Tolik práce, přitom taková... Draží se bizarní napodobenina Lamborghini Aventador
Supersporty jsou pro mnoho nadšenců pouze nedosažitelným snem. Čas od času se najde někdo, kdo si cestu za vysněným autem vytvoří sám. Ne tvrdou prací a pořízením originálu, nýbrž stavbou levnější repliky. Někdy jsou takové kreace k nerozeznání, ale jindy… no, posuďte sami.
Na americkém aukčním portálu Cars&Bids, který se zaměřuje na auta pro automobilové nadšence, není dražba lamborghini žádným překvapením. Stejně tak by nepřekvapila ani velmi zachovalá Honda Civic nebo sportovní varianta stejného modelu. Toto konkrétní auto ale nesplňuje žádnou ze zmíněných podmínek, ale zároveň všechny naráz.
Tato Honda Civic LX z roku 2009 byla upravena do podoby Lamborghini Reventón (i když prodejce tvrdí, že se snažil o napodobeninu modelu Aventador, zadní světlomety připomínají spíše první zmíněný model). Výsledkem sice není replika k nerozeznání od originálu, ale ani nejde o nějakou odfláknutou práci.
Honda Civic LX Lamborghini Aventador Replica |
Modře lakovaný „Civic-tador“ sice vypadá poněkud nešťastně, zájem o něj ovšem je. Momentálně necelý den před koncem aukce a po patnácti příhozech činí ten nejvyšší 8600 dolarů, tedy přibližně 180.000 korun. To je zhruba dvojnásobek hodnoty modelu Civic LX bez úprav.
Těch mimochodem vůbec není málo. Kromě specifických dílů karoserie ve stylu Lamborghini nesmí chybět hydraulicky vzhůru otevírané dveře, obrovská 20" kola z lehké slitiny, zakázkově vyrobené zadní světlomety, výfukové koncovky s výstupem uprostřed, čalounění interiéru alcantarou v modrém odstínu, kožené čalounění sedadel nebo upravená středová konzole a dveřní panely.
Je vidět, že si s úpravou někdo dal práci. Prodávající navíc vystupuje pod jménem worst.spec, což je na sociálních sítích populární profil se zaměřením na nevkusně specifikovaná auta. Na automobilovém nadšení je skvělé to, že každý má svůj vlastní vkus a co se líbí jedněm, se nemusí líbit druhým.
To zcela určitě platí i pro repliky nezávisle na jejich kvalitě. Zda byl tento Civic v napodobeninu italského supersportu přetvořen jako legrace, nebo se pouze tvůrci nepovedlo tvary dvanáctiválcového býka s motorem uprostřed naroubovat na základ v obyčejném kupé s pohonem přední nápravy a čtyřválcovým motorem 1.8 o výkonu 103 kW (140 k), není jasné.
Redaktor serveru The Autopian zjistil, že stát Georgia byl v prosinci 2020 obeznámen o změně barvy vozu na modrou, a také že byl o rok později na prodej za astronomickou částku 25.000 dolarů (přes 500.000 korun) u prodejce Autoway of Atlanta. Od té doby se čas od času auto objevuje na inzerci sociální sítě Facebook za částku kolem 35.000 dolarů.
Kvalitní práce i pochybná řešení
Při bližším zkoumání zjistíme, že přes očividně velké množství ruční práce se podařilo nově tvarované panely docela dobře spasovat dohromady. Dokonce ani lak nevypadá úplně nejhůř, i když na některých detailních fotografiích jsou vidět defekty z provozu.
Auto má totiž najeto už 132.200 mil (212.755 km), i když není jasné, jakou vzdálenost urazilo po kompletaci tohoto šíleného bodykitu. Zatímco zadní světlomety připomínají model Reventón a jsou vyrobené na zakázku, vpředu najdeme projektorové světlomety z běžného auta - neznámo z jakého modelu. Ty šílené kreaci dávají spolu s modrou barvou nádech konceptu Lamborghini Asterion představeného v roce 2014 na autosalonu v Paříži.
Úsměv navodí také pohled do interiéru, ve kterém se změn neodehrálo příliš. Jiná jsou sedadla, modré čalounění panelů dveří a stropu a především samolepka s logem Lamborghini na sériovém volantu s gumovým věncem. Pohled na středovou konzoli odhalí také přítomnost pětistupňové automatické převodovky.
Honda Civic LX Lamborghini Aventador Replica |
Pochyby ale začínají při bližším pohledu na podvozek vozu. Ten totiž někdy v průběhu svého života dostal snížené pružiny, což by nebylo nic zvláštního, pokud by nad nimi nebyly instalovány podložky, které světlou výšku vozu opět zvyšují. O jízdních vlastnostech vozu si tak nelze dělat iluze. U auta, které ke zrychlení z 0-100 potřebuje bezmála 10 sekund, to je ale asi tak nějak jedno.
Úsporných řešení je na autě více, přeci jen jedním z důvodů podobné stavby musí být úspora vůči koupi originálního Lamborghini. A pneumatiky jsou přeci jen v 20“ rozměru relativně drahé, proto není divu, že ty na autě jsou už 8 let staré pryže od výrobce Delinte Tires, které stojí méně než 100 dolarů (2100 korun) za kus.
Kdo může být kupcem této kreace? Pravděpodobně to bude někdo, kdo s ním chce jezdit jen tak pro legraci. Že nejde o skutečné Lamborghini, pozná snad úplně každý, ale i s takto absurdním a přehnaným autem lze zažít spoustu zábavy. Nový majitel bude rozhodně středem pozornosti. Jedině ale v případě, že se auto vůbec prodá, prodejce totiž stanovil minimální prodejní cenu a ta je v době aukce neveřejná.
Zdroj: Cars&Bids, The Autopian