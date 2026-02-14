Předplatné
Toto jsou ty nejstáčenější ojetiny v Česku! Nemáte je taky?

Ilustrační foto
TOP 20 vozů, které mívají nejčastěji stočený tachometr
Ford Mustang
Ford Mustang
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Pokud si jdete koupit auto na sekundárním trhu, je dobré si jej řádně nechat zkontrolovat, zejména jeho minulost a najeté kilometry. Pokud je tam nějaká nejasnost, kterou nedokážete rozklíčovat, raději od toho dejte ruce pryč, zvlášť pokud se jedná o automobil na začátku tohoto seznamu.

Hodně malých dovozců importuje auta ze zahraničí, protože mezinárodně se data o historii nesdílejí, čehož nepoctivci rádi zneužívají. Například auto z méně likvidní oblasti dovezou do Německa, kde ho zaregistrují, a pak jej s tímto „původem“ nabízejí v České republice. Falšování počtu najetých kilometrů se většinou provádí právě při převozu auta mezi zeměmi, jelikož registrační orgány nemusí vždy vidět dřívější záznamy o najetých kilometrech.

Zbystřit byste měli, pokud si jdete koupit Ford Mustang, protože 11,9 % z nich mělo upravený celkový nájezd v průměru o 60.031 km. Na první pohled to nevypadá nijak závratně, ale stačí si uvědomit, jak dlouho takový počet kilometrů najíždíme. Navíc to často převrátí představu o servisu. Z principu věci majitel přijde o peníze už při takovém zjištění, pokud už auto koupil. Pokud jej bude prodávat, skutečnost o manipulaci bude známá, navíc jej pravděpodobně čekají vyšší náklady na servis opotřebených dílů.

Dalším hojně stáčeným vozem je Fiat Ducato (7,9 %), což není překvapivé vzhledem k jeho oblibě, proto leckoho může nemile zaskočit průměrně snížené počítadlo o 159.950 km. Za ním je Audi A3 (7,3 %) s průměrným stočením počítadla kilometrů o 83.730 km. Na našem trhu si dále musíme dávat pozor na Mercedes-Benz třídy E, který je v průměru „omlazen“ o 124.110 km, a na Škodu Superb se 116.584 km. V evropském měřítku jsou v popředí Toyota Prius (14,3 %), Audi A8 (12,2 %) a Volvo V70 (9,3 %).

Zajímavé je, že v rámci větších „cestovních“ modelů je nejmenší riziko manipulace s počítadlem u Fordu Mondeo (3,6 %) v případě 28 zkontrolovaných aut. Metodika společnosti CarVertical, která zajímavý žebříček vydala, vychází z dat sesbíraných v loňském roce ve 37 zemích, přičemž čerpá z více než 1000 globálních databází.

Směrovky Fordu Mustang Mach-E Rally v jeho přirozeném prostředí • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Zdroj: CarVertical I Video: Redakce

