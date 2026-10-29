Tony Starkovo NSX z Avengers jde do aukce. Je pojízdné, na silnici ale nesmí
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Vypadá jako prototyp moderního roadsteru, ve skutečnosti však vznikl přestavbou výrazně staršího sportovního vozu. Překvapí také údaj na počítadle ujeté vzdálenosti.
Acura nabízí v internetové aukci jedinečné NSX Roadster, které ve filmu Avengers z roku 2012 řídil Robert Downey Jr. jako Tony Stark. Vůz se objevil v závěrečné scéně společně s Brucem Bannerem, jehož ztvárnil Mark Ruffalo.
Přestože automobil připomíná otevřenou variantu druhé generace NSX, jeho základem je původní Acura NSX z roku 1991. Novější model se totiž začal vyrábět až v roce 2016 a jako roadster nikdy nevznikl.
Přestavbu navrhlo studio Acura Advanced Design v Los Angeles a fyzickou stavbu zajistila kalifornská společnost Trans FX. Ručně vytvořená karoserie z pryskyřice a sklolaminátu odkazuje na koncept, který předznamenal druhou generaci NSX.
Lak Hot Rod Red byl namíchán podle zbroje Iron Mana a filmový původ připomíná tabulka STARK 33. Automobil má osmnáctipalcová kola vpředu, dvacetipalcová vzadu a snížený podvozek. Čelní sklo pochází z Chrysleru PT Cruiser.
Přední světlomety jsou pouze dekorativní a zdánlivé otvory pro přívod vzduchu zůstávají zaslepené. Zadní světelný pás je funkční, ovládá se však samostatným spínačem. Kabina využívá palubní desku a středovou konzolu původního NSX, sériová sedadla nahradily sportovní skořepiny.
Vůz zůstal pojízdný kvůli natáčení. Před zadní nápravou pracuje atmosférický třílitrový šestiválec VTEC s výkonem přibližně 201 kW (274 koní) a točivým momentem 285 Nm. Prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky pohání zadní kola.
Počítadlo ujeté vzdálenosti ukazuje 252.200 mil, přibližně 405.900 kilometrů. Údaj pochází z dárcovského automobilu, takže nevypovídá pouze o provozu po přestavbě. Zakázková karoserie má drobné škrábance a praskliny v laku, opotřebení se nevyhnulo ani interiéru.
Nejdůležitější omezení se týká právního postavení vozu. Acura jej prodává jako filmovou rekvizitu a výrobní prototyp pouze na základě kupní smlouvy. Nový majitel jej nemůže přihlásit, pojistit pro běžný provoz ani s ním legálně jezdit po veřejných komunikacích. Prodej navíc podléhá zvláštní dohodě o způsobu používání.
K automobilu náleží certifikát pravosti, jeden klíč, dva dálkové ovladače a podepsaná fotografie. Acura jej po dokončení filmu uchovala a později znovu vystavila při oslavách 35 let modelu NSX.
Aukce na platformě Cars & Bids nemá stanovenou minimální cenu a skončí 31. října 2026 ve 22:00 českého času. V době uzávěrky článku činila nejvyšší nabídka 98.500 dolarů, přibližně 2,15 milionu korun.
Celá vydražená částka připadne na charitu vybranou po dohodě kupujícího s prodávajícím. American Honda vítězi proplatí aukční poplatek a současně poskytne vlastní příspěvek institutu Sundance, který podporuje nezávislé filmaře a začínající umělce.
Zdroj: Acura News, Cars and bids