Toto je nový Hyundai Tucson! S tím stávajícím z Nošovic si ho nespletete
Robustní design Art of Steel, zcela nový interiér a operační systém Pleos Connect, více prostoru pro cestující a oplastovaná varianta XRT. Takový je právě představený Hyundai Tucson páté generace pro korejský trh.
Stávající čtvrtá generace modelu Tucson, vyráběná ve slezských Nošovicích, vypadá stále svěže. Na trh však přišla už v roce 2020 a následný facelift o tři roky později se odehrál především uvnitř. Futuristický a specifický design exteriéru si zákazníci oblíbili a je až s podivem, jak moderně stále vypadá v porovnání se stejně starými konkurenčními modely.
Automobilka Hyundai nyní představuje zcela novou pátou generaci modelu Tucson. Ta mění poslední zbývající oblé plochy za hrany a plně implementuje nový designový směr Art of Steel. Nové SUV vypadá ještě robustněji a jeho ostré linie skrývají také úzké denní světlomety, jejichž světelný podpis představuje písmeno H roztažené po celé šíři přídě i zádi.
Hranaté tvary netvoří optickou iluzi, v nové generaci totiž model Tucson znovu narostl. Zatím jsou však známé pouze rozměry korejské specifikace, která je oproti evropskému tucsonu už ve stávající čtvrté generaci výrazně delší (+12 cm). Nový model tam narostl do všech směrů a s šířkou 1905 mm je dokonce o 5 mm širší než evropské Santa Fe.
Tu přitom evropská a asijská specifikace sdílejí, stejně jako výšku, která narostla o 20 mm na celkových 1685 mm. Díky tomu slibuje Hyundai nárůst prostoru nad hlavami zadních pasažérů o 23 mm. Kromě prostornější kabiny do ní nabídne nová generace také jednodušší přístup. Úhel otevření zadních dveří se totiž zvětšil o 10° na celkových 83°.
Vstup do moderní doby
Uvnitř implementuje nový tucson zcela nový koncept interiéru představený již dříve modely Grandeur a Ioniq 3. Dominuje mu ohromná centrální obrazovka, pravděpodobně o úhlopříčce 14,6", kterou na evropském trhu nabídne právě Ioniq 3 (standardně 12,9").
Obrazovka znamená implementaci nejmodernějšího softwaru společnosti s názvem Pleos Connect, který je založen na platformě Android Automotive. Ve stylu automobilů Tesla je sice schopen ukazovat aktuální rychlost i další informace z přístrojového štítu ve své levé části, o přístrojový štít však tucson naštěstí nepřišel.
Jeho umístění je však pro majitele stávajícího tucsonu i mnohá další řidiče nové, jelikož po vzoru značky Peugeot, elektromobilů značky Toyota nebo nového Panoramic iDrive od BMW je umístěn přímo v zorném poli řidiče. Bude na něj nutné koukat nad volantem, který je kvůli tomu zploštělý v horní i spodní části věnce.
Potěší návrat fyzických ovladačů klimatizace a hlasitosti, které nahrazují některá původně kapacitní dotyková tlačítka. Na představeném modelu vidíme perforované světlé čalounění interiéru v kombinaci s dekorem dřeva, otázkou je, zda se i tyto materiály dostanou do nabídky evropské varianty.
Pro mimoevropské trhy byla naznačena také další generace oplastované varianty XRT, ta však na evropském trhu bohužel dostupná nebude. Zahrnuje speciálně navržené nárazníky a ochranné oplechování podvozku, černé lemy blatníků, černé obložení oken a jedinečné varianty kol. V interiéru pak sedadla se speciálním vzorem, tmavé kovové dekorativní prvky, ochranné rohože a dotykově ovládané LED osvětlení zadních dveří.
Na starém kontinentu je tucson populární ve sportovnější konfiguraci N-Line, která zatím potvrzena nebyla. To stejné platí i o kratší variantě s evropským rozvorem nebo o motorizacích, které se objeví pod kapotou nového tucsonu.
Evropský model vyráběný v Nošovicích by se navíc měl od tohoto korejského přece jen mírně designově odlišit. Na bližší informace si tedy musíme ještě počkat, i když už pravděpodobně ne příliš dlouho.
Zdroj: Hyundai