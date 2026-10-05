Toto je první pořádné auto, ve kterém Martin Vaculík jel. Bylo jako z jiného světa
Pro autíčkáře je velký hranatý kombík odvozený od řady 21 a vyráběný v letech 1986 až 1995 poměrně nezajímavý. Pro mě má značnou emoční hodnotu, neboť to bylo v mých osmi letech první pořádné auto, v němž jsem kdy seděl. Přijel nás v něm navštívit strýc z Francie.
Vůz z roku 1988 v bronzové metalíze a s 2,1litrovým turbodieselem pod kapotou byl v necelých devíti letech do té doby mým nejsilnějším automobilovým zážitkem. Rodiče měli trabant, dědeček Škodu 120. Byť motor měl vzhledem k objemu dnes již úsměvné parametry 65 kW a 184 N.m, tak překvapivě lehkému vozu stačil na zrychlení z klidu na 100 km/h za 11,8 s a maximálku 177 km/h.
Já ani dospělí členové rodiny jsme do té doby nezažili žádné auto s přeplňováním - hlavní šok tak představoval právě nástup turbodmychadla kolem 1800 otáček. Všechna auta běžně se vyskytující na československých silnicích bylo potřeba pro lepší zrychlení pořádně vytočit, proti čemuž protestovala hlukem. Nevada, u které stačilo šlápnout na plyn, byla pro nás jak z jiného světa.
Ve videu říkám, že jsem od té doby v tomto modelu nejel. Zde upřesním, že někdy kolem roku 2001 jsem psal externě pro Svět motorů bazar na Renault 21 a půjčený z AAA Auto měl tehdy standardní sedan. V prodlouženém kombi Nevada (rozvor měla neskutečných 2809 mm) jsem však skutečně od dětství nejel. Až nedávno jsem si pěkného bílého kusu 2.0i TXE všimnul v prodejní galerii Engine Praha, nakouknul do interiéru a bylo jasné, že musí vzniknout video.
Byť ještě nejde o nijak historické vozy, tak v běžném provozu je už nepotkáte. Já jsem provozní Renault 21 neviděl dobrých pět let. Vnímaná kvalita auta byla špatná, karoserie z tenkých plechů rezly, torzní tyče zadní nápravy praskaly a hliníkové diesely 2,1 litru také patřily spíše k těm méně odolným. Pružné, spolehlivé a úsporné benzinové motory to nezachránily, a tak tyto vozy rychle končily na šrotištích.
Právě dvoulitr se čtyřbodovým vstřikováním Renix (společný projekt Renaultu a Bendixu) se v testovaném voze ukázal v nejlepším světle. Šokovala mě klimatizace, která u vozu, co v galerii dobré dva roky stál bez hnutí, okamžitě naběhla a perfektně chladila. Obecně mám pocit, že klimatizace z rozkolísané kvality renaultů z přelomu 80. a 90. let vyčnívá hodně směrem nahoru – co pamatuji, fungovala i v hodně vyžitých kusech.
Zdroj: Autorský text