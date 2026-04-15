Toto jsou ty nejpodivnější oficiální fotky aut. I propagace má své meze
Auto můžete vyfotit všelijak. Na silnici, louce, u domu nebo s pozadím, které šokuje mnohdy více než samotný produkt. Vybrali jsme třináct obrázků, které jsou skoro zajímavější než samotná auta na nich.
Úvod a BMW 2002
Že fotografie jakéhokoliv lidského výtvoru ovlivňuje jeho vnímání širokou veřejností, je známé už od dob vynalezení fotografie. Pokud fotíte třeba sporťák, tak ten patrně nebude potřebovat nezvyklé okolí, jelikož už samotné takové auto mnohé šokuje.
Jiné to ale je, když máte zvěčnit vozidlo určené širokým masám obyvatel. V tomhle případě je žádoucí dodat mu prostřednictvím fotografie zajímavé pozadí. Nejlépe takové, které v lidech evokuje třeba nějaký příběh. A příběhy lidstvo miluje. Co naplat, že v některých případech jsou takové obrázky vlastně nesmyslné. Opravdu byste jeli ruskou ladou (VAZ 2101) na safari mezi žirafy a slony? Nebo maličkou BMW Isettou na svatbu? Jenže o to tady tak úplně nejde. Důležité je, aby to bylo zajímavé, a to v obou případech určitě je. Jde právě o ten podivný nesoulad.
BMW 2002
Model 2002 je zástupcem takzvané řady 02, která byla předchůdcem první generace trojky (E21). Model se nabízel v letech 1966 až 1977, přičemž existovaly také motorizace 1502, 1602 a 1802. Vrcholem bylo 2002 Turbo, jedno z prvních evropských aut s motorem přeplňovaným turbodmychadlem. BMW sídlí v Mnichově, hlavním městě spolkové země Bavorsko. A k Bavorsku patří mimo jiné také tradiční oděvy. A právě v nich jsou oblečení pánové, kteří obdivují 2002.
BMW 250 Isetta
Bavorskou firmu vnímáme jako výrobce prémiových automobilů a také nositele technického pokroku. Nebylo tomu ale tak vždy. Za 2. světové války se BMW soustředilo na výrobu leteckých motorů, což ostatně v rámci partnerství s britskou firmou Rolls-Royce PLC dělá dodnes. Situace po skončení války však pro BMW nevypadala vůbec dobře. Výroba leteckých motorů byla velmi omezena také na základě nařízení vítězných mocností.
Před jistým krachem bavorskou firmu zachránil malinký automobil Isetta. Nešlo o primární produkt BMW, ale licenční výrobu již desítky let zaniklé italské firmy Iso. BMW ovšem isettu dost upravilo. Značka Iso však proslula spíše výrobou vysoce výkonných automobilů třídy GT grifo nebo rivolta. Na snímku je hned několik kusů, lákajících svatebčany po zřejmě obřadu k jízdě na hostinu. Že to není úplně vhodné auto na svatbu, už píšeme výše. Výroba BMW Isetta probíhala pouze v letech 1953 až 1955.
Chevrolet Corvette C1
První corvette označovaná C1 a vyráběná v letech 1953 až 1962 ještě nebyla tak sportovní jako následující generace. Přesto to stačilo k tomu, aby zahájila slavnou ságu, která trvá dodnes. I přes vyšší cenu firma Chevrolet svůj nový model Corvette propagovala jako vůz pro mladou generaci.
Dvoumístná kabina spolu s otevřenou karoserií přímo lákaly k romantickým vyjížďkám ve dvou. Propagační snímek ukazuje dva zřejmě zamilované páry, které si jen tak někam vyjely. Ale pouze jeden z nich corvettou. Druhý pár zvolil jízdní dvojkolo, a nezbylo mu tak nic jiného, než prvnímu páru možná i trochu závidět. Nebo ho jen zvědavě okukovat? To už z fotky nezjistíme.
Citroën GS/GSA
V 70. letech žila značka Citroën na vlně avantgardy. Pod aerodynamickými tvary se ukrývalo tradiční plyno-kapalinové odpružení. Původně jej nabízely velké modely DS (ID) a kupé SM, v roce 1970 se však dostalo také do kompaktního modelu GS, později GSA. Ten se nakonec vyráběl až do roku 1986, přičemž jeho nástupcem se stal až v roce 1991 model ZX. Ten však byl jen jinak karosovaným Peugeotem 306.
Na propagačním snímku vidíme Citroën GS s westernovou scénou na pozadí. Western je přirozeně spojovaný s Amerikou, zde se však model GS ani pozdější GSA nikdy neprodával. Čili propagační obrázek je trochu nesourodý.
Citroën Méhari
V letech 1968 až 1988 značka Citroën nevyráběla pouze technicky složité a avantgardně tvarovaná auta, ale rovněž vozy z přesně opačného spektra nabídky. Tedy levná, jednoduchá a pro masy. Sem patří známý model 2CV přezdívaný kachna, ale také méně známé univerzální vozidlo méhari. Model se později montoval také ve Španělsku, v Argentině, Uruguayi či Jugoslávii (dnes ve Slovinsku).
Na propagačním snímku vidíme velmi mladého řidiče pod dohledem policisty nebo spíš četníka. Připomíná to jízdní zkoušku v autoškole. Méhari se však určitě pro výuku nových řidičů nikdy nepoužíval. A také se ve Francii údajně policisté zkoušek na řidičské oprávnění neúčastní. Na rozdíl od nás.
Ford Anglia
Na propagačním snímku firmy Ford je poslední generace Fordu Anglia z let 1959 až 1967 interně označená 105E. U nás téměř neznámé auto bylo velmi populární svého času na britských ostrovech. Snímek má evokovat, že se jedná o rodinné auto, s nímž můžete vyrazit třeba na hory. Jen nevíme, kam byste tehdy umístili lyže.
Fotografie sice vypadá, jako by byla pořízená ve Švýcarských Alpách. Ve skutečnosti se jedná o mystifikaci, neboť jak uvádí britský magazín Autocar, fotografie vznikla poblíž britského města Dagenham, kde sídlí britská divize Ford of Europe. A to je od Alp docela daleko.
VAZ 2101
U nás velmi známé auto VAZ 2101, na západě pojmenované Lada 1200. Sovětská licence dále upraveného Fiatu 124 platila v socialistickém Československu za trochu lepší zboží. V porovnání se Škodou 100/110, která se tehdy vyráběla, byla Lada skutečně výrazně lepším autem. Působila bytelně, dobře jezdila a ještě lépe topila. Co má ale znamenat piknik s ladou někde na safari? Zcela jistě šlo o to zdůraznit, že vůz je rodinně zaměřený, s čímž i souhlasíme, a také že poskytuje solidní odolnost při jízdě mimo zpevněné cesty. A i s tím se můžeme i z vlastních zkušeností ztotožnit.
Mazda RX-8
Mazda RX-8 z let 2003 až 2012 dodnes platí za jedno z nejúžasnějších aut moderní éry. Podivné 2+2místné kupé se zadními úzkými dveřmi, které se otevírají proti směru jízdy až poté, co otevřete ty přední (jinak by to neprošlo legislativou). Navíc chybí střední neboli sloupek B. A k tomu ten podivný motor, dvourotorový typu wankel. A pak je tu lichoběžníková přední náprava. Tedy technika, nad níž laik žasne a odborník se diví. Možná i tak, že si občas namísto v posteli ustele v garáži. A to rovnou pod přední částí neobvyklého auta. Zřejmě tohle měli tvůrci na mysli, když dělali tuhle propagační fotografii.
Peugeot 205
Model 205 nabízený v letech 1983 až 1998 je bez debat jedním z nejlepších malých aut všech dob. V době vzniku neměla 205 konkurenci, byť Fiat Uno byl také skvělý a v soutěži o evropské Auto roku 1984 nad peugeotem dokonce zvítězil (205 skončila druhá). Britský propagační snímek (model se vyráběl také v anglickém Rytonu) ukazuje starší dámu se sadou kuchyňských potřeb od americké nadnárodní korporace Tupperware na kapotě. Není zcela jasné, co má fotografie vyjadřovat. Možná to, že 205 byla určená primárně ženám. Ale to jen hádáme.
Renault Sport Spider
Francouzská automobilka Renault byla v 90. letech aktivní ve formuli 1. Přirozeně nabízela zejména rodinná auta všech tříd, včetně MPV, a sice tradiční espace a později i novátorský mégane scénic. V roce 1996 ale představila auto, které bychom čekali spíše od Lotusu – Renault Sport Spider. V nabídce byla verze s čelním sklem i varianta bez něj, která vyžadovala jízdu v motocyklové helmě. Před zadní poháněnou nápravou seděl napříč uložený čtyřválec řady F se čtyřventilovým rozvodem známý z úžasného Clia Williams nebo Méganu Coupé 2.0 16V.
Sport Spider představoval nekompromisní sportovní náčiní, v podstatě závodní auto, kterému někdo udělil registrační značku. Pouze pozdější Opel Speedster nabídl podobné svezení. Jenže speedster měl základ v Lotusu Elise, kdežto sport spider byl plodem vlastního vývoje firmy Renault. Propagační fotografie velmi dobře spojuje charakter Sport Spideru s angažmá značky ve formuli 1. Jde tedy o velmi přirozené spojení, které ukazuje: „Podívejte se, jezdíme úspěšně F1 a vy si můžete dopřát ‚podobný‘ zážitek ve sport spideru.“
Renault Sport Spider (1995) |
Škoda 1000 MB
Slavná tisícovka představovala pro Škodovku v roce 1964 zásadní zlom. Šlo objektivně o velmi moderní auto, které klidně mohl vyrobit některý z výrobců aut na opačné straně železné opony, a prodávalo by se jistě velmi dobře. Vůz měl moderní samonosnou karoserii, motor uložený za zadní nápravou byl v té době považovaný také za moderní, nemluvě o působivých tvarech. Zastarávání tak začalo až s příchodem nástupce, Škody 100/110 z konce 60. let.
Na propagační fotografii vidíme šťastný mladý pár, který pravděpodobně s novou 1000 MB dojel někam k moři do přístavu. A ti dva pánové vzadu se zřejmě podivují nad značkou vozu. Ale je také možné, že se jim líbí zadní ploutvičky, jeden z typických designových prvků Škody 1000 MB.
Volkswagen 181
Typ 181 známý také jako VW Kurierwagen z let 1969 až 1980 byl původně vojenským vozidlem vyvinutým pro západoněmeckou armádu Bundeswehr. Existovaly ale také civilní verze. V Mexiku se auto jmenovalo VW Safari, v USA VW Thing. Vůz byl také plánován jako „evropský jeep“. Šlo o nástupce válečného Volkswagenu Kübelwagen. Vzhledem k uvedení vozu na konci 60. let propagační fotografie může evokovat hnutí hippies, které bylo v té době zejména v USA, ale v přeneseném významu i jinde ve světě v plném proudu.
Hipísáci však jezdili spíše „busíkem“ VW T2. V tomhle případě tak jde spíše o spojení s trampy. Ti tráví hodně času v přírodě v divočině, přičemž přesně do takových podmínek byl VW 181, coby původně vojenské vozidlo, vhodný. Jeho otevřená karoserie rovněž může ukazovat na nezávislost, která se s trampy (a hippies) obecně pojí.
Volkswagen Brouk
Kdo by neznal legendárního brouka. Dlouhou dobu šlo o nejprodávanější auto na světě, dnes ho už překonala nejen Toyota Corolla, ale i jeho nástupce VW Golf. Auto se vzduchem chlazeným ležatým čtyřválcem s protilehlými válci bylo původní konstrukcí rodáka z Vratislavic nad Nisou Ferdinanda Porsche. Auto bylo stále vylepšované. Když skončila jeho výroba v Německu, produkce probíhala dále v mexickém Pueblu, ale i na jiných místech planety. Co ale ta propagační fotografie?
Těžko říci, co tím tvůrci zamýšleli. Chtěli ukázat, že karoserie je natolik tuhá, že odolá převrácení vozu? Vzhledem k rámovému podvozku si to tak úplně nemyslíme. Spíše šlo o to zaujmout něčím zvláštním, což se podařilo. Fotit auto normálně na kolech? To má každý. Ale na střeše? Pouze my.
Zdroj: Autocar, Wikipedia