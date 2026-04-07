Touareg sice oficiálně skončil, teď ale VW říká, že je podobný model důležitý. Přijde ID.Touareg?
Zatímco automobilka některá oblíbená jména historicky významných modelů aplikuje také na plně elektrické varianty, jiné legendární modely končí bez náhrady. Alespoň u modelu Touareg to tak vypadalo, nyní však svítá naděje.
Velké SUV představovalo po ukončení výroby modelu Phaeton absolutní vrchol značky a jasnou volbu pro zákazníky, kteří nechtějí v okolí vzbuzovat přílišné emoce a zároveň si chtějí užívat komfortu a luxusu na palubě. „Jsme značka pro lidi a právě to vyjadřuje i náš název,“ dodal Martin Sander, vedoucí prodeje značky.
V Česku momentálně zbývá posledních necelých čtyřicet kusů skladových vozů Touareg a novým vrcholem nabídky je nyní SUV Tayron dodávané výhradně se čtyřválcovými motory. Se šestiválcem u Volkswagenu koupíte jedině pick-up Amarok, a pokud by vám nechyběl vysoký posez a terénní schopnosti, můžete pořídit vrcholný Passat nebo plně elektrický model ID.7.
Konec Volkswagenu Touareg vedle změn priorit automobilky zapříčinilo hlavně jeho technické stáří. Už totiž nebyl schopen plnit nařízení o ochraně proti kybernetickým útokům na území EU. S elektrickým pohonem a zcela novou technickou výbavou by se však oblíbený touareg mohl vrátit.
„Touareg má své místo, a proto hledáme možnosti pro novou generaci,“ uvedl Sander. V rozhovoru pro britský magazín potvrdil, že automobilka nyní uvažuje o novém modelu. Ten by měl nabídnout řešení pro zákazníky, kteří chtějí něco víc než masově prodávaný model Tayron, ale zároveň nechtějí být viděni v prémiové značce a Audi Q7 ani Porsche Cayenne si nekoupí.
Zákazníky modelu Touareg označil Sander za praktické a zámožné osoby, které mají vlastní firmy, ale chovají se nenápadně. „Není vhodné přijet před své zákazníky nebo na staveniště s něčím jako Porsche Macan,“ dodává. U modelu Touareg tato cílová skupina nikdy nebyla malá, na rozdíl od segmentu luxusních limuzín.
Podobný přístup automobilce Volkswagen u luxusního modelu Phaeton mnoho úspěchů nepřinesl. Veřejnost považovala phaeton jen za větší passat, což mělo být stejně jako u touaregu pozitivem, ovšem bohatá výbava také znamená vysokou cenu. Luxusní limuzína navíc většinou slouží k úplně jinému účelu a její kupující chce často vyčnívat z davu. Touareg ke svým schopnostem a výbavě byl vždy praktickým vozem i z pohledu rodinného využití a i právě proto se stal populárním.
Pokud se oblíbený model vrátí, určitě zůstane velkým SUV, protože vozy kategorie SUV tvoří dle Sandera 80 % prodejů. Také oznámil, že potenciální nástupce dnešního touaregu bude určitě plně elektrický a můžeme tedy očekávat staronové označení ID.Touareg. I když kdo ví, vzhledem k frekvenci změn u automobilky Volkswagen se s jistotou nemůže brát téměř žádný výrok.
Možná jen to, že ať už nový model přijde s označením ID.Touareg, nebo se bude jmenovat úplně jinak, má šanci být opravdu povedený. Vzhledem k jízdnímu komfortu a příjemným materiálům prototypů základu nabídky v podobě modelu ID.Cross totiž existuje svět, kde ID.Touareg jízdním komfortem překoná nejedno prémiové SUV. Ostatně techniku, která by se dala využít, už koncern Volkswagen má: pohání přece nová Porsche Macan a Cayenne
Zdroj: Autocar