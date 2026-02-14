Toto jsou ty nejstáčenější ojetiny v Česku! Nemáte je taky?
Pokud si jdete koupit auto na sekundárním trhu, je dobré si jej řádně nechat zkontrolovat, zejména jeho minulost a najeté kilometry. Pokud je tam nějaká nejasnost, kterou nedokážete rozklíčovat, raději od toho dejte ruce pryč, zvlášť pokud se jedná o automobil na začátku tohoto seznamu.
Hodně malých dovozců importuje auta ze zahraničí, protože mezinárodně se data o historii nesdílejí, čehož nepoctivci rádi zneužívají. Například auto z méně likvidní oblasti dovezou do Německa, kde ho zaregistrují, a pak jej s tímto „původem“ nabízejí v České republice. Falšování počtu najetých kilometrů se většinou provádí právě při převozu auta mezi zeměmi, jelikož registrační orgány nemusí vždy vidět dřívější záznamy o najetých kilometrech.
Zbystřit byste měli, pokud si jdete koupit Ford Mustang, protože 11,9 % z nich mělo upravený celkový nájezd v průměru o 60.031 km. Na první pohled to nevypadá nijak závratně, ale stačí si uvědomit, jak dlouho takový počet kilometrů najíždíme. Navíc to často převrátí představu o servisu. Z principu věci majitel přijde o peníze už při takovém zjištění, pokud už auto koupil. Pokud jej bude prodávat, skutečnost o manipulaci bude známá, navíc jej pravděpodobně čekají vyšší náklady na servis opotřebených dílů.
Dalším hojně stáčeným vozem je Fiat Ducato (7,9 %), což není překvapivé vzhledem k jeho oblibě, proto leckoho může nemile zaskočit průměrně snížené počítadlo o 159.950 km. Za ním je Audi A3 (7,3 %) s průměrným stočením počítadla kilometrů o 83.730 km. Na našem trhu si dále musíme dávat pozor na Mercedes-Benz třídy E, který je v průměru „omlazen“ o 124.110 km, a na Škodu Superb se 116.584 km. V evropském měřítku jsou v popředí Toyota Prius (14,3 %), Audi A8 (12,2 %) a Volvo V70 (9,3 %).
Zajímavé je, že v rámci větších „cestovních“ modelů je nejmenší riziko manipulace s počítadlem u Fordu Mondeo (3,6 %) v případě 28 zkontrolovaných aut. Metodika společnosti CarVertical, která zajímavý žebříček vydala, vychází z dat sesbíraných v loňském roce ve 37 zemích, přičemž čerpá z více než 1000 globálních databází.
Zdroj: CarVertical I Video: Redakce