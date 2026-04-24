Tohle mělo být vícemístné elektrické SUV od Fordu. Proč se nedostalo do výroby?
Jednou z možností jak nahradit kdysi běžná auta třídy MPV je nabídnout větší SUV. Ideálně se třemi řadami sedadel. Ford takové auto připravoval, nakonec se však do výroby nedostalo.
Před dvěma lety americká automobilka oznámila, že ruší výrobu elektrických SUV se třemi řadami sedadel. Ford měl takové auto uvést na trh už v roce 2025. Celý plán byl založen na tom, že lidé budou mít o takové auto zájem, což se dalo s ohledem na skomírající třídu MPV očekávat.
Ford se rozhodl krátce před uvedením takového auta projekt minimálně pozastavit. Jak se ale zdá, zřejmě naděje na to vyrábět elektrické SUV se třemi řadami sedadel stále žije. Nedávno to naznačil Doug Field, bývalý šéf firmy Ford pro elektromobily, když na svém profilu na LinkedIn zveřejnil fotografii modelu, který vidíte na ikonce u článku, a který patrně pochází už z minulého roku. Je na ní vidět boční profil vozu třídy SUV se třemi řadami sedadel, které tvarem přední části trochu připomíná Genesis GV60. Zadní dlouhá a zároveň se svažující část má v sobě zase něco z kupé Shelby Cobra Daytona z roku 1964. Abyste to v tom ale viděli, už musíte mít trochu fantazie.
Možnost nabízet SUV se třemi řadami sedadel Ford naznačil v květnu 2023, přičemž generální ředitel Jim Farley jej nazval „osobním rychlovlakem“, přičemž se předpokládal dojezd na jedno nabití více než 350 mil, tedy přes 560 km. Více informací o připravované novince ale Ford novinářům tehdy neposkytl. Elektrické SUV v současnosti slouží jako výzkumné vozidlo.
Koncem roku 2025 firma Ford oznámila novou strategii, která počítá s masivním nasazením hybridů do konce desetiletí. Současně ale bylo oznámeno, že nový F-150 Lightning bude elektromobilem s prodlouženým dojezdem (REX) a tedy vybavený malým spalovacím motorem ve funkci pohonu generátoru.
Uvedené může budit dojem, že Ford nehodlá v elektromobilitě v nejbližší době pokračovat. Naopak, v rámci nové platformy Universal EV se plánuje hned několik cenově dostupných elektrických modelů. A protože mluvíme o americkém Fordu, prvním má být středně velký pick-up. Prodávat by se měl začít někdy v průběhu roku 2027.
