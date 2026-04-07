Touareg sice oficiálně skončil, teď ale VW říká, že je podobný model důležitý. Přijde ID.Touareg?

Volkswagen Touareg R eHybrid
Volkswagen Touareg R eHybrid
Volkswagen Touareg R eHybrid
Volkswagen Touareg R eHybrid
Jiří Landa
Jiří Landa
Zatímco automobilka některá oblíbená jména historicky významných modelů aplikuje také na plně elektrické varianty, jiné legendární modely končí bez náhrady. Alespoň u modelu Touareg to tak vypadalo, nyní však svítá naděje.

Velké SUV představovalo po ukončení výroby modelu Phaeton absolutní vrchol značky a jasnou volbu pro zákazníky, kteří nechtějí v okolí vzbuzovat přílišné emoce a zároveň si chtějí užívat komfortu a luxusu na palubě. „Jsme značka pro lidi a právě to vyjadřuje i náš název,“ dodal Martin Sander, vedoucí prodeje značky.

V Česku momentálně zbývá posledních necelých čtyřicet kusů skladových vozů Touareg a novým vrcholem nabídky je nyní SUV Tayron dodávané výhradně se čtyřválcovými motory. Se šestiválcem u Volkswagenu koupíte jedině pick-up Amarok, a pokud by vám nechyběl vysoký posez a terénní schopnosti, můžete pořídit vrcholný Passat nebo plně elektrický model ID.7.

Konec Volkswagenu Touareg vedle změn priorit automobilky zapříčinilo hlavně jeho technické stáří. Už totiž nebyl schopen plnit nařízení o ochraně proti kybernetickým útokům na území EU. S elektrickým pohonem a zcela novou technickou výbavou by se však oblíbený touareg mohl vrátit. 

„Touareg má své místo, a proto hledáme možnosti pro novou generaci,“ uvedl Sander. V rozhovoru pro britský magazín potvrdil, že automobilka nyní uvažuje o novém modelu. Ten by měl nabídnout řešení pro zákazníky, kteří chtějí něco víc než masově prodávaný model Tayron, ale zároveň nechtějí být viděni v prémiové značce a Audi Q7 ani Porsche Cayenne si nekoupí.

Zákazníky modelu Touareg označil Sander za praktické a zámožné osoby, které mají vlastní firmy, ale chovají se nenápadně. „Není vhodné přijet před své zákazníky nebo na staveniště s něčím jako Porsche Macan,“ dodává. U modelu Touareg tato cílová skupina nikdy nebyla malá, na rozdíl od segmentu luxusních limuzín.

VW Touareg na prvním videu • Volkswagen

Podobný přístup automobilce Volkswagen u luxusního modelu Phaeton mnoho úspěchů nepřinesl. Veřejnost považovala phaeton jen za větší passat, což mělo být stejně jako u touaregu pozitivem, ovšem bohatá výbava také znamená vysokou cenu. Luxusní limuzína navíc většinou slouží k úplně jinému účelu a její kupující chce často vyčnívat z davu. Touareg ke svým schopnostem a výbavě byl vždy praktickým vozem i z pohledu rodinného využití a i právě proto se stal populárním.

Pokud se oblíbený model vrátí, určitě zůstane velkým SUV, protože vozy kategorie SUV tvoří dle Sandera 80 % prodejů. Také oznámil, že potenciální nástupce dnešního touaregu bude určitě plně elektrický a můžeme tedy očekávat staronové označení ID.Touareg. I když kdo ví, vzhledem k frekvenci změn u automobilky Volkswagen se s jistotou nemůže brát téměř žádný výrok.

Možná jen to, že ať už nový model přijde s označením ID.Touareg, nebo se bude jmenovat úplně jinak, má šanci být opravdu povedený. Vzhledem k jízdnímu komfortu a příjemným materiálům prototypů základu nabídky v podobě modelu ID.Cross totiž existuje svět, kde ID.Touareg jízdním komfortem překoná nejedno prémiové SUV. Ostatně techniku, která by se dala využít, už koncern Volkswagen má: pohání přece nová Porsche Macan a Cayenne 

Zdroj: Autocar

