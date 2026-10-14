Tohle Porsche 356 vzniklo kvůli svatbě. Limuzínu postavili z několika vozů
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Zakázkový automobil spojuje přední část raného Porsche s díly několika dalších vozů. Uvnitř nabízí oddělený prostor pro cestující, hodiny i držáky na sklenky šampaňského.
Porsche nikdy nevyrábělo model 356 jako limuzínu. Tento čtyřdveřový exemplář vznikl kolem roku 2001 na objednávku amerického sběratele Johna Dixona, který jej chtěl využít při svatbě své dcery. Nyní se automobil objevil v internetové aukci.
Stavbu dostal na starost americký karosář Don Boeke, přezdívaný The Egyptian. Ve své dílně v Daytonu v Ohiu spojil přední část Porsche 356 Pre-A z roku 1953 s pozůstatky dalších rozebraných vozů stejného typu. Nejde tedy o původní 356, kterou by někdo pouze rozřízl a prodloužil, ale o zakázkovou konstrukci sestavenou z několika automobilů.
Přední část údajně pochází z vozu dodaného jako nový na francouzský trh prostřednictvím tamního dovozce Sonauto. Jeho znak zůstal zachován na zadním víku. Číslo podvozku uvedené v dokumentaci zní 50146.
Po dokončení se limuzína zařadila do Dixonovy sbírky Taj Ma Garaj, která zahrnovala klasická porsche i traktory stejné značky. Současný majitel vůz koupil v roce 2019. Jde o provozovatele muzea American Muscle Car Museum v Melbourne na Floridě.
Prodloužená karoserie dostala lak Grand Prix White a široké střední sloupky s malými čtvercovými okny. Přední dveře se otevírají běžným směrem, zadní jsou zavěšené vzadu a otevírají se proti směru jízdy.
Na středních sloupcích se nacházejí drobné vnější svítilny a výklopné směrovky. Dalšími zvláštnostmi jsou čtyři malá zadní světla, nosič zavazadel, kryty zadních kol a zakázkové nápisy Limousine.
Patnáctipalcová ocelová kola lakovaná v barvě karoserie zakrývají chromované poklice se znaky Porsche. Pneumatiky BFGoodrich mají široké bílé bočnice odpovídající stylu automobilů z padesátých let.
Přední část kabiny nabízí samostatná sedadla se světlým čalouněním a textilními středy. Před řidičem se nachází barevně sladěná palubní deska, volant v hnědém odstínu a přístroje VDO. Rychloměr je cejchovaný do 120 mil za hodinu, tedy přibližně 193 km/h, zatímco otáčkoměr končí na hodnotě 6.000 otáček.
Ovládání dodatečného vzduchového odpružení se ukrývá v přihrádce před spolujezdcem. Místo autorádia zaujímá záslepka s logem Porsche.
Prostor pro cestující odděluje od řidiče skleněná přepážka. Vzadu se nachází lavice se sklopnými opěradly, opěrky nohou, koberce a žaluzie na oknech. Nad sedadly je plátěný střešní díl.
Dřevěný panel obsahuje hodiny značky Veigel, ukazatel vnitřní a venkovní teploty a odkládací plochy s prohlubněmi pro sklenky šampaňského. Dobovou výbavu doplňuje zdobený popelník.
Za zadní nápravou pracuje vzduchem chlazený plochý čtyřválec pocházející z mladšího Porsche 912. Motor prošel renovací, při které dostal upravené písty, jiný vačkový hřídel a dvojici dvoukomorových karburátorů. Zdvihový objem, výkon ani točivý moment aukční inzerát neuvádí.
Sílu přenáší čtyřstupňová manuální převodovka na zadní kola. Vůz používá hydraulické bubnové brzdy na všech kolech a dodatečné vzduchové odpružení, které má vyrovnávat větší zatížení při přepravě cestujících.
Před zahájením aukce prošlo odpružení kontrolou a motor dostal nový olej i vzduchové filtry. Pětimístné počitadlo ukazuje 120 mil, tedy přibližně 193 kilometrů. Skutečný celkový nájezd však není známý. Současný majitel s vozem ujel přibližně 15 mil.
Aukce na portálu Bring a Trailer skončí 16. října. V době přípravy článku dosahovala nejvyšší nabídka 85.000 dolarů, což odpovídá přibližně 1.850.000 Kč. Částka se může do ukončení dražby dále zvýšit. Vítěz navíc zaplatí aukčnímu portálu pětiprocentní poplatek, který je omezen částkou 7.500 dolarů.
Prodloužená 356 nemůže soupeřit s původními exempláři tovární autenticitou. Nabízí však jedinečný příběh, neobvyklé řemeslné zpracování a podobu, kterou u jiného Porsche pravděpodobně nenajdeme.
Zdroj: Bring a trailer I Video: bringatrailer