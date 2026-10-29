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Tony Starkovo NSX z Avengers jde do aukce. Je pojízdné, na silnici ale nesmí

Acura NSX Roadster Concept

Acura NSX Roadster Concept Zdroj: Cars and Bids

Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
Acura NSX Roadster Concept
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Mario Rychtera
Mario Rychtera
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Vypadá jako prototyp moderního roadsteru, ve skutečnosti však vznikl přestavbou výrazně staršího sportovního vozu. Překvapí také údaj na počítadle ujeté vzdálenosti.

Acura nabízí v internetové aukci jedinečné NSX Roadster, které ve filmu Avengers z roku 2012 řídil Robert Downey Jr. jako Tony Stark. Vůz se objevil v závěrečné scéně společně s Brucem Bannerem, jehož ztvárnil Mark Ruffalo.

Přestože automobil připomíná otevřenou variantu druhé generace NSX, jeho základem je původní Acura NSX z roku 1991. Novější model se totiž začal vyrábět až v roce 2016 a jako roadster nikdy nevznikl.

Přestavbu navrhlo studio Acura Advanced Design v Los Angeles a fyzickou stavbu zajistila kalifornská společnost Trans FX. Ručně vytvořená karoserie z pryskyřice a sklolaminátu odkazuje na koncept, který předznamenal druhou generaci NSX.

Lak Hot Rod Red byl namíchán podle zbroje Iron Mana a filmový původ připomíná tabulka STARK 33. Automobil má osmnáctipalcová kola vpředu, dvacetipalcová vzadu a snížený podvozek. Čelní sklo pochází z Chrysleru PT Cruiser.

Přední světlomety jsou pouze dekorativní a zdánlivé otvory pro přívod vzduchu zůstávají zaslepené. Zadní světelný pás je funkční, ovládá se však samostatným spínačem. Kabina využívá palubní desku a středovou konzolu původního NSX, sériová sedadla nahradily sportovní skořepiny.

Vůz zůstal pojízdný kvůli natáčení. Před zadní nápravou pracuje atmosférický třílitrový šestiválec VTEC s výkonem přibližně 201 kW (274 koní) a točivým momentem 285 Nm. Prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky pohání zadní kola.

Počítadlo ujeté vzdálenosti ukazuje 252.200 mil, přibližně 405.900 kilometrů. Údaj pochází z dárcovského automobilu, takže nevypovídá pouze o provozu po přestavbě. Zakázková karoserie má drobné škrábance a praskliny v laku, opotřebení se nevyhnulo ani interiéru.

Nejdůležitější omezení se týká právního postavení vozu. Acura jej prodává jako filmovou rekvizitu a výrobní prototyp pouze na základě kupní smlouvy. Nový majitel jej nemůže přihlásit, pojistit pro běžný provoz ani s ním legálně jezdit po veřejných komunikacích. Prodej navíc podléhá zvláštní dohodě o způsobu používání.

K automobilu náleží certifikát pravosti, jeden klíč, dva dálkové ovladače a podepsaná fotografie. Acura jej po dokončení filmu uchovala a později znovu vystavila při oslavách 35 let modelu NSX.

Aukce na platformě Cars & Bids nemá stanovenou minimální cenu a skončí 31. října 2026 ve 22:00 českého času. V době uzávěrky článku činila nejvyšší nabídka 98.500 dolarů, přibližně 2,15 milionu korun.

Celá vydražená částka připadne na charitu vybranou po dohodě kupujícího s prodávajícím. American Honda vítězi proplatí aukční poplatek a současně poskytne vlastní příspěvek institutu Sundance, který podporuje nezávislé filmaře a začínající umělce.

Video placeholder
Honda Engine Sound - NSX-GT (2000) • Honda

Zdroj: Acura News, Cars and bids

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