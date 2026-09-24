Tohle není AI! Umělec vytvořil dva bizarní kusy umění z Lexusů RX a RZ
Automobilka Lexus spojila síly s uměleckým kolektivem MSCHF a vytvořila z vozů RZ a RX dvě bizarní, deformovaná díla, ze kterých přechází zrak.
Automobilka Lexus v posledních týdnech na svých sociálních sítích lákala na spolupráci s významným partnerem. Mnoho zákazníků očekávalo novou limitovanou edici jednoho z modelů, možná ve spolupráci s módním návrhářem, jak je u luxusních automobilek běžné, automobiloví nadšenci snili o spolupráci s jedním z významných úpravců.
Všichni zůstali v šoku v momentě, kdy v rámci newyorského týdne umění Armory Week představila automobilka dvě surrealistické elektrifikované sochy vytvořené brooklynským kolektivem konceptuálního umění MSCHF.
Ačkoli oficiální snímky vypadají jako počítačová grafika, tyto dva vozy opravdu existují a budou k vidění od 24. do 26. září v prostorách Chelsea Industrial, NY. Jak to uvnitř muzea vypadá ukazuje profil @highsnobietydesign na svém Instagramu.
Obě umělecká díla využívají sériově vyráběné elektrifikované vozy Lexus a každý z nich přetvářejí do podoby sochařského dvojníka. Podobné formální deformace jsou opakujícím se motivem v tvorbě MSCHF; kolektiv často přenáší vizuální jazyk digitálních transformací do fyzického světa, čímž vyvolává dojem něčeho nemožného.
Dva podivné lexusy jsou díly z kolekce nazvané MOTOMORPHOSIS a připomínají tvárnost geometrie známou z 3D animace, kde tvary nemusí být statické či neměnné, ale mohou se v závislosti na pohybu deformovat – stlačovat a natahovat.
Model Lexus RZ 450e posloužil jako základ sochy nazvané Circle Car, v níž je vůz stočen do kruhu. Jeho přední část se dotýká té zadní a vůz zdánlivě neustále krouží dokola. Na výstavní ploše je vystaveno i sériové RZ 450e. Volba tohoto modelu je zajímavá, jelikož ve specifikaci RZ 550e F-Sport jde o první Lexus vybavený řízením po drátě steer-by-wire. Propojení mezi uměním a realitou tak mohlo být o tuto symboliku ještě rozšířeno.
Podobně je dvakrát zastoupen i model Lexus RX 450h+: nejprve ve své známé podobě a poté jako Twisted Car – dílo s dramatickým podélným zkroucením, jehož linie působí dojmem tekutosti a povrchové prvky jsou protaženy ve směru spirálovitého stáčení karoserie. Zejména tato socha působí dojmem, jako by neměla reálně existovat.
MSCHF tato díla označuje jako „Form Cars“ (vozy-formy) na rozdíl od běžných „Concept Cars“ (koncepčních vozů); tento pojem však zároveň získává zajímavý obrácený význam: zatímco běžný vůz je technicky zkonstruován k pohybu, díla v rámci MOTOMORPHOSIS jsou vymodelována tak, aby představu pohybu vyvolala ve statické formě.
Ve srovnání se svými předlohami – elektrifikovanými vozy Lexus – díla Twisted Car a Circle Car vypovídají o proměnlivé povaze toho, jak si naše mysl představuje objekty; tato představa je totiž vždy neoddělitelně spjata s naším chápáním dynamických pohybových schopností daného vozu.
„Většina diskusí o elektrifikaci se soustředí na způsob pohonu vozidla. MOTOMORPHOSIS klade jinou otázku: co všechno může elektřina pohánět v naší představivosti?“ uvedla Lisa McQueenová, manažerka marketingu společnosti Lexus. „Spolupráce s MSCHF nám umožnila posunout automobil za hranice jeho známé podoby a zcela novým způsobem prozkoumat pohyb, proměnu i nové možnosti,“ dodává.
Zdroj: Lexus USA