický model značky se v Londýně představil rovnou ve dvou variantách. Obě spoléhají na 800V architekturu platformy PPE a také poměrně velkou baterii o kapacitě 113 kWh (využitelných 108 kWh). Tu je možné dobíjet výkonem až 400 kW, což znamená rychlé doplnění kapacity z 10 na 80 % za 16 minut. Při plném nabití udává automobilka dojezd rovných 600 km.
Na silnici energii přenáší dvojice výkonných synchronních elektromotorů s permanentními magnety. Oba využívají systém mazání se suchou skříní a jsou naplněny olejem s doživotní náplní (alespoň dle slov automobilky). Zatímco přední motor disponuje otevřeným diferenciálem, zadní motor je vybaven diferenciálem s uzávěrkou a vícelamelovou spojkou na každé výstupní hřídeli.
Elektromotory standardní varianty produkují celkový výkon 604 kW (821 koní) a maximální točivý moment 1194 Nm. Umožňují torcalu zrychlit z nuly na sto kilometrů v hodině za 3,3 sekundy a následně pokračovat až do rychlosti 250 km/h. Sportovněji orientovaná varianta Torcal S zvedá s aktivovaným módem kontrolovaného startu výkon na 653 kW (888 koní) a točivý moment na 1350 Nm.
Na stovku zrychlí téměř o půl sekundy rychleji (2,9 s) a maximální rychlost posouvá o 10 km/h na 260 km/h. Výkonnější verze se svými schopnostmi netají a poznáte ji kromě emblémů na blatnících a černých emblémů Bentley (torcal mimochodem jako první z modelů používá nové logo automobilky) také podle tmavých zadních svítilen, výraznějšího lemování předního nárazníku a sportovněji tvarovaných prahů a zadního difuzoru. Dojem dotvářejí černé ozdobné lišty a kryty zpětných zrcátek nebo standardně červené brzdové třmeny.
Uvnitř varianta Torcal S přidává sportovní pedály, speciální prošívaný a stehovaný vzor v barvě specifické pro variantu S, dekor klavírově černé dýhy, podsvícené prahové lišty a dynamické ambientní osvětlení ve formě jakéhosi vodopádu.
Esence Bentley
A jak že to vypadá uvnitř nového torcalu, ptáte se? Velmi specifický party-trick současných modelů v podobě rotujícího displeje bohužel pravděpodobně se stávajícími modely odejde do důchodu, jeho místo totiž zaujal zakřivený displej nápadně připomínající sesterský model Cayenne Electric. Je však jediným prvkem interiéru, který příbuznost tak okatě prozrazuje.
Architektura palubní desky zůstává inspirována křídly Bentley. Má vytvářet pocit symetrie, síly a rovnováhy a je tvořena kvalitními materiály, jako jsou pravá kůže, vlna, dýhy či hliník. Fyzické ovládací prvky zůstávají ve středové konzole a na volantu, i když jich věru mnoho není.
Bentley si na prémiovém pocitu a ergonomii ovládání, které interakce s fyzickými ovladači přináší, vždy zakládalo, takže toto řešení představuje velký krok do neznáma. Bentley se to ale snaží vynahradit zcela novými sedadly nastavitelnými v 16 směrech, která standardně zahrnují funkce vyhřívání a ventilace, nastavitelné polštáře a také novou masážní funkci.
Volitelné systémy Bentley Postural Adjust a Smart Seat Climate průběžně upravují tvar sedadla, čímž jemně mění rozložení tlaku, a upravují vyhřívání a ventilaci, aby regulovaly teplotu cestujícího na požadovanou hodnotu. U specifického provedení sedadla „Wellness Seat“ nyní masážní systém zasahuje z opěradla i do sedáku, což umožňuje kromě masáže zad a ramen také masáž hamstringů (svalů na spodní straně stehen).
Vzadu je trojmístné sedadlo, které je u značky Bentley poprvé vybaveno systémem elektrického sklápění. Kapacitu zavazadelníku po sklopení opěradel druhé řady ale automobilka zatím neuvedla. Zadní sedadla jsou také vyhřívaná a ventilovaná, místa na nich ale není v poměru k délce vozidla tolik, kolik bychom čekali. Před nohami přibližně 190 cm vysokého kolegy zbývá jen pár centimetrů. Nad hlavou je místa dostatek.
Torcal se s délkou rovných pět metrů řadí pod existující model Bentayga, přestože ale Bentley říká, že je interiér velmi prostorný, velikost zavazadelníku pouhých 460 litrů o tom zcela nesvědčí. Asi se předpokládá, že majitelé na delší dovolenou vezmou také svůj Continental GTC. Pokud vyrazí pouze torcalem, mohou přebytečný náklad uložit do předního zavazadelníku o objemu 90 litrů.
Prvotřídní jízda
Automobilka se pyšní dosud nejpokročilejší technologií podvozku, která má posunout úroveň jízdního komfortu a kontroly nad karoserií na novou úroveň. Jde o plně aktivní systém odpružení s adaptivními dvouventilovými tlumiči. Měl by zajistit jízdu připomínající „létající koberec“ a zároveň umožnit detailní nastavení. Každý tlumič lze okamžitě a nezávisle zvedat či snižovat, přičemž systém reaguje jak na stav vozovky, tak na pokyny řidiče, čímž zaručuje maximální jízdní komfort a stabilitu karoserie. Systém zcela eliminuje potřebu konvenčních stabilizátorů.
Stabilitě a hlavně agilitě pomáhá také aktivně řízená zadní náprava, díky které se pětimetrové SUV otočí na pouhých 11,1 metrech. Ani na brzdy se nezapomnělo, už standardní kotouče o průměru 420 mm vpředu a 370 mm vzadu jsou ohromující, lze však připlatit za karbon-keramické brzdy s předními kotouči o průměru 440 mm (vůbec největší na světě) a zadními o průměru 410 mm.
Podle automobilky je torcal stejně komfortní jako model Flying Spur a stejně dynamický jako Continental GT Speed. K zážitku z jízdy přispívá propracovaný zvuk pohonu. Zvukoví inženýři zjistili, že klíčovým prvkem přitažlivosti motoru Bentley V8 o objemu 6,75 litru je jeho rytmus, a proto k vytvoření „Bentley Dynamic Symphony“ využili skutečné hudební nástroje – včetně bicích, violy a baskytary – a zahrnuli i jemné variace a drobné nedokonalosti.
Zvuková kulisa modelu Torcal poskytuje řidiči akustickou zpětnou vazbu od klidového stavu až po zrychlování na plný plyn. Nemá jít o napodobení zvuku motoru, ale o zdůraznění pocitu propojení a vzájemné interakce. Hlasitost systému Dynamic Symphony se zvyšuje v režimu Sport; pokud řidič preferuje ticho, lze systém zcela vypnout.
Mezi další zvukové prvky patří například zvuk směrových světel, který vznikl nahrávkou úderu kladiva do koženého povrchu v čalounické dílně Bentley. I zvukové signály dotykové obrazovky a digitálního asistenta mají – doslova – lidský rozměr: vycházejí totiž ze zvuku křišťálového skla.
„Vozy Bentley jsou již 107 let ztělesněním dokonalé všestrannosti – nabízejí suverénní dynamiku, mimořádný komfort, vytříbené britské řemeslné zpracování s využitím těch nejlepších přírodních materiálů a zvuk s duší. Náš nový model Torcal nastavuje mimořádně vysokou laťku ve všech klíčových oblastech.“ Těmito slovy představil předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bentley Dr. Frank-Steffen Walliser jeden z nejvýznamnějších nových modelů v dlouhé historii této značky.
Cena standardní varianty začíná na částce 173.300 liber (lehce pod pěti miliony korunami) a sportovnější model Torcal S si automobilka cení na 199.300 liber (přibližně 5,7 milionu korun). Uvedené ceny však nezahrnují bohaté příplatky nebo individuální detaily vyhotovené skrze oddělení Mulliner.
Zdroje: Bentley